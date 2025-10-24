На этой неделе жители России столкнулись с массовыми сбоями в работе WhatsApp* и Telegram. Проблемы затронули как минимум 34 региона страны, включая Краснодарский край. Редактор Юга.ру Денис Куренов разбирается в причинах сбоев и рассказывает, что ожидает самые популярные мессенджеры России в будущем.

Предыстория. Нынешние масштабные сбои стали продолжением ограничений, начавшихся в августе 2025 года. Тогда власти под предлогом борьбы с телефонным мошенничеством заблокировали функции голосовых и видеозвонков в WhatsApp* и Telegram по всей России. Этот шаг, который в Роскомнадзоре назвали успешной мерой по борьбе с преступностью, многие эксперты с самого начала расценили как первый этап блокировки самых популярных мессенджеров. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать в статье «Необдуманное и вредительское действие». Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram».

Хроника событий Сбои в работе популярных в России мессенджеров WhatsApp* и Telegram начались в районе 13:00 20 октября. Первые массовые жалобы на проблемы с доступом к сервисам поступили из южных регионов России. Пользователи из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Адыгеи и Ставропольского края сообщали о невозможности подключения к мессенджерам.

В Краснодарском крае произошел третий сбой Telegram за сутки: Мессенджер не работает только в южных регионах

В последующие дни география сбоев значительно расширилась. Проблемы затронули жителей Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Свердловскую и Новосибирскую области, а также Приморский и Хабаровский края. В итоге с перебоями столкнулись как минимум в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователи массово жаловались на невозможность отправить сообщения и загрузить медиафайлы. Проблемы наблюдались как в мобильных, так и в десктопных версиях, и не всегда решались с помощью VPN. С 23 октября волна сбоев пошла на спад. Хотя сервисы мониторинга продолжали фиксировать сотни жалоб из разных регионов, их общее число значительно сократилось по сравнению с пиковыми значениями 22 октября. К моменту публикации статьи, несмотря на сохранение отдельных неполадок, массовый характер проблем прекратился.

Почему это произошло Днем 22 октября Роскомнадзор подтвердил, что принимает меры по «частичному ограничению» работы иностранных мессенджеров. Ведомство объяснило свои действия необходимостью «противодействия преступникам», которые, по данным правоохранительных органов, активно используют WhatsApp* и Telegram для мошенничества и вербовки. При этом РКН не уточнил, что именно означает формулировка «частичное ограничение» и будут ли эти меры постоянными. Однако, по словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, речь о полной блокировке WhatsApp* и Telegram сейчас не ведется.

В июле 2025 года депутаты Госдумы заявили о скорой блокировке WhatsApp*: Мессенджером пользуются почти 80% россиян

Многие специалисты сходятся во мнении, что масштабные сбои по всей стране могут быть связаны с тестированием нового оборудования и скриптов для более глубокой и эффективной блокировки трафика. Речь идет о системе ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — специальном оборудовании, установленном на сетях всех операторов связи для анализа и фильтрации интернет-трафика. Специалисты полагают, что Роскомнадзор мог проводить учения по отработке новых механизмов блокировок, что и вызвало сбои. Косвенным подтверждением версии о масштабном тестировании служит тот факт, что проблемы с доступом наблюдались не только у WhatsApp* и Telegram. Пользователи сообщали о перебоях в работе мессенджера Max и даже некоторых сервисов доставки. Такая картина нехарактерна для точечных блокировок и может указывать на испытания оборудования ТСПУ, влияющего на широкий спектр интернет-сервисов.

Исход в Max Отключение мессенджеров, которыми большинство россиян пользуется ежедневно, ожидаемо привело к поиску альтернативных каналов связи. Пока одни пользователи осваивали VPN-сервисы, другие, опасаясь полной блокировки, начали мигрировать на российские платформы. Разумеется, свои каналы в госмессенджере Max еще летом завели аффилированные с властью медиа. Однако «ограничения» подтолкнули к созданию «запасных аэродромов» и те СМИ, которые не связаны с государством.

Так, например, краснодарский телеграм-канал «Туподар» с аудиторией более 56 тысяч человек на фоне недавних сбоев объявил о создании группы в Max: «Пока мессенджер MAX не начали блокировать, решили открыть там филиал для тех, кто вынужден его использовать». Первое сообщение в группе госмессенджера выглядит так: «Приносим соболезнования всем, кто здесь оказался». На «филиал» подписались почти 500 человек. Похожим путем пошел и портал 93.ru, который еще месяц назад создал свою группу в Max и начал регулярно ее рекламировать в телеграм-канале (29,7 тысяч подписчиков): «Вдруг, однажды вы проснетесь, а это единственное приложение, которое загружается, кто знает». На их канал в госмессенджере подписались более 500 человек.

Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Реакция аудитории В упоминаемых выше краснодарских телеграм-каналах посты о «переезде» собирали в основном отрицательные реакции: палец вниз, ругающийся и клоунский эмодзи. Несмотря на продвижение мессенджера Max, лидерами по популярности и ежедневному использованию в России продолжают оставаться Telegram и WhatsApp*. Социологические опросы также показывают, что идея блокировки мессенджеров не находит широкой поддержки в обществе, даже несмотря на то, что власти регулярно позиционируют Telegram и WhatsApp* как источники угроз. В августе опрос провел «Левада-центр»** — сразу после введения ограничений на звонки в мессенджерах. Тогда блокировку поддержали 49% респондентов. Однако, по мнению некоторых социологов, ключевую роль здесь сыграла формулировка вопроса, которая содержала официальное обоснование — «борьба с мошенниками и террористами». Специалисты отмечают, что такая постановка вопроса могла исказить общую картину: столкнувшись с выбором, где одна из опций — «поддержать борьбу с терроризмом», многие участники могли выбрать этот вариант как более безопасный и социально одобряемый. Другие исследования, где вопросы были сформулированы более нейтрально, показывают иные цифры. Так, лишь 14% и 10% участников опроса Russian Field «скорее поддержали» полную блокировку WhatsApp* и Telegram соответственно. В исследовании ФОМ о блокировке звонков в обоих мессенджерах «скорее положительно» высказались всего 15% респондентов.

«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»: Социолог Георгий Дерлугьян — о распаде гегемонии, новых империях и детстве в советском Краснодаре

Правовой беспредел или «суверенный интернет»? Вопрос законности действий Роскомнадзора стал одним из ключевых в обсуждении сбоев. С юридической точки зрения, ситуация выглядит неоднозначно. Депутат краснодарской гордумы Александр Сафронов назвал происходящее «тотальным правовым беспределом», акцентируя внимание на разнице в статусе мессенджеров. Если WhatsApp* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской (что дает властям хотя бы формальный повод для ограничений), то Telegram таким статусом не обладает. «На каком основании они [Роскомнадзор] блокируют Telegram? Таких оснований нет», — заявил депутат. По его мнению, ссылки на борьбу с мошенниками являются лишь предлогом для установления цензуры. С другой стороны, закон «о суверенном интернете» предоставил Роскомнадзору широкие полномочия и инструменты для централизованного управления трафиком, включая его фильтрацию с помощью оборудования DPI, которое обязаны устанавливать все операторы связи. Таким образом, формально у ведомства есть техническая и законодательная база для подобных действий. Однако правозащитники и юристы считают, что применение этих мер нарушает базовые права граждан на свободное получение и распространение информации.

На пути к «чебурнету»? Усиление давления на Telegram и WhatsApp* — это переход на новый этап в процессе установления цифровой цензуры, который резко набрал ход после начала СВО. Так считает глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев***, чей подробный комментарий опубликовало Deutsche Welle****. Эксперт выделяет в этом процессе, который он называет «лестницей блокировок», несколько уже пройденных этапов. Сразу после начала СВО власти заблокировали независимые медиа и политические ресурсы, затем — зарубежные социальные сети. После этого начались системные попытки перекрыть доступ к VPN-сервисам, а следующей мишенью стал YouTube. В последние месяцы была отработана и практика временного отключения мобильного интернета в отдельных регионах, с созданием «белых списков» сервисов, которые продолжают работать во время таких шатдаунов.

По прогнозу Климарева***, в ближайшие два-три месяца Роскомнадзор продолжит тактику дестабилизации Telegram и WhatsApp*, делая их использование максимально затруднительным. К полной блокировке, по его мнению, власти перейдут тогда, когда сочтут, что большинство пользователей уже вынужденно перешли в продвигаемый властями мессенджер Max. Параллельно продолжится и борьба с VPN-сервисами, которые позволяют обходить ограничения. Ключевое отличие нынешней ситуации от прошлого — возросшие технические возможности государства. Если попытки заблокировать Telegram весной 2018 года закончились провалом, показав неспособность властей справиться с популярным сервисом, то с тех пор ситуация изменилась. Возможность полной блокировки Telegram в России недавно подтвердил в интервью Лексу Фридману и его создатель Павел Дуров: «Это вполне возможно. Будет крайне печально, если Россия вновь попытается его заблокировать.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

** — Минюст РФ признал автономную некоммерческую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» иноагентом. *** — Минюст РФ признал Михаила Климарева иноагентом 6 мая 2022 года.