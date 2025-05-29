«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд». Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»
В конце прошлой недели ФК «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. Главный архитектор этой победы — Сергей Галицкий, основатель и владелец «быков», известный бизнесмен и меценат.
Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал 30 цитат Галицкого — о Краснодаре и России, политике и бизнесе, жизненных принципах и богатстве.
О себе, личной философии и жизненных принципах
- Правильная жизнь — это когда получаешь удовольствие от того, что делаешь. Если я занимаюсь социальными проектами или строительством стадиона — это не потому, что у меня есть какая-то социальная ответственность, а потому, что мне это нравится.
- Я обычный человек с кучей ошибок. Мы каждый день принимаем сотню решений, из них, наверное, 49 ошибочных. Потом за эти ошибки платим, ломаем голову, как все исправить.
- Люблю вкусно поесть, могу посмотреть хорошие сериалы. Но только позитивные. Все, что связано с мертвецами и ужасами, — это не для меня. Очень люблю гулять по улице Красной в Краснодаре. Одним словом, я стараюсь, чтобы моя жизнь состояла из простых радостей.
- В детстве я чувствовал, что абсолютно не выделяюсь на фоне других детей. В школе я не был ни самым умным, ни самым талантливым. Шахматы, которыми я занимался полтора года, научили меня логически мыслить. Это фундаментальные принципы для бизнеса: логично и быстро мыслить.
- Восхищаться — не думаю, что мной можно восхищаться. Человек, который по 7-8 часов стоит на ногах и делает операцию на сердце и которого никто не знает, — он заслуживает большего восхищения.
- Отец в меня заложил невероятное трудолюбие. Каникул не было, я работал все выходные.
- Как только человек кончает школу, начинается процесс самообразования, самопознания мира, самопонимания. И все просто: количество энергии, которое человек на что-то тратит, всегда перерастает в качество.
- Любой человек всю жизнь должен работать над собой, у него должно быть открытое сознание, он должен слушать, что говорят другие.
О Родине
- На Кубани родился и умереть хотел бы тоже здесь. Если противоречия с российской действительностью станут антагонистическими, тогда, наверное, в Новороссийск, на последний пароход.
- Хочу построить красивые парки в Краснодаре. Хочу, чтобы мы здесь жили жизнью обычных людей и гордились своим городом.
- Я счастлив на земле, где родился. Я понимаю язык этих людей, знаю их, я вырос вместе с ними. Это достаточно странное желание — заработать максимальное количество денег и уехать за границу.
- Нам нужно улучшать свою страну. Это самый важный критерий. Мы должны научиться жить в комфорте. Русские люди никогда не жили в комфортных человеческих условиях. Надоело уже. Нам надо вкладывать в себя.
О бизнесе и успехе
- Чего-то добиться можно, если угадаешь твое предназначение. Чтобы получить успех, помимо желания, должна быть склонность к тому, чем ты занимаешься. Нужно быть тем, в чем ты сильнее других. Найти это — редкая удача.
- Я верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд. Это не самообучение. Просто тупо трудишься. И кто больше на это времени потратит, тот большего эффекта добьется.
- Предприниматель — это человек, проживающий свою собственную жизнь, а не жизнь под копирку. Многие читают истории успеха и пробуют чему-то соответствовать, но копия всегда будет хуже оригинала.
- Чтобы добиться успеха, мое мнение, необходимы три компонента: работать больше других, немного удачи и склонность к этому виду деятельности.
- Я против бизнес-школ — это отвратительно: они порождают бройлеров, стандартизированных людей с одинаковым мышлением.
- Я ничего бы не мог сделать без команды. Причем индивидуально каждый вряд ли что-то особое значит — можно любого заменить. Вообще, роль людей в бизнесе преувеличена. Если система создана правильно, она сама генерирует стремление добиваться результата.
О футболе и «Краснодаре»
- Чем отличается футбол от театра? В футболе вы получаете то, чего не можете получить в других видах деятельности. В театре берешь либретто и знаешь, на какой минуте Отелло начнет душить Дездемону. В кино к середине фильма понимаешь, кто кого убил. А в футболе все 90 минут живешь в неопределенности, потому что нельзя предвидеть результат. Это и есть настоящая жизнь!
- Не так важно — покупаешь ты клуб или создаешь его с нуля. Важно, выполняешь ли ты те функции, которые должен выполнять перед клубом, даешь ли ты энергию клубу и имеет ли клуб будущее. Если эти две вещи есть, то остальное уже неважно. Футбол — это эмоции и мечта.
- Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50–60–70 миллионов долларов был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке.
О деньгах и богатстве
- Деньги — фантастическая вещь. Когда ты имеешь огромное количество денег — ты фантастически счастливый человек. Разговоры, что деньги не делают человека счастливым, — неправда!
- Еще не выросло поколение богатых людей, которое не понимает, что им столько денег не надо. В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак будет полдником. Тебе не нужно 20 машин, 30 самолетов. Это понимание приходит.
- Я разговаривал с дочерью и объяснял ей, что количество денег у нее будет ограниченное. Потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, база. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию.
О политике и власти
- Нас не должно интересовать, что о нас будут писать в учебниках истории. Нас должно интересовать сегодняшнее качество жизни наших людей. С такими природными ресурсами, с таким интеллектуально развитым народом мы заслужили лучшей жизни. Вот к этому нам всем надо стремиться!
- Проблема власти, лидера в том, чтобы окружить себя профессиональными людьми. У нас, к сожалению, власть нанимает лояльных, но непрофессиональных.
- В политику я никогда не полезу по одной простой причине — я уязвим. У меня есть собственность. Только когда у тебя деньги на швейцарском счете, о котором никто не знает, можно выходить и чесать языком.
- Вообще я считаю, что это наказание — быть депутатом. 200 дней в году быть обязанным сидеть в кресле и о чем-то спорить с Жириновским. Есть ли худшее наказание, чем спорить с коммунистами и Жириновским 200 дней в году? Я бы выбирал — две недели за хулиганство в тюрьме или 200 дней в думе с этими товарищами спорить.
- Всех богатых людей в России принято называть олигархами. Все знают, что это другое понятие — это связь с властью. Я к ним не отношусь, так как с властью никогда не был связан.
- Я раньше расстраивался по поводу некоторых решений наших государственных органов, но потом понял, что это просто бессмысленно. Все равно будет так, как будет. Нужно уметь выкручиваться из любой ситуации.
Источники: издания Forbes, «Ведомости», «Коммерсантъ», «Бизнес-секреты», «Сноб», «Эксперт Юг», Sports.ru и YouTube-канал «Коммент.Шоу».
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