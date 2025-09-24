Безумный Max. Как в России продвигают «национальный мессенджер»

Мессенджер Max, разработанный при участии VK и поддержке государства, постепенно набирает аудиторию. Однако некоторые методы его распространения вызывают сомнения в добровольности выбора граждан. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как в России продвигают новый госмессенджер.

Ранее Юга.ру уже писали о том, что представляет собой «национальный мессенджер» Max и кто за ним стоит, а также разбирали его функционал, безопасность и рекламную кампанию. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать в статье «Мессенджер Max. Что известно о проекте, которым власти собираются заменить WhatsApp*».

Спецоперация «Максимизация» Кампания по внедрению Max опирается в первую очередь на формально-юридическую базу. Речь идет о федеральном законе, который с 2021 года обязывает производителей смартфонов, планшетов и других гаджетов предустанавливать на них определенный перечень российского программного обеспечения. Max, разумеется, попал в этот «золотой» список, став с 1 сентября 2025 года обязательным приложением на всех новых устройствах, продаваемых в стране. В обновленном перечне Max заменил другой продукт холдинга VK — «VK Мессенджер», который входил в обязательный список предустановленных программ с 2023 года.

Чиновники, как водится, настаивают на том, что это вовсе не принуждение, а лишь «создание равных условий для конкуренции». По их логике, наличие отечественного продукта «из коробки» дает пользователю «свободу выбора», позволяя сравнить его с иностранными аналогами и выбрать лучший. «Такие меры направлены на укрепление digital-суверенитета и создание конкурентной среды для развития отечественных IT-разработок», — заявляют официальные лица. Однако на практике подобная «свобода выбора» может выглядеть и как административное давление, подталкивающее граждан (хотя бы формально) начать использовать навязываемый мессенджер. Это дает Max колоссальное нерыночное преимущество и встраивает нужную государству платформу в цифровую жизнь граждан еще на этапе покупки устройства, делая ее для многих пользователей вариантом «по умолчанию». Вход только по спискам Более изощренным инструментом административного давления стала тактика «цифрового оазиса». На фоне практически ежедневных атак беспилотников во многих регионах России, включая Краснодарский край, отключение мобильного интернета стало новой реальностью для миллионов граждан. Власти объясняют это мерами безопасности, но в этом информационном вакууме у государства появляется мощный рычаг.

Нет сети: Как и почему в России массово отключают мобильный интернет

Этим рычагом стали так называемые «белые списки» — тщательно отобранный перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при шатдауне. Как сообщили в Минцифры, этот список сформирован из «наиболее социально значимых и популярных интернет-ресурсов». Разумеется, вся экосистема VK, включая Max, заняла в этих списках почетное место. А вот самые популярные в стране мессенджеры — Telegram и WhatsApp*, которыми пользуется абсолютное большинство россиян, — в число «социально значимых» почему-то не попали. Зато, как сообщали СМИ со ссылкой на реестр Минцифры, в этом списке жизненно необходимых во время атак БПЛА ресурсов нашлось место для букмекерской конторы «Фонбет» и развлекательного портала «Пикабу». Правда, после того как эта информация вызвала общественный резонанс, в министерстве поспешили заявить, что «сайт букмекерской компании включать не планируют», однако подтвердили, что перечень будет пополняться. Когда привычные мессенджеры перестают загружать сообщения, а независимые новостные сайты не открываются, у граждан остается выбор — сидеть в тишине или перейти на разрешенные платформы. Таким образом, установка Max превращается в жизненную необходимость. Хочешь связаться с родными? Узнать официальную информацию об атаках БПЛА? Сделать ставку на спорт? Выбор сужается до нескольких «правильных» приложений из полностью контролируемого и, очевидно, «безопасного» с точки зрения властей цифрового пространства. Эксклюзивные оповещения об атаках БПЛА Если отключение интернета оказалось для кого-то недостаточно убедительным аргументом, то в Псковской области придумали еще более весомый козырь. Ее губернатор Михаил Ведерников изменил порядок информирования населения об угрозах. 12 сентября 2025 года глава региона объявил в своем телеграм-канале, что вся оперативная информация об опасности атак беспилотников теперь будет публиковаться исключительно в его официальном канале в мессенджере Max. Ранее подобные жизненно важные предупреждения дублировались и в других, более популярных соцсетях, что позволяло охватить максимальное число жителей. Теперь же для своевременного получения информации, от которой может зависеть их безопасность, жители региона оказались перед необходимостью устанавливать и использовать конкретное приложение. «Следующий этап — оформление платной подписки на «воздушную тревогу?» — задает саркастический вопрос интернет-пользователь под новостью об этом нововведении.

