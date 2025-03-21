На юге России расцветает уникальный фестиваль «Жердела», посвященный фотокнигам, зинам и другим независимым печатным изданиям. В этом году он впервые пройдет в Краснодаре (с 19 по 20 апреля), а осенью вернется в родной Ростов-на-Дону. Организаторы приглашают к участию авторов оригинальных печатных проектов. Заявки принимаются до 4 апреля включительно через специальную форму. Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с организатором фестиваля Лерой Кругловой о том, как из личного увлечения вырос масштабный проект, объединяющий сотни художников со всей России, и почему дикий абрикос стал его символом.

Лера Круглова — художница, куратор, зин-энтузиаст, организатор фотокнижного и зин-фестиваля «Жердела», админ телеграм-канала «дзинь» — «платформы для распространения и архивации зинов, фотокниг, независимых журналов, комиксов и других видов авторских книг». Живет и работает в Ростове-на-Дону.

Что послужило отправной точкой для создания фестиваля «Жердела»? Почему вы остановили свой выбор именно на формате, объединяющем фотокниги, зины (сокращение от английского magazine — любительское малотиражное издание на любую тему) и другие формы независимых печатных изданий? — Идея фестиваля «Жердела» возникла из моего личного увлечения фотокнигами и зинами — я сама автор подобных изданий. На юге России, в частности в Ростове-на-Дону, этот формат был практически не представлен, что стало дополнительным стимулом. Кроме того, такой выбор обусловлен практичностью: фотокниги и зины компактны, удобны для транспортировки и сохраняют свою эстетическую ценность даже при пересылке. Осенью 2022 года я предложила одной из ростовских площадок провести мероприятие в этом формате. Инициатива была тепло встречена, так состоялась первая «Жердела» в Ростове. «Жерделе» в этом году исполняется четыре года. Расскажите, как проходили предыдущие фестивали? Какие ключевые моменты и достижения вы могли бы выделить? — Первый фестиваль «Жердела» в 2022 году прошел на базе Центра современного искусства «Макаронка» в Ростове-на-Дону. Это было двухдневное мероприятие, организованное в сжатые сроки. В 2023 году фестиваль значительно вырос: его продолжительность увеличилась до двух месяцев, что стало важным шагом в развитии формата. В 2024 году география расширилась — фестиваль прошел уже в двух городах, включая Ставрополь. Наконец, в этом году он добрался до Краснодара, что для меня стало значимым достижением. Помню, как в прошлом году после мероприятия в Ставрополе меня спрашивали: «Почему не Краснодар?». Теперь мы здесь, и это радует.

