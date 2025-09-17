С 1 сентября в детских садах многих регионов России, включая Краснодарский край, начались занятия по курсу «Разговоры о важном». Издательство «АСТ» выпустило специальное пособие, в котором рассказывается, что территория России вмещает 47 Германий, а защита Родины является «главной мужской работой». Редактор Юга.ру Денис Куренов ознакомился с учебником «Разговоры о важном для дошкольников» и рассказывает, как детям объясняют патриотизм, гендерные роли и смысл военных парадов.

Учебник «Разговоры о важном для дошкольников» © Издательство АСТ

Разговоры о важном для дошкольников / Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 128 c.: ил.

Госзаказ на детский патриотизм На полках книжных магазинов и витринах маркетплейсов пособие «Разговоры о важном для дошкольников» выглядит как любой другой продукт для развивающих занятий: яркая обложка, дружелюбный персонаж-медвежонок на первых страницах и обещание увлекательного путешествия в «мир, в котором мы живем». Пособие выпущено одним из крупнейших российских издательств «АСТ» с заявленным тиражом 3000 экземпляров. Среди авторов — Наталья Виноградова, доктор педагогических наук и автор широко известного учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века», по которому много лет учатся миллионы российских школьников. Ее соавтор — Ирина Хомякова, кандидат педагогических наук. Обе они работают в Институте стратегии развития образования РАН. Именно эта организация занимается разработкой методических пособий для всех образовательных учреждений страны. Среди ее недавних разработок — официальные рекомендации по проведению школьного курса «Разговоры о важном». Участие в проекте специалистов такого уровня выводит его из разряда частных методических разработок в категорию продуктов, которые с высокой вероятностью будут рекомендованы для использования в детсадах. Это уже подтверждается на практике: пособие видно на фотоотчетах с занятий в детсаду города Шуи (Ивановская область). На бумаге задачи, заявленные авторами пособия, прописаны так: «Цель «Разговоров о важном» — приобщение дошкольников к российским ценностям, расширение знаний о культуре взаимоотношений с окружающим миром, этике общения и совместной деятельности. <...> Каждое занятие посвящено конкретной теме, которая воспитывает гражданские, патриотические и этические чувства маленьких граждан нашей страны». В обращении к родителям и педагогам авторы подчеркивают, что пособие поможет ребенку «понять и принять правила, нормы и ценности российского общества».

География гордости Если отбросить вступительные главы про медвежонка Умку (который и знакомит детей с окружающим миром) и его семью, первый серьезный «разговор о важном» посвящен Родине. Именно здесь, в разделе «Россия — Родина моя!», закладывается фундамент того, что ребенок должен думать о своей стране. И этот фундамент оказывается в первую очередь геополитическим. Знакомство с Россией начинается не с ее культуры, не с природы родного края и не с людей, а с политической карты мира и линейки. Авторы пособия предлагают усвоить простой и наглядный факт: наша страна — самая большая. Для убедительности приводятся конкретные цифры, которые звучат внушительно: «На территории России может поместиться, например, 26 территорий Франции, 47 территорий Германии, 45 территорий Японии». Визуальное подкрепление следует тут же. Детям предлагается рассмотреть контуры границ России в сравнении с другими странами и сделать вывод: «Смотри, какие они маленькие по сравнению с нашей страной». Патриотическое чувство предлагается строить на абстрактном осознании геополитического масштаба. Первый маркер величия, который должен усвоить ребенок, — это физический размер. Вместо того чтобы начать разговор о стране с понятных ребенку вещей — его города, ближайшего леса или местной сказки, — авторы сразу задают имперскую оптику. Россия в этой системе координат ценна в первую очередь своим доминирующим положением на карте мира. Остальные страны по умолчанию оказываются «маленькими».

Мужчина и женщина: инструкция по применению После того как ребенок усвоил географические масштабы Родины, пособие предлагает ему разобраться в устройстве главной ячейки общества — семьи. И здесь, как и в случае с картой мира, все оказывается четко и предопределено. Глава «Наши папы — наши защитники» сразу задает вектор. Ребенку сообщают не просто факт, а жизненный императив, поданный как народная мудрость: «В народе говорят: «Главное в жизни — служить Отчизне!» Сразу же уточняется, чья именно это прерогатива: «Защита Родины во все времена была главной мужской работой». Таким образом, ребенку предлагают усвоить двухступенчатую конструкцию: высший смысл жизни — это служение государству, а для мужчины это служение реализуется в первую очередь через функцию защитника. Материнская миссия, описанная в главе «Мамы разные важны… Мамы очень всем нужны!», представлена в совершенно иных терминах. Это сфера внутреннего, бытового и созидательного. У мамы — «золотые руки», которые, как сказано в пособии, умеют все: «готовить вкусные кушанья, шить, вязать, вышивать, штопать одежду мальчишкам, заплетать косички девчонкам». И, как бы между прочим, добавляется: «А если папы нет дома, мама и гвоздь забьет, и кран починит». Детям предлагают предельно четкую картину мира, где папа — это человек, чья главная ценность определяется его функцией защитника государства, а мама — центр бытовой вселенной, отвечающий за уют и жизнеобеспечение семьи.

