Духовность вместо прав человека. Как меняется гуманитарное образование в российских школах
Российскую систему школьного образования ожидает масштабная реформа: из программы 6-8 классов постепенно исчезнет обществознание, уступив место значительно расширенному курсу истории. Одновременно с этим с 1 сентября 2026 года вводится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России», связанный с воспитанием на основе традиционных ценностей.
Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как фокус школьного образования смещается с изучения основ права и устройства современного общества на патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Конец эпохи обществознания в средней школе
С 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» будет исключен из учебной программы 6-х и 7-х классов, а в последующем и 8-х. Таким образом, знакомство школьников с основами социологии, политологии, экономики и права будет отложено до 9 класса. Общее количество часов на изучение предмета в средней школе сократится со 136 до 34. В 10 классе на предмет будет отведен один час в неделю, и только в 11-м сохранится прежний объем.
Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал курс обществознания в его нынешнем виде «бесполезным», заявив, что его изучение «никак не пригодится в жизни». Другие представители власти уверяют, что исключение предмета не снизит качество знаний, так как часть тем будет интегрирована в курс истории, а остальные перенесены в старшие классы. Зампред комитета Совфеда Людмила Скаковская заявила о необходимости пересмотра учебников, чтобы они «отвечали современным российским ценностям и запросам общества».
Освободившееся учебное время будет отдано истории. Общее количество часов на этот предмет вырастет с 340 до 476.
Новый курс: «Духовно-нравственная культура России»
На смену обществознанию приходит новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его начнут изучать с 2026/27 учебного года в 5-7 классах.
Главная цель нового предмета — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Программа курса будет сосредоточена на изучении жизни и деятельности выдающихся государственных и общественных деятелей России, чьи поступки служат примером патриотизма и служения Отечеству. Содержание нового предмета направлено на формирование гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к Родине.
Программа курса строится вокруг таких содержательных линий, как «Россия: Родина, страна, государство», «Традиционные религии России» и «Семья и духовно-нравственные ценности». В 5 классе на курс выделено 17 часов, а в 6-х и 7-х — по 34.
Поляризация мнений: дискуссии о реформе
Описанные выше изменения вызвали дискуссию в профессиональной и родительской средах. Мнения разделились на два противоположных лагеря, отражая фундаментальные различия во взглядах на цели и задачи современного школьного образования.
Сторонники реформы, включая высокопоставленных чиновников, утверждают, что многие темы обществознания слишком сложны для восприятия учениками 6-8 классов. Основной аргумент сводится к тому, что социальные и политические теории, изучаемые в рамках предмета, являются «западными концепциями», направленными на «дискредитацию» отечественной истории и государственности. По мнению приверженцев этой позиции, перенос изучения этих тем на более старший возраст позволит школьникам подойти к ним более осознанно, уже имея прочный фундамент из знаний по истории России.
Историк и автор учебников Леонид Кацва поддержал нововведение, отметив, что многие разделы обществознания действительно преждевременны для средней школы: «Соответствующие знания должны формироваться в курсе истории, географии, литературы. Тогда будут не абстракции, а конкретные представления. В 6-8 классах получаются разговоры ни о чем».
Резко против реформы выступили многие учителя и независимые эксперты. Главным рупором протеста стал межрегиональный профсоюз «Учитель», который инициировал сбор подписей под петицией на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий подчеркнул, что в защиту предмета выступают не только педагоги, но и родители, «заинтересованные в сохранении качества обществоведческого образования».
Ключевые претензии противников реформы можно свести к нескольким пунктам:
- Утрата базовых знаний для жизни. Педагоги убеждены, что сокращение часов приведет к тому, что выпускники не получат элементарных представлений «о человеке как о субъекте политической жизни», а также «о системе социальных норм и их общественной значимости». Обществознание называют «единственным школьным предметом, на сто процентов связанным с реальной жизнью», который учит детей основам права, финансовой грамотности и критическому мышлению.
- Невозможность достичь образовательных стандартов. В профсоюзе «Учитель» указывают, что при сокращении часов до 34 в 9 классе достичь результатов, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), будет «просто невозможно».
- Отсутствие общественного обсуждения. Преподавателей и родителей возмутило, что столь серьезные изменения в школьной программе были приняты кулуарно, без широкой общественной и профессиональной дискуссии. Петиция профсоюза стала реакцией на то, что для многих решение министерства оказалось «неприятным сюрпризом».
