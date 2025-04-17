Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч. Краснодарский учитель — о буднях своей профессии
Чем живет современная школа? Какие сложности в работе у молодых учителей? Как школьники относятся к «Разговорам о важном»? Что больше всего тревожит работников образовательной сферы?
Молодая школьная учительница из Краснодара на условиях анонимности рассказала обо всем этом редактору Юга.ру Денису Куренову.
О выборе профессии и сложностях в начале пути
Моя главная мотивация — искренняя любовь к детям. Ко всем, без деления на «хороших» и «плохих». Это чувство было со мной еще с подросткового возраста: я всегда с радостью проводила время с племянниками и детьми знакомых, помогала им готовиться к школе еще в период своей учебы.
После первого курса университета я попробовала себя в роли вожатой в школьном лагере. Именно тогда окончательно поняла: работа с детьми — мое настоящее призвание. Уверена, что в педагогику нужно идти только тем, кто действительно любит детей — безусловно, искренне, независимо от их поведения или успехов.
Когда я пришла работать в школу, одной из самых ощутимых проблем стало отсутствие организованного рабочего пространства. У меня не было личного кабинета, а учительская в нашей школе не предусмотрена. Это создавало дискомфорт: негде было оставить верхнюю одежду, переобуться, сесть и спокойно готовиться к урокам. Кроме того, не все коллеги делились опытом — особенно те, кто давно в профессии.
Еще одна трудность — это низкая зарплата в первое время работы. Но в то время у меня была небольшая нагрузка — всего три-четыре урока в день. Школа работала только в первую смену, что позволяло мне совмещать работу с учебой в университете.
Несмотря на эти первоначальные сложности, мои ожидания от профессии полностью оправдались. Я вижу отдачу от учеников, чувствую себя на своем месте.
«Все держится на энтузиазме работников»:
О бюрократии и зарплатах
Бюрократии в школе, конечно, много, но лично для меня это не стало серьезной проблемой. Думаю, дело в том, что я по натуре очень системный человек. Все стараюсь делать сразу, как только приходит задание. Да, каждый день я трачу время на документы, но благодаря моей организованности я не воспринимаю это как непосильную ношу. У классных руководителей бюрократическая нагрузка ощутимо выше — но у меня пока не было такого опыта.
Учительская зарплата складывается из оклада и почасовой оплаты. Есть и дополнительные выплаты: например, региональная надбавка за работу в Краснодарском крае — около 8 тыс. рублей, доплата молодым специалистам — еще примерно 3 тысячи. Дополнительно учитываются педагогическая категория, проверка тетрадей, наполняемость классов, личные заслуги и другие факторы.
Если говорить в цифрах: учитель на одной ставке (то есть с 3–4 уроками в день) без классного руководства получает примерно 20–22 тыс. рублей. С классным руководством — около 30 тысяч. Но на практике почти у всех педагогов нагрузка выше одной ставки. Средний доход учителей в нашей школе — около 35–40 тысяч, в зависимости от объема работы.
Для многих этого достаточно: наша школа, в отличие от большинства, работает в одну смену и остается время на репетиторство или личные дела.
О современных учениках
Разница между поколениями чувствуется — даже несмотря на то, что по возрасту я сама недалеко ушла от старшеклассников. Больше всего тревожит отношение некоторых учеников к возрастным педагогам. К сожалению, нередко можно наблюдать насмешки, мелкие пакости, игнорирование авторитета. Это пугает. Раньше учителей уважали, даже побаивались. Теперь же нередко относятся с пренебрежением. В то же время к молодым педагогам, включая меня, относятся лояльно и уважительно.
Думаю, это связано, во-первых, с общей вседозволенностью: сегодня учитель ограничен в действиях, не может повысить голос, не имеет права запретить что-то однозначно. Ученики могут покинуть урок под предлогом похода в туалет по нескольку раз за занятие. Родители часто встают на сторону ребенка, даже если он очевидно не прав. Все это подрывает авторитет школы и затрудняет воспитательный процесс.
Во-вторых, свою роль играют гаджеты и соцсети. В младших классах дети постоянно играют, в старших — сидят в инстаграме* и тиктоке. Это снижает концентрацию, мотивацию, мешает развитию критического мышления. Многие искренне считают, что все можно найти в интернете и учиться ради знаний необязательно.