Учебник «Разговоры о важном для дошкольников» © Издательство АСТ

Государство-крепость: Кремль как центр России Помимо ролей в семье, пособие формирует у ребенка и вполне конкретную модель государства. Понятие «Родина» или «Отечество» здесь обретает четкий физический образ — это Московский Кремль. Он подается не просто как один из исторических памятников, а как сакральный центр силы, власти и, что самое главное, защиты. Раздел «Начинается Москва, как известно, от Кремля…» задает эту систему координат. История государства — это история его центральной крепости. Детям многократно подчеркивают оборонительную функцию Кремля: его называют «крепостью», рассказывают про «дозорные башни» и объясняют переход от дерева к камню необходимостью защиты от пожаров и врагов. Особенно показателен интерактивный элемент, где ребенку предлагают не просто изучить историю, а вжиться в роль: «Представь, что ты — дозорный на кремлевской стене. Расскажи нам, чем ты занимаешься? Какое значение имеет твоя работа?» Таким образом, ребенок примеряет на себя роль не жителя, не гражданина, а охранника, стража этого центра силы. Его первая воображаемая взаимосвязь с государством — это функция его защиты. Эта идея подкрепляется и мифологизированным рассказом о Царь-пушке, которая, хоть и «ни разу не стреляла», одним своим видом заставила вражеского хана «прочь от Москвы бежать». Ребенку преподносится урок: даже символ военной мощи является эффективным инструментом государственной защиты.

Так формируется простая и понятная модель: государство — это крепость, сердце этой крепости — Кремль, а главная задача гражданина — стоять на страже его стен. Эта картина мира не только делает Москву абсолютным центром страны, но и приучает к мысли, что государство находится в постоянном ожидании угрозы и нуждается в неусыпной защите. История как парад побед История России в пособии подается как сценарий праздничного мероприятия. В ней нет места сложности, противоречиям или трагедии — только героические свершения, блестящие парады и нерушимая преемственность побед. Так, подмосковный парк «Патриот» описывается в том числе и как «семейный игровой центр». С восторженным «Ух-ты!» пособие сообщает о наличии там «тематических зон для активного отдыха». На фотографиях детям предлагают «поиграть» в разведчиков и «познакомиться» с оружием. Танк перестает быть орудием убийства и превращается в элемент увлекательного квеста, а армия и война предстают как части захватывающей игры. Та же логика применяется и ко Дню Победы. Он представлен через набор зрелищных ритуалов: парад, салют и акция «Бессмертный полк». Вопрос «Как ты думаешь, почему День Победы называют праздником «со слезами на глазах»?» остается риторическим, поскольку весь последующий рассказ посвящен именно праздничной, глянцевой стороне. Детей призывают восхищаться солдатами, «чеканящими шаг», и истребителями, оставляющими в небе «красивый след в цветах российского флага».

Слово «война» в этом контексте полностью лишается своего трагического содержания. Детям, которые в силу возраста еще не до конца понимают концепцию смерти, предлагают принять участие в сложных ритуалах памяти, таких как «Бессмертный полк». Однако смысл этого действия сводится к простому участию в шествии с портретом, без понимания глубины стоящей за ним трагедии.

В результате у ребенка формируется не столько историческая память, сколько условный рефлекс на определенные символы: георгиевскую ленточку, вечный огонь, салют. Этот подход не учит понимать историю, он приучает к ней правильно относиться — с восторгом и благоговением.

Учебник «Разговоры о важном для дошкольников» © Издательство АСТ

«Волшебные слова» и правильное поведение В пособии есть и вполне традиционные, педагогически выверенные разделы. Например, главы «Волшебные слова», «О добрых делах» и «Вместе весело шагать» посвящены темам, которые можно найти в любой хорошей детской книге: дружбе, вежливости, взаимопомощи. Детям предлагают проанализировать ссору петуха и индюка, сделать выводы из истории про девочку, которая не хотела мыть за собой посуду, и разыграть сценки о том, как правильно приглашать друзей в гости. Это стандартная и необходимая работа по развитию эмоционального интеллекта и социальных навыков, полностью соответствующая возрасту. В этих главах авторы не дают готовых лозунгов, а подталкивают ребенка к самостоятельному размышлению и формированию собственных выводов. Подобные блоки, с их адекватным и здравым подходом, делают идеологизированные части пособия еще более заметными. Они показывают, что авторы прекрасно владеют методиками возрастной психологии и педагогики, но применяют их избирательно. Этот резкий контраст неизбежно ставит ключевой вопрос: почему к теме межличностных отношений авторы применяют тонкий, развивающий подход, но как только речь заходит об истории, географии и государстве, переключаются на язык идеологических формул?

Учебник «Разговоры о важном для дошкольников» © Издательство АСТ