Сколько стоит выпускной в 2025 году? Можно ли подготовиться к ЕГЭ без репетиторов? Вызывают ли «Разговоры о важном» смех? И правда ли, что подростки сталкиваются с наркотиками чаще, чем это можно предположить? По просьбе Юга.ру журналист Ростислав Карабут поговорил с четырьмя старшеклассниками накануне последнего звонка. На условиях анонимности они рассказали о том, как проходит их последний школьный год.

Все имена придуманы опрошенными школьниками. На вопросы отвечали учащиеся 11-х классов школ Краснодара (Сабрина, Акакий и Вольдемар) и Динского района (Анастасия). Акакий и Вольдемар учатся в одной школе, но в разных классах.

Сабрина, 18 лет О выпускном вечере К сожалению, наш класс так и не смог спланировать выпускной — даже не знаю, с чем это связано. Ребята у нас дружные, все общаются между собой, поэтому, наверное, вопрос больше к родителям. Я же собираюсь присутствовать на выпускном параллельного класса вместе с друзьями. Они забронировали ресторан рядом с Екатерининским залом. С каждого взяли по 4,5 тыс. рублей — в эту сумму включены еда, напитки, ведущий и видеосъемка. Некоторые ребята из класса не хотят отмечать выпускной именно в таком формате — для них это, скорее, формальность ради родителей. После «официального» выпускного планируется отдельный праздник — уже без семей и учителей.

Об атмосфере вокруг ЕГЭ и двух типах учителей В конце учебного года в школе атмосфера становится дружнее, появляется какое-то особое тепло в общении, все начинают ощущать предстоящий конец школьной жизни. Однако на этом фоне ощутимо присутствует страх перед экзаменами. Он омрачает общее настроение, но при этом не мешает сохранять взаимопонимание и поддержку среди учеников. Учителя в отношении экзаменов делятся на два типа. Первый — те, кто запугивает. Они могут гнобить, утверждая, что мы не сдадим экзамены или что нас не допустят к ЕГЭ. Такое поведение порождает тревогу, но их слова пролетают мимо ушей. Второй тип — те, которые поддерживают и вдохновляют. С ними на уроках особенно уютно, они вместе с нами проходят через подготовку, помогают справиться с волнением и верят в наши силы. К сожалению, нет определенного случая, который бы ярко запомнился и иллюстрировал эту ситуацию. Но общая картина складывается именно из таких мелочей — теплых слов поддержки и переживаний перед экзаменами.

© Фото Евгения Резника. Юга.ру

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Если сдам ЕГЭ плохо? А если хорошо? Несмотря на свою тревожность во многих вопросах, насчет экзаменов я стараюсь особо не переживать. Не сдам — пересдам. Главное — быть уверенной в себе и понимать, что от этого не зависит вся твоя жизнь, все решаемо. Если сдам хорошо — поступлю в вуз, буду совмещать с работой и думать о своих планах на будущее: чем хочу заниматься, что планирую делать. Если сдам плохо — пойду на пересдачу. Не повезет во второй раз — разрешу себе отдохнуть год, буду работать и с новыми силами сдам в следующем году. Давления со стороны родителей нет — они достаточно лояльно относятся и поддерживают. Я даю себе время для отдыха, чтобы не перегореть и не сдаться в последний момент.

О деньгах и репетиторах Я занимаюсь с двумя репетиторами — по профильной математике и биологии. Два раза в неделю по каждому предмету. Занятия длятся два часа. В месяц на это уходит примерно 25 тыс. рублей. Это, наверное, чуть ли не минимум у нас в школе — у одноклассников уходит в два, а то и в три раза больше. Честно говоря, я считаю, что подготовиться к экзаменам по этим предметам без репетиторов практически невозможно. Только если ты готов полностью отказаться от отдыха и личной жизни. Репетиторы помогают структурировать знания, разобраться в самых сложных темах и следят за дисциплиной, что очень важно для успешной сдачи. Что касается русского языка, то к репетитору не хожу — мне повезло, я хорошо пишу сочинения и надеюсь, что именно за счет этого смогу успешно справиться с экзаменом без дополнительной помощи. О травле в школе и драках Внутри класса конфликтов никогда не было — возможно, лишь некоторые недопонимания и обиды, которые со временем проходили. А внутри школы конфликты распространены, но если в младших классах они носят открытый характер — доходило до драк и оскорблений, — то в старших все несколько иначе. В большинстве случаев разногласия приобретают закрытый характер: о них особо никто не говорит, разве что в узких кругах. Тем не менее, бывают и исключения, когда все может дойти так же до драк, открытых обвинений и прочего. С буллингом ситуация схожа: чем старше класс, тем более адекватным становится поведение. Открытая травля, так сказать, не приветствуется. О наркотиках, беременностях и «Разговорах о важном» Проблема ранних беременностей, безусловно, существует, однако она не так широко распространена, как вопросы, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. Последние встречаются гораздо чаще, чем можно было бы предположить. Возможно, это прозвучит громко, но практически каждый третий подросток, начиная с восьмого класса, либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики. Я считаю, что это связано с травмирующими событиями, которые происходят в подростковом возрасте, с любопытством, желанием подражать сверстникам, незрелостью и недостаточно развитой силой воли. Подростки начинают ощущать «свободу», находясь вне школы и дома, испытывают эйфорию и прилив адреналина, пробуют то, что запрещено, — тем самым выражая протест против правил, которым они должны следовать в школе. Несколько раз в актовом зале мы смотрели фильмы, демонстрирующие вред наркотиков и алкоголя. Однако тема полового воспитания, к сожалению, практически не освещается — она, можно сказать, под запретом, что я считаю далеко не лучшим решением. Если честно, на «Разговоры о важном» ходит мало кто — бывало, что в классе всего по два-три человека. Иногда классный руководитель сам отменял этот урок, чтобы мы могли выспаться. Если же так случалось, что занятие все-таки происходило, никто особо не возмущался: кто-то спал, кто-то сидел в телефоне или разговаривал, а на фоне шло видео, посвященное теме данного урока.

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Анастасия, 17 лет О любимых медиа и блогерах Из медиа я подписана на Wonderzine, «Горящую избу», женское медиа «Огонь», Tits Tweets, «ЧП Краснодар». Смотрю Брайна Мапса, Анастасиз, Куплинова, Мармока, Нюту, Катю Клэп и Екатерину Корея. Мои друзья следят за Зубаревым, Юрич, «Дневником Гончаровой», интернет-шоу «Что было дальше?», «БЛОГОМ ГАЛИНЫ», Лиссой Авеми, Роговым, Скабеевой, Гошей Карцевым, Машей Миногаровой. О мегалюдях, репетиторах и профессиях Я хожу к двум репетиторам, в месяц это примерно обходится в 18 тыс. рублей. 90% моей подготовки — это только занятия с ними. Думаю, без репетиторов сдать можно, но только на порог или чуть выше. У нас есть ученики, которые не готовятся от слова «совсем» и не пишут даже на проходной балл (таких четыре человека в нашей параллели). Они, вероятно, пойдут в колледж после 11 класса. Я не думаю, что есть какие-то престижные специальности, потому что все просто идут туда, куда душа тянет, и никто не почитает больше или меньше определенные профессии. Но, наверное, мне просто не встречались какие-то суперстранные направления. Еще лично для меня те, кто идут в медицинский университет, а особенно на хирурга, — это какие-то мегалюди. О расходах на выпускной Мы выпускной вечер уже спланировали, большинство вопросов решали родители, и мне кажется, что, например, можно было обойтись и без фотозоны, так как было уже три фотосессии класса. По расходам это выходит так: Фонд класса — 2 тыс. рублей.

Альбом — 2,5 тыс. рублей.

Ведущий — 1 тыс. рублей с каждого человека, кто идет на выпускной.

Кафе — 4,8 тыс. рублей с человека.

Подарок школе и учителю — 3 тыс. рублей.

Платье (я беру в аренду) — 5,5 тыс. рублей.

Фотозона — еще неизвестно.



Получается в общем около 30 тыс. рублей. И это без алкоголя и сладостей в кафе — их надо заказывать отдельно. К тому же на выпускной идут четыре человека от моей семьи. О конфликтах с учителями Не сказать, что прямо часто, но случались конфликты с учительницей по русскому языку. Ее не любит весь класс, и много споров было по поводу методов преподавания, так как она очень много требует и мало дает. А в особенности разногласия возникали у медалистов и отличников, так как учительница ни за что не разрешала исправить оценки. Еще преподаватель по обществознанию на нас обиделась из-за какого-то конфликта с мальчиками. Уже несколько месяцев она просто не проводит нам уроки — либо мы пишем тест и все. Но я очень благодарна нашей классной руководительнице, потому что она много для нас сделала. Часто ходила договариваться с другими учителями, решала какие-то проблемы и, в принципе, относилась лояльно и с пониманием, поддерживая нас. О политике и патриотизме Нам часто смешно на «Разговорах о важном», особенно, когда преподносят идеи счастливого многодетного материнства или навязывают патриотизм. Как-то даже был ролик про большую семью — там детей шесть было, и это показывалось как норма и благость. Да и я думаю, большинство не сильно задумывается вообще о «Разговорах о важном». Просто посмотрели — и ушли. Но иногда бывают интересные уроки: например, был выпуск про День российской печати, и он мне понравился, потому что меня привлекает история. Мы почти не обсуждаем политику в классе, но если это происходит, то либо в грустном контексте, либо в шутку. Есть, конечно, особо ярые патриоты, но они меня пугают. Потому что это переходит уже в национализм какой-то. Я просто хочу, чтобы скорее все закончилось. Очень больно видеть в интернете столько смертей с двух сторон. Ведь, по сути, идет гражданская война, потому что всегда мы с украинцами жили на одной территории, Киев — мать городов русских. У нас схожие менталитет, язык и традиции. У меня есть интернет-друзья из Украины, и они также говорят, что хотят мира.

© Фото Евгения Резника. Юга.ру

Вольдемар и Акакий, 17 лет Об увлечениях и искусственном интеллекте Акакий: Машины, спорт, учеба. Особо ничего не читаем. В интернете тоже особо ни за кем не следим. Я разве что смотрю иногда канал Wylsacom'а — техника и все такое. Не пользуюсь искусственным интеллектом, но учителя не палят тех, кто использует. Вольдемар: Редко, но ИИ пользуюсь. Учителя на этом не ловили. О школьных тратах А: Выпускной у нас 12 тыс. рублей с человека, еще с родителей около 5 тыс. рублей. Честно говоря, я не знаю, куда мы идем и что делаем, ха-ха-ха, но вроде цифры такие. Сам, конечно, хочу пойти — все-таки школьный выпускной. Еще к репетиторам хожу. Родители платят. Не знаю, сколько выходит. Сдать теоретически самому можно, но есть много частных моментов, которые легче понять с репетитором. Я думаю, самостоятельно подготовиться реально на процентов 60–70. В: Понятное дело, что у всех желания разные и не совпадают с чужими, но всех устраивающую территорию на выпускной нашли — ресторан, на этом тему закрыли. Со школьника — 12 тыс. рублей, с родителя — 3,5 тыс. рублей. Наверное, дело в цене ведущего или в том, что ресторан крутой. Может, еще потому, что людей у нас меньше — не все из класса идут. Тоже хожу к репетиторам. 24 тыс. рублей в месяц. Главное — иметь мотивацию и дисциплину для подготовки. Знания найти можно всегда, было бы желание. Но не уверен, что смог бы заставить себя готовиться без репетиторов так же упорно, как сейчас с ними.

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