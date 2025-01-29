Андрей Дюкарев — один из ведущих специалистов по истории кубанского казачества, который не боится исследовать самые трудные и противоречивые вопросы прошлого. За последнее время вышли сразу две его книги: монография «Историческая память кубанского казачества» и художественная повесть «Голгофа атамана». Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Андреем Дюкаревым о сложных моментах в истории кубанского казачества: о расколе в годы революции, трагедии расказачивания, проблеме коллаборационизма и поисках идентичности в современном мире. Беседа приурочена ко Дню памяти жертв расказачивания, отмечаемого 24 января. Именно тогда в 1919 году ЦК РКП(б) выпустил циркулярное письмо об отношении к казакам.

Поздравляю с выходом уже второй вашей книги за последнее время. Хочу начать с более ранней работы — «Историческая память кубанского казачества». В подзаголовке вы обозначили «попытки осмысления трудных (спорных) вопросов». Давайте представим, что вы рассказываете об этой книге непосвященному читателю. Какие три-четыре ключевых пункта вы бы выделили как наиболее актуальные и, возможно, болезненные для исторической памяти кубанского казачества? — Первый и важнейший аспект — это тема революции и Гражданской войны в судьбе кубанского казачества. Здесь особенно важно глубокое осмысление раскола, ставшего спусковым крючком для последующих трагических событий. Второй момент — это расказачивание, репрессии и, если заканчивать все это логически, — проблемы реабилитации. Несмотря на то, что в 1990-е годы эта тема стала открыто обсуждаться и был принят закон о реабилитации, сейчас, спустя 30 лет, необходимо более глубокое переосмысление этих процессов как в научном, так и в общественном плане. Третий болезненный аспект — проблема коллаборационизма. Кубанское казачество также затронула эта тема, и она до сих пор остается предметом острых дискуссий.

И, наконец, четвертый момент — этносоциальная идентичность казачества, неразрывно связанная с исторической памятью и перспективами его развития. Эта проблема поднимает принципиальные вопросы: какую память о казачестве мы сохраняем и передаем следующим поколениям, каково будущее казачества в современном мире.

Андрей Дюкарев © Фото из личного архива Андрея Дюкарева

Продолжая тему идентичности — как вы определяете казачество? Это отдельный этнос, субэтнос в рамках более крупного этноса, сословие или социокультурная общность? — Это сложный вопрос, поскольку казачество — не застывшая субстанция, а живой социальный организм, постоянно развивающийся в историческом процессе. Активная дискуссия об идентичности казачества началась в 1990-е годы, в период его возрождения. Тогда особенно остро встал вопрос о народной составляющей идентичности — многие настаивали, что казачество — это народ, а не сословие. Да, термин «сословие» до сих пор болезненно воспринимается некоторыми потомками казаков. Но нужно понимать, что сословие — это историческая данность дореволюционного периода, определявшая юридический статус казачества в системе Российской империи. В те же 1990-е ученые предложили концепция казачества как субэтноса в составе русского народа. Эта гипотеза оказалась достаточно приемлемой, хотя и не решила всех споров, которые продолжаются уже более 30 лет.

На мой взгляд, процессы этногенеза в казачестве действительно шли в начале XX века, но были искусственно прерваны революционными событиями и советским периодом. О существовании этих процессов свидетельствует само возрождение казачества, которое было бы невозможно без сохранявшейся даже в советское время этнической памяти. Однако для полноценного формирования этноса необходим длительный исторический период. У кубанского казачества, история которого на этой территории начинается с переселения черноморцев в 1792 году, такого времени просто не было. Для сравнения: формирование этнической идентичности у соседних кавказских народов заняло практически целое тысячелетие. Этносоциальные процессы в казачестве продолжаются, но говорить о полностью сформировавшемся народе пока нельзя, хотя такие чаяния существуют у определенной части казачьего сообщества.

В первой главе вашей книги вы пишете о серьезном расколе в казачестве в революционный период. Могли бы вы обозначить основные противоречия того времени? И существовали ли, на ваш взгляд, альтернативные пути, которые могли бы смягчить удар революции по казачеству? — К 1917 году казачество не было монолитным: существовали богатые и бедные слои, середняки. Архивные документы Краснодарского края свидетельствуют, что еще во второй половине XIX века внутри казачьих станиц существовали противоречия между основной массой населения и офицерской прослойкой. Особенно острыми были земельные вопросы: офицерские паи были больше и располагались на более плодородных землях. К 1917 году эти противоречия только обострились, чему способствовала и большевистская пропаганда. К тому же сама сословная модель к началу XX века стала анахронизмом. Она уже не соответствовала историческим реалиям, казачество чувствовало себя некомфортно в этих рамках. Это во многом предопределило события 1917 года. Нельзя не сказать и о политических амбициях казачьей элиты — высшего офицерства и генералитета. После первой русской революции 1905-1907 годов казачьи депутаты участвовали в работе Государственной Думы, и за десять лет парламентской деятельности у казачьей верхушки сформировались определенные политические притязания. Что касается альтернативных путей, то их, на мой взгляд, не существовало. Этому есть несколько причин. К 1917 году сложилась модель казачества как верного слуги трону и императору. Однако в глазах общества казаки воспринимались негативно — как «нагаечники», подавлявшие революцию 1905-1907 годов. Этот отрицательный образ во многом сформировался по вине имперской администрации. Кроме того, радикальность большевиков и их стремление к диктатуре не оставляли пространства для маневра. Они уничтожили все существовавшее политическое поле, и казачеству в нем места не было. Думаю, что возможности для более мягкого прохождения казачеством революционного периода просто не существовало.

