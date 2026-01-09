О чем Юга.ру писали в 2025 году

На финишной прямой «долгих выходных» вспоминаем о материалах прошедшего года.



Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал путеводитель по тому, о чем наш портал писал в 2025-м.

Главные темы: открытие аэропортов, мазут в Анапе, отключения мобильного интернета и чемпионство ФК «Краснодар» Приказано открыть. Почему именно аэропорт Геленджика возобновит полеты, несмотря на продолжение боевых действий



На фоне беспилотников и выборов. Почему открыли аэропорт Краснодара Одним из самых приятных сюжетов для жителей региона стало открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Они не работали больше трех лет — с начала СВО. Однако за эйфорией раскупленных билетов встает тревожный вопрос, который невозможно игнорировать. Решение «открыть небо» выглядит немного парадоксальным на фоне чуть ли не ежедневных сводок о прилетах беспилотников и работе ПВО.

Куда более мрачной темой года стала экологическая катастрофа в Анапе, случившаяся в декабре 2024-го. Разлив мазута испортил пейзаж, отравил море и нанес серьезный удар по экономике города. Потери Анапы оцениваются примерно в 1 млрд рублей. Турпоток упал на 60%: кадры с черной пленкой на воде заставили тысячи отдыхающих отменить брони, превратив анапское лето в сезон полупустых пляжей. На этом депрессивном фоне единственным светлым пятном стала мобилизация волонтеров. Пока бизнес считал убытки, тысячи неравнодушных россиян приехали на побережье, чтобы вручную очищать пляжи и спасать птиц.

Настоящей сказкой для краснодарцев (за исключением принципиальных болельщиков «Кубани») стало долгожданное чемпионство ФК «Краснодар». Спустя 17 лет после основания клуба Сергей Галицкий привел свое детище к золотым медалям, совершив невозможное — он построил команду-победителя вопреки неписаным законам российского футбола. Без опоры на бюджетную иглу и административный ресурс, ставя во главу угла эстетику игры и воспитание своих кадров, «быки» доказали состоятельность частного спортивного проекта. Этот титул стал чем-то большим, чем просто строчка в турнирной таблице: это победа философии созидания и личный триумф человека, который почти два десятилетия терпеливо строил мечту, пока остальные гнались за сиюминутным результатом.

Монологи: от курьера до пациентки психиатрической клиники

Помимо крупных региональных событий мы рассказывали и о личном человеческом опыте. Краснодарский курьер в своем монологе разрушил иллюзии о легком заработке. Герой материала описал свою реальность саркастической формулой «Раньше я играл на компьютере, теперь компьютер играет мной» и рассказал об изнанке сервисной экономики, которая не учитывает ни усталость, ни светофоры, ни закрытые заборы элитных ЖК. Однако в этом жестком ритме нашелся и свой дзен. Автор монолога назвал курьерство «временным убежищем» и даже своеобразной терапией: после душного офиса физическая усталость парадоксальным образом «лечит» голову, а монотонное кручение педалей под музыку или аудиокниги превращается в медитацию, дарующую ту самую свободу от начальников, ради которой многие и надевают термокороб.

«Нам не кричат «идите варить борщи». Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре Отчасти теме разрушения стереотипов посвящены и монологи игроков ЖФК «Краснодар». Пока город купался в эйфории от исторического золота «быков», мы решили выяснить, как в тени этого громкого триумфа живут те, кто играет в женской команде «горожан». Героини статьи рассказали, что быть футболисткой в России — это пахать на тренировках наравне с мужчинами, параллельно учась на психологов и морских экономистов. Материал также показал, как глубоко проросла «система Галицкого»: женское направление здесь работает по тем же высоким стандартам, что и чемпионское мужское — с полноценной академией, тренажерами-«футботами» и научной базой.

Самым пугающим текстом в серии «человеческих документов» стала история пациентки краснодарской психиатрической больницы. Этот монолог — хроника того, как обещанный врачом «санаторий» для лечения депрессии на деле оборачивается карательной психиатрией. Героиня описала быт, напоминающий тюремный: изъятие личных вещей (вплоть до очков), смешивание в одной палате людей с легкими неврозами и тяжелыми психозами, полная зависимость от произвола персонала. Для получения элементарных благ — лишней кружки кипятка или доступа в душ — пациенткам приходилось выполнять работу санитарок, таская тяжелые койки и отмывая полы.

