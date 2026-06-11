Трамвай до Московской не поедет. В Краснодаре отказались от одной из веток западной линии

Власти Краснодара отказались от трамвайной линии от «Баскет-Холла» до улицы Московской

10 июня «Деловая газета.Юг» сообщила, что власти Краснодара решили отказаться от четвертого этапа строительства западной трамвайной ветки. Она должна была соединить «Баскет-Холл» с улицей Московской.

Об этом в ходе встречи с журналистами и блогерами сообщил глава города Евгений Наумов. При этом само концессионное соглашение по строительству западной трамвайной линии не расторгнуто.

На первом этапе рабочие провели модернизацию трамвайного узла на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней. На втором — строят линию от Западного депо до «Немецкой деревни». На третьем — проложат линию от «Немецкой деревни» до «Баскет-Холла».

Процесс серьезно тормозят сложности, связанные с передачей земельных участков. Пока этот вопрос не будет решен, получить финансирование невозможно.