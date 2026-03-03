В Краснодарском крае подорожали платные дороги. Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?

«Автодор» опубликовал новые тарифы проезда по платным дорогам. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» утвердила новый приказ 27 февраля. Так, проезд по платным участкам М-4 «Дон» из Краснодара в Ростов-на-Дону подорожал:

Дорога из Краснодара в Москву по платным участкам М-4 «Дон» тоже стала дороже:

для категории I — с понедельника по четверг — с 4610 до 5040 рублей, с пятницы по воскресенье или в праздник — с 5620 до 6090 рублей;

для категории II — с 6390 до 7010 рублей;

для категории III — с 7710 до 8400 рублей;

для категории IV — с 13090 до 14200 рублей.

Подорожал проезд и на Дальнем Западном обходе Краснодара, который открыли на трассе М-4 «Дон» в июне 2023 года. Дорога занимает 51,2 км между станицами Пластуновской и Марьянской. Пункт взимания платы в обе стороны находится на 46-м километре.

Тарифы на Дальнем Западном обходе:

категория I — с 380 до 410 рублей;

категория II — с 550 до 600 рублей;

категория III — с 710 до 770 рублей;

категория IV — с 1080 до 1090 рублей.

Помимо этого, поднялась стоимость проезда по трассе А-289. Теперь путь на легковом авто из Краснодара до Крымского моста обойдется в 800 рублей.



Отметим, что официально в пресс-службе «Автодора» не сообщали о новом повышении тарифов. При этом глава компании еще в январе 2026 года заявил, что не исключает повышение цен из-за инфляции и увеличения затрат на содержание дорог.



Ранее тарифы индексировали в середине февраля 2025 года.