Каштаны, белки и алые клены. Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»

Пока Краснодар утопает в золоте «бабьего лета», в Японии наступает «шестое время года» — момидзи, сезон любования сменой окраски листьев. Для японцев это национальный спорт, ритуал и философия, по значимости не уступающие весеннему ханами. Мы решили, что наша осень заслуживает такого же вдумчивого празднования, и отправились в парк «Краснодар» на собственную версию «охоты за листьями». Созерцать природу оказалось гораздо приятнее, если попутно пробовать ее сезонные интерпретации в местных заведениях. Так наша прогулка превратилась в гастрономическую.

Суть момидзи — в осознанной красоте: ты останавливаешься, чтобы увидеть, как лето сгорает в багрянце кленовых листьев, и прочувствовать мимолетность этого мгновения. Для созерцания осени в Краснодаре идеально подходит первая очередь одноименного парка и, конечно, Японский сад. Чтобы попасть в последний, мы заранее купили сертификат в кофейню Kissaten.

Наше путешествие началось с гастрономического пролога в Café Krasnodar. Здесь мы согрелись каштановым крем-супом — бархатистым, с легкой ореховой сладостью и землистой ноткой трюфельного масла. В соседней бургерной мы попробовали брускетты с инжиром и взяли с собой стаканчик жареных каштанов.

По пути в ресторан © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Со съедобным символом осени мы отправились на поиски деревьев, чьи плоды мы только что попробовали. Несколько уже взрослых деревьев каштана посевного (он же съедобный, благородный или настоящий) растут у фонтана «Инфинити». Ветви и земля вокруг усыпаны колючими «ежиками» с орехами внутри. Плоды каштана посевного ценятся в кулинарии, в отличие от несъедобных орехов конского каштана, повсеместно распространенного в Краснодарском крае.

Каштаны у фонтана «Инфинити» в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Наша следующая локация — Японский сад. Аллея, ведущая ко входу, уже окрасилась в лимонный цвет. Здесь растут тюльпановые деревья — лириодендроны. На бульваре фотографируются молодожены, а на лужайках устраивают пикники. Тем временем работники парка укрывают теплолюбивые деревья в «космические» теплицы.

Парк «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Уже на входе в Японский сад можно наконец понять всю суть момидзи. Красота природы заставляет тебя замереть и смотреть, как сквозь цветные листья-витражи пробиваются лучи солнца. И если кубанская осень в основном желтая, то сад встречает гостей буйством багрянца. Особенно эффектно на фоне алых вспышек выглядят берега зеркального пруда и дорога к красному мостику у большого водопада.

Японский сад в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Новосибирские белки, поселившиеся в Японском саду почти два года назад, похоже, окончательно освоились и уже не стесняются прохожих. Хотя рука так и тянется их угостить, делать этого не стоит — о полезном рационе зверьков заботятся сотрудники парка.

Японский сад в парке «Краснодар» осенью © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Белка спешит по делам в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В сет кофейни Kissaten, которая «провела» нас в сад без очереди, входил сезонный десерт — мункейк с каштановой начинкой. «Лунный пряник» родом из Китая, где его готовят к Празднику середины осени, на вкус нежный и густой, с кусочками каштана и «песочной» ореховой начинкой.

Каштановый мункейк © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Один из самых укромных уголков Японского сада находится в его восточной части. Здесь, в садовых коридорах Цубонива кайро, японская эстетика перекликается с кубанской — беседки украшают пышные шапки дубков.

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Садовые коридоры ведут на вершину холма, где находится самое новое заведение Японского сада — типрессо-бар «Каппу Ча». Мы решили завершить гастропутешествие глинтвейном, который здесь готовят из улуна, шу пуэра и каркаде с помощью типрессо-машины. Она выжимает из чайных листьев аромат и вкус под давлением, по аналогии с эспрессо.

Несмотря на сытость, не удержались от нерикири — очаровательных десертов в виде миниатюрных тыкв и кленовых листьев. Каждое нерикири — маленькое произведение искусства из бобовой пасты, которое японцы традиционно лепят вручную для чайной церемонии. Разрушать такой десерт — все равно что ходить по только что выпавшему первому снегу.