А существовали ли среди казачества — например, среди молодого поколения — революционно настроенные группы? Я вспоминаю судьбу Пахомия Андреюшкина, кубанского казака, который участвовал вместе со старшим братом Ленина в покушении на Александра III и был казнен в Шлиссельбурге. Это все же исключение из правил или среди молодых казаков конца XIX — начала XX веков зрели революционные идеи? — Случай Андреюшкина — это скорее исключение из правил. Кубанская область конца XIX — начала XX веков была достаточно консервативной территорией с точки зрения ментальности и уклада жизни. Хотя определенная подпольная политическая деятельность существовала (легальная была невозможна до 1907 года), она не имела широкого распространения. У большевиков и некоторых националистических партий — армянских, украинских — были свои ячейки, но их деятельность находилась под контролем правительства и не имела достаточной социальной базы, чтобы существенно повлиять на молодых казаков. Катализаторами политической активности стали разные факторы для разных слоев казачества. Для социальной верхушки и офицерства — это была парламентская деятельность, а для основной массы казаков — Первая мировая война. Именно в окопах, когда обнажились все проблемы и неудачи (после 1915 года), большевистская пропаганда начала находить отклик в сознании некоторых представителей казачества.

Книги Андрея Дюкарева © Коллаж Антона Быкова, Юга.ру

Расскажите о специфике Гражданской войны на Кубани. В чем заключались принципиальные отличия от других регионов? — Главная особенность ситуации на Кубани заключалась в том, что если летом 1917 года по всей стране установилось двоевластие, то в Кубанской области сложилось троевластие. Помимо структур Временного правительства в лице комитетов и большевистских Советов здесь возникли собственные казачьи органы власти — Кубанское войсковое правительство и Кубанская Рада.

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Создание этих казачьих властных структур отражало стремление социальной элиты казачества переформатировать свое будущее в условиях революционных изменений. Когда рушилась империя и привычный уклад жизни, формирование Кубанской Рады и Кубанского войскового правительства стало попыткой казачьей верхушки сохранить свою идентичность, традиционный уклад и в определенной степени дистанцироваться от набирающей силу революции.

В своей книге вы рассказываете о расказачивании после Гражданской войны. Среди некоторых казаков распространено мнение, что эта политика была актом геноцида. Как историк, разделяете ли вы эту точку зрения? — Дискуссии о том, был ли это геноцид, продолжаются до сих пор. Этот вопрос тесно связан с вопросом об этнической природе казачества. Термин «геноцид» применим к народу, и те представители современного казачества, которые его используют, очевидно, рассматривают казаков как отдельный этнос. Однако с научной точки зрения более обоснованным представляется термин «стратоцид» — репрессивные мероприятия советской власти, направленные против определенной социальной страты, которой казачество, несомненно, являлось. Читая вашу книгу, я вспомнил об идее Казакии как отдельного (квази)государственного образования, возникшей в период Гражданской войны. Насколько сепаратистские взгляды были популярны среди кубанского казачества? Являлась ли их сторонники влиятельной политической силой или оставались маргинальным течением? И как в дальнейшем развивалась идея казачьей автономии? — Идея отдельного казачьего государства не имела широкой поддержки среди кубанского казачества в период Гражданской войны. Поясню, почему. Офицерская и генеральская прослойки приняли концепцию Деникина и не стремились к отделению Кубани от России [один из лидеров Белого движения, генерал-лейтенант Антон Деникин настаивал на концепции «единой и неделимой России», не допускавшей обсуждения автономии каких-либо территорий. — прим. Юга.ру]. Все они служили в Белой армии на юге России, командуя различными частями и соединениями. Важно помнить, что эти люди, хоть и происходили из казачьих родов, были выходцами из высшей военной касты, получили образование в военных училищах, а некоторые даже окончили академию Генерального штаба. Их мировоззрение исключало саму возможность отделения от России. Рядовому казачеству эта идея также была чужда. Их заботили более приземленные вопросы: семья, земельный надел, повседневные заботы. Они были далеки от революционных и политических идей. Идея Казакии начала формироваться в период Гражданской войны среди небольшой части провинциальной элиты, в основном среди тех, кто был отстранен от власти или не имел к ней доступа. Более масштабное развитие она получила уже в эмиграции, где стала своеобразной альтернативой утраченной родине. Однако даже там она не имела будущего. Сама идея действительно была маргинальной. Какие бы политические и социальные потрясения ни влияли на судьбу кубанского казачества, нам, видимо, предопределено общее историческое и социальное пространство под названием Россия. Идея сепаратизма в принципе не имеет исторических перспектив.

