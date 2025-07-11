Спустя почти 3,5 года простоя аэропорт Геленджика готовится возобновить прием гражданских рейсов. Но почему именно эта авиагавань, расположенная на Черноморском побережье, получила зеленый свет, в то время как соседние, более крупные аэропорты остаются под замком? Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал различные версии и вспомнил, что происходило с аэропортами юга России с начала СВО.

Возвращение на карту полетов 9 июля Министерство транспорта РФ официально объявило о скором возобновлении работы аэропорта Геленджик. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) провели необходимую проверку и подтвердили возможность безопасного выполнения полетов. «Воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля», — уточнили в Росавиации, выпустив соответствующее извещение для авиакомпаний. Главным условием на первом этапе станет работа в светлое время суток — регулярные рейсы могут выполняться ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Этот аспект безопасности полетов и пассажиров был назван ключевым и в Кремле.



«Благодарю Правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края», — прокомментировал решение глава Кубани Вениамин Кондратьев. Первопроходцем в небе над Геленджиком станет национальный перевозчик «Аэрофлот». Авиакомпания уже открыла продажу билетов и анонсировала, что первый рейс из московского аэропорта Шереметьево состоится 18 июля. С 25 июля полеты в курортный город станут ежедневными. А с 6 августа «Аэрофлот» планирует добавить второй ежедневный рейс. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что летать в Геленджик будут и другие авиакомпании. На начальном этапе, по словам руководства аэропорта, планируется до трех рейсов в день. По данным Mash, самолеты до Геленджика будут заправлять топливом с запасом, чтобы в случае атаки беспилотников воздушное судно смогло долететь до резервных аэропортов.

Три года на земле Простой, в котором находился аэропорт Геленджика, стал частью масштабного ограничения, введенного ранним утром 24 февраля 2022 года. В тот день Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге и в центральной части России. Помимо Геленджика в список вошли Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Липецк. Официальной причиной введения беспрецедентных мер была названа необходимость «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» на фоне начала специальной военной операции в Украине. Воздушное пространство в этих районах было признано небезопасным. Изначально ограничения вводились на сутки, но впоследствии их регулярно продлевали.

Жители Краснодара застряли за границей после закрытия региональных аэропортов: Рассказы очевидцев

Для курортов Краснодарского края и Крыма, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики, это означало резкое сокращение турпотока. Отсутствие прямого авиасообщения создало серьезные логистические трудности для жителей и бизнеса. Нагрузка на железнодорожный транспорт и автомобильные трассы, ведущие на юг, многократно возросла. Это привело не только к дефициту билетов и росту цен на наземные перевозки, но и, по расчетам издания «Верстка»*, к увеличению смертности в ДТП на федеральных трассах. Для самих аэропортов и авиакомпаний многолетний простой обернулся значительными финансовыми потерями.

Элиста: первый пошел Аэропорт Элисты стал первым авиаузлом, вернувшимся к жизни. О его открытии Росавиация объявила в конце апреля 2024 года, и после более чем двухлетнего простоя, 28 мая 2024 года, аэропорт принял первый рейс авиакомпании Red Wings из подмосковного Жуковского. Этому предшествовало заключение специалистов Министерства обороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД, подтвердивших возможность безопасного выполнения полетов. Аэропорту установили временные рамки работы — с 9:00 до 19:00. Время вынужденного простоя в Элисте не прошло даром. В аэропорту был проведен капитальный ремонт пассажирского терминала, что позволило вдвое увеличить его пропускную способность до 100 пассажиров в час и оснастить современным оборудованием. За первое полугодие 2025 года авиаузлом воспользовались почти 29 тысяч пассажиров.