Фестиваль «Жердела'24» © Фото предоставлено Лерой Кругловой

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Кто становился участниками фестиваля в прошлые годы? Какова их география — представлены ли авторы и издатели из определенных регионов или со всей России? Возможно, из других стран? — Мы не устанавливаем географических ограничений для участников. За годы существования фестиваля к нам присоединялись авторы из самых разных уголков России: от Хабаровска и Сибири до Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы. Активно участвуют и представители южных городов — Ростова, Ставрополя, Краснодара. Из ближнего зарубежья были участники, например, из Казахстана и Беларуси, но их немного из-за высокой стоимости доставки. В этом году, возможно, появятся и другие международные авторы, но пока все в процессе обсуждения. Каковы основные критерии отбора участников фестиваля «Жердела»? Каким аспектам вы уделяете особое внимание? — Основной критерий отбора — это соответствие предложенных работ формату фестиваля. Для зинов важны их ключевые характеристики: доступная стоимость, небольшой тираж и использование печатных техник. Например, издание, полностью состоящее из вручную вырезанных коллажей, скорее относится к артбукам, а не к зинам. Зины в единственном экземпляре мы тоже стараемся не принимать из-за высокой ответственности за их сохранность. С фотокнигами требования мягче: мы допускаем уникальные экземпляры, если авторы указывают это в заявке. Также принимаем независимые журналы и комиксы — все, что находится на стыке визуального искусства и печатных форм. При этом мы не ориентируемся на предыдущие заслуги авторов — главное, это качество и актуальность представленных работ. Сколько авторов и издателей приняли участие в фестивале за все годы его проведения? Каков объем представленных изданий? — Ежегодно фестиваль собирает от 100 до 150 авторов, которые представляют от 150 до 180 изданий. Эта тенденция сохраняется на протяжении трех лет. В текущем году мы ожидаем примерно тот же объем. Какие наиболее яркие и нестандартные проекты были представлены на предыдущих фестивалях? Какие запомнились и почему? — Одним из самых запоминающихся проектов 2023 года стал зин «Папа Срапа», созданный краснодарскими авторами Алиной Десятниченко и Романом Гордиенко. Это издание посвящено одноименному ростовскому нойз-музыканту и выделяется необычным форматом — свиток, основанный на фотографиях Арины и оформленный Романом. Уникальность проекта в том, что свиток можно было «прочитать» как музыкальную дорожку, превратив его в небольшое аудиовизуальное представление. Еще одним ярким событием того же года стал цикл книг художника от петербургского проекта CUT Даны Макаридиной — это пример самобытного подхода к жанру, который выделяется своей глубиной и масштабом. В 2024 году у нас была уникальная экспозиция в зале в авторской технике «люкогравюра».

Алина Десятниченко и Роман Гордиенко представляют зин «Папа Срапа» © Фото предоставлено Лерой Кругловой

Люкогравюра Юрия Купавых на фестивале «Жердела'24» © Фото предоставлено Лерой Кругловой

Расскажите о динамике развития зин-культуры. Как меняется ландшафт независимых изданий? Появляются ли новые тенденции, форматы, авторы? — За последние годы зин-культура заметно эволюционировала. Если раньше зины были преимущественно инструментом художников, работающих с визуальным искусством, то теперь их активно используют в самых разных сферах. Например, художники-исследователи издают свои заметки в формате зинов, коллективы создают тематические сборники, а иллюстраторы и студенты дизайна или фотографии экспериментируют с ними в рамках учебных программ. Появляются зины, посвященные типографике, что говорит о растущем интересе к печатным техникам. Параллельно развивается направление книг художника — особенно активно этим занимаются энтузиасты из Москвы и Петербурга. Фотокниги тоже становятся все более популярными. Эта динамика радует, и я надеюсь, что зин-культура продолжит расти, привлекая новых авторов и открывая новые форматы. Расскажите про ваш телеграм-канал «дзинь». Связан ли он напрямую с фестивалем «Жердела» или это отдельный проект? — Телеграм-канал «дзинь» — это мой личный проект, где я выступаю единственным администратором. Там же работает бот «Зиновий», запущенный на моем компьютере и функционирующий уже около полутора лет. Связь между «дзинь» и «Жерделой» минимальна. Фестиваль — это локальное южное событие, ориентированное на живое общение и непосредственное знакомство с изданиями, тогда как «дзинь» существует в онлайне, предлагая зрителям вдохновение через экран — фото, описания, идеи. Интересно, что контент этих проектов почти не пересекается: на опен-колл фестиваля приходят работы, которые редко встречаются в «дзинь». Это удивляет, ведь я активно приглашаю авторов канала участвовать в «Жерделе», но, возможно, кто-то стесняется или предпочитает оставаться в онлайн-формате. Как финансируется фестиваль «Жердела»? Есть ли у вас спонсоры, гранты или вы полагаетесь на собственные средства и энтузиазм? — Фестиваль существует на личных средствах и энтузиазме организаторов. Спонсоров или грантов пока нет — было бы здорово их привлечь, но инициативы от потенциальных партнеров не поступают. Тем не менее, «Жерделу» каждый раз удается организовать благодаря поддержке дружеских площадок и спикеров. Например, в Ростове-на-Дону галерея «Ростов» ежегодно предоставляет пространство на месяц, помогает с печатью афиш, продвижением и монтажом — это огромный вклад. Спикеры тоже выступают на дружеской основе, радуясь возможности поучаствовать в таком событии. Зин-фестов в стране мало, а на юге мы вообще единственные, поэтому тема вызывает интерес, и люди охотно включаются. Часто мне пишут с предложениями: «Будем на юге осенью, хотели бы выступить на «Жерделе». Я всегда рада сотрудничеству. Сила фестиваля — в самоорганизации и волонтерском духе, как и в самом зиноделии, которое рождается из любви к процессу. Именно это позволяет нам продолжать.

