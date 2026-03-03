Добро, эмоции, путешествия мечты. Что еще разыгрывает «Пятёрочка» в своей новой акции «Йокими»
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Йокими» — ее участники могут собрать коллекцию плюшевых игрушек. Акция продлится до 27 апреля. Рассказываем об условиях подробнее.
Собирай эмоции!
Всего в коллекции представлены 16 уникальных персонажей: каждый из них обладает собственным характером и упакован в коробку-сюрприз. Игривые, задумчивые, дерзкие, мечтательные — каждый сможет найти «своего» Йокими, идеально отражающего текущее настроение.
В коробке может оказаться эксклюзивная игрушка, созданная в партнерстве с Альфа-Банком. Ее обладатель получит шанс* выиграть поездку мечты всей семьей в парк «Диснейленд» в Шанхае.
* Для участия в розыгрыше поездки необходимо быть обладателем эксклюзивной игрушки и Детской карты Альфа-Банка.
Йокими можно носить с собой — как талисман хорошего настроения и стильный аксессуар.
Как получить?
Чтобы забрать своего Йокими, достаточно совершать привычные покупки в «Пятёрочке» с картой Х5 Клуба. За каждые 300 рублей будет начисляться 1 электронная наклейка. За покупку товаров-партнеров — 2 наклейки. А за леденец «Конфетка доброты» — сразу 5 дополнительных наклеек.
Чтобы получить игрушку за 399 рублей, нужно собрать всего 15 наклеек (стоимость игрушки без наклеек — 699 рублей). В коллекции Йокими также представлены брелоки — их можно приобрести всего за 299 рублей.
Добро и помощь
Игрушки Йокими не только акция, но и возможность сделать доброе дело. С каждой проданной игрушки 5 рублей идут в фонд «Линия жизни» — на помощь в лечении детей. Собранные средства будут направлены на покупку рентген-аппарата для Института детской хирургии, травматологии и ортопедии при Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете. Это оборудование жизненно необходимо для качественного лечения маленьких пациентов.
Кроме того, в социальных сетях «Пятёрочки» состоится розыгрыш уникальных Йокими, созданных детьми-подопечными фонда. Эти особенные игрушки не просто коллекционные экземпляры, а символ веры и силы маленьких сердец.
Поиграем?
Вместе с плюшевыми Йокими в акции участвуют и виртуальные — увлекательная игра стартовала в мобильном приложении «Пятёрочка». Заведите своего героя, заботьтесь о нем, выполняйте задания, проходите уровни и сражайтесь в мини-играх. За каждый шаг вы будете получать бонусы, сюрпризы, эксклюзивные предложения, а также возможность выиграть главный приз — поездку в Гонгконг.
Все условия участия, правила начисления наклеек, а также информация о розыгрышах доступны на сайте акции yokimi.5ka.ru.