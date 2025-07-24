В России снова говорят о грядущем запрете на использование WhatsApp* — теперь уже не только в госструктурах и банках, а для всех пользователей. Параллельно с этим власти активно продвигают альтернативу — мессенджер Max. Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал информацию о госмессенджере, которым власти хотят заменить WhatsApp*.

Кто разрабатывает мессенджер Max Разработкой и запуском мессенджера Max занимается российский IT-холдинг VK. Однако проект с самого начала позиционируется как инициатива, имеющая государственное значение и поддержку. Формально за развитие и поддержку сервиса отвечает специально созданная дочерняя структура VK — ООО «Коммуникационная платформа», которая была официально определена распоряжением правительства РФ как организация, ответственная за создание и развитие национального мессенджера. По итогам 2024 года чистый убыток VK составил 94,9 млрд рублей. При этом операционные расходы продолжают расти, опережая рост выручки. В таких условиях получение статуса разработчика национального мессенджера с последующим устранением одного из главных конкурентов (WhatsApp*) с рынка является для компании не просто выгодным контрактом, а мощной мерой поддержки. Структура владения VK наглядно демонстрирует ее тесную связь с государством. Контрольный пакет голосующих акций холдинга (57,3%) принадлежит АО «МФ Технологии». В свою очередь, ключевыми совладельцами «МФ Технологии» являются структуры, напрямую связанные с государством: страховая компания «СОГАЗ» и «Газпром-медиа холдинг». Возглавляет VK Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Госдума одобрила штрафы за поиск «экстремистских» материалов: Закон поддержала только «Единая Россия»

Фабрика популярности VK запустила бета-версию мессенджера Max в марте 2025 года. Летом началась активная рекламная кампания мессенджера. К ней подключили известных блогеров и медийных лиц, среди которых были Инстасамка и Валя Карнавал. Главной особенностью Max, по их словам, было то, что по мессенджеру можно разговаривать на подземной парковке или в лифте (качество мобильной связи в этих пространствах не имеет отношения к мессенджеру и в большей степени зависит от покрытия сети). Помимо прямой рекламы, для продвижения использовались и другие методы, например, отдельный вход без очереди для пользователей Max на VK Fest. В середине июля в мессенджере началось тестирование каналов, аналогичных тем, что есть в телеграме. Свои сообщества в Max создали крупные российские СМИ, в том числе ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Спортс». Также в приложении начали появляться каналы, которые были скопированы из телеграма без ведома их создателей. В планах властей также озвучивалось** использование административного ресурса для перевода в Max родительских, учительских и домовых чатов. Главное в стратегии привлечения пользователей — обещанная интеграция с «Госуслугами». Разработчики и официальные лица сообщили, что в будущем через мессенджер можно будет пользоваться электронным банкингом, Системой быстрых платежей и цифровой подписью. С 1 сентября 2025 года приложение Max станет обязательным для предустановки на все смартфоны, продаваемые на территории России. После запуска мессенджера многие пользователи столкнулись с техническими проблемами и оставили негативные отзывы в магазинах приложений. Но вскоре наблюдатели и СМИ заметили, что появилось множество однотипных положительных оценок — это вызвало подозрения в накрутке рейтинга. Спустя время алгоритмы Google Play удалили множество таких оценок, и средний рейтинг приложения упал. По словам пресс-службы VK, 9 июля количество зарегистрированных пользователей в MAX превысило 2 млн человек. Для сравнения: аудитория WhatsApp* и Telegram составляет 97,5 и 90,5 млн человек соответственно.

Мессенджер Max, веб-версия © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Функционал мессенджера Max Сегодня Max предлагает базовый набор функций, знакомый пользователям современных мессенджеров. Дизайн и интерфейс платформы практически полностью повторяют решения Telegram. Пользователям Max доступны следующие функции: Обмен сообщениями. Личные и групповые текстовые чаты.

Личные и групповые текстовые чаты. Звонки. Аудио- и видеозвонки другим пользователям мессенджера.

Аудио- и видеозвонки другим пользователям мессенджера. Видеоконференции. Возможность создавать групповые видеовстречи без ограничений по времени и количеству участников.

Возможность создавать групповые видеовстречи без ограничений по времени и количеству участников. Обмен файлами. Пользователи могут отправлять друг другу файлы объемом до 4 гигабайт.

Пользователи могут отправлять друг другу файлы объемом до 4 гигабайт. Каналы. В приложении реализована возможность создавать и подписываться на информационные каналы.

