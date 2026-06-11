Трамвай до Московской не поедет. В Краснодаре отказались от одной из веток западной линии
Власти Краснодара отказались от трамвайной линии от «Баскет-Холла» до улицы Московской
10 июня «Деловая газета.Юг» сообщила, что власти Краснодара решили отказаться от четвертого этапа строительства западной трамвайной ветки. Она должна была соединить «Баскет-Холл» с улицей Московской.
Об этом в ходе встречи с журналистами и блогерами сообщил глава города Евгений Наумов. При этом само концессионное соглашение по строительству западной трамвайной линии не расторгнуто.
На первом этапе рабочие провели модернизацию трамвайного узла на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней. На втором — строят линию от Западного депо до «Немецкой деревни». На третьем — проложат линию от «Немецкой деревни» до «Баскет-Холла».
Процесс серьезно тормозят сложности, связанные с передачей земельных участков. Пока этот вопрос не будет решен, получить финансирование невозможно.
Проезд по 50 рублей не спас:
По словам Наумова, в настоящее время по земельным участкам идет судебный процесс, который находится на финальной стадии. Он рассчитывает, что вопрос решится до 1 сентября.
Он также добавил, что запустить движение по новой трамвайной линии планируют в 2028 году. Ранее ее собирались ввести в эксплуатацию в конце 2026-го.
Напомним, в сентябре 2022 года администрации Краснодара и Краснодарского края подписали с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода. Его должны были выполнить в четыре этапа и потратить на проект около 28,2 млрд рублей. Пути от улицы Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года.
Как писали Юга.ру, в начале июня в краснодарских трамваях появились терминалы для оплаты проезда наличными.
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