Говоря о казачьей эмиграции, я сразу вспоминаю Павла Горгулова — кубанского казака (или человека, называвшего себя таковым), который в 1932 году убил президента Франции Поля Думера. Как это событие осмыслялось среди кубанских казаков? Исследовали ли вы эту проблему? — Хотя я специально не исследовал этот вопрос, могу сказать следующее. Казачья эмиграция, как и российская в целом, после поражения в Гражданской войне решала прежде всего задачи адаптации и интеграции в европейскую среду, налаживания быта. Это касалось основной массы эмигрантов.

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Вместе с этим 1920-е и 1930-е годы были отмечены активной политической деятельностью. Сама ситуация эмиграции, отрыв от родины на фоне разочарования, смятения после поражения, деморализации — все это способствовало политической активности. С психологической точки зрения это объяснимо: людям необходимо было найти выход, осмыслить произошедшее с ними. Однако эта политическая деятельность в эмиграции не имела реальных перспектив. Военные, террористические или политические акции были уделом лишь небольшой группы эмигрантов и не оказывали существенного влияния на основную массу казачьей эмиграции.

Парад казаков в Краснодаре © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Давайте перейдем к теме реабилитации казачества и процессам конца 1980-х — начала 1990-х годов. Какие проблемы были актуальными тогда? Можно ли с высоты 2025 года говорить о каких-то допущенных ошибках? — Я не думаю, что есть основания говорить об ошибках. Гражданская активность конца 1980-х — начала 1990-х принесла результаты: приняли закон о реабилитации, изменилось отношение к репрессированным. Если в советское время об этом было не принято говорить, то с изменением общественной жизни люди начали обращаться к памяти репрессированных предков, реабилитировать их, воздавать им должное. Главный мотив всей деятельности по реабилитации — признание того, что эти люди пострадали безвинно. Представители казачества сделали все возможное на тот момент. Дело не в ошибках, а в том, что за 30 лет изменились и общество, и ситуация в целом. Сейчас эти проблемы воспринимаются иначе, хотя они не ушли полностью с повестки дня исторической памяти — об этом свидетельствуют траурные мероприятия 24 января и другие памятные даты. Возможно, правильнее говорить не об ошибках, а о том, что работа не была доведена до конца. Закон о реабилитации был принят, но не произошло официального покаяния государства за содеянное. И это, очевидно, продолжает тревожить определенную часть нашего общества. Существует мнение, что маятник качнулся в другую сторону, и сейчас появилось много симулятивного казачества. Я имею в виду создание казачьих классов во всех школах края в 2016 году, заявления атамана Долуды о том, что на Кубани должно быть один, а лучше два миллиона казаков…



Как вы оцениваете реальное количество людей, считающих себя кубанскими казаками? Насколько данные переписи 2021 года, где таковыми себя назвали 13 000 человек, отражают действительность? — Эта цифра не отражает реального положения вещей, и вряд ли мы получим точные данные. Результаты переписи во многом были следствием искусственно подстегиваемых общественных настроений. Сегодня казачество неоднородно, но по иным причинам, чем в начале XX века. За 30 лет движение претерпело существенные изменения. Романтики и идеалисты начала 1990-х частично ушли из жизни, частично разочаровались и отошли от движения. Их место заняли люди, зачастую чуждые самой идее казачества и не имеющие казачьего происхождения. С этим связан и тот феномен, который вы называете симулятивным казачеством.

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Да, можно подсчитать членов реестровых организаций Кубанского казачьего войска, но это не отразит реального количества тех, кто считает себя казаком. Многим не нужно формальное членство в организации, чтобы жить по казачьим заповедям предков. Это вопрос самосознания — истинному потомку казаков не нужно никому доказывать свою принадлежность к казачеству.

