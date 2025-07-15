Золотые медали, переполненный стадион, всенародное признание — ФК «Краснодар» в конце мая впервые стал чемпионом России. Но футбол в столице Кубани — не только мужская история. Есть и другая команда, которая ежедневно доказывает свое право на место под солнцем, борясь не только с соперниками на поле, но и с укоренившимися стереотипами. Журналистка Валентина Найда поговорила для Юга.ру и «Огня» с футболистками «Краснодара» о пути в спорт, родительской поддержке, любви к игре и о том, что на самом деле значит быть профессиональной футболисткой в России.

Женский футбольный клуб «Краснодар» был основан 14 февраля 2020 года на базе команды «Кубаночка». С момента своего создания «Краснодар» неизменно выступает в Суперлиге — высшем дивизионе российского женского футбола. Лучший результат команды в чемпионате — шестое место в дебютном сезоне 2020 года.



Клуб имеет хорошо выстроенную вертикаль подготовки игроков, включающую основную команду, а также молодежную команду и юниорские составы, которые выступают в Молодежной лиге и ЮФЛ-девушки. Такая система позволяет воспитанницам академии проходить все этапы развития и пополнять состав главной команды.



Домашние матчи «горожанки» проводят на стадионе Академии ФК «Краснодар». Президент клуба — Сергей Галицкий, главный тренер — Гамаль Бабаев.

Алина Лихота, защитник ЖФК «Краснодар»

Родилась 7 марта 1998 года в станице Журавской Краснодарского края. С 2013 года выступала за молодежный состав «Кубаночки». В 2018 году перешла в ижевское «Торпедо». Играла в составе юниорских и юношеской сборных России. В феврале 2020 года подписала контракт с женским футбольным клубом «Краснодар».

Алина Лихота © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Алина Лихота © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Алина Лихота © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Историческая победа «Краснодара»: Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола

О первых шагах и родительской поддержке Все банально и просто: в школе, в младших классах, играли с парнями в футбол. На каком-то из занятий мой первый тренер заметил меня и предложил начать ходить на тренировки с мальчиками. Поговорили с родителями, и я решила попробовать. Первые воспоминания, связанные с футболом, — это когда родители подарили мне профессиональные бутсы. Тогда было сложно их достать, и размер ноги был слишком маленький. Хорошо помню, как я просыпаюсь утром и получаю в подарок их — черные кожаные бутсы Adidas. Я была на седьмом небе от счастья. По-моему, они до сих пор где-то хранятся дома как воспоминание о самом начале. В первое время семья воспринимала мое увлечение положительно, во всем поддерживала, особенно папа — возил меня по всему краю на все соревнования, при этом еще успевал и работать. Наверняка все думали, что я это перерасту и брошу футбол, но не тут-то было! Когда пришло время переезжать в Краснодар и подписывать профессиональный контракт, мама долго сопротивлялась и была против. Возможно, просто боялась отпускать меня, потому что для родителей всегда была важна учеба, и она хотела, чтобы я закончила 11 классов. Но времени ждать уже не было, нужно было принимать решение, и я сделала его в пользу футбола. Мама в итоге согласилась. Сейчас моя семья — это мои главные болельщики, которые помогли мне стать той, кем я сегодня являюсь. Самое яркое футбольное воспоминание детства В моей семье никто не интересовался футболом. Увлекаться стали уже после того, как я стала им заниматься. Я никогда не смотрела игры, не было какой-то команды с детства или игрока, за котором бы я следила. Но, наверное, самое яркое воспоминание, — это чемпионат Европы 2008 года, победа сборной России над Голландией в четвертьфинале. Помню, я тогда была в Москве на каникулах, и после победы нашей сборной происходил приятный ужас: все кричали, поздравляли друг друга, было прикольно. Думаю, что если именно эта игра отложилась в моей памяти, то, наверное, она и стала для меня толчком для большого пути в футболе. О трудностях, которые закалили Свой первый профессиональный контракт я подписала в марте 2014 года с ЖФК «Кубаночка». Помню, что тогда очень волновалась и переживала: а справлюсь ли я, получится ли у меня? Пришлось оставить родителей и начинать новый серьезный этап — жить одной. Постоянные тренировки, сборы, игры, учеба в новой школе — все новое. Думаю, это и были первые трудности. Потом появилась другая проблема — нехватка игрового времени, потому что тогда в составе «Кубаночки» были и бразильянки, и испанка — было сложно молодому игроку получить свои минуты на поле. Поэтому в 2018 году я ушла в аренду ижевское «Торпедо». Новый город, новая команда, игровое время и, конечно, травма — все это, наверное, сделало меня более профессиональной. Ты переходишь в новую команду за тем, чего ты так долго ждал, но на сборах получаешь травму колена, потом — операция, пропуск половины сезона. Конечно, это меня надломило, но впоследствии и закалило. И вот уже следующий год, 2019-й, я провела на поле почти все игры.

О разнице между мужским и женским футболом Я думаю, что различий немного. Да, мужской футбол более динамичный, но только потому что мужчины по природе быстрее и атлетичнее, но мужской футбол не такой эмоциональный, как женский. С точки зрения профессионализма мы одинаковы: мы точно так же тренируемся как на поле, так и в зале, выполняем одну и ту же работу, тратим столько же времени и здоровья. Возможно, просто большинство людей еще не могут принять, что женщина может играть в футбол. Если посмотреть на женский футбол в Европе, то там почти каждый матч посещают 20 тыс. зрителей. Значит, есть на что посмотреть, поэтому я надеюсь, что и мы когда-нибудь к этому придем. Чтобы понять, что такое женский футбол — его нужно увидеть хоть раз своими глазами. Поэтому если вы ничего не знаете — просто приходите на любой матч Суперлиги. Я уверена, что вам понравится. О выгорании и жизни вне поля Футбол в моей жизни занимает все основное время, потому что это моя основная работа, мое любимое дело. Думаю, что моменты выгорания случаются у всех, вне зависимости — профессиональный спортсмен ты или нет. Главное — научиться справляться с этим и не закапываться дальше. Сменить обстановку, уехать на выходные к семье или провести время наедине с собой и хорошо прокричаться. Я пока не хочу думать о жизни после окончания карьеры, но иногда такие мысли посещают, и это немного наводит страх о неизвестности — как ты будешь жить без всего того, что у тебя есть сейчас? Конечно, хотелось бы связать свою жизнь с футболом, неважно в каком статусе: тренер, реабилитолог, администратор, но пока я не строю планов, живу сегодняшним днем.

О том, что нужно изменить в российском женском футболе Хотелось бы больше академий — на примере нашей, когда девочки с маленького возраста тренируются все вместе и переходят из команды в команду и уже готовые ко всему, потому что считай все взаимосвязаны и знают основные принципы игры. Мы по-хорошему завидуем юным футболисткам из Академии — тому, что сейчас они имеют, какие профессиональные условия созданы для тренировок и для их роста как профессиональных спортсменок. В наше время такого не было. Я думаю, что это в дальнейшем повысит уровень женского футбола в России. Также хочется больше осведомленности о женском футболе, больше захвата новой аудитории, которую это заинтересует, больше работы СМИ с командами и отдельно с игроками. Да, сейчас это развивается: трансляции на федеральных каналах, большие стадионы, но хочется, чтобы это было не пару раз в сезоне, а на постоянной основе. Послание себе юной Ты все делаешь правильно, верь в свои силы и все придет, никогда не забывай совершенствоваться, расти и заботься о своем здоровье. Весь путь, который тебе предстоит пройти, того стоит, все трудности сделают тебя сильнее. Не опускай руки, никогда не останавливайся и не сомневайся в себе. Будет сложно, но ты все преодолеешь, и результат будет из-за этого приятнее и ценнее.

Александра Пилигрым, защитник ЖФК «Краснодар»

Родилась 9 августа 1999 года в Шахтерске. В детстве переехала в Новороссийск, была капитаном местной футбольной команды «Победа», выступавшей в Первой и Второй лигах. С красным дипломом окончила экономический факультет морской академии. Летом 2021 года подписала свой первый профессиональный контракт с ЖФК «Краснодар».

Александра Пилигрым © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Александра Пилигрым © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Александра Пилигрым © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

О любви к футболу, которую привил папа Любовь к футболу мне привил папа, примерно с 4 класса мы постоянно играли на улице в различные игры — был и волейбол, и футбол. В 11 лет я со старшей сестрой всегда ходила на футбольную площадку, и там была компания мальчиков, которые играли в футбол, меня брали в команду. Все лето с утра до вечера мы играли. Были перерывы только на обед. Родители не были против моего увлечения. Папа и вовсе был счастлив, что мне нравится играть в футбол (особенно хорошо помню, когда он приходил с работы и играл вместе с нами). Мама относилась обычно, нравится и нравится, можно сказать, что даже немного скептически. О кумире Марсело и позднем старте У меня был и остается кумиром Марсело [бразильский защитник, 15 лет игравший в составе мадридского «Реала». — Прим. Юга.ру]. Я смотрела игры «Реала», потом бежала на площадку и хотела играть так же, как он. Марсело вдохновлял меня. Родители покупали мне форму с его именем на спине, так мотивация становилась еще больше. Можно сказать, что это тоже сыграло роль в становлении меня как футболистки. В профессиональный футбол я пришла достаточно поздно, в 21 год. Я родилась на Украине, только в 2021 году получила гражданство РФ. До этого меня много раз звали в профессиональный клуб, но отсутствие гражданства не позволяло заключить контракт. К тому же мама была против. Она говорила: «Закончишь университет, и езжай куда захочешь». Как только я окончила университет и узнала, что в футбольном клубе «Краснодар» проходит просмотр, я приехала и попала в самый лучший клуб мира.

О женском футболе и разрушении стереотипов Я считаю, что мужской футбол более скоростной и атлетичный. А женский — эмоциональный, зрелищный. Просто физиологически мы не можем так быстро бегать, но от этого женский футбол не становится медленным, скучным или неинтересным. Он такой же профессиональный, зрелищный и интересный, как и мужской. Можно согласиться с фразой: «Нет футбола женского и мужского — есть футбол хороший и плохой!» Раньше был стереотип, что в футбол играют «мужланки, пацанки», но это прошло. Мы показали, что в футбол играют красивые, элегантные, ухоженные девушки. Существует мнение, что игры женских команд менее захватывающие и интересные для зрителей. Считаю, что это не так, ведь многие матчи женских команд полны напряжения и эмоций. О месте в системе «Краснодара» Мы — часть огромного футбольного клуба, невозможно не чувствовать свою причастность к мужской команде. Мы играем за одну эмблему, за один город. Мы были безмерно рады за наших ребят, когда они стали чемпионами. У нас нет ревности — у нас есть еще один огромный стимул. В этом сезоне все женские команды выступают на высоком уровне: мы, основная команда, находимся в первой пятерке. И стремимся быть еще выше. Все наши младшие команды — лидеры своих чемпионатов: молодежка, команды ЮФЛ. И это чемпионство в какой-то мере все равно повлияло на всех. Мы стали еще требовательнее к себе. И я не могу сказать, что мы остаемся в тени: нас приглашают на автограф-сессии перед матчами мужской команды, мы участвуем в совместных мероприятиях.

