«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд». Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конце прошлой недели ФК «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. Главный архитектор этой победы — Сергей Галицкий, основатель и владелец «быков», известный бизнесмен и меценат.

Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал 30 цитат Галицкого — о Краснодаре и России, политике и бизнесе, жизненных принципах и богатстве.

О себе, личной философии и жизненных принципах

  1. Правильная жизнь — это когда получаешь удовольствие от того, что делаешь. Если я занимаюсь социальными проектами или строительством стадиона — это не потому, что у меня есть какая-то социальная ответственность, а потому, что мне это нравится.
  2. Я обычный человек с кучей ошибок. Мы каждый день принимаем сотню решений, из них, наверное, 49 ошибочных. Потом за эти ошибки платим, ломаем голову, как все исправить.
  3. Люблю вкусно поесть, могу посмотреть хорошие сериалы. Но только позитивные. Все, что связано с мертвецами и ужасами, — это не для меня. Очень люблю гулять по улице Красной в Краснодаре. Одним словом, я стараюсь, чтобы моя жизнь состояла из простых радостей.
  4. В детстве я чувствовал, что абсолютно не выделяюсь на фоне других детей. В школе я не был ни самым умным, ни самым талантливым. Шахматы, которыми я занимался полтора года, научили меня логически мыслить. Это фундаментальные принципы для бизнеса: логично и быстро мыслить.
  5. Восхищаться — не думаю, что мной можно восхищаться. Человек, который по 7-8 часов стоит на ногах и делает операцию на сердце и которого никто не знает, — он заслуживает большего восхищения.
  6. Отец в меня заложил невероятное трудолюбие. Каникул не было, я работал все выходные.
  7. Как только человек кончает школу, начинается процесс самообразования, самопознания мира, самопонимания. И все просто: количество энергии, которое человек на что-то тратит, всегда перерастает в качество.
  8. Любой человек всю жизнь должен работать над собой, у него должно быть открытое сознание, он должен слушать, что говорят другие.
  • © Фото Дарьи Паращенко, 93.RU
    © Фото Дарьи Паращенко, 93.RU

О Родине

  1. На Кубани родился и умереть хотел бы тоже здесь. Если противоречия с российской действительностью станут антагонистическими, тогда, наверное, в Новороссийск, на последний пароход.
  2. Хочу построить красивые парки в Краснодаре. Хочу, чтобы мы здесь жили жизнью обычных людей и гордились своим городом.
  3. Я счастлив на земле, где родился. Я понимаю язык этих людей, знаю их, я вырос вместе с ними. Это достаточно странное желание — заработать максимальное количество денег и уехать за границу.
  4. Нам нужно улучшать свою страну. Это самый важный критерий. Мы должны научиться жить в комфорте. Русские люди никогда не жили в комфортных человеческих условиях. Надоело уже. Нам надо вкладывать в себя.

О бизнесе и успехе

  1. Чего-то добиться можно, если угадаешь твое предназначение. Чтобы получить успех, помимо желания, должна быть склонность к тому, чем ты занимаешься. Нужно быть тем, в чем ты сильнее других. Найти это — редкая удача.
  2. Я верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд. Это не самообучение. Просто тупо трудишься. И кто больше на это времени потратит, тот большего эффекта добьется.
  3. Предприниматель — это человек, проживающий свою собственную жизнь, а не жизнь под копирку. Многие читают истории успеха и пробуют чему-то соответствовать, но копия всегда будет хуже оригинала.
  4. Чтобы добиться успеха, мое мнение, необходимы три компонента: работать больше других, немного удачи и склонность к этому виду деятельности.
  5. Я против бизнес-школ — это отвратительно: они порождают бройлеров, стандартизированных людей с одинаковым мышлением.
  6. Я ничего бы не мог сделать без команды. Причем индивидуально каждый вряд ли что-то особое значит — можно любого заменить. Вообще, роль людей в бизнесе преувеличена. Если система создана правильно, она сама генерирует стремление добиваться результата.
  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

О футболе и «Краснодаре»

  1. Чем отличается футбол от театра? В футболе вы получаете то, чего не можете получить в других видах деятельности. В театре берешь либретто и знаешь, на какой минуте Отелло начнет душить Дездемону. В кино к середине фильма понимаешь, кто кого убил. А в футболе все 90 минут живешь в неопределенности, потому что нельзя предвидеть результат. Это и есть настоящая жизнь!
  2. Не так важно — покупаешь ты клуб или создаешь его с нуля. Важно, выполняешь ли ты те функции, которые должен выполнять перед клубом, даешь ли ты энергию клубу и имеет ли клуб будущее. Если эти две вещи есть, то остальное уже неважно. Футбол — это эмоции и мечта.
  3. Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50–60–70 миллионов долларов был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке.

