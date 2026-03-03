Добро, эмоции, путешествия мечты. Что еще разыгрывает «Пятёрочка» в своей новой акции «Йокими»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Йокими» — ее участники могут собрать коллекцию плюшевых игрушек. Акция продлится до 27 апреля. Рассказываем об условиях подробнее.

Собирай эмоции!

Всего в коллекции представлены 16 уникальных персонажей: каждый из них обладает собственным характером и упакован в коробку-сюрприз. Игривые, задумчивые, дерзкие, мечтательные — каждый сможет найти «своего» Йокими, идеально отражающего текущее настроение.

В коробке может оказаться эксклюзивная игрушка, созданная в партнерстве с Альфа-Банком. Ее обладатель получит шанс* выиграть поездку мечты всей семьей в парк «Диснейленд» в Шанхае.

* Для участия в розыгрыше поездки необходимо быть обладателем эксклюзивной игрушки и Детской карты Альфа-Банка.

Йокими можно носить с собой — как талисман хорошего настроения и стильный аксессуар.

Как получить?

Чтобы забрать своего Йокими, достаточно совершать привычные покупки в «Пятёрочке» с картой Х5 Клуба. За каждые 300 рублей будет начисляться 1 электронная наклейка. За покупку товаров-партнеров — 2 наклейки. А за леденец «Конфетка доброты» — сразу 5 дополнительных наклеек.

Чтобы получить игрушку за 399 рублей, нужно собрать всего 15 наклеек (стоимость игрушки без наклеек — 699 рублей). В коллекции Йокими также представлены брелоки — их можно приобрести всего за 299 рублей.