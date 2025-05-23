«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики». Анонимные монологи кубанских школьников о ЕГЭ, «Разговорах о важном», тратах и зависимостях
Сколько стоит выпускной в 2025 году? Можно ли подготовиться к ЕГЭ без репетиторов? Вызывают ли «Разговоры о важном» смех? И правда ли, что подростки сталкиваются с наркотиками чаще, чем это можно предположить?
По просьбе Юга.ру журналист Ростислав Карабут поговорил с четырьмя старшеклассниками накануне последнего звонка. На условиях анонимности они рассказали о том, как проходит их последний школьный год.
Все имена придуманы опрошенными школьниками. На вопросы отвечали учащиеся 11-х классов школ Краснодара (Сабрина, Акакий и Вольдемар) и Динского района (Анастасия). Акакий и Вольдемар учатся в одной школе, но в разных классах.
Сабрина, 18 лет
О выпускном вечере
К сожалению, наш класс так и не смог спланировать выпускной — даже не знаю, с чем это связано. Ребята у нас дружные, все общаются между собой, поэтому, наверное, вопрос больше к родителям.
Я же собираюсь присутствовать на выпускном параллельного класса вместе с друзьями. Они забронировали ресторан рядом с Екатерининским залом. С каждого взяли по 4,5 тыс. рублей — в эту сумму включены еда, напитки, ведущий и видеосъемка.
Некоторые ребята из класса не хотят отмечать выпускной именно в таком формате — для них это, скорее, формальность ради родителей. После «официального» выпускного планируется отдельный праздник — уже без семей и учителей.
Об атмосфере вокруг ЕГЭ и двух типах учителей
В конце учебного года в школе атмосфера становится дружнее, появляется какое-то особое тепло в общении, все начинают ощущать предстоящий конец школьной жизни. Однако на этом фоне ощутимо присутствует страх перед экзаменами. Он омрачает общее настроение, но при этом не мешает сохранять взаимопонимание и поддержку среди учеников.
Учителя в отношении экзаменов делятся на два типа. Первый — те, кто запугивает. Они могут гнобить, утверждая, что мы не сдадим экзамены или что нас не допустят к ЕГЭ. Такое поведение порождает тревогу, но их слова пролетают мимо ушей.
Второй тип — те, которые поддерживают и вдохновляют. С ними на уроках особенно уютно, они вместе с нами проходят через подготовку, помогают справиться с волнением и верят в наши силы.
К сожалению, нет определенного случая, который бы ярко запомнился и иллюстрировал эту ситуацию. Но общая картина складывается именно из таких мелочей — теплых слов поддержки и переживаний перед экзаменами.
Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:
Если сдам ЕГЭ плохо? А если хорошо?
Несмотря на свою тревожность во многих вопросах, насчет экзаменов я стараюсь особо не переживать. Не сдам — пересдам. Главное — быть уверенной в себе и понимать, что от этого не зависит вся твоя жизнь, все решаемо.
Если сдам хорошо — поступлю в вуз, буду совмещать с работой и думать о своих планах на будущее: чем хочу заниматься, что планирую делать.
Если сдам плохо — пойду на пересдачу. Не повезет во второй раз — разрешу себе отдохнуть год, буду работать и с новыми силами сдам в следующем году.
Давления со стороны родителей нет — они достаточно лояльно относятся и поддерживают. Я даю себе время для отдыха, чтобы не перегореть и не сдаться в последний момент.
О деньгах и репетиторах
Я занимаюсь с двумя репетиторами — по профильной математике и биологии. Два раза в неделю по каждому предмету. Занятия длятся два часа.
В месяц на это уходит примерно 25 тыс. рублей. Это, наверное, чуть ли не минимум у нас в школе — у одноклассников уходит в два, а то и в три раза больше.
Честно говоря, я считаю, что подготовиться к экзаменам по этим предметам без репетиторов практически невозможно. Только если ты готов полностью отказаться от отдыха и личной жизни. Репетиторы помогают структурировать знания, разобраться в самых сложных темах и следят за дисциплиной, что очень важно для успешной сдачи.
Что касается русского языка, то к репетитору не хожу — мне повезло, я хорошо пишу сочинения и надеюсь, что именно за счет этого смогу успешно справиться с экзаменом без дополнительной помощи.
О травле в школе и драках
Внутри класса конфликтов никогда не было — возможно, лишь некоторые недопонимания и обиды, которые со временем проходили.
А внутри школы конфликты распространены, но если в младших классах они носят открытый характер — доходило до драк и оскорблений, — то в старших все несколько иначе. В большинстве случаев разногласия приобретают закрытый характер: о них особо никто не говорит, разве что в узких кругах. Тем не менее, бывают и исключения, когда все может дойти так же до драк, открытых обвинений и прочего.
С буллингом ситуация схожа: чем старше класс, тем более адекватным становится поведение. Открытая травля, так сказать, не приветствуется.
О наркотиках, беременностях и «Разговорах о важном»
Проблема ранних беременностей, безусловно, существует, однако она не так широко распространена, как вопросы, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. Последние встречаются гораздо чаще, чем можно было бы предположить. Возможно, это прозвучит громко, но практически каждый третий подросток, начиная с восьмого класса, либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики.
Я считаю, что это связано с травмирующими событиями, которые происходят в подростковом возрасте, с любопытством, желанием подражать сверстникам, незрелостью и недостаточно развитой силой воли. Подростки начинают ощущать «свободу», находясь вне школы и дома, испытывают эйфорию и прилив адреналина, пробуют то, что запрещено, — тем самым выражая протест против правил, которым они должны следовать в школе.
Несколько раз в актовом зале мы смотрели фильмы, демонстрирующие вред наркотиков и алкоголя. Однако тема полового воспитания, к сожалению, практически не освещается — она, можно сказать, под запретом, что я считаю далеко не лучшим решением.
Если честно, на «Разговоры о важном» ходит мало кто — бывало, что в классе всего по два-три человека. Иногда классный руководитель сам отменял этот урок, чтобы мы могли выспаться. Если же так случалось, что занятие все-таки происходило, никто особо не возмущался: кто-то спал, кто-то сидел в телефоне или разговаривал, а на фоне шло видео, посвященное теме данного урока.
«Если вложить много денег в школу, то ее выпускники будут требовать от власти исполнения обещаний»:
Анастасия, 17 лет
О любимых медиа и блогерах
Из медиа я подписана на Wonderzine, «Горящую избу», женское медиа «Огонь», Tits Tweets, «ЧП Краснодар». Смотрю Брайна Мапса, Анастасиз, Куплинова, Мармока, Нюту, Катю Клэп и Екатерину Корея.
Мои друзья следят за Зубаревым, Юрич, «Дневником Гончаровой», интернет-шоу «Что было дальше?», «БЛОГОМ ГАЛИНЫ», Лиссой Авеми, Роговым, Скабеевой, Гошей Карцевым, Машей Миногаровой.
О мегалюдях, репетиторах и профессиях
Я хожу к двум репетиторам, в месяц это примерно обходится в 18 тыс. рублей. 90% моей подготовки — это только занятия с ними. Думаю, без репетиторов сдать можно, но только на порог или чуть выше.
У нас есть ученики, которые не готовятся от слова «совсем» и не пишут даже на проходной балл (таких четыре человека в нашей параллели). Они, вероятно, пойдут в колледж после 11 класса.
Я не думаю, что есть какие-то престижные специальности, потому что все просто идут туда, куда душа тянет, и никто не почитает больше или меньше определенные профессии. Но, наверное, мне просто не встречались какие-то суперстранные направления.
Еще лично для меня те, кто идут в медицинский университет, а особенно на хирурга, — это какие-то мегалюди.
О расходах на выпускной
Мы выпускной вечер уже спланировали, большинство вопросов решали родители, и мне кажется, что, например, можно было обойтись и без фотозоны, так как было уже три фотосессии класса. По расходам это выходит так:
Фонд класса — 2 тыс. рублей.
Альбом — 2,5 тыс. рублей.
Ведущий — 1 тыс. рублей с каждого человека, кто идет на выпускной.
Кафе — 4,8 тыс. рублей с человека.
Подарок школе и учителю — 3 тыс. рублей.
Платье (я беру в аренду) — 5,5 тыс. рублей.
Фотозона — еще неизвестно.
Получается в общем около 30 тыс. рублей. И это без алкоголя и сладостей в кафе — их надо заказывать отдельно. К тому же на выпускной идут четыре человека от моей семьи.
О конфликтах с учителями
Не сказать, что прямо часто, но случались конфликты с учительницей по русскому языку. Ее не любит весь класс, и много споров было по поводу методов преподавания, так как она очень много требует и мало дает. А в особенности разногласия возникали у медалистов и отличников, так как учительница ни за что не разрешала исправить оценки.
Еще преподаватель по обществознанию на нас обиделась из-за какого-то конфликта с мальчиками. Уже несколько месяцев она просто не проводит нам уроки — либо мы пишем тест и все.
Но я очень благодарна нашей классной руководительнице, потому что она много для нас сделала. Часто ходила договариваться с другими учителями, решала какие-то проблемы и, в принципе, относилась лояльно и с пониманием, поддерживая нас.
О политике и патриотизме
Нам часто смешно на «Разговорах о важном», особенно, когда преподносят идеи счастливого многодетного материнства или навязывают патриотизм. Как-то даже был ролик про большую семью — там детей шесть было, и это показывалось как норма и благость.
Да и я думаю, большинство не сильно задумывается вообще о «Разговорах о важном». Просто посмотрели — и ушли. Но иногда бывают интересные уроки: например, был выпуск про День российской печати, и он мне понравился, потому что меня привлекает история.
Мы почти не обсуждаем политику в классе, но если это происходит, то либо в грустном контексте, либо в шутку. Есть, конечно, особо ярые патриоты, но они меня пугают. Потому что это переходит уже в национализм какой-то.
Я просто хочу, чтобы скорее все закончилось. Очень больно видеть в интернете столько смертей с двух сторон. Ведь, по сути, идет гражданская война, потому что всегда мы с украинцами жили на одной территории, Киев — мать городов русских. У нас схожие менталитет, язык и традиции. У меня есть интернет-друзья из Украины, и они также говорят, что хотят мира.
Вольдемар и Акакий, 17 лет
Об увлечениях и искусственном интеллекте
Акакий: Машины, спорт, учеба. Особо ничего не читаем.
В интернете тоже особо ни за кем не следим. Я разве что смотрю иногда канал Wylsacom'а — техника и все такое. Не пользуюсь искусственным интеллектом, но учителя не палят тех, кто использует.
Вольдемар: Редко, но ИИ пользуюсь. Учителя на этом не ловили.
О школьных тратах
А: Выпускной у нас 12 тыс. рублей с человека, еще с родителей около 5 тыс. рублей. Честно говоря, я не знаю, куда мы идем и что делаем, ха-ха-ха, но вроде цифры такие. Сам, конечно, хочу пойти — все-таки школьный выпускной.
Еще к репетиторам хожу. Родители платят. Не знаю, сколько выходит. Сдать теоретически самому можно, но есть много частных моментов, которые легче понять с репетитором.
Я думаю, самостоятельно подготовиться реально на процентов 60–70.
В: Понятное дело, что у всех желания разные и не совпадают с чужими, но всех устраивающую территорию на выпускной нашли — ресторан, на этом тему закрыли. Со школьника — 12 тыс. рублей, с родителя — 3,5 тыс. рублей. Наверное, дело в цене ведущего или в том, что ресторан крутой. Может, еще потому, что людей у нас меньше — не все из класса идут.
Тоже хожу к репетиторам. 24 тыс. рублей в месяц. Главное — иметь мотивацию и дисциплину для подготовки. Знания найти можно всегда, было бы желание. Но не уверен, что смог бы заставить себя готовиться без репетиторов так же упорно, как сейчас с ними.
Школа, до свидания:
Об учителях и прогнозах на ЕГЭ
А: Учителя особо не напрягают, стресса нет. Ну, я не замечал, чтобы они прям гнали или, наоборот, расслабляли.
Варианта, что я сдам плохо, нет. Поступать хочу куда-то в IT. В Краснодар, скорее всего.
В: У учителей часто проскакивает фраза: «Как вы вообще собираетесь сдавать экзамены?» — с таким намеком на необразованность учеников. Но все же чувствуется какая-никакая вера в нас. Хотя назвать это поддержкой сложно.
Если сдам плохо, то будет неодобрение от родителей, потому что вложено много денег и времени. Есть еще вероятность, что я не поступлю в нормальный вуз, а это не соответствует моим целям. Если сдам хорошо — поступлю туда, куда хотел, что не может не радовать. Я реалист: мне не хватит знаний, чтобы поступить в СПбГУ и НИУ ВШЭ. Многие знакомые делают ставку только на ЕГЭ, но не все.
О политике и зависимостях
А: Особой вовлеченности в политику ни у кого нет. У меня тоже какой-то прям позиции нет. Западная культура тоже не особо интересна. Китай — супер. Вот он мне нравится: технологии, архитектура.
Проблем, связанных с алкоголем или наркотиками, в школе нет. Мероприятий на эту тему тоже не проводится. Кто-то, конечно, пьет, но мера присутствует.
В: Такие темы, как политика или СВО, особо не поднимаются. Никто ни с кем не спорит.
Алкоголь — много кто выпивает, понятное дело, но зависимости ни у кого вроде бы нет. Наркотики — слышал несколько историй. По большей части — это аптека. Кто-то покупает рецепт, кто-то не заморачивается и берет с рук. Но это, скорее, единичные истории, а не полноценная зависимость — как дополнение к какому-нибудь случаю.