О деньгах и богатстве

  1. Деньги — фантастическая вещь. Когда ты имеешь огромное количество денег — ты фантастически счастливый человек. Разговоры, что деньги не делают человека счастливым, — неправда!
  2. Еще не выросло поколение богатых людей, которое не понимает, что им столько денег не надо. В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак будет полдником. Тебе не нужно 20 машин, 30 самолетов. Это понимание приходит. 
  3. Я разговаривал с дочерью и объяснял ей, что количество денег у нее будет ограниченное. Потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, база. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию.

О политике и власти

  1. Нас не должно интересовать, что о нас будут писать в учебниках истории. Нас должно интересовать сегодняшнее качество жизни наших людей. С такими природными ресурсами, с таким интеллектуально развитым народом мы заслужили лучшей жизни. Вот к этому нам всем надо стремиться!
  2. Проблема власти, лидера в том, чтобы окружить себя профессиональными людьми. У нас, к сожалению, власть нанимает лояльных, но непрофессиональных.
  3. В политику я никогда не полезу по одной простой причине — я уязвим. У меня есть собственность. Только когда у тебя деньги на швейцарском счете, о котором никто не знает, можно выходить и чесать языком.
  4. Вообще я считаю, что это наказание — быть депутатом. 200 дней в году быть обязанным сидеть в кресле и о чем-то спорить с Жириновским. Есть ли худшее наказание, чем спорить с коммунистами и Жириновским 200 дней в году? Я бы выбирал — две недели за хулиганство в тюрьме или 200 дней в думе с этими товарищами спорить.
  5. Всех богатых людей в России принято называть олигархами. Все знают, что это другое понятие — это связь с властью. Я к ним не отношусь, так как с властью никогда не был связан.
  6. Я раньше расстраивался по поводу некоторых решений наших государственных органов, но потом понял, что это просто бессмысленно. Все равно будет так, как будет. Нужно уметь выкручиваться из любой ситуации.

Источники: издания Forbes, «Ведомости», «Коммерсантъ», «Бизнес-секреты», «Сноб», «Эксперт Юг», Sports.ru и YouTube-канал «Коммент.Шоу».

На портале Юга.ру выходили следующие материалы о чемпионстве ФК «Краснодар» и Сергее Галицком:

Историческая победа «Краснодара». Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола

Поздравления от Путина, Кондратьева и Овечкина, подкол от «Зенита» и празднование под «Король и Шут». Собрали реакции на чемпионство ФК «Краснодар»

Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате

«Галицкий считает, что футбол — это театр, и зрителям должно быть удобно». Как устроен изнутри стадион ФК «Краснодар»

50 фактов о Сергее Галицком, его семье и бизнесе

Бизнес-сообщество Деньги Краснодар Образование Сергей Галицкий Спорт Финансы ФК «Краснодар» Футбол

Новости

«От человека-собаки до Монро». Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию об искусстве 1990-х в России
Власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут
Между Минском и Сочи запустят автобус. Сравнили маршрут с поездом и самолетом
В Краснодарском крае снова подорожает электричество. На сколько поднимут тарифы?
Издание из Ростова-на-Дону оштрафовали на 3 млн рублей за новость о закрытом бомбоубежище
Коррупционерам Кубани давали по 851 тыс. рублей взяток в начале 2025 года

Лента новостей

«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
Сегодня, 16:00
«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»
Застройщик отреставрировал часовни на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Сегодня, 13:31
Застройщик отреставрировал часовни на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Историческая победа «Краснодара»
Вчера, 14:00
Историческая победа «Краснодара»
Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола

Реклама на сайте