В приложении реализована возможность создавать и подписываться на информационные каналы. ИИ-помощник. В мессенджер интегрирован GigaChat — нейросетевая модель от «Сбера», которая может помочь с генерацией текстов и картинок, а также ответами на вопросы. Безопасность мессенджера Max: что известно При оценке безопасности любого мессенджера пользователи и эксперты обращают внимание на несколько ключевых аспектов. В случае с мессенджером Max, который позиционируется как безопасная отечественная альтернатива, картина выглядит следующим образом. Открытый код На данный момент исходный код мессенджера Max является закрытым. Это стандартная практика для многих коммерческих продуктов, однако в сфере приложений, ориентированных на безопасность, наличие открытого исходного кода считается важным преимуществом. Открытый код позволяет независимым экспертам по всему миру изучить его на предмет уязвимостей и скрытых функций. В то же время, как отмечают исследователи, само приложение Max использует в своей работе библиотеки с открытым исходным кодом, созданные в том числе разработчиками из «недружественных» стран. Шифрование Представители компании-разработчика VK утверждают, что в Max реализовано сквозное (end-to-end) шифрование. Этот метод считается золотым стандартом для защищенных коммуникаций, поскольку предполагает, что доступ к содержанию переписки имеют только ее непосредственные участники (отправитель и получатель), а на серверах компании сообщения хранятся в зашифрованном виде. Однако из-за закрытого исходного кода проверить, как именно реализовано это шифрование и применяется ли оно ко всем чатам по умолчанию, независимые специалисты не могут. Некоторые эксперты по безопасности высказывают опасения, отмечая, что в приложении отсутствуют привычные для защищенных мессенджеров настройки конфиденциальности, такие как двухфакторная аутентификация или секретные чаты. Сбор данных Мессенджер Max полностью находится в российской юрисдикции. Это означает, что на деятельность мессенджера в полной мере распространяется российское законодательство, включая «закон Яровой» и требования системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Представители власти и разработчики подчеркивают это как преимущество, которое обеспечивает защиту данных от иностранных спецслужб и гарантирует сотрудничество с российскими правоохранительными органами. Для пользователей это означает, что вся их активность в приложении и метаданные могут быть доступны российским силовым структурам в установленном законом порядке. В политике конфиденциальности мессенджера прямо говорится: «Компания обязана предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу любому органу государственной власти или местного самоуправления». Дискуссия о разрешениях и доступе к данным Появление мессенджера Max вызвало в пользовательском и экспертном сообществе активную дискуссию относительно разрешений, которые приложение запрашивает при установке. С одной стороны, критики выразили серьезные опасения. В ряде телеграм-каналов и блогов звучали обвинения в том, что приложение запрашивает избыточные разрешения и действует по принципу шпионского ПО (spyware), получая доступ к широкому спектру данных, выходящему за рамки стандартного функционала мессенджера. Высказывались опасения, что Max может собирать информацию о других установленных программах, банковских аккаунтах и местоположении пользователя. С другой стороны, часть IT-специалистов выступила с контраргументами. Они отмечают, что для выполнения своих базовых функций (отправка фото, обмен геопозицией, звонки) любой современный мессенджер вынужден запрашивать аналогичный набор доступов. В качестве доказательства приводилось сравнение количества разрешений: у Max их насчитывается 63, в то время как у WhatsApp* — 85, а у Telegram — 71.

Выбор между удобством и контролем В конечном счете, история с мессенджером Max и грядущим запретом WhatsApp* сводится к одному фундаментальному выбору, который предстоит сделать десяткам миллионов россиян, — между привычным удобством и новым, навязываемым государством порядком. Главная и неоспоримая опасность Max заключается не в его технических недоработках или «сыром» интерфейсе — это проблемы временные и решаемые. Ключевая угроза встроена в саму его архитектуру. Находясь в российской юрисдикции, имея закрытый исходный код и будучи обязанным выполнять требования СОРМ, Max по определению не может считаться безопасным и конфиденциальным мессенджером. Любые заявления о шифровании теряют смысл, когда по закону сервис обязан предоставлять силовикам доступ к переписке пользователей. Это не недостаток, а проектная особенность. Max создается не как конкурент WhatsApp* по уровню приватности, а как его антипод — полностью прозрачный и подконтрольный государству инструмент. Однако будущее этого амбициозного проекта зависит не от приказов и законов, а от того, сможет ли он переманить на свою сторону многомиллионную аудиторию WhatsApp*. Этот мессенджер глубоко укоренился в повседневной жизни россиян: в нем ведутся семейные чаты, решаются рабочие вопросы, координируется малый бизнес. Стратегия властей понятна: силой (блокировкой) и уговорами (интеграцией с «Госуслугами») заставить пользователей совершить переход. Именно в этом и заключается главная интрига. Окажется ли административный ресурс сильнее многолетней привычки? Государство, в свою очередь, делает все, чтобы у граждан не осталось выбора, повышая ставки для несогласных.

Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру