Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Сначала были нерегулярные сбои, потом ежедневные ночные отключения, все чаще — блэкауты на несколько дней. Жителей многих регионов России постепенно приучают к жизни без мобильного интернета. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о перспективе тотального шатдауна в Краснодарском крае.

Ульяновский прецедент как репетиция? 8 ноября 2025 года министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров сообщил, что в некоторых районах региона работа мобильного интернета будет ограничена до окончания СВО. Эта новость стала первым официальным признанием введения долгосрочного, а не ситуативного шатдауна. По словам чиновников, федеральный центр принял такое решение, чтобы обеспечить безопасность «объектов специального назначения», и теперь зоны ограничений вокруг них включают жилые кварталы и социальные объекты. При этом информация о том, где именно отключен мобильный интернет, не разглашается по соображениям безопасности. Журналист «Ульяновской правды», где впервые была опубликована эта новость, призвал читателей к «пониманию»: «Сейчас важно понимать: эти меры — не прихоть чиновников, не «ошибка исполнителей», которые попросту «забыли» включить интернет. […] Изменить ситуацию к лучшему сейчас не сможет ни оператор связи, ни министр, ни губернатор: ее может изменить только русский солдат». Стоит отметить, что полигоном для обкатки новой цифровой реальности стала Ульяновская область, находящаяся почти в тысяче километров от линии фронта. Возникает закономерный вопрос: не является ли этот случай репетицией тотальных шатдаунов мобильного интернета по всей стране?

Кубань — следующая? Для жителей Краснодарского края отключения мобильного интернета стали обыденностью с минувшего лета. Практически каждую ночь, а иногда и несколько дней подряд действует шатдаун. Жители массово жалуются на нарушение связи с родными и близкими и проблемы, вызванные отсутствием доступа к важным сервисам.

Учитывая, что по всей стране отключения мобильного интернета объясняют необходимостью защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников, а тотальный шатдаун в Ульяновской области — лишь очередной шаг в этой логике, для Кубани вероятность полного отключения выглядит весьма реальной. Регион находится гораздо ближе к линии фронта, насыщен объектами для потенциальных ударов, а значит, шатдаун до конца СВО может стать вполне вероятным. Однако стандартная логика «ближе к фронту — больше отключений» здесь, похоже, не работает: география и длительность шатдаунов часто кажутся со стороны случайными. Например, летом 2025 года в некоторых районах Нижегородской области, расположенной в глубоком тылу, мобильный интернет отсутствовал почти два месяца. В то же время в куда более близких к фронту регионах отключения были не столь частыми и продолжительными.

«Белые списки»: забота или фундамент для изоляции? С начала осени на фоне участившихся отключений власти начали внедрять так называемые белые списки — перечни ресурсов, которые должны оставаться доступными даже во время блокировок. В них в том числе входят госсервисы, отечественные соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники»), мессенджер Max, сервисы «Яндекса», маркетплейсы и сайты операторов связи.

«Белые списки» — это не репетиция шатдауна, а создание необходимого для него технического фундамента, — комментирует ситуацию для Юга.ру на условиях анонимности эксперт в области цифровых коммуникаций. — Раньше такой возможности просто не было. Как только у властей появился рабочий инструмент, позволяющий не просто блокировать отдельные ресурсы, а отключать весь интернет, оставляя лишь разрешенные сайты, как в Северной Корее или Китае, они немедленно начали им пользоваться. «Белые списки» были сделаны не для удобства граждан во время отключений, а как раз для того, чтобы эти отключения стали возможны в принципе. Это инверсия самой логики интернета: вместо «разрешено все, что не запрещено» внедряется принцип «запрещено все, что не разрешено». Показательно, что в «белых списках» до сих пор отсутствуют жизненно важные сервисы, например, банковские сайты и приложения, что создает огромные неудобства для граждан и бизнеса.

© Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image

Кто нажимает на рубильник и почему? О механизмах отключения интернета по-прежнему не рассказывают в официальных сообщениях. Местные власти хранят молчание, отделываются общими фразами о безопасности или ссылаются на решения федеральных органов, как в случае с Ульяновской областью. Операторы сотовой связи также не дают внятных комментариев, переадресовывая вопросы властям или ссылаясь на «не зависящие от них причины». В итоге никто ничего не понимает, жители остаются один на один с проблемой. Телеканал «Кубань 24», основанный департаментом информационной политики Краснодарского края, выпустил сюжет о том, что беспилотники работают через некие «специальные сим-карты» и отключение связи парализует их работу. Однако эту информацию опроверг источник Юга.ру в правоохранительных органах. По его данным, цель отключений — не дать беспилотникам использовать для корректировки маршрута и получения разведданных сим-карты обычных жителей Краснодарского края. Косвенным подтверждением этой версии служит и новая федеральная инициатива по «охлаждению» сим-карт — временной блокировке связи для номеров, которые были в роуминге или долго не использовались. Впрочем, ряд экспертов сомневается в эффективности и этих версий, указывая на то, что многие беспилотники способны лететь по заранее заданным координатам без постоянного подключения к сети.

Отключат или нет: сдерживающие факторы Что может удержать власти от полного отключения мобильного интернета? Вариант с недовольством и протестами населения, кажется, уже не рассматривается в нынешней политической ситуации. Однако против шатдаунов выступают не только «обычные» жители России, но и «настоящая элита» — участники СВО, как их назвал Владимир Путин.

Многие военные телеграм-каналы считают, что тотальные отключения мобильного интернета серьезно затрудняют работу российских подразделений ПВО и так называемых маневренных огневых групп. Эти группы, которые должны оперативно перемещаться и сбивать дроны, во многом зависят от современных средств связи для координации и получения целеуказаний. «По факту работа ПВО становится очень сложной. А беспилотники все равно летят. То есть мера, которая должна привести к снижению числа налетов, не работает», — считают авторы канала «Архангел спецназа». Они подчеркивают, что противник уже давно адаптировался к таким методам, используя дроны, летящие по заранее заданным координатам или управляемые по другим каналам связи. В итоге российские военные сталкиваются с проблемами в организации обороны. Также стоит упомянуть и об экономическом факторе. Потери от интернет-шатдаунов колоссальны. По оценкам фонда «Общество защиты интернета», экономика Краснодарского края за сутки шатдауна теряет около 1,2 млрд рублей, а в масштабах страны каждый час простоя обойдется почти в 2 млрд рублей. Страдают розничная торговля, логистика, банковский сектор — все, что завязано на цифровые технологии. Однако и этот аргумент может оказаться бессильным. Несмотря на относительные успехи импортозамещения, за почти четыре года СВО нанесла экономике огромный ущерб, и на этом фоне потери от отключения интернета власти могут счесть приемлемой ценой за тотальный контроль и безопасность, как они ее понимают. Что дальше: «цифровой детокс» для всей страны? «Людей постепенно готовят к тотальному отключению мобильного интернета, — заключает на условиях анонимности наш эксперт в области цифровых коммуникаций. — Власти уже давно сообразили, что надо это делать пошагово и не сразу. Вот и россиян готовят к этому плавно. Сначала редкие проблемы с мобильным интернетом, потом более частые, затем ночные отключения регулярные, затем отключения на несколько дней. Параллельно в прогосударственных изданиях и телеграм-каналах распространяется информация о том, как полезно иногда отключиться от интернета и жить «реальной жизнью». Действительно, такие нарративы уже звучат. Например, глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что шатдауны нужно воспринимать как «детокс». С ним согласен депутат Госдумы Николай Арефьев, предложивший отключать всемирную сеть на недели или как минимум на выходные ради здоровья россиян. По его мнению, чрезмерное использование интернета вредит зрению и портит нервы. Роскомнадзор в своей группе во «ВКонтакте» опубликовал пост ко Всемирному дню без Wi-Fi, в котором заявил, что это «отличный день, чтобы отложить эти ваши интернеты и провести его в окружении родных и друзей». На картинке к посту было указано: «Когда Wi-Fi работает, а жизнь на паузе. Когда Wi-Fi отдыхает, а вы — наконец-то живете». Реакция оказалась ожидаемой: под публикацией появились сотни гневных комментариев и ни одного положительного. Одновременно с этим МВД выпускает рекомендации, как подготовиться к жизни без интернета: скачивать офлайн-карты, иметь запас наличных и записывать важные телефоны в блокнот. Вместе с этим рекламируются «белые списки» — чтобы показать, что и при отключениях мобильного интернета возможна «нормальная» жизнь. Все это складывается в единую картину планомерной подготовки общества к новой, «суверенной» цифровой реальности. И, возможно, она будет уже связана не только с мобильными шатдаунами — с марта 2026 года Роскомнадзор получит право изолировать весь российский интернет.