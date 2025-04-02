В театрах Краснодара и Владикавказа зрителей карают лазерными указками за включение смартфонов. Необъяснимо, но факт
А вы знали о театрах, где смотрители светят лазерными указками в экраны телефонов, если зрители используют их на спектаклях? Чтобы разобраться в сюжете, достойном пера лучших абсурдистов, главреду Юга.ру Александру Гончаренко понадобились три пресс-службы гостеатров, месяцы ожидания, один театрал и один юрист.
Во второй половине 2024 года сотрудники Юга.ру заметили лазерные указки на трех шоу в Краснодаре и Владикавказе:
- балет «Жизель» в Музыкальном театре Краснодара, 24 августа;
- комедия «Осетины» в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева во Владикавказе, 26 октября;
- стендап Евгения Чебаткова в Центральном концертном зале Краснодара, 3 декабря.
Смотрители этих театров светили лазерными указками в смартфоны зрителей, если те включали их во время мероприятий. Чаще всего люди хотели заснять на видео происходящее на сцене, но иногда красная точка настигала включенный дисплей еще до того, как человек успевал разблокировать устройство.
В большинстве случаев грозный свет указки сначала задевал сидящих рядом и находил злосчастный экран, поблуждав по плечам, головам и лицам нескольких гостей.
Когда первый шок спал, быстро выяснилось, что упомянутые театры — особенные: оказывается, найти подобное не так уж и легко! К примеру, в краснодарских Драмтеатре, Молодежном, «Одном театре», Новом театре кукол годами не было ничего подобного, а все опрошенные театралы округляли глаза, слыша о лазерных наказаниях. Более того, в краснодарском театре «Мой» вместе с напоминанием отключать звук, снижать яркость экрана и отключать вспышку зрителей просят отмечать аккаунты театра, если захочется опубликовать снятые видео и фото в соцсетях.
Поэтому было просто необходимо выяснить у руководителей театров, как же в их стенах появилась такая редкая практика.
Версии театров
Музыкальный театр (Краснодар)
Первым — и очень быстро — откликнулся коллектив Музыкального театра. На мои вопросы об указках лаконично ответила заслуженный работник культуры Кубани, главный администратор ГАУК КК «КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Елена Микалуцкая:
«Мы не используем лазерные указки в зрительном зале. У нас есть аудиообъявления о том, чтобы не использовали фото- и видеосъемку во время спектакля. Также в зрительном зале работают администраторы, которые просят зрителей не снимать во время действия, так как включенный экран отвлекает зрителей».
Я удивился:
«Пожалуйста, уточните, Вы имели в виду: «Мы [теперь/уже] не используем лазерные указки в зрительном зале»? Переспрашиваю, так как обратился к Вам, потому что сотрудница редакции видела использование указок в Музыкальном театре на балете «Жизель» 24 августа 2024 года».
На что ответ был краток и решителен:
«Отдел работы со зрителями не использует лазерные указки в зрительном зале. С сотрудниками отдела проведена профилактическая беседа по данному вопросу».
Центральный концертный зал (Краснодар)
Вскоре развернутый комментарий дал директор концертного зала Кубанского казачьего хора Анатолий Сидяченко:
«В ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», а точнее на мероприятиях Государственного академического Кубанского казачьего хора, ансамбля «Казачья душа» и оркестра камерной музыки «Благовест», лазерные указки для какого-либо взаимодействия со зрителями не используются. Съемка на мероприятиях данных коллективов не запрещена, а для оперативного решения возникающих вопросов в штате организации есть администраторы, постоянно присутствующие на мероприятиях.
Организаторам иных мероприятий не запрещено пользоваться лазерными указками. Некоторые из них этим пользуются, пресекая тем самым несанкционированную съемку.
Этот противоречивый метод борьбы с нарушителями существует уже несколько лет. Первыми его применили, насколько нам известно, в Пекине, тем самым мягко намекая на противозаконность действий.
На наш взгляд, лазерные лучи в современных реалиях могут вызвать тревогу у зрителей, символизируя опасность. Также есть риск причинения вреда здоровью в случае попадания луча в глаз зрителю.
На сегодняшний день ввиду редкого числа случаев применения данного метода организаторами сторонних мероприятий передать отзывы зрителей и дать оценку данному действию не представляется возможным».
Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева (Владикавказ)
Дольше всего собирались, но толком так и не ответили сотрудники Ирон театра. За три месяца попыток связаться с разными руководителями и их секретарями самой содержательной реакцией осталось недоумение замдиректора по организации зрителя Алины Дауровой:
«Мы в своем театре используем лазерные указки. Ваши указки чем-то отличаются?»
Версия театрала
Помочь осмыслить все это я попросил театрала Максима Федорова, регулярно посещающего театры многих городов России и других стран.
Максим Федоров — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник и ученый секретарь Отдела рукописей Института мировой литературы РАН. Федоров публиковал исследования по истории театра XX века, а в первой половине 2010-х преподавал в ГИТИСе.
Лазерные указки в театрах навели его на следующие рассуждения:
«Доступные смартфоны сделали любительскую съемку проще, и это влияет на отношения между зрителем и театром. Особенно в тех постановках, для которых важен эффект четвертой стены. Но для нее телефонные звонки и светящиеся экраны не страшнее шуршащих пакетов, громкого кашля или перешептываний.
В 1990-х любители часто снимали спектакли, и эти записи — обычно очень плохого качества — сейчас остались единственной возможностью прикоснуться к творчеству некоторых актеров или режиссеров. Так что неразрешенная съемка может служить сохранению культурного наследия, особенно если этим не озадачились создатели. А такое происходило и будет происходить по самым разным причинам.
При этом очевидно, что подавляющее большинство людей, снимающих на смартфоны фрагменты спектаклей, вряд ли обеспокоены их документацией в первую очередь. Прежде всего зрители хотят делиться в соцсетях контентом, который может поднять их статус и выделить на фоне других пользователей. Это объясняет, почему на одних постановках снимают активнее, чем на других. Например, недавно я был в Театре мимики и жеста, где не только не заметил съемки, но и не услышал ни одного звонка. Мне показалось, что это говорило об искренней вовлеченности аудитории.
В Театре Виктюка, например, ситуация иная. Снимают там всегда активно, но и развита репрессивная система: сотрудники театра подбегают к зрителям, едва заметив светящийся экран, и строго на них шикают. Для четвертой стены эта суматоха губительна так же, как пресекаемая видеосъемка или неизбежный кашель.
Но замечу, что и такая карательная прыть смотрителей, как в Театре Виктюка, и лазерные указки, о которых спрашиваете Вы, — явление скорее редкое. Многие театры ограничиваются просьбой снижать яркость экранов либо запрещают снимать спектакли, не контролируя этот запрет. Более того, в последние годы иногда замечаю объявления, в которых зрителей наоборот просят снимать и распространять в соцсетях видео постановок.
Кстати, если рассуждать об интеллектуальной собственности, становится интересно, почему совсем никто и никак не запрещает аудиозапись спектаклей? Ведь она фиксирует и речь актеров, и смысловые шумы, и музыку — а все это объекты авторского права в той же мере, что и изображение. Наверное, все упирается в уже обсуждаемую статусность контента: мало кто лайкнет аудиофрагмент какой-либо постановки».
Версия юриста
Также я попросил прокомментировать практику театров юриста Арега Оганесяна:
«Закон не устанавливает конкретный и однозначный запрет на использование лазерных указок в театрах. Но важно учитывать, что луч лазера вполне способен травмировать глаза при прямом попадании.
Однако Закон РФ «О защите прав потребителей» дает посетителям театра определенные права и гарантии. В частности, потребитель (посетитель театра) имеет право на то, чтобы оказываемая услуга была безопасна для его жизни и здоровья. Таким образом, посетители, столкнувшиеся с использованием лазерных указок в театрах, вполне могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и органы Прокуратуры. Конечно, полученный ущерб потребуется доказать.
Если здоровье посетителя действительно пострадало, то он имеет право обратиться в суд для возмещения ущерба. По закону театр, как работодатель, несет ответственность за вред, причиненный своим работником при исполнении трудовых обязанностей».
P.S. Личный опыт
Воочию я видел лазеры в действии на спектакле «Осетины» в Ирон театре. Хоть я и снял айфоном два фото в монокуляр, мне указкой не досталось, в отличие от большинства соседей, включающих телефоны. Я даже не пытался снять эти вспышки красных лучей и метания точек по силуэтам. Зато сфотографировал одну из смотрительниц. Она заметила меня, но не направила указку на мой телефон и недовольно отвернулась. Видимо, в тот момент мы поменялись ролями.