О жизни вне поля и запасном аэродроме Футбол занимает всю нашу жизнь: мы просыпаемся, думая о футболе, и засыпаем с мыслями о нем. Каждодневные тренировки, игры... Казалось бы, времени практически не остается, но мы его находим. В прошлом году я поступила в магистратуру, давно хотела, но все не решалась. Думала, времени не хватит, чтобы учиться. Но мне повезло: учеба проходит дистанционно, поэтому перед тренировкой и после тренировки я на парах, в выходные дни делаю домашнюю работу и успеваю учиться на отлично. Я выбрала факультет «Психология и педагогика». Думаю, после окончания футбольной карьеры буду двигаться в этом направлении. Второе образование у меня — морской экономист. Так как я из Новороссийска, а это портовый город, то работу тоже не составит труда найти. Поэтому есть понимание, что на футболе жизнь не заканчивается и нужно развиваться в других направлениях тоже. Послание себе юной Если бы можно было отправить послание в прошлое и дать советы юной девочке, начинающей свой путь в футболе, я бы сказала следующее. Не бойся ошибок. Ошибки — это часть процесса обучения. Главное — анализировать их, делать выводы и не бояться снова пробовать. Развивай технику владения мячом. Нужно уделять внимание дриблингу, приемам мяча, точности передач и ударам. Регулярные тренировки позволят лучше чувствовать мяч и уверенно владеть им в любых ситуациях. Больше тренируйся и играй в футбол с мальчиками. Не слушай никого в моменты неудач, у тебя все получится. И помни, что каждый профессиональный спортсмен когда-то тоже был новичком.

Карина Самойленко, нападающий ЖФК «Краснодар» Родилась 16 марта 2003 года в станице Староджерелиевской Краснодарского края. С 2012 года занималась футболом в местной спортивной школе, а в 2017 году перешла в систему «Кубаночки». Выступала за юниорские сборные России. В феврале 2020 года подписала долгосрочный контракт с женским футбольным клубом «Краснодар».

Карина Самойленко © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Карина Самойленко © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

Карина Самойленко © Фото пресс-службы ЖФК «Краснодар»

О пути в профессионалы и преодолении стереотипов Я заинтересовалась футболом еще в раннем детстве, примерно в семь-восемь лет. На первую тренировку меня пригласила двоюродная сестра. Меня привлекала сама игра — динамичная, командная. Родители и близкие сначала относились к моему увлечению с осторожностью, ведь футбол традиционно считался мужским видом спорта. Однако со временем, увидев мою серьезность и страсть к игре, они стали меня поддерживать. Я пришла в профессиональный футбол постепенно — сначала играла во дворе и школьной команде, тренировалась в детско-юношеской спортивной школе «Олимпиец». Потом был турнир «Жемчужная бутса» в Краснодаре, в котором мы участвовали. Меня заметил тренер молодежной команды «Кубаночка», и я получила возможность присоединиться к профессиональному клубу. Основные трудности на этом пути связаны с тем, что женский футбол в России пока не так развит и поддерживается, как мужской. Не всегда было достаточно инфраструктуры, специализированных тренеров и команд для девочек, а также существовали стереотипы, что футбол — не женское дело. Приходилось доказывать свою готовность и уровень, сталкиваться с недоверием и порой отсутствием поддержки. Но благодаря упорству и поддержке семьи я смогла преодолеть эти препятствия и продолжить карьеру. О главных достижениях и подготовке футболисток Одним из самых запоминающихся моментов в моей карьере стало первое приглашение в профессиональный клуб. Были и трудные моменты — например, травмы. Это всегда тяжело для любого спортсмена, потому что тебя сразу начинают одолевать мысли: «А смогу ли я вернуться?», «А получится ли набрать ту же форму?». В 2022 году я стала лучшим бомбардиром Молодежной лиги. И я еще два года работала над тем, чтобы закрепиться в основной команде «Краснодара». И вот, в этом сезоне я выхожу в стартовом составе и забиваю — для меня очень ценно доверие тренера. Стоит отметить еще, что сейчас в России поменялся подход к подготовке футболисток. На примере нашей Академии: появились тренеры по физической подготовке даже у самых младших команд. У нас также есть футбот — это тренажер, который повышает техническое мастерство игроков. У девчонок, как и у парней, есть возможности с раннего детства участвовать в турнирах по своим возрастам. Раньше этого всего не было.