Небо остается закрытым Судьба остальных девяти аэропортов, закрытых с февраля 2022 года, остается неопределенной. В СМИ не раз появлялась информация о грядущем открытии авиаузла в Краснодаре. В декабре 2023 года был выполнен технический рейс. Также появилась информация о том, что рабочая группа Минобороны РФ признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов. На сайте московского аэропорта «Шереметьево» даже разместили информацию о первых вылетах в краевую столицу. Однако в итоге Минобороны приняло решение не открывать аэропорт. В конце января 2025 года компания «Аэродинамика», управляющая южными аэропортами, опубликовала более 150 вакансий для закрытых авиагаваней. Это также вызвало предположения о скором возобновлении работы, но пресс-служба компании впоследствии пояснила, что поиск сотрудников — это стандартная процедура, не связанная с конкретными сроками открытия. 24 февраля 2025 года — спустя ровно три года после закрытия — СМИ сообщали о якобы готовящемся открытии всех закрытых аэропортов в течение ближайших двух месяцев. В качестве косвенных доказательств приводились данные о вызове сотрудников из отпусков и активном наборе персонала. Однако в тот же день Росавиация официально опровергла эти сведения, заявив, что сообщит о любых изменениях заблаговременно. Также в СМИ появлялась информация и об открытии аэропорта в Крыму. В начале июля 2025 года глава республики Сергей Аксенов заявил о полной готовности аэропорта «Симферополь», подчеркнув, что для его открытия необходимо лишь соответствующее решение президента страны.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Почему Геленджик? Главная и официальная причина — подтвержденная безопасность полетов. Минтранс России, Росавиация и Госкорпорация по ОрВД совместно заявили, что специалисты провели проверку и подтвердили возможность безопасного выполнения рейсов в аэропорт Геленджика. Хотя Геленджик примерно на том же расстоянии от линии боевого соприкосновения, что и, например, Краснодар, курорт может быть лучше защищен с военной точки зрения. Об этом говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, предполагая, что уязвимость аэропортов определяется не только расстоянием, но и эффективностью систем ПВО и географическими особенностями. Открытие аэропорта в разгар летнего сезона рассматривается как мощный стимул для туристической отрасли. Это может быть еще одной причиной возобновления работы геленджикского аэропорта. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), возобновление авиасообщения может увеличить количество бронирований на курорт в 1,5-2 раза. До конца года аэропорт мог бы обслужить от 120 до 160 тысяч туристов. C начала СВО основная логистическая нагрузка легла на аэропорт Сочи, а также на железнодорожный и автомобильный транспорт. Открытие Геленджика поможет перераспределить потоки и улучшить транспортную доступность курортов региона. Некоторые эксперты относятся к новости скептически, считая, что реальные риски для полетов гражданской авиации сохраняются. Политолог и экономист Роман Иноземцев заявил, что гражданский лайнер может стать целью для дальнобойных украинских беспилотников, а сами авиакомпании не захотят брать на себя такие риски. Он предполагает, что информация об открытии может быть «медийным шумом» или «историей для контроля информационной повестки». Источник Юга.ру, близкий к авиационной отрасли, убежден, что закрытие аэропортов юга России не связано напрямую с возможностью целенаправленных атак Вооруженных сил Украины. По его словам, причина закрытого неба на юге — это риск «дружественного огня» от собственных систем ПВО, работающих в сверхнапряженном режиме, где ошибка в координации с гражданскими бортами может привести к трагедии. Такое же мнение высказал мэр Краснодара Евгений Наумов на пресс-конференции 21 мая. Аргумент про атаки беспилотников наш источник также считает несостоятельным, отмечая, что они уже давно достигают объектов в глубине страны, а значит, по этой логике, закрывать нужно было бы аэропорты по всей России. К тому же недавно власти Ростовской области сообщали о росте качества и количества атак беспилотников, объясняя этим отключения мобильного интернета.

Заключение Возобновление полетов в Геленджик является позитивным сигналом как для туристической отрасли, так и для жителей юга России. Официально причина выбора Геленджика кроется в обеспечении безопасности, однако эта версия не объясняет, почему остаются закрытыми другие аэропорты. Более убедительной выглядят версии о стимулировании туристической отрасли и рисках, связанных с работой ПВО. Так или иначе, открытие Геленджика — это скорее точечная акция, а не начало масштабного возвращения гражданской авиации на юг России.