- Удар по будущим абитуриентам. Обществознание — самый популярный предмет по выбору на ОГЭ и ЕГЭ. Критики реформы опасаются, что резкое сокращение часов снизит уровень подготовки абитуриентов, поступающих на юридические, экономические и социологические факультеты, и усилит социальное неравенство, так как качественная подготовка станет доступна только тем, кто сможет оплатить услуги репетиторов.
Реакция на местах: молчаливое принятие и горькая ирония
Юга.ру на условиях анонимности поговорили с теми, кто непосредственно связан с краснодарской системой образования.
По словам завуча одной из школ Краснодара, активных дискуссий по поводу реформы ни в педагогическом коллективе, ни среди родителей практически не ведется. «Все понимают, какие сейчас правила игры», — объясняет она. В нынешней политической ситуации, когда идет СВО, открыто спорить с инициативами, которые спускаются «сверху», никто не решается, так как каждый дорожит своим рабочим местом. Завуч считает, что в конечном счете успех или провал нового предмета будет зависеть не от программы, а от конкретного учителя. Она признает, что школьники часто не в восторге от подобных «патриотических» дисциплин, но дело не в самих идеях. «Их отпугивает не патриотизм, а казенщина, формальный подход», — отмечает она. По мнению специалиста, увлеченный и харизматичный педагог сможет даже из «духовно-нравственной культуры» сделать яркий и интересный курс, начав с детьми живой диалог о вечных вопросах добра, чести и долга.
Если в словах завуча звучит осторожный прагматизм, то взгляд бывшего школьного учителя обществознания, а ныне востребованного репетитора, полон скепсиса. Он убежден, что происходящее — не внезапная реформа, а логичное завершение процесса, начавшегося еще более десяти лет назад. По его наблюдениям, из учебников и методичек постепенно и методично «вымывались» темы, составлявшие ядро предмета в девяностые и нулевые: плюрализм, толерантность, изучение прав и свобод человека. «Так что нынешняя реформа — это просто закономерный и логичный финал. Вишенка на торте», — заключает он. В разговоре с учениками он иногда мрачно шутит, что скоро ЕГЭ по обществознанию либо отменят за ненадобностью, либо «тем, кто сдаст его на 90+ баллов, будут автоматически присваивать статус иноагента». Ведь, по его словам, такой высокий результат будет означать, что человек слишком хорошо понял, как на самом деле устроено общество и государство, а такие знания сегодня не в почете.
Комментарий социолога: пропаганда вместо критического мышления
По просьбе Юга.ру кандидат социологических наук, бывший доцент одного из российских вузов, на условиях анонимности прокомментировал реформу. По его мнению, происходящее является не просто корректировкой учебного плана, а представляет собой «системный сдвиг от образовательной парадигмы к воспитательной, а точнее — к идеологической индоктринации, пропаганде». Он отмечает, что обществознание давало ученикам базовый инструментарий для анализа социальной реальности. Такие темы, как права человека, разделение властей, гражданское общество, по его словам, — это не «западные концепции», как их пытаются представить, а «универсальные понятия, описывающие современный мир». Убирая их из программы средних классов, система лишает детей возможности сформировать критический взгляд на происходящие процессы.
Взамен, как подчеркивает социолог, предлагается курс «духовно-нравственной культуры», который будет построен не на анализе, а на примерах подвигов героев и абстрактных ценностях. Это, по его мнению, курс «не про знание, а про веру — в особую миссию страны, в правильность единственно верного пути». Вместо того чтобы учить детей их правам, им будут рассказывать об их обязанностях и служении Отечеству. Таким образом, конечная цель реформы — «не вырастить гражданина, способного к самостоятельному мышлению, а сформировать лояльного подданного с заданным набором ценностных установок».
Социолог считает, что сравнения с возвратом к советской модели образования не совсем корректны и даже льстят нынешней системе. Он напоминает, что при всех очевидных минусах у Советского Союза была «цельная, проработанная и по-своему привлекательная идеологическая система», которой симпатизировали миллионы людей по всему миру. «А что такое «традиционные духовно-нравственные ценности»? — задается он вопросом. — Попросите чиновника от образования дать им четкое определение, и вы получите лишь набор общих слов». На практике, убежден социолог, за этим туманным термином скрывается одно главное требование — «абсолютная лояльность существующей власти и ее курсу».