В книге вы затрагиваете тему коллаборационизма — сотрудничества с врагом против страны своего гражданства в военное время. Существуют ли универсальные этические принципы для оценки этого явления или каждый случай требует индивидуального подхода? — Это сложный вопрос. Коллаборационизм — это прежде всего реакция на определенные социальные проблемы. В научной литературе выделяют разные его виды: экономический (когда люди сотрудничали с оккупантами ради выживания), политический (характерный для части казачьей эмиграции, не простившей советской власти поражение в Гражданской войне), военный и другие. Здесь важны два аспекта. Юридически это однозначно служение врагу в период войны — не важно, говорим ли мы об отечественном или, например, французском опыте. С морально-этической точки зрения это оценивается как предательство. Если брать кубанское казачество, то коллаборантами однозначно являлись граждане СССР, перешедшие на сторону врага или исполнявшие какие-либо служебные функции для него. Однако с научной точки зрения сложно применить термин «коллаборационизм» к эмигрантам, которые не были гражданами СССР и открыто заявляли о своей враждебности к советской власти. Важен и вопрос самоидентификации: считали ли они сами себя предателями? Общество должно обсуждать и анализировать коллаборационизм как проблемный, болезненный социальный механизм реакции на определенные события. Замалчивать эту тему не стоит.

Одно из ключевых направлений исследований Андрея Дюкарева — изучение и осмысление биографии атамана Вячеслава Науменко. Жизненный путь Науменко (1883–1979) отражает турбулентную эпоху XX века. Ветеран Первой мировой и Гражданской войн, атаман Кубанского казачьего войска в эмиграции с 1920 по 1958 годы, хранитель войсковых реликвий, Науменко также известен своим сотрудничеством со структурами вермахта в годы Второй мировой войны — он состоял в Главном управлении казачьих войск. При этом важно отметить, что атаман не принимал непосредственного участия в боевых действиях на стороне нацистской Германии. Его действия не были квалифицированы российскими правоохранительными органами как военные преступления. Для более глубокого понимания контекста жизни и деятельности Вячеслава Науменко рекомендуем ознакомиться с интервью Андрея Дюкарева, опубликованным на портале Юга.ру в 2018 году:



«Об этом следует говорить, а не прятать голову в песок как страус». Интервью с автором книги о «казаке-нацисте» Науменко

Недавно вышла ваша очередная книга об атамане Науменко — повесть «Голгофа Атамана». О чем она и почему вы решили обратиться именно к художественной форме? — Я почувствовал, что художественное слово позволит раскрыть многие гуманистические, этические и моральные аспекты, которые я не мог затронуть как профессиональный историк. Ученый должен опираться на факты, доказательную базу, строгий логический инструментарий. Художественная проза дает возможность использовать вымысел и другие литературные приемы. Я хотел показать не столько войскового атамана — образ, который стал для многих стереотипным, — сколько человека: сомневающегося, переживающего, осознающего свои ошибки. Мы часто перестаем видеть личность за глобальными историческими событиями.

В своей книге вы отмечаете противоречия внутри казачества не только в прошлом, но и в настоящем. Какие основные линии разлома вы видите в современном кубанском казачестве? — Можно выделить несколько таких линий. Во-первых, произошел отказ от путей развития, декларированных в начале возрождения казачества в конце 1980-х — начале 1990-х (как один из примеров — казачество не стало самостоятельным субъектом политических и социальных процессов на юге России или в других регионах традиционного расселения казаков). Все чаще звучит мнение, что истинного возрождения не произошло, поскольку заявленные цели не были достигнуты. Во-вторых, это отказ от модели традиционного уклада казачьей жизни. Понятно, что невозможно полностью воспроизвести дореволюционную модель казачества, к которой мы романтично обращались в начале 1990-х. Но если мы говорим о сохранении культуры и исторической памяти, то определенные элементы традиционного уклада должны сохраняться и передаваться молодому поколению. Еще одна проблема — приток чуждого элемента в казачью среду. Вместо разочарованных потомков казаков, покинувших движение, в ряды современного казачества вливаются или военные пенсионеры, удобные с точки зрения управляемости, или мигранты из других регионов, не имеющие казачьего происхождения, чуждые казачьей ментальности и культуре. И, пожалуй, самое главное — отсутствие идеи дальнейшего существования. Служение государству — это достойно, но оно не может быть единственной концепцией существования казачества в веках. Должна существовать объединяющая идея, на основе которой будут воспитывать новые поколения казаков.

Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Каково сегодня в России вспоминать и осмыслять «спорные вопросы» истории? В условиях, когда порой складывается ощущение, что неудобными вопросами заниматься не стоит по политическим причинам. Особенно на фоне тревожных новостей, как, например, недавнее уголовное дело учителю истории за научную статью о Великой Отечественной войне... — Сегодня говорить о спорных вопросах истории действительно непросто. Но история страны и народа складывается не только из победных реляций и причесанной благостной картины. Это еще и проблемы, необходимость работы ума и поиска компромиссов между всеми социальными группами общества. К сожалению, мы еще не научились видеть все социальные группы и учитывать их интересы. Что касается вашего примера... Если полностью закрыть возможность критического подхода к анализу, мы остановимся в развитии. Критический взгляд на события прошлого необходим — без него невозможно делать выводы и двигаться в будущее.