Огласка вместо страха. Как я пережила шантаж и массовую рассылку моих интимных видео От офлайнового произвола переходим к цифровому бесправию — монологу куратора и арт-критика, которая не побоялась бросить вызов кибершантажистам. Она категорически отказалась платить вымогателям, которые взломали ее телеграм-аккаунт и угрожали сливом интимных секс-видео. Вместо этого она сделала ситуацию публичной, рассказав о взломе и рассылке интимных материалов. Героиня открыто заявила, что иметь нюдсы — это нормально, а стыдиться должны преступники, а не жертвы. Вместо осуждения девушка получила волну поддержки от коллег и даже родственников, превратив попытку унижения в дискуссию о праве женщины на свое тело и иллюзорности безопасности в популярных мессенджерах.

Еще одной стороной «медицинской медали» стал монолог бывшего фельдшера краснодарской скорой. Героиня откровенно рассказала о катастрофической нехватке кадров (всего 50 бригад на миллионник с пригородами), изношенных машинах и абсурдной бюрократии, где штрафы выписывают даже за слишком долгий осмотр пациента. Самой болезненной темой стала оплата труда. Но несмотря на хроническую усталость и два голодных обморока на работе, девушка призналась в любви к профессии, подчеркнув, что скорая держится только на фанатиках своего дела.

Проблемные лонгриды: архитектура, озеленение, вера, смерть, налоги и Абхазия Рост налогов в России. Почему казна просит еще и кто за это заплатит В прошлом году власти утвердили налоговую реформу, которую назвали «наименее негативным сценарием». Однако повышение НДС до 22% наряду с другими нововведениями может фактически похоронить существенную долю малого бизнеса. На фоне истощения ликвидной части Фонда национального благосостояния правительство переложило растущие расходы на потребителей и предпринимателей. Эксперты, опрошенные нами, развеяли миф об «умеренном влиянии на цены», предупредив, что реформа станет финальным ударом по тем, кто годами выживал вопреки, а не благодаря государственной поддержке. В официальных сообщениях Минфина указано, что изменения в Налоговый кодекс «направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности».

«Нужна профилактика насилия над исторической средой». Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников В Краснодаре идет «тихая война» за сохранение исторического лица города. Энтузиасты движения «Том Сойер Фест» буквально вручную спасают старинные здания от забвения, евроремонта и чиновников. За шесть лет волонтеры отреставрировали всего 13 дверей, но за каждой из них — детективная история поиска фурнитуры на венецианских барахолках и борьба с «синдромом вахтера» у собственников. Пока власти не могут защитить даже официальные памятники, активисты на пожертвования восстанавливают уникальные козырьки, спасенные из-под ковша экскаватора, и проводят зондаж фасадов, чтобы доказать, что под слоем казенной побелки скрывается настоящая история, которую еще не поздно спасти.

«Сестра, вы готовы прямо сейчас умереть за Христа?» Кто и зачем на самом деле идет в монастырь Существует популярный миф о монастыре как об уютном убежище для уставших от мира. Мы выяснили, что попытка «спрятаться за стенами» от долгов, алиментов или нелюбимых родственников обречена на провал: монастырский быт с его жестким уставом и отсутствием личного пространства действует как увеличительное стекло, обостряя все внутренние конфликты. Обитель — это не санаторий для души, а место тяжелого труда, где послушницы годами проверяют себя, прежде чем дать невозвратный обет.

«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого». Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее Одна из самых табуированных и непрозрачных тем — экономика смерти. В нашем материале мы пытались объяснить странную статистику, утверждающую, что похороны в Адыгее стоят 10 тыс. рублей, а на Кубани — 73. Расследование показало, что эти цифры — фикция, полученная делением «белого» оборота на число умерших и игнорирующая гигантский теневой сектор. Реальность оказалась куда суровее: в Адыгее статистика не учитывает традиционные «поминальные пакеты» и расчеты наличными в аулах, а в Краснодаре озвученная сумма — лишь стартовый взнос за «социальный минимум».

«Благоустройство превратилось в синоним варварства». Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением В 2022 году Краснодар стал аутсайдером всероссийского рейтинга озелененности городов-миллионников. Глава движения «Помоги городу» Елена Шувалова рассказала о своей версии причин этого события. Она объяснила, как на смену диалогу пришла «эпоха сильной власти», где независимые экологические советы зачищены под ноль, а общественный контроль объявлен помехой. Итог закономерен: из обещанных Генпланом 3450 гектаров новых парков за пять лет реализовано лишь 50, да и те — результат «варварского благоустройства» существующих зон, где ради дорогого рулонного газона уничтожают сложившиеся экосистемы и перерубают корни вековым деревьям.

Влияние России, убийство в парламенте и журналисты-иноагенты. Как Абхазия пережила политический кризис и внеочередные президентские выборы В марте мы выпустили большой разбор политического шторма в Абхазии — от досрочной отставки президента Аслана Бжании до стрельбы в парламенте, где во время спора о майнинге был убит один из депутатов. Материал показал республику, разрывающуюся между зависимостью от российских дотаций и страхом потерять суверенитет: пока Сухум переживал веерные отключения света и рост цен на хлеб, Кремль требовал ратификации льготного инвестсоглашения. Итогом стала победа на выборах провластного кандидата Бадры Гунбы, но ценой раскола общества. Текст зафиксировал тревожные симптомы новой реальности: впервые абхазских журналистов начали признавать иноагентами в России, а оппозиционеров — лишать гражданства РФ, в то время как простые жители с грустью отмечали, что «танк, идущий на нас, уже не остановить».

«Это был целый мир, а теперь его забирают». Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре В апреле мы выпустили пронзительный репортаж с легендарной краснодарской барахолки на Путевой, которую закрыли в конце месяца. Материал описывает последние дни уникального социального организма, где десятилетиями переплетались судьбы коллекционеров, нуждающихся пенсионеров и городских сумасшедших. Автор провела читателя через ряды с куклами из 1930-х и раритетными фото НКВД, показав, что для многих торговцев этот рынок был не просто способом заработать к пенсии, но и местом общения и спасения от одиночества.

Анархисты, добродушные усачи и «понаехи» XIX века: исторические лонгриды В Екатеринодаре — пить. Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани Гид по ночной жизни Екатеринодара провел читателей по маршруту от грязных шинков, где водку закусывали солью, до фешенебельной гостиницы «Центральная», в которой уже тогда работал лифт, а устриц подавали под аккомпанемент румынского оркестра. Город контрастов: пока власти тщетно пытались ввести «санитарные кордоны» вокруг храмов, в театре-варьете «Буфф» дамы в закрытых ложах наблюдали за укротительницей удавов, а в номерах «Парижа» дворянин Чековани спаивал гостей с помощью распутных женщин, чтобы обчистить их карманы. Статья напомнила, что за нынешними бизнес-центрами на Красной скрываются стены, помнящие не только блеск эполет, но и драмы картежников, отравления уксусной эссенцией и декадентские истории Серебряного века.

Город «понаехов». Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей Дискуссии о «понаехах» были характерны для нашего города и в XIX веке. Статья рассказывает, как закрытая военная крепость Екатеринодар превратилась в экономический центр именно благодаря снятию запрета на въезд для иногородних. Мигранты XIX века — от крестьян-строителей до купеческих династий Богарсуковых и Тарасовых — не только застроили улицу Красную особняками в стиле модерн, но и принесли в город цивилизацию: водопровод и электричество. Нынешнее недовольство «понаехами» — лишь эхо столетней ненависти казаков к «непрошеным пришельцам», а главная проблема города не в людях, а в инфраструктурной импотенции властей, которые, как и полтора века назад, не успевают за бурным ростом.

Слово анархиста. Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций Криминальный триллер из эпохи дореволюционного Екатеринодара 1907-1908 годов, когда город захлестнули политические убийства и грабежи. Чиновники отказывались выходить на работу из-за страха за свою жизнь, а купцы получали смертные приговоры за отказ платить «революционный налог». Идейная борьба смешалась здесь с банальным бандитизмом: налетчики могли вернуть ограбленному купцу паспорт, апеллируя к чести, а сапожники-дилетанты пытались играть в террористов, рассылая письма с угрозами.

Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар. Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф Полтора века назад Кубань стала важным звеном глобальной информационной магистрали — благодаря строительству Индо-Европейского телеграфа, который в 1870 году связал Британию с ее главной колонией. В статье рассказывается, как Вернер фон Сименс, столкнувшись с капризным характером Черного моря, перенес линию на сушу, где столкнулся уже с кубанской спецификой: казаки называли провода «бисовой дротыной» и рвали их, цепляя вилами с перегруженных сеном фур. Но, несмотря на трудности, «Индолиния» стала технологическим чудом, принесшим в регион не только связь, но и культуру: начальник екатеринодарского отделения телеграфа Франц Матери стал пионером благотворительности, организовав сбор средств на борьбу с чахоткой.

Пожиратели младенцев, добродушные усачи и азиаты на конях. Как в шведской прессе и публицистике изображали казаков Образ казака на протяжении веков будоражит умы не только краснодарцев, но и шведов. В статье рассказывается о том, как политическая конъюнктура меняла восприятие «русской угрозы» на севере Европы. Шведские матери веками пугали непослушных детей казаками-каннибалами, а в 1928 году правые партии выиграли выборы благодаря алармистским плакатам с дикими всадниками, продающими шведок в рабство. Но были и другие грани мифа: географ Свен Хедин называл казаков «лучшими слугами», а в газетах Гетеборга рекламировали «Казачий бальзам» от экземы. В ту эпоху казак превратился для Запада в универсальный символ «Другого» — то варвара с окровавленной пикой, то романтичного джигита из цирковой афиши.

