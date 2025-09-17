Альпаки среди выхлопов и асфальта. Нужен ли Краснодару зоопарк на парковке ТРЦ
Журналистка Юга.ру Елена Ильина рассуждает, законно ли и гуманно размещать экзотических высокогорных животных на парковке торгового центра.
В конце августа стало известно о строительстве «Долины альпак» на парковке ТРЦ «Галактика». Новость о появлении подобного объекта в черте города вызвала противоречивые реакции в соцсетях. «Тюрьма для животных», — написал один из пользователей. «Не стоит так однозначно судить», — заявил другой.
Несмотря на общественный резонанс, администрация Краснодара сочла строительство законным, а представитель ТРЦ сообщил, что «все соответствует нормам». 1 сентября на сайте Open Petition была опубликована петиция с требованием закрыть строящийся альпака-парк.
Для того чтобы оценить, насколько гуманно размещать альпак рядом с сотней автомобилей и жилыми высотками, посмотрим на привычную среду обитания этих животных.
«Большая российская энциклопедия» говорит, что ареал альпак — высокогорья Южной Америки, территории от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Животным ежедневно необходима свежая трава, а для их содержания требуется около 1 гектара территории (в общем-то, ни один альпака-парк в стране такими просторами похвастаться не может).
А теперь, зная об особенностях содержания этих высокогорных животных, можно ли сказать, что идеальными соседями для них станут многолюдный торговый центр, шиномонтаж и какой-нибудь «Рено Логан»?
Создатели «Долины альпак» в качестве альтернативы горному воздуху и зеленому лугу предлагают млекопитающим выхлопные газы от автомобилей, припаркованных в паре метров от парка, и «просторную» асфальтированную территорию без единого дерева и зеленого куста.
Представители торгового центра заявляют, что «все соответствует нормам». Но как измеряется эта «норма», кто ее устанавливает и что тогда не является «нормой»? А главное — что об этом говорит закон?
В России не существует единого закона, регулирующего деятельность подобных развлекательных заведений, но главным, пожалуй, можно назвать Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в 2018 году.
Помимо основных требований (уход за животными, своевременное оказание ветеринарной помощи и другие), закон запрещает зоопаркам использовать братьев наших меньших в качестве живых кукол, которых содержат лишь для того, чтобы обеспечить физический контакт с человеком.
Однако здесь есть одно но: контактировать с животными все-таки можно, если у них есть беспрепятственный доступ к укрытию.
В законе регулирование мест содержания животных достаточно размыто, хотя и указано, что они должны размещаться «в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях». Можно ли назвать быстровозводимое сооружение на парковке «специально предназначенным» — сказать трудно.
Также стоит обратиться к постановлению Правительства «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», которое утверждает, что для содержания только одной альпаки необходим уличный вольер размером не менее 40 кв. метров. Площадь не большая и не маленькая, однако она кратно возрастает с увеличением количества парнокопытных. Смогут ли в «Долине альпак» предоставить территории таких размеров — покажет время.
Конечно, существуют и другие правовые акты, регулирующие деятельность «трогательных» зоопарков: ветеринарные правила, СанПиН и тому подобное. Но, пожалуй, здесь, как в медицине, один из главных принципов — «не навреди».
И ведь никто не запрещает людям создавать зоопарки и содержать животных в коммерческих целях, но делать это можно по-разному. Можно с заботой и постоянным наблюдением за животными, как, например, в геленджикском «Сафари-Парке», на «Нашей ферме» в Пластуновской, в альпака-парке «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» и других местах.
А можно пренебрегать законом и работать нелегально, как, например, работал контактный зоопарк в Геленджике, пока его не ликвидировали в июне 2025 года, или осуществлять деятельность без лицензии, как «Мир животных» в Анапе, закрытый прокуратурой в 2023 году.
Можно держать животных в крошечных клетках, анаконду — без бассейна, а мартышку — в вольере с гиббоном и игуаной, как это сделал краснодарский «Фанфипарк» в 2020 году.
Здесь стоит вспомнить и совсем недавний случай со сгоревшим «Крокодиловым каньоном» в Ейске, который, по неофициальным данным из открытых источников, работал без лицензии.
А сколько еще известно случаев халатного отношения к живым существам и пренебрежения принципами нравственности и гуманности — не сосчитать.
Правовое регулирование подобных мест ужесточается, а к животным все меньше относятся как к игрушкам и реквизиту для фото, но проблема не становится менее насущной.
И пока существует спрос — будет и предложение. Люди готовы платить за то, чтобы «потрогать альпаку», потому что это «интересно» и «экзотично», и неважно, где будет животное — на парковке, среди каменных джунглей, в маленьком загоне без горного воздуха. Всегда найдутся те, кто закроет глаза на негативные стороны происходящего, скажут: «Все соответствует нормам», — лишь бы «дите порадовалось».
А владельцы таких заведений будут и дальше подпитывать интерес к контактным зоопаркам, создавая иллюзию дружелюбности и благих намерений. Ведь никто никогда не скажет, что он создал альпака-парк посреди города, предвкушая коммерческий успех и уповая на нежелание людей стоять в пробках на трассе М-4 «Дон» по пути в Горячий Ключ на одну из ближайших экоферм.
Рассуждать о гуманности контактных зоопарков можно бесконечно. Во всяком случае, пока подобные места продолжают открываться, а их владельцы — эксплуатировать животных.
Однако люди всегда будут делиться на два лагеря — на тех, кто «за», и тех, кто «против», и споры их будут вечными, как у веганов и мясоедов.
Но перед тем как покупать билет в контактный зоопарк на парковке, спросите себя: кто вы в этом лагере и стоит ли того улыбка вашего ребенка?
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.