Какую программу вы планируете для посетителей фестиваля в Краснодаре? Будут ли лекции, мастер-классы или другие активности? — Программа пока находится в стадии формирования, поэтому конкретных спикеров я называть не буду — все еще обсуждаем детали. Однако лекции и мастер-классы точно запланированы. В Краснодаре, в Доме книги, есть возможность организовать рабочие столы, чтобы посетители могли создать что-то своими руками. Я сама планирую приехать на оба дня фестиваля и активно участвовать в его подготовке. Хочется, чтобы мероприятие было насыщенным: не только выставка изданий, но и интересные спикеры, практические занятия и живая атмосфера. Тогда расскажите о наиболее успешных форматах и активностях предыдущих мероприятий. Что, по вашему мнению, стоит развивать в дальнейшем, а от каких элементов программы вы решили отказаться? — На прошлых фестивалях мы всегда стремились привлечь спикеров, чья деятельность связана с темой книги в широком смысле. В 2022 году программа сочетала офлайн- и онлайн-форматы. В офлайн-части выступали ростовский художник Сергей Сапожников и Анастасия Чалая из Краснодара, которая поддержала новый фестиваль — и вот теперь мы возвращаемся в ее город. Онлайн-сегмент транслировался на большом экране: к нам подключалась соосновательница фотошколы «Докдокдок» Феодора Каплан, рассказывая о фотокнигах студентов. Ее участие стало важной поддержкой для старта «Жерделы». В дальнейшем мы решили сократить онлайн-часть. В Ростове ее больше нет, так как удерживать внимание аудитории между экраном и желанием листать зины здесь и сейчас оказалось непросто. В 2024 году в Ставрополе онлайн все же сохранился: к нам подключались старший куратор библиотеки «Гараж» из Москвы Виталий Сидоров и художница из Петербурга Ия Унова, а я сама выступала удаленно из-за личных обстоятельств. В ростовской программе мы теперь ориентируемся на очных спикеров — аудитория реагирует живее, да и взаимодействие получается насыщеннее. Мы приглашаем не только специалистов по фотокнигам и зинам, но и тех, кто работает с книгой как культурным явлением. Какую целевую аудиторию вы стремитесь привлечь на фестиваль «Жердела»? Насколько важным для вас является вовлечение новой аудитории, ранее не знакомой с культурой фотокниг и независимых изданий? — Как художник, я рассматриваю «Жерделу» как творческий проект, направленный на взаимодействие со зрителем: знакомство с новыми формами искусства и вовлечение в творческие практики. Мне важно, чтобы люди, впервые столкнувшись с зинами на фестивале, поняли их простоту и доступность. Часто посетители говорят: «Мы тоже хотим сделать зин, это вдохновляет!». Это момент, когда у людей пробуждается чувство свободы и уверенности в своих силах — они видят идею и воплощают ее без лишних сомнений. Привлечение новой аудитории для меня ценно: «Жердела» — это не закрытая выставка для узкого круга профессионалов, а открытое пространство с понятными темами. Судя по прошлому опыту, это всегда вдохновляет, и, возможно, именно это мотивирует меня продолжать.

Фестиваль «Жердела'24» © Фото предоставлено Лерой Кругловой