Но я верю: к каждому ученику можно найти подход. На своих уроках я стараюсь вовлекать ребят в активную работу, стимулировать их мышление. Если это получается — я вижу отклик, интерес, вовлеченность. И тогда замечаю: у этого поколения есть и сильные стороны. Они смелее, свободнее мыслят, не боятся предлагать идеи, участвовать в проектах. В свои школьные годы я не помню такой творческой дерзости, мы были более шаблонными.
О политике и идеологии
Не секрет, что сегодня политическая повестка пронизывает школьную жизнь. Школа — это уже не просто образовательное учреждение, а часть государственной идеологической системы. Патриотическое воспитание занимает важное место. Каждый понедельник у нас проходит обязательная линейка с поднятием флага. Недавно пришел приказ: до сентября мы должны выучить с детьми 15 патриотических песен. Учителя — в основном классные руководители — репетируют с ребятами, записывают выступления на видео и выкладывают на специальные платформы.
Выглядит это, честно говоря, довольно странно. В годы моего школьного детства такой политизации не было. Я пришла работать в школу уже после начала СВО, поэтому сразу оказалась в новой реальности. Высказывать личное мнение по этому поводу я, пожалуй, не буду.
Знаю, что в некоторых других школах к выполнению подобных директив относятся формально, делают «для галочки». У нас — иначе. С самого начала мне дали понять: здесь все делается по-настоящему. Если объявляется антинаркотический месяц, месячник ЗОЖ или военно-патриотическая акция — это не просто отчет, а реальная работа.
Открытого недовольства среди педагогов я не вижу. Поддерживают ли они всё происходящее искренне — сказать сложно. Но точно можно сказать, что дискуссии на эту тему в школах стали нежелательными. Руководство довольно жестко это пресекает.
Школа активно собирает гуманитарную помощь, сотрудничает с подразделениями, которые обращаются за поддержкой. У многих детей родители на фронте. Учителя и ученики вовлечены в волонтерскую работу: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Формально участие добровольное, но по факту от педагогов оно ожидается. Например, завуч пишет в общую беседу сообщение о сборе гуманитарки и указывает дату. Никто прямо не заставляет, но все понимают: желательно поучаствовать. Кто-то приносит немного, кто-то — целыми коробками. Родители активно подключаются, старшеклассники помогают все упаковывать, разносят коробки по району. То же и с плетением сетей: участие добровольное, но тех, кто проявляет активность, отмечают, награждают — это тоже своего рода послание другим.
Среди старшеклассников открытого протеста я не наблюдаю. Несмотря на юношеский максимализм, большинство воспринимает происходящее спокойно. Однако сказать, что все идут «в одну ногу», будет неправдой. Есть ребята, по которым видно, что им не нравится вся эта патриотическая активность и особенно антизападная риторика.
Бывают случаи, когда выражают несогласие родители. Например, на беседах с завучем некоторые заявляли, что их семья не поддерживает волонтерскую деятельность, связанную с СВО, и отказывались отправлять детей на плетение сетей. Это редкость, но такие ситуации были. Никаких санкций со стороны школы в этих случаях не следовало.
О «Разговорах о важном»
Сегодня в российских школах действует единое календарно-тематическое планирование: во всех регионах в определенные дни проводятся занятия на одни и те же темы. Учителям не нужно ничего придумывать самостоятельно — на специальной платформе публикуются готовые методички: игры, задания, другие раздаточные материалы. Надо признать, сделано это все достаточно качественно и интересно.
Тематика «Разговоров о важном» не ограничивается патриотической повесткой. Конечно, есть уроки, приуроченные к государственным и памятным датам — например, ко дню присоединения Крыма. Но встречаются и темы, посвященные русскому языку, культуре, здоровому образу жизни. Тематическое разнообразие действительно широкое.
Как правило, учителя используют материалы с официального сайта, не разрабатывая собственные сценарии. Отличие бывает только в подаче — в зависимости от возраста учеников, уровня подготовки класса и личного стиля преподавания.
Видно, что проект «Разговоры о важном» проработан серьезно, и именно поэтому он часто воспринимается учениками положительно — как интересное занятие, а не навязанная сверху «патриотическая обязаловка».
С другими внеурочными программами все сложнее. Помимо «Разговоров» существуют такие проекты, как «Россия — мои горизонты», «Уроки мужества», «Семьеведение», «Орлята России». Формально они тоже должны проводиться, но на практике это происходит не всегда. Часто не хватает методических материалов, отсутствует четкое понимание, как и о чем говорить с детьми. Например, по программе «Уроки мужества» в школы поступил план только на первую четверть, а отчеты требуют за весь учебный год. Это вызывает раздражение — и у учителей, и у учеников.
