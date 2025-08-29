Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Российскую систему школьного образования ожидает масштабная реформа: из программы 6-8 классов постепенно исчезнет обществознание, уступив место значительно расширенному курсу истории. Одновременно с этим с 1 сентября 2026 года вводится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России», связанный с воспитанием на основе традиционных ценностей. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как фокус школьного образования смещается с изучения основ права и устройства современного общества на патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Конец эпохи обществознания в средней школе С 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» будет исключен из учебной программы 6-х и 7-х классов, а в последующем и 8-х. Таким образом, знакомство школьников с основами социологии, политологии, экономики и права будет отложено до 9 класса. Общее количество часов на изучение предмета в средней школе сократится со 136 до 34. В 10 классе на предмет будет отведен один час в неделю, и только в 11-м сохранится прежний объем. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал курс обществознания в его нынешнем виде «бесполезным», заявив, что его изучение «никак не пригодится в жизни». Другие представители власти уверяют, что исключение предмета не снизит качество знаний, так как часть тем будет интегрирована в курс истории, а остальные перенесены в старшие классы. Зампред комитета Совфеда Людмила Скаковская заявила о необходимости пересмотра учебников, чтобы они «отвечали современным российским ценностям и запросам общества». Освободившееся учебное время будет отдано истории. Общее количество часов на этот предмет вырастет с 340 до 476.

Новый курс: «Духовно-нравственная культура России» На смену обществознанию приходит новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его начнут изучать с 2026/27 учебного года в 5-7 классах. Главная цель нового предмета — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Программа курса будет сосредоточена на изучении жизни и деятельности выдающихся государственных и общественных деятелей России, чьи поступки служат примером патриотизма и служения Отечеству. Содержание нового предмета направлено на формирование гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к Родине. Программа курса строится вокруг таких содержательных линий, как «Россия: Родина, страна, государство», «Традиционные религии России» и «Семья и духовно-нравственные ценности». В 5 классе на курс выделено 17 часов, а в 6-х и 7-х — по 34. Поляризация мнений: дискуссии о реформе Описанные выше изменения вызвали дискуссию в профессиональной и родительской средах. Мнения разделились на два противоположных лагеря, отражая фундаментальные различия во взглядах на цели и задачи современного школьного образования. Сторонники реформы, включая высокопоставленных чиновников, утверждают, что многие темы обществознания слишком сложны для восприятия учениками 6-8 классов. Основной аргумент сводится к тому, что социальные и политические теории, изучаемые в рамках предмета, являются «западными концепциями», направленными на «дискредитацию» отечественной истории и государственности. По мнению приверженцев этой позиции, перенос изучения этих тем на более старший возраст позволит школьникам подойти к ним более осознанно, уже имея прочный фундамент из знаний по истории России.

Историк и автор учебников Леонид Кацва поддержал нововведение, отметив, что многие разделы обществознания действительно преждевременны для средней школы: «Соответствующие знания должны формироваться в курсе истории, географии, литературы. Тогда будут не абстракции, а конкретные представления. В 6-8 классах получаются разговоры ни о чем». Резко против реформы выступили многие учителя и независимые эксперты. Главным рупором протеста стал межрегиональный профсоюз «Учитель», который инициировал сбор подписей под петицией на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий подчеркнул, что в защиту предмета выступают не только педагоги, но и родители, «заинтересованные в сохранении качества обществоведческого образования». Ключевые претензии противников реформы можно свести к нескольким пунктам: Утрата базовых знаний для жизни. Педагоги убеждены, что сокращение часов приведет к тому, что выпускники не получат элементарных представлений «о человеке как о субъекте политической жизни», а также «о системе социальных норм и их общественной значимости». Обществознание называют «единственным школьным предметом, на сто процентов связанным с реальной жизнью», который учит детей основам права, финансовой грамотности и критическому мышлению.

Невозможность достичь образовательных стандартов.

Отсутствие общественного обсуждения. Преподавателей и родителей возмутило, что столь серьезные изменения в школьной программе были приняты кулуарно, без широкой общественной и профессиональной дискуссии. Петиция профсоюза стала реакцией на то, что для многих решение министерства оказалось «неприятным сюрпризом».

Удар по будущим абитуриентам. Обществознание — самый популярный предмет по выбору на ОГЭ и ЕГЭ. Критики реформы опасаются, что резкое сокращение часов снизит уровень подготовки абитуриентов, поступающих на юридические, экономические и социологические факультеты, и усилит социальное неравенство, так как качественная подготовка станет доступна только тем, кто сможет оплатить услуги репетиторов.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Реакция на местах: молчаливое принятие и горькая ирония Юга.ру на условиях анонимности поговорили с теми, кто непосредственно связан с краснодарской системой образования. По словам завуча одной из школ Краснодара, активных дискуссий по поводу реформы ни в педагогическом коллективе, ни среди родителей практически не ведется. «Все понимают, какие сейчас правила игры», — объясняет она. В нынешней политической ситуации, когда идет СВО, открыто спорить с инициативами, которые спускаются «сверху», никто не решается, так как каждый дорожит своим рабочим местом. Завуч считает, что в конечном счете успех или провал нового предмета будет зависеть не от программы, а от конкретного учителя. Она признает, что школьники часто не в восторге от подобных «патриотических» дисциплин, но дело не в самих идеях. «Их отпугивает не патриотизм, а казенщина, формальный подход», — отмечает она. По мнению специалиста, увлеченный и харизматичный педагог сможет даже из «духовно-нравственной культуры» сделать яркий и интересный курс, начав с детьми живой диалог о вечных вопросах добра, чести и долга. Если в словах завуча звучит осторожный прагматизм, то взгляд бывшего школьного учителя обществознания, а ныне востребованного репетитора, полон скепсиса. Он убежден, что происходящее — не внезапная реформа, а логичное завершение процесса, начавшегося еще более десяти лет назад. По его наблюдениям, из учебников и методичек постепенно и методично «вымывались» темы, составлявшие ядро предмета в девяностые и нулевые: плюрализм, толерантность, изучение прав и свобод человека. «Так что нынешняя реформа — это просто закономерный и логичный финал. Вишенка на торте», — заключает он. В разговоре с учениками он иногда мрачно шутит, что скоро ЕГЭ по обществознанию либо отменят за ненадобностью, либо «тем, кто сдаст его на 90+ баллов, будут автоматически присваивать статус иноагента». Ведь, по его словам, такой высокий результат будет означать, что человек слишком хорошо понял, как на самом деле устроено общество и государство, а такие знания сегодня не в почете.

