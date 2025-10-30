Волонтер Злата Громницкая — о реальных масштабах экологической катастрофы на Черном море и о том, почему она далека от завершения.

Возможно, кто-то сочтет это преувеличением, но мне кажется, что большинство не осознает реальную картину происходящего на Черном море. Многие считают, что проблема решена, но это опасное заблуждение. Мазут никуда не исчез. Я могу с уверенностью говорить о ситуации в поселке Волна Темрюкского района. Именно этот район ближе всего к месту аварии танкеров. Масштаб катастрофы чудовищно недооценен. Основная масса мазута залегает на дне, но морское дно здесь, как я понимаю, никто еще полностью не исследовал. Это значит, что мы понятия не имеем, о каких реальных объемах загрязнения идет речь. При каждом южном или юго-западном ветре, при каждом шторме на берег выбрасывает все новые порции. С 1 октября официальное финансирование нашей работы прекратилось. Средства из федерального бюджета перестали поступать. Нам пришлось съехать из гостиницы, мы лишились ежедневных обедов, от команды добровольцев осталось всего пять человек. Позже к нам снова начали приезжать люди, но больше десяти нас уже не было. Представьте себе: пять-десять человек на километры загрязненных пляжей. Моральная и физическая усталость накапливается, особенно когда случается очередной крупный выброс. В такие моменты хочется работать в две смены, чтобы быстрее все убрать, но рук катастрофически не хватает.

Я приехала сюда, на Черное море, потому что не смогла остаться в стороне. Наша работа — это ежедневный тяжелый труд. Пляжи в Темрюкском районе очень разные: где-то песок, где-то ракушечник, а где-то — огромные валуны, и каждый из них нужно чистить. Мы копаем, просеиваем тонны песка и ракушечника, отмываем камни. Наш день начинается в девять утра с выезда на место, а заканчивается ближе к пяти вечера. Мы взаимодействуем с официальными структурами, например, с «Кубань-СПАС», которые присылают по несколько человек в смену нам на помощь. Но нужно понимать, что их подход к работе отличается от нашего, волонтерского. Сейчас нам помогает с транспортом еще компания ОТЭКО [оператор морских терминалов. — Прим. Юга.ру] — предоставляют трактор, камаз и вахтовку. Отношение местных жителей к нам неоднозначное. Есть те, кто помогает чем может: бензином, продуктами, транспортом. Но есть и те, кто недоволен нашим присутствием. Они считают, что вид волонтеров в защитных костюмах и мешков с мазутом на пляжах отпугивал туристов все лето. Моя главная задача — объяснить, что катастрофа продолжается. И нам отчаянно нужна помощь. В первую очередь — люди. Чем больше нас будет, тем больше мы сможем убрать. Но важна и материальная поддержка. Чтобы избежать любых подозрений, мы просим не переводить деньги напрямую. Самая лучшая помощь — заказать для волонтеров продукты или необходимые вещи через онлайн-магазины с доставкой. Так вы будете точно уверены, что ваша поддержка пошла на дело. Я не буду долго рассуждать о влиянии мазута на морских обитателей, птиц и здоровье будущих поколений. Думаю, вы и так все понимаете. С первым же сильным штормом появятся новые «мазутные птицы», а берег снова покроется черной вязкой массой. Это произойдет снова и снова, пока проблема не будет решена по-настоящему.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Приезжайте помогать. Рассказывайте об этом друзьям. Важно, чтобы как можно больше людей знало, что мазут все еще здесь. И он никуда не денется без нашей с вами помощи.