Школа, до свидания:
О главных проблемах
Одна из главных болевых точек современной школы — это некомпетентность управленцев на уровне департаментов образования. Очень часто оттуда приходят совершенно неадекватные указания, не имеющие ничего общего с реальной школьной жизнью. Абсурдные требования, постоянные совещания, семинары, на которые нужно привлекать и родителей, и учеников. Порой кажется, что каждый день начинается с очередного бюрократического «цирка». Миллионы писем, приказов, распоряжений — если пытаться выполнять все буквально, то легко выгореть и просто возненавидеть свою профессию.
Контроль со стороны отдела образования тоже бывает странным. Могут, например, вечером в пятницу позвонить и сказать: «На такой-то улице дети моют машины. Пятый-шестой класс. Проверьте, не ваши ли, и дежурьте там до 10 вечера». Ну что это вообще?
Если брать более высокое руководство, то к ним тоже множество вопросов. Как, например, с уже упоминаемой внеурочной деятельностью, которую уже спустили сверху, но нет ни планов, ни методичек, ни тем.
Серьезную тревогу вызывает и качество подготовки молодых педагогов. В профессию все чаще приходят люди, которые не имеют внутреннего призвания и не до конца понимают, что значит быть учителем. Они не умеют выстраивать отношения ни с детьми, ни с родителями, не могут отстоять границы своей роли и профессионального авторитета.
В результате — слабая обратная связь с учениками, низкий уровень дисциплины, плохая успеваемость. При этом из-за нехватки кадров («А кто будет работать, если не они?») на недостаточную квалификацию таких специалистов часто просто закрывают глаза. Эффективного механизма оценки и корректировки их работы, к сожалению, нет. А это напрямую влияет на качество образования и на репутацию всей школы.
О родителях
Отдельная и очень болезненная тема — это отношение некоторых родителей к школе. Все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда они открыто подрывают авторитет педагогов и защищают поведение своих детей, даже если оно откровенно недопустимо.
Недавний случай на совете профилактики: ученик избил одноклассника до крови. Вместо того чтобы признать недопустимость агрессии, родители нападавшего оправдывали его действия, обвиняли школу и педагогов в некомпетентности. Отец вел видеосъемку, угрожал юристами, заявлял, что «второй сам виноват» и «получил по заслугам». Все это происходило на глазах у ребенка, которому прямо демонстрировали: учителей слушаться не обязательно, а насилие — допустимый способ решения конфликта.
Такое поведение родителей разрушает воспитательную функцию школы. Оно формирует у детей ложную установку: можно не уважать педагогов, игнорировать правила и оставаться безнаказанным. И, к сожалению, подобные случаи становятся все более частыми.
О ЕГЭ
Сегодняшние ученики начинают ориентироваться на ЕГЭ уже с 6-7 класса. Они сознательно выбирают два-три нужных предмета и сосредотачиваются только на них, отодвигая все остальные дисциплины на второй план — или вовсе игнорируя их.
К 10-11 классу ситуация доходит до того, что ученики откровенно просят разрешения не присутствовать на «ненужных» уроках, чтобы в это время решать тесты по предметам, которые будут сдавать. Глубоких, широких знаний у них, как правило, нет. Сама система ЕГЭ тоже этому способствует. Она не мотивирует к освоению фундаментальной теории, не развивает мышление. Подавляющее большинство учеников начинают подготовку не с изучения материала, а сразу с решения тестов.
Сегодня практически каждый старшеклассник занимается с репетитором. Уверена, что ЕГЭ по некоторым предметам в нашей школе можно сдать и без дополнительной помощи, но на практике почти все перестраховываются.
О школе как зеркале общества
Школа — это зеркало общества. И одна из главных проблем, которую мы видим в классе, — это дефицит воспитанности. Он проявляется во всем: в агрессии, нехватке словарного запаса, неумении решать конфликты, отсутствии уважения к другим людям и авторитетам.
Мы живем в обществе, где размыты моральные ориентиры. Это чувствуется и в поведении детей, и в отношении родителей к школе. Но я верю, что ситуацию можно изменить. Для этого нужно не просто реформировать систему образования, а изменить отношение государства к самой профессии учителя. Повышение престижа педагогической работы, справедливое вознаграждение, уважение к труду учителя — это то, с чего стоит начать. Если вернуть школе статус важного общественного института, она снова сможет быть примером — и для детей, и для взрослых.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.