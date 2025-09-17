В конце августа стало известно о строительстве «Долины альпак» на парковке ТРЦ «Галактика». Новость о появлении подобного объекта в черте города вызвала противоречивые реакции в соцсетях. «Тюрьма для животных», — написал один из пользователей. «Не стоит так однозначно судить», — заявил другой.

Несмотря на общественный резонанс, администрация Краснодара сочла строительство законным, а представитель ТРЦ сообщил, что «все соответствует нормам». 1 сентября на сайте Open Petition была опубликована петиция с требованием закрыть строящийся альпака-парк.

Для того чтобы оценить, насколько гуманно размещать альпак рядом с сотней автомобилей и жилыми высотками, посмотрим на привычную среду обитания этих животных.

«Большая российская энциклопедия» говорит, что ареал альпак — высокогорья Южной Америки, территории от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Животным ежедневно необходима свежая трава, а для их содержания требуется около 1 гектара территории (в общем-то, ни один альпака-парк в стране такими просторами похвастаться не может).

А теперь, зная об особенностях содержания этих высокогорных животных, можно ли сказать, что идеальными соседями для них станут многолюдный торговый центр, шиномонтаж и какой-нибудь «Рено Логан»?

Создатели «Долины альпак» в качестве альтернативы горному воздуху и зеленому лугу предлагают млекопитающим выхлопные газы от автомобилей, припаркованных в паре метров от парка, и «просторную» асфальтированную территорию без единого дерева и зеленого куста.

Представители торгового центра заявляют, что «все соответствует нормам». Но как измеряется эта «норма», кто ее устанавливает и что тогда не является «нормой»? А главное — что об этом говорит закон?

В России не существует единого закона, регулирующего деятельность подобных развлекательных заведений, но главным, пожалуй, можно назвать Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в 2018 году.

Помимо основных требований (уход за животными, своевременное оказание ветеринарной помощи и другие), закон запрещает зоопаркам использовать братьев наших меньших в качестве живых кукол, которых содержат лишь для того, чтобы обеспечить физический контакт с человеком.

Однако здесь есть одно но: контактировать с животными все-таки можно, если у них есть беспрепятственный доступ к укрытию.

В законе регулирование мест содержания животных достаточно размыто, хотя и указано, что они должны размещаться «в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях». Можно ли назвать быстровозводимое сооружение на парковке «специально предназначенным» — сказать трудно.

Также стоит обратиться к постановлению Правительства «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», которое утверждает, что для содержания только одной альпаки необходим уличный вольер размером не менее 40 кв. метров. Площадь не большая и не маленькая, однако она кратно возрастает с увеличением количества парнокопытных. Смогут ли в «Долине альпак» предоставить территории таких размеров — покажет время.