Приказ сверху Впрочем, давление на рядовых граждан — лишь часть стратегии. Сам губернатор Ведерников, как госслужащий, также является элементом этой системы. Вероятно, его «просьба» к жителям региона — прямое следствие аналогичной «просьбы», поступившей ему самому от вышестоящего руководства. Ведь именно чиновники стали одной из первых и ключевых целевых групп для внедрения нового мессенджера. По сообщениям из разных регионов, чиновников в директивном порядке переводят на использование Max для всей рабочей коммуникации. Для этого на местах формируют специальные штабы и рабочие группы, в задачи которых входит «внедрение и популяризация» отечественной платформы. Хотя на официальном уровне это часто подается как рекомендация и власти могут заявлять, что «обязательств нет», по факту для госслужащих создаются условия, при которых отказ от перехода невозможен. Им сообщают, что вся служебная переписка, обмен документами и оперативное взаимодействие должны осуществляться исключительно через Max, а старые каналы связи будут постепенно упразднены.

«Эта группа будет удалена» Вслед за чиновниками волна «максимизации» дошла и до рядовых сотрудников бюджетных учреждений: работников культуры, здравоохранения и других государственных организаций. Здесь методы становятся еще более прямолинейными. Юга.ру сообщали, что некоторые сотрудники краснодарских учреждений культуры получили в конце августа такие сообщения от руководства: «С 26 августа 2025 года вся служебная переписка будет осуществляться в национальном мессенджере Max. Эта группа будет удалена! Прошу всех обеспечить установку мессенджера на мобильные устройства». Таким образом, для сотен тысяч людей по всей стране установка приложения становится не вопросом выбора, а необходимым условием для продолжения работы. Однако, несмотря на прямое давление, находятся и те, кто не спешит выполнять распоряжение. По сообщениям работника одного из бюджетных учреждений Краснодара, его коллектив саботировал переход в новый мессенджер. Начальство, столкнувшись с массовым отказом, пока отступило, и вся рабочая переписка по-прежнему ведется в привычном WhatsApp*. Также на госмессенджер стремятся перевести домовые чаты. Госжилинспекция разослала документ с соответствующими требованиями руководителям управляющих организаций и сотрудникам ЖКХ во многих регионах, включая Краснодарский край.

Школьная «максимизация» Особое внимание в стратегии продвижения Max уделяется сфере образования. По данным «Верстки»**, власти планируют перевести все школьные коммуникации — от чатов для родителей и учителей до образовательной платформы «Сферум» — в новый мессенджер. В регионах создаются дорожные карты, согласно которым запускаются «родительские, школьные и педагогические чаты» на базе Max. В некоторых субъектах местные министерства образования анонсировали «полное закрытие чатов в ВК» после перехода на новую платформу. В конце августа заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала о переходе на Max всех школьных чатов. Она, правда, подчеркнула, что «неизвестно, как это будет контролироваться и какие тут могут быть рычаги воздействия». Власти Краснодара также сообщили о переводе родительских и школьных чатов в Мax.

Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч: Краснодарский учитель — о буднях своей профессии

О предполагаемой системе контроля перехода в новый мессенджер рассказывали СМИ. Согласно документу, опубликованному телеграм-каналом «Осторожно, новости», педагогам придется вести подсчет отправленных сообщений и отслеживать, как часто родители их читают, чтобы доказать, что активность в Max не упала по сравнению с прежними мессенджерами. «Мягкая сила»: удобства в ритейле Помимо прямого административного давления, используются и более тонкие методы популяризации мессенджера. «Магнит» запустил пилотный проект по подтверждению возраста покупателей через Max. Новая технология позволяет приобретать товары с возрастными ограничениями, в первую очередь алкоголь, на кассах самообслуживания. Для этого покупателю больше не нужно ждать сотрудника магазина с паспортом. Достаточно сгенерировать в профиле Max специальный цифровой ID, связанный с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», и показать QR-код сканеру на кассе. Такой же проект вскоре запустила и X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток»). Это яркий пример «мягкой силы»: формально никто не заставляет устанавливать приложение. Но если гражданин хочет пользоваться современным и удобным сервисом — например, быстро купить бутылку вина на кассе самообслуживания, минуя очереди, — ему предлагают единственный инструмент для этого.

Государство в кармане Среди главных преимуществ нацмессенджера называют его глубокую интеграцию с «Госуслугами». Max позиционируется не просто как средство общения, а как единое окно для взаимодействия с государством. Важный элемент этой системы — технология «Госключ», которая уже встроена в приложение. Она позволяет пользователям подписывать юридически значимые документы с помощью квалифицированной электронной подписи прямо со своего смартфона. Процесс выглядит просто: ведомство или компания присылает документ в чат, пользователь бесшовно переходит в приложение «Госключ» для подтверждения личности, подписывает документ и возвращается в Max, где получает уже заверенную версию. Все действия при этом для надежности фиксируются в личном кабинете на «Госуслугах». Учитывая общую тенденцию к переводу граждан в нацмессенджер, можно предположить, что Max станет не просто удобным, а единственным полноценным инструментом для доступа к самым востребованным цифровым сервисам. Вполне вероятно, что в будущем для подписания важного договора, получения справки или записи к врачу без лишних сложностей гражданам потребуется в обязательном порядке иметь установленный на телефоне мессенджер Max.

Народная смекалка Навязывание мессенджера Max породило ответную реакцию — тихий саботаж. Не желая устанавливать приложение на свои основные устройства, но и не имея возможности открыто спорить с начальством, некоторые россияне проявляют изобретательность. В сети и, в частности, на досках объявлений вроде «Авито» появился новый тренд: скупка старых, дешевых и даже сломанных смартфонов специально для одного-единственного приложения. Пользователи целенаправленно ищут «кнопочные звонилки» на Android или старые модели смартфонов, которые не жалко отдать под «государственные нужды». Главная цель — изолировать Max от личной жизни: контактов, фотографий, банковских приложений и частных переписок. В объявлениях о продаже таких устройств все чаще можно встретить пометки: «идеально подойдет для Max», «для рабочего чата то, что надо».

Есть ли жизнь в Max? Несмотря на меры продвижения — от административного давления на бюджетников до блокировок звонков в WhatsApp* и Telegram — мессенджер Max пока проигрывает битву за реальную аудиторию. Цифры говорят сами за себя. Согласно последним данным исследовательской компании Mediascope за август 2025 года (их опубликовал «Коммерсантъ»), картина на российском рынке мессенджеров остается стабильной, и для Max в ней пока нет места в верхних строчках.

«Необдуманное и вредительское действие»: Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram

Лидером остается WhatsApp*: его ежемесячная аудитория превышает 97 млн россиян старше 12 лет, а ежедневно им пользуются около 82,1 млн человек. На втором месте Telegram с месячной аудиторией в 91 млн и суточной почти в 68 млн пользователей. На этом фоне показатели Max выглядят более скромно. Его месячный охват составляет 32,2 млн человек, а суточная активная аудитория — всего 7 млн. Соотношение этих цифр показывает, что многие установили мессенджер, но не используют его постоянно. Привычка и удобство проверенных платформ пока оказываются сильнее административного ресурса.