В конце прошлой недели ФК «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. Главный архитектор этой победы — Сергей Галицкий, основатель и владелец «быков», известный бизнесмен и меценат.

Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал 30 цитат Галицкого — о Краснодаре и России, политике и бизнесе, жизненных принципах и богатстве.