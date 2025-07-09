Путешествие сквозь 20 млн лет: идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота»

Снизу — ядовито-бирюзовая река — как гигантская лужа из «маунтин дью». Сверху — лабиринты ослепительно белых скал в полумраке реликтового леса. Между ними вы, крохотная частичка в декорациях вечности. И все это всего в 2 км от оживленного ж/д вокзала. Мы в Тисо-самшитовой роще Сочи — живом, но израненном кусочке природы возрастом 18-20 млн лет. Это место на горе Ахун — одновременно часть Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка.

Уникальность Тисо-самшитовой рощи в Сочи: реликты и эндемики Тисо-самшитовая роща занимает 302 га восточного склона горы Ахун — это как 6 сочинских «Дендрариев» (главный ботанический сад города) или 430 футбольных полей. Увидеть экосистему доледниковых эпох можно всего в 2,5 км от шумных пляжей курорта Хоста. 60% местной флоры — реликты, свидетели прошлых геологических эпох, а 20% — эндемики, то есть не растут больше нигде в мире. Воздух здесь влажный, густой, пропитанный запахом сырой земли. Зеленый полумрак притворяется то вампирскими «Сумерками», то поттерианским «Запретным лесом». Здесь становишься охотником за деталями: ловишь луч света на паутине и мысленно дорисовываешь рожицу причудливому грибу. Прогулочный маршрут тянется вдоль реки Хоста: в ясную погоду бирюзовая вода вспыхивает в просветах зелени, как растопленный малахит.

Тисо-самшитовая роща в Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Два древних хранителя рощи — тис ягодный и самшит колхидский. Тис — хвойный долгожитель. Его древесину ценят как «красное дерево», а вместо шишек весной он дает красные ягоды-бусины, похожие на крошечные бокалы без ножки (осторожно, они ядовиты!).

Тис ягодный © Фото Lumaca, wikipedia.org, по лицензии (CC 4.0)

Самшит — вечнозеленое «железное дерево». Его древесина настолько плотная и тяжелая, что тонет в воде. Самшит колхидский растет во влажных лесах Черноморского побережья России, Абхазии, Грузии, Турции, встречается в Азербайджане. В России растение охраняется на федеральном уровне и входит в Красные книги Краснодарского края и Адыгеи. Сегодня в роще стоят лишь высохшие «скелеты» самшита — немые свидетели недавней экокатастрофы (о ней — ниже).

Бескорые, затянутые мхом и плющом стволы пострадавшего самшита колхидского © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как добраться в Тисо-самшитовую рощу, цены и маршруты В роще три маршрута: «Малое кольцо» (1,6 км, час пути) — легкая прогулка без больших подъемов.

(1,6 км, час пути) — легкая прогулка без больших подъемов. «Большое кольцо» (5 км, 3-4 часа) — полноценное путешествие по сердцу древнего леса. На пути есть крутые подъемы и спуски, в опасных местах установлены лестницы и страховочные тросы.

(5 км, 3-4 часа) — полноценное путешествие по сердцу древнего леса. На пути есть крутые подъемы и спуски, в опасных местах установлены лестницы и страховочные тросы. Тропа «В глубь веков» (1,4 км, час) к самой зрелищной смотровой на каньон «Чертовы ворота». Треки удобно стыкуются: малое кольцо переходит в большое, а большое — в тропу к каньону.

Как добраться Для прогулки по малому и большому кольцевым маршрутам заходите в заповедник со стороны визит-центра по улице Самшитовой. Попасть туда можно: пешком (2,5 км от ж/д вокзала Хосты);

на автобусах № 105, 118, 122, 125, 134 до остановки «Хоста-мост», далее пройти 1,45 км (~15 минут) вдоль улицы Самшитовой.

на такси или другом транспорте. Из-за обрушения асфальта часть пути к визит-центру придется преодолеть пешком.

Сколько стоит вход Вход в Тисо-самшитовую рощу в 2025 году стоит 300 рублей для взрослых и 150 — для детей 7–14 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно.

Как попасть в каньон «Чертовы ворота» Есть два способа: Без прогулки по роще — на такси/машине до СТ «Рассвет». Ориентир — база отдыха «У Чертовых ворот». Идеально для тех, кто хочет увидеть только каньон.

— на такси/машине до СТ «Рассвет». Ориентир — база отдыха «У Чертовых ворот». Идеально для тех, кто хочет увидеть только каньон. Через «Большое кольцо» — для тех, кто хочет захватить и каньон, и лес. Летом у «Чертовых ворот» кипит жизнь: сюда регулярно водят сап-туры. Чтобы застать каньон в тишине, приезжайте утром в будний день.

Река Хоста в каньоне «Чертовы ворота» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Река Хоста в каньоне «Чертовы ворота» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как увидеть все самое красивое за один поход Для максимального погружения в атмосферу древнего леса выбирайте «Большое кольцо». Примерно на его середине не пропустите развилку на тропу «В глубь веков» — сверните туда, чтобы дойти до смотровой площадки над каньоном «Чертовы ворота». Чтобы завершить путешествие, вернитесь обратно на «Большое кольцо». Финишная прямая особенно запомнится: путь проходит вдоль реки, спуститься к берегу можно в нескольких местах. Присядьте на камни у воды, переведите дух и перекусите с видом на эту фантастическую ядовито-бирюзовую ленту Хосты, врезающуюся в белоснежные скалы.

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Трагедия рощи: бабочка, которая съела лес История гибели самшита в лесах Кавказа — горький урок человеческой беспечности. Главная злодейка истории — неприметная самшитовая огневка. В 2012 году гусениц этой бабочки завезли в Сочи из Италии с партией декоративных самшитов для озеленения города к Олимпиаде.

К лету 2014 года роща превратилась в буфет для гусениц: прожорливые насекомые распространились по всей ее территории, а затем отправились доедать леса Абхазии, Грузии и всего Кавказского хребта. К 2017 году из 5000 га самшита колхидского в России осталось только 5 га, в основном — в Адыгее.

С вредителем активно боролись: собирали гусениц, подселяли ос и летучих мышей, испытывали специальный гриб. Но огневка оказалась живучей. Главной проблемой было время: самшит прибавлял в высоту всего 10–15 см в год, тогда как одна гусеница объедала листья с аппетитом два литра в час.

Гусеница самшитовой огневки © Фото Didier Descouens, wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0

Травить бабочку химикатами на особо охраняемой территории не позволял закон. В 2022 году запрет на подходящие для истребления вредителя препараты отменили, и специалисты приступили к обработке деревьев.

В августе 2024 года Кавказский заповедник сообщал об улучшении состояния самшита в урочище Горелое в окрестностях Гузерипля. Растения дали крупные блестящие листья с насыщенным темно-зеленым окрасом, появилось много молодых побегов, а повреждений от огневки и вовсе не обнаружили.

В январе 2025-го, впервые за 12 лет, специалисты Кавказского биосферного заповедника зафиксировали сохранение поросли аборигенного самшита в Сочи в естественных условиях.