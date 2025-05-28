ФК «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. Эта победа — не просто спортивный успех, а триумф проекта Сергея Галицкого, который построил клуб с уникальной для российского футбола философией. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о пути «Краснодара» к чемпионству. «Ребята все это сделали» 24 мая на «Ozon Арене» в Краснодаре прозвучал финальный свисток. На табло — крупный победный счет, на трибунах — аншлаг: «Краснодар» стал чемпионом России. Болельщики не скрывали эмоций: шум, крик, объятия, выдох облегчения и радости. Стадион скандировал всем известную фамилию: «Галицкий! Галицкий!». «Краснодар» вошел в историю как седьмой чемпион России и всего третья команда за пределами Москвы и Петербурга, выигравшая турнир. До этого подобное удавалось только владикавказской «Алании» в 1995 году и казанскому «Рубину» — в 2008-м и 2009-м. Многолетнее доминирование «Зенита» и столичных клубов наконец-то завершилось.

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Сергей Галицкий, президент и владелец новоиспеченных чемпионов, в эпицентре всеобщего ликования выглядел почти отстраненным. Устало отмахиваясь от направленных на него камер, он указывал на поле: «Вот ребята все это сделали. Мне слишком много внимания. Идите их снимайте». А на прямой вопрос о счастье лишь кивнул, не пытаясь подобрать красивые слова. Но это и было счастье — не показное, а выстраданное. За 17 лет клуб прошел путь от идеи на бумаге до чемпионства — без госфинансирования и трансферов топ-звезд, с акцентом на академию, стиль и принципы. Этот вечер стал кульминацией истории о том, как упорство и системный подход могут сработать даже в российском футболе.

ФК «Краснодар» празднует чемпионство © Фото Дарьи Паращенко, 93.RU

Архитектор чемпионства Главный архитектор чемпионского чуда — Сергей Галицкий — решил строить футбольный клуб по тем же принципам, что и бизнес: последовательно, с нуля, не влезая в компромиссы. Его интерес к футболу появился задолго до создания «быков». В начале 2000-х, уже будучи успешным основателем и владельцем сети «Магнит», он попытался развить футбол в родном Лазаревском — тогда это был еще поселок под Сочи. Галицкий вложился в местный клуб «Авангард». План был довольно конкретным: пройти путь от любительских турниров до профессионального уровня, создать инфраструктуру, сделать ставку на локальные кадры. По словам журналиста Валерия Чумаченко, в районе тогда активно обсуждали: «Появился человек с деньгами, собирается делать в Лазаревском что-то вроде своего «Вильярреала» [испанская команда делает ставку на собственных воспитанников. — Прим. Юга.ру]. Результаты были впечатляющими: 45 побед в 46 матчах, разница мячей — 123:7. Команда уверенно шла наверх. Галицкий, кстати, сам был воспитанником футбольной школы «Авангарда». «Лет в 13 закончил. Я был высокий, тягучий, а меня еще ставили крайним полузащитником. Скоростные качества не позволяли проявить себя на этой позиции», — вспоминал он спустя десятилетия.

Однако проект развития родной команды застопорился. Галицкий хотел выкупить местный стадион (его наличие было обязательно для получения клубом профессионального статуса), но столкнулся с бюрократией и чиновничьим сопротивлением. «Он принципиально не дает взяток, — рассказывал его друг Андрей Сибидаш. — Хотел купить стадион через аукцион, по закону. В итоге его просто отодвинули». Тогда же начали всплывать и проблемы внутри команды — по слухам, не все деньги доходили до игроков и нужд клуба. Для Галицкого с его жестким отношением к «серым схемам» это стало точкой. Но идея не умерла. Вскоре он переключился на Краснодар — город, где находился его основной бизнес и где он чувствовал себя как дома. В 2008 году он основал ФК «Краснодар». Галицкий с самого начала делал ставку на развитие молодежи и долгосрочную перспективу. Его позиция была проста: если делать — то хорошо, если нет — лучше не начинать.

Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Путь к титулу Выход в высший дивизион случился даже быстрее, чем ожидал основатель клуба. Изначально Галицкий рассчитывал на постепенное движение — по 2–3 года на каждый уровень, чтобы не торопить события. Но уже в 2011 году, всего через три года после основания, «Краснодар» оказался в РПЛ. Повезло с обстоятельствами: несколько клубов не прошли лицензирование, и «быки» дважды получили приглашение наверх. Тогда это казалось авансом, но со временем стало очевидно — клуб был готов к повышению. Параллельно шла кропотливая работа по созданию инфраструктуры. Начали с базы «Четук», которую Галицкий выкупил у «Кубани» еще в 2006 году — за два года до официального основания «Краснодара». Вначале там не было даже душевых — после тренировок игроки ездили мыться в гостиницу. Но уже к 2009 году это была полноценная тренировочная база с несколькими полями, медицинским блоком и всем необходимым для профессиональной подготовки. «Это не какая-то особенная база, — говорил Галицкий. — Просто нормальная. Такой и должна быть». Академия — ключевая составляющая инфраструктуры клуба. Открытая в 2010 году, она считается одной из лучших в России, объединяя 17 футбольных полей, два манежа и стадион на 7,5 тысяч мест. Более 11 тысяч воспитанников, включая 320 в основном комплексе, обучаются не только футболу, но и шахматам, танцам и финансовой грамотности, что отражает философию Галицкого — воспитывать не только игроков, но и гармоничных личностей. К 2024 году в проект было вложено около 7,8 млрд рублей. Именно академия дала клубу таких звезд, как Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян, а в 2022 году позволила выставить на поле команду, составленную из 11 воспитанников. Важным инфраструктурным проектом стал стадион. Открытый в 2016 году, он сразу стал одной из самых современных арен в стране — не только по уровню комфорта, но и по визуальному восприятию. Архитектура, освещение, акустика, интеграция с парком вокруг — все это делалось с прицелом на эмоциональное восприятие. «Многие стадионы красиво смотрятся с воздуха, — говорил Галицкий. — Но когда подходишь ближе — теряется эффект. Мы хотели, чтобы наоборот: чем ближе, тем лучше».

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«Краснодар» неоднократно был близок к трофеям: команда дважды выходила в финал Кубка России, завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата. Особенно драматичным выдался финиш предыдущего сезона РПЛ. Тогда, как и в золотом матче, «быки» в последнем туре играли дома со столичным «Динамо». «Краснодар» сделал все от себя зависящее, одержав победу 1:0, но параллельный успех «Зенита» в матче с «Ростовом» оставил «быков» без титула. Защитник Сергей Волков, тогда еще игрок «Краснодара», вспоминал визит Галицкого в раздевалку после той игры: «Сказал: «Сейчас нет смысла расстраиваться... Чемпионство вы упустили давно».

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Чемпионский сезон: характер, игра, система Одним из ключевых качеств чемпионского «Краснодара» стал менталитет. «Мы научились играть как команда, не за себя, а друг за друга», — сказал после финального тура Кордоба. Главный тренер Мурад Мусаев подчеркнул: «Главное, что появилось у этой команды — характер». В матчах, где раньше не хватало стабильности или выдержки, в этом сезоне команда регулярно брала очки. Большую часть сезона «Краснодар» прошел с минимальной ротацией, делая ставку на проверенный костяк игроков, среди которых выделялись и воспитанники клуба. Вратарь Станислав Агкацев сыграл все 30 матчей и оформил 15 «сухарей». Эдуард Сперцян — капитан и лидер нападения — стал самым результативным игроком (11 голов, 6 ассистов). Александр Черников стабильно закрывал центр поля, а Никита Кривцов, пусть и не имел постоянного места в старте, приносил важные очки с замен — именно он забил второй мяч в золотом матче с «Динамо». Сезон стал проверкой не только для игроков и тренеров, но и для управленцев клуба. Генеральному директору Владимиру Хашигу и его команде удалось сохранить ключевых игроков, несмотря на интерес со стороны других клубов. Руководство смогло оставить в команде одного из лидеров — Джона Кордобу, а также вовремя продлить контракты с Агкацевым, Кевином Ленини и Виктором Са. Трансферная кампания прошла без громких покупок: состав усилили Диего Костой и молодым Данилой Козловым. При этом были и грамотные продажи воспитанников в именитые клубы — «Краснодар» выгодно отпустил голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», а Сергея Волкова — в петербургский «Зенит». Не последнюю роль сыграли ветераны — Федор Смолов и Юрий Газинский. Они уже не были игроками основы, но добавили команде опыта и создавали атмосферу в раздевалке. Сезон прошел на фоне нестандартных условий. Аэропорт Краснодара оставался закрытым, что добавляло нагрузки и логистических сложностей, особенно в плотном графике весной. Тем не менее, команда выдержала. Важно отметить, «быки» выиграли чемпионат с не самым дорогим составом в чемпионате. По данным авторитетного издания Transfermarkt, суммарная трансферная стоимость игроков «Зенита» и московских «Спартака» и «Динамо» составляет 181,3, 123,8 и 100.6 млн евро соответственно. «Краснодар» по этому показателю занимает 4 место в РПЛ с цифрой в 88.9 млн евро — более, чем два раза уступая своему главному конкуренту из Санкт-Петербурга.

Мурад Мусаев: тренер-воспитанник Если Сергей Галицкий — архитектор «Краснодара», то Мурад Мусаев — человек, который вырос внутри этой архитектуры. Его путь к чемпионству не был внезапным или случайным: он шел к нему шаг за шагом, начиная с юношеских команд клуба, и в итоге стал первым тренером, приведшим «быков» к золоту. Мусаев — уроженец Краснодара. Тренерскую карьеру он начал рано, еще студентом, в начале 2000-х. До 2011 года работал в системе клуба «Краснодар-2000», а после его закрытия оказался в академии ФК «Краснодар». У Мусаева была цель: вырастить игроков и вырасти самому. Среди тех, кто прошел через его группы, — Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников — будущие ключевые игроки основного состава. Первые тренерские успехи пришли в 2016 году, когда команда Мусаева выиграла юношеское первенство России. А в сезоне 2017/18 молодежка «Краснодара» под его руководством стала чемпионом России, уверенно обыгрывая сверстников из топ-клубов. В том же сезоне команда дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где уступила мадридскому «Реалу» лишь по пенальти. Весной 2018 года, после отставки Игоря Шалимова, Мусаева неожиданно назначили исполняющим обязанности главного тренера основной команды. На тот момент ему было всего 34 года, и он еще не обладал необходимой лицензией УЕФА Pro. Это решение вызвало удивление, но Галицкий стоял на своем: «Это квалифицированный тренер, и я рад, что наш клуб возглавит человек из Краснодара». Дебют Мусаева получился знаковым — победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Под его руководством команда дважды брала бронзу в РПЛ и впервые в истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Но плотный график и нагрузки сказались: в чемпионате начался спад, и в 2021 году Мусаев принял решение уйти. Галицкий пытался его удержать, но тренер настоял на своем — хотел доказать, что может быть самостоятельной фигурой вне системы «Краснодара».

Мурад Мусаев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Он уехал в Азербайджан, где возглавил «Сабах». Команда, еще недавно боровшаяся за выживание, под его руководством вошла в число призеров и впервые в своей истории квалифицировалась в еврокубки. Этот этап стал важным: Мусаев получил опыт работы вне родной среды, с другим менталитетом и другими ресурсами. Возвращение в «Краснодар» весной 2024 года вызвало неоднозначную реакцию. Команду на тот момент возглавлял Владимир Ивич, с которым она зимовала в лидерах. Назначение Мусаева стало неожиданностью, и в соцсетях было немало скепсиса. Но Галицкий снова сделал ставку на «своего» — и не ошибся. Мусаев прошел с командой весь путь — от тренера академии до чемпиона страны.