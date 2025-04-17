Чем живет современная школа? Какие сложности в работе у молодых учителей? Как школьники относятся к «Разговорам о важном»? Что больше всего тревожит работников образовательной сферы?

Несмотря на эти первоначальные сложности, мои ожидания от профессии полностью оправдались. Я вижу отдачу от учеников, чувствую себя на своем месте.

Еще одна трудность — это низкая зарплата в первое время работы. Но в то время у меня была небольшая нагрузка — всего три-четыре урока в день. Школа работала только в первую смену, что позволяло мне совмещать работу с учебой в университете.

Когда я пришла работать в школу, одной из самых ощутимых проблем стало отсутствие организованного рабочего пространства. У меня не было личного кабинета, а учительская в нашей школе не предусмотрена. Это создавало дискомфорт: негде было оставить верхнюю одежду, переобуться, сесть и спокойно готовиться к урокам. Кроме того, не все коллеги делились опытом — особенно те, кто давно в профессии.

После первого курса университета я попробовала себя в роли вожатой в школьном лагере. Именно тогда окончательно поняла: работа с детьми — мое настоящее призвание. Уверена, что в педагогику нужно идти только тем, кто действительно любит детей — безусловно, искренне, независимо от их поведения или успехов.

Моя главная мотивация — искренняя любовь к детям. Ко всем, без деления на «хороших» и «плохих». Это чувство было со мной еще с подросткового возраста: я всегда с радостью проводила время с племянниками и детьми знакомых, помогала им готовиться к школе еще в период своей учебы.

О бюрократии и зарплатах

Бюрократии в школе, конечно, много, но лично для меня это не стало серьезной проблемой. Думаю, дело в том, что я по натуре очень системный человек. Все стараюсь делать сразу, как только приходит задание. Да, каждый день я трачу время на документы, но благодаря моей организованности я не воспринимаю это как непосильную ношу. У классных руководителей бюрократическая нагрузка ощутимо выше — но у меня пока не было такого опыта.

Учительская зарплата складывается из оклада и почасовой оплаты. Есть и дополнительные выплаты: например, региональная надбавка за работу в Краснодарском крае — около 8 тыс. рублей, доплата молодым специалистам — еще примерно 3 тысячи. Дополнительно учитываются педагогическая категория, проверка тетрадей, наполняемость классов, личные заслуги и другие факторы.

Если говорить в цифрах: учитель на одной ставке (то есть с 3–4 уроками в день) без классного руководства получает примерно 20–22 тыс. рублей. С классным руководством — около 30 тысяч. Но на практике почти у всех педагогов нагрузка выше одной ставки. Средний доход учителей в нашей школе — около 35–40 тысяч, в зависимости от объема работы.

Для многих этого достаточно: наша школа, в отличие от большинства, работает в одну смену и остается время на репетиторство или личные дела.

О современных учениках

Разница между поколениями чувствуется — даже несмотря на то, что по возрасту я сама недалеко ушла от старшеклассников. Больше всего тревожит отношение некоторых учеников к возрастным педагогам. К сожалению, нередко можно наблюдать насмешки, мелкие пакости, игнорирование авторитета. Это пугает. Раньше учителей уважали, даже побаивались. Теперь же нередко относятся с пренебрежением. В то же время к молодым педагогам, включая меня, относятся лояльно и уважительно.

Думаю, это связано, во-первых, с общей вседозволенностью: сегодня учитель ограничен в действиях, не может повысить голос, не имеет права запретить что-то однозначно. Ученики могут покинуть урок под предлогом похода в туалет по нескольку раз за занятие. Родители часто встают на сторону ребенка, даже если он очевидно не прав. Все это подрывает авторитет школы и затрудняет воспитательный процесс.

Во-вторых, свою роль играют гаджеты и соцсети. В младших классах дети постоянно играют, в старших — сидят в инстаграме* и тиктоке. Это снижает концентрацию, мотивацию, мешает развитию критического мышления. Многие искренне считают, что все можно найти в интернете и учиться ради знаний необязательно.

Но я верю: к каждому ученику можно найти подход. На своих уроках я стараюсь вовлекать ребят в активную работу, стимулировать их мышление. Если это получается — я вижу отклик, интерес, вовлеченность. И тогда замечаю: у этого поколения есть и сильные стороны. Они смелее, свободнее мыслят, не боятся предлагать идеи, участвовать в проектах. В свои школьные годы я не помню такой творческой дерзости, мы были более шаблонными.

О политике и идеологии

Не секрет, что сегодня политическая повестка пронизывает школьную жизнь. Школа — это уже не просто образовательное учреждение, а часть государственной идеологической системы. Патриотическое воспитание занимает важное место. Каждый понедельник у нас проходит обязательная линейка с поднятием флага. Недавно пришел приказ: до сентября мы должны выучить с детьми 15 патриотических песен. Учителя — в основном классные руководители — репетируют с ребятами, записывают выступления на видео и выкладывают на специальные платформы.

Выглядит это, честно говоря, довольно странно. В годы моего школьного детства такой политизации не было. Я пришла работать в школу уже после начала СВО, поэтому сразу оказалась в новой реальности. Высказывать личное мнение по этому поводу я, пожалуй, не буду.

Знаю, что в некоторых других школах к выполнению подобных директив относятся формально, делают «для галочки». У нас — иначе. С самого начала мне дали понять: здесь все делается по-настоящему. Если объявляется антинаркотический месяц, месячник ЗОЖ или военно-патриотическая акция — это не просто отчет, а реальная работа.

Открытого недовольства среди педагогов я не вижу. Поддерживают ли они всё происходящее искренне — сказать сложно. Но точно можно сказать, что дискуссии на эту тему в школах стали нежелательными. Руководство довольно жестко это пресекает.

Школа активно собирает гуманитарную помощь, сотрудничает с подразделениями, которые обращаются за поддержкой. У многих детей родители на фронте. Учителя и ученики вовлечены в волонтерскую работу: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Формально участие добровольное, но по факту от педагогов оно ожидается. Например, завуч пишет в общую беседу сообщение о сборе гуманитарки и указывает дату. Никто прямо не заставляет, но все понимают: желательно поучаствовать. Кто-то приносит немного, кто-то — целыми коробками. Родители активно подключаются, старшеклассники помогают все упаковывать, разносят коробки по району. То же и с плетением сетей: участие добровольное, но тех, кто проявляет активность, отмечают, награждают — это тоже своего рода послание другим.

Среди старшеклассников открытого протеста я не наблюдаю. Несмотря на юношеский максимализм, большинство воспринимает происходящее спокойно. Однако сказать, что все идут «в одну ногу», будет неправдой. Есть ребята, по которым видно, что им не нравится вся эта патриотическая активность и особенно антизападная риторика.

Бывают случаи, когда выражают несогласие родители. Например, на беседах с завучем некоторые заявляли, что их семья не поддерживает волонтерскую деятельность, связанную с СВО, и отказывались отправлять детей на плетение сетей. Это редкость, но такие ситуации были. Никаких санкций со стороны школы в этих случаях не следовало.

О «Разговорах о важном»

Сегодня в российских школах действует единое календарно-тематическое планирование: во всех регионах в определенные дни проводятся занятия на одни и те же темы. Учителям не нужно ничего придумывать самостоятельно — на специальной платформе публикуются готовые методички: игры, задания, другие раздаточные материалы. Надо признать, сделано это все достаточно качественно и интересно.

Тематика «Разговоров о важном» не ограничивается патриотической повесткой. Конечно, есть уроки, приуроченные к государственным и памятным датам — например, ко дню присоединения Крыма. Но встречаются и темы, посвященные русскому языку, культуре, здоровому образу жизни. Тематическое разнообразие действительно широкое.

Как правило, учителя используют материалы с официального сайта, не разрабатывая собственные сценарии. Отличие бывает только в подаче — в зависимости от возраста учеников, уровня подготовки класса и личного стиля преподавания.

Видно, что проект «Разговоры о важном» проработан серьезно, и именно поэтому он часто воспринимается учениками положительно — как интересное занятие, а не навязанная сверху «патриотическая обязаловка».

С другими внеурочными программами все сложнее. Помимо «Разговоров» существуют такие проекты, как «Россия — мои горизонты», «Уроки мужества», «Семьеведение», «Орлята России». Формально они тоже должны проводиться, но на практике это происходит не всегда. Часто не хватает методических материалов, отсутствует четкое понимание, как и о чем говорить с детьми. Например, по программе «Уроки мужества» в школы поступил план только на первую четверть, а отчеты требуют за весь учебный год. Это вызывает раздражение — и у учителей, и у учеников.