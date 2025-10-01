Рост налогов в России. Почему казна просит еще и кто за это заплатит

С 1 января 2026 года россиян ждет очередное повышение налогов. Власти называют это «наименее негативным» сценарием для экономики, но бизнес и эксперты уже готовятся к росту цен и новым проблемам. Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался, что стоит за этой инициативой и кто в итоге заплатит за пополнение бюджета.

Ключевые изменения: три удара по бизнесу 29 сентября 2025 года правительство внесло в Госдуму пакет масштабных налоговых поправок, оформленный как Законопроект № 1026190-8. Документ уже находится на рассмотрении в профильных комитетах и, учитывая его значимость для бюджета, будет принят в ближайшее время. Хотя законопроект содержит множество поправок, несколько из них выделяются системным влиянием на бизнес-климат в стране. Ключевое изменение — рост основной ставки НДС с 20% до 22%. Правительство подчеркивает, что льготная ставка 10% на социально значимые товары, такие как продукты и лекарства, сохранится. Болезненный удар реформа наносит по малому и среднему бизнесу, работающему на упрощенной системе налогообложения (УСН). Законопроект предлагает снизить порог годового дохода, при превышении которого необходимо платить НДС, — с 60 млн до 10 млн рублей.



Завершает картину комплексной «перенастройки» отмена ряда льгот для малого и среднего бизнеса. Во-первых, пониженные страховые взносы в 15%, введенные в пандемию, сохранятся только для приоритетных отраслей. Во-вторых, серьезные изменения ждут IT-отрасль: льготный тариф страховых взносов для них повысится с 7,6% до 15%.

«Большая стройка» для бюджета: официальная версия Хотя предложенные поправки пока находятся в статусе законопроекта, их официальное обоснование уже представлено общественности и выглядит как тщательно продуманная антикризисная мера. Правительство представляет повышение налогов как вынужденный и единственно верный шаг для балансировки бюджета и финансирования растущих госрасходов. В официальной риторике этот шаг подается как «наименьшее из зол» для экономики. Ключевым спикером реформы выступает министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выбор стоял между повышением налогов и наращиванием государственного долга. Последний вариант, как уверяет министр, был бы куда опаснее. «Неконтролируемое наращивание госдолга привело бы к разгону инфляции и как следствие — к росту ключевой ставки», — объяснил Силуанов. Повышение НДС преподносится как превентивный удар по инфляции, который позволит Центробанку в будущем смягчать кредитно-денежную политику, что, в свою очередь, важно для роста инвестиций.



В Минфине стараются успокоить общественность, утверждая, что мера окажет «умеренное и ограниченное» влияние на цены. В качестве доказательства приводится опыт 2019 года, когда НДС подняли с 18% до 20%. Тогда, по оценкам ведомства, вклад в инфляцию был временным, составив около 1%. Для легитимации решения в глазах общества используется и сравнение с зарубежным опытом. Силуанов указывает, что предлагаемая ставка в 22% вполне соответствует европейскому уровню, приводя в пример такие страны, как Италия, Польша и Португалия. В качестве ключевой меры социальной защиты правительство обещает сохранить льготную ставку НДС в размере 10% на все социально значимые товары. В этот список входят основные продукты питания (мясо, молоко, хлеб, овощи), лекарства и медицинские изделия, а также товары для детей. «Это позволяет защитить от повышения цен людей с невысокими доходами», — подчеркнул Силуанов.

Цены повысятся уже в октябре: что ждет потребителя Несмотря на заверения властей об «умеренном» эффекте, многие специалисты утверждают, что рост НДС неизбежно приведет к повышению цен, которое почувствуют все. Экономисты и даже чиновники уже делают прогнозы: по разным оценкам, эта мера добавит к годовой инфляции от 0,6–0,7 до 1,5 процентных пункта. «Бизнес будет стремиться компенсировать дополнительные издержки за счет повышения цен», — отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Иными словами, возросшая налоговая нагрузка практически полностью окажется в чеке покупателя. Ожидается, что первыми на изменения отреагируют отрасли с высокой чувствительностью к цене, такие как розничная торговля и сфера услуг. Экономисты предупреждают, что эффект может быть не разовым шоком в январе 2026 года, а более растянутым во времени. Бизнес, скорее всего, начнет готовиться к повышению заранее, закладывая будущий рост налогов в текущие ценники уже в конце 2025 года. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает, что это произойдет уже в октябре: на «благоприятном» информационном фоне бизнес может повысить цены «под шумок», желая переложить на покупателя часть своих издержек. Даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина, поддерживая логику правительства, признает неизбежность «краткосрочной реакции цен». Впрочем, она тут же оговаривается, что это лучший сценарий по сравнению с альтернативой — ростом госдолга, который создал бы «устойчивое инфляционное давление». Однако для рядового потребителя эта макроэкономическая логика сводится к простому факту: платить за привычные товары и услуги придется больше.

Похороны «упрощенки» Налоговая реформа также нанесет серьезный удар по малому и среднему бизнесу. Ключевое и самое болезненное нововведение — снижение порога годового дохода для обязательной уплаты НДС на «упрощенке» в шесть раз: с 60 млн до 10 млн рублей. Это изменение затронет огромное количество микропредприятий, которые сейчас являются основой экономики малых (и не только) городов: пекарни, парикмахерские, небольшие мастерские и кафе — все, у кого дневная выручка превышает 27,4 тыс. рублей.

Официальная цель, заявленная Минфином, — борьба со схемами «дробления», когда крупный бизнес искусственно разделяется на несколько мелких юрлиц, чтобы не платить НДС. По словам министра финансов Антона Силуанова, это создаст «бесшовный» переход для растущих компаний и «побудит бизнес выходить из тени». Однако для самих предпринимателей последствия могут быть катастрофическими. Реформа предлагает им выбор: либо платить НДС по стандартной ставке 20% (с правом на вычеты), либо использовать льготный режим — 5% НДС с выручки до 250 млн рублей и 7% с выручки от 250 до 450 млн рублей, но без права на вычеты. «Даже если такие компании выберут упрощенный вариант уплаты НДС по ставке 5% без права вычета «входного» НДС, все равно придется вести сложный учет», — отмечает кандидат экономических наук Вера Кононова. Бизнес, не имевший ранее дел с НДС, будет вынужден нанимать более дорогих бухгалтеров и пересматривать бизнес-модели. Эксперты опасаются, что бизнес с низкой рентабельностью уйдет в «тень» или полностью закроется.

Чтобы понять масштаб драмы, нужно вспомнить, чем была «упрощенка». Появившись летом 2002 года, она стала революционной реформой, закрепленной в Налоговом кодексе. Возможность платить 6% с оборота, не ведя сложного бухгалтерского учета, стала путевкой в бизнес для миллионов людей и настоящим драйвером экономического роста. Но с годами «упрощенку» решили «оптимизировать». Фактически ее сворачивание идет с 2013 года. Именно тогда власти нанесли первый серьезный удар, резко, практически вдвое, повысив фиксированные страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Это привело к массовому закрытию бизнеса: только за первые месяцы 2013 года с учета снялись, по разным оценкам, более 370 тысяч ИП. С тех пор давление на малый бизнес лишь нарастало, но именно сейчас, по мнению многих экспертов, в крышку его гроба забивают финальный гвоздь.

Конец льготной эпохи: затягивание поясов для МСП и IT Еще один важный элемент грядущей налоговой реформы — отмена ряда льгот, которые ранее считались важными мерами поддержки бизнеса. Под удар попали как широкие слои малого и среднего предпринимательства (МСП), так и IT-сектор, долгое время бывший витриной государственной поддержки инноваций. Правительство намерено переформатировать льготы по страховым взносам для МСП. Пониженный тариф в 15% (вместо стандартных 30%), введенный в разгар пандемии как временная мера для сохранения занятости, теперь будет отменