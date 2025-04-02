А вы знали о театрах, где смотрители светят лазерными указками в экраны телефонов, если зрители используют их на спектаклях? Чтобы разобраться в сюжете, достойном пера лучших абсурдистов, главреду Юга.ру Александру Гончаренко понадобились три пресс-службы гостеатров, месяцы ожидания, один театрал и один юрист. Во второй половине 2024 года сотрудники Юга.ру заметили лазерные указки на трех шоу в Краснодаре и Владикавказе: балет «Жизель» в Музыкальном театре Краснодара, 24 августа;

комедия «Осетины» в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева во Владикавказе, 26 октября;

стендап Евгения Чебаткова в Центральном концертном зале Краснодара, 3 декабря. Смотрители этих театров светили лазерными указками в смартфоны зрителей, если те включали их во время мероприятий. Чаще всего люди хотели заснять на видео происходящее на сцене, но иногда красная точка настигала включенный дисплей еще до того, как человек успевал разблокировать устройство. В большинстве случаев грозный свет указки сначала задевал сидящих рядом и находил злосчастный экран, поблуждав по плечам, головам и лицам нескольких гостей. Когда первый шок спал, быстро выяснилось, что упомянутые театры — особенные: оказывается, найти подобное не так уж и легко! К примеру, в краснодарских Драмтеатре, Молодежном, «Одном театре», Новом театре кукол годами не было ничего подобного, а все опрошенные театралы округляли глаза, слыша о лазерных наказаниях. Более того, в краснодарском театре «Мой» вместе с напоминанием отключать звук, снижать яркость экрана и отключать вспышку зрителей просят отмечать аккаунты театра, если захочется опубликовать снятые видео и фото в соцсетях. Поэтому было просто необходимо выяснить у руководителей театров, как же в их стенах появилась такая редкая практика. Версии театров Музыкальный театр (Краснодар)

Музыкальный театр в Краснодаре, декабрь 2024 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Первым — и очень быстро — откликнулся коллектив Музыкального театра. На мои вопросы об указках лаконично ответила заслуженный работник культуры Кубани, главный администратор ГАУК КК «КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Елена Микалуцкая: «Мы не используем лазерные указки в зрительном зале. У нас есть аудиообъявления о том, чтобы не использовали фото- и видеосъемку во время спектакля. Также в зрительном зале работают администраторы, которые просят зрителей не снимать во время действия, так как включенный экран отвлекает зрителей». Я удивился: «Пожалуйста, уточните, Вы имели в виду: «Мы [теперь/уже] не используем лазерные указки в зрительном зале»? Переспрашиваю, так как обратился к Вам, потому что сотрудница редакции видела использование указок в Музыкальном театре на балете «Жизель» 24 августа 2024 года». На что ответ был краток и решителен: «Отдел работы со зрителями не использует лазерные указки в зрительном зале. С сотрудниками отдела проведена профилактическая беседа по данному вопросу». Центральный концертный зал (Краснодар)

Символ Z на фасаде ЦКЗ © Фото телеканала «Краснодар»

Вскоре развернутый комментарий дал директор концертного зала Кубанского казачьего хора Анатолий Сидяченко: «В ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», а точнее на мероприятиях Государственного академического Кубанского казачьего хора, ансамбля «Казачья душа» и оркестра камерной музыки «Благовест», лазерные указки для какого-либо взаимодействия со зрителями не используются. Съемка на мероприятиях данных коллективов не запрещена, а для оперативного решения возникающих вопросов в штате организации есть администраторы, постоянно присутствующие на мероприятиях. Организаторам иных мероприятий не запрещено пользоваться лазерными указками. Некоторые из них этим пользуются, пресекая тем самым несанкционированную съемку. Этот противоречивый метод борьбы с нарушителями существует уже несколько лет. Первыми его применили, насколько нам известно, в Пекине, тем самым мягко намекая на противозаконность действий. На наш взгляд, лазерные лучи в современных реалиях могут вызвать тревогу у зрителей, символизируя опасность. Также есть риск причинения вреда здоровью в случае попадания луча в глаз зрителю. На сегодняшний день ввиду редкого числа случаев применения данного метода организаторами сторонних мероприятий передать отзывы зрителей и дать оценку данному действию не представляется возможным». Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева (Владикавказ)

Ирон театр во Владикавказе, панорама 2024 года © Скриншот yandex.ru/maps