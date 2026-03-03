В Краснодарском крае подорожали платные дороги. Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
«Автодор» повысил тарифы на платных трассах в Краснодарском крае
«Автодор» опубликовал новые тарифы проезда по платным дорогам. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» утвердила новый приказ 27 февраля.
Так, проезд по платным участкам М-4 «Дон» из Краснодара в Ростов-на-Дону подорожал:
- для легковых автомобилей и мотоциклов (категория I) — с понедельника по четверг — с 760 до 850 рублей, а с пятницы по воскресенье или в праздник — с 920 до 1000 рублей;
- для микроавтобусов и легковушек высотой от 2 до 2,6 метра (категория II) — с 1010 до 1120 рублей в любой день недели;
- для грузовиков без прицепа и автобусов (категория III) — с 1300 до 1430 рублей;
- для фур, автобусов и машин с прицепом (категория IV) — с 2340 до 2580 рублей.
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог:
Дорога из Краснодара в Москву по платным участкам М-4 «Дон» тоже стала дороже:
- для категории I — с понедельника по четверг — с 4610 до 5040 рублей, с пятницы по воскресенье или в праздник — с 5620 до 6090 рублей;
- для категории II — с 6390 до 7010 рублей;
- для категории III — с 7710 до 8400 рублей;
- для категории IV — с 13090 до 14200 рублей.
Подорожал проезд и на Дальнем Западном обходе Краснодара, который открыли на трассе М-4 «Дон» в июне 2023 года. Дорога занимает 51,2 км между станицами Пластуновской и Марьянской. Пункт взимания платы в обе стороны находится на 46-м километре.
Тарифы на Дальнем Западном обходе:
- категория I — с 380 до 410 рублей;
- категория II — с 550 до 600 рублей;
- категория III — с 710 до 770 рублей;
- категория IV — с 1080 до 1090 рублей.
Помимо этого, поднялась стоимость проезда по трассе А-289. Теперь путь на легковом авто из Краснодара до Крымского моста обойдется в 800 рублей.
Отметим, что официально в пресс-службе «Автодора» не сообщали о новом повышении тарифов. При этом глава компании еще в январе 2026 года заявил, что не исключает повышение цен из-за инфляции и увеличения затрат на содержание дорог.
Ранее тарифы индексировали в середине февраля 2025 года.
Как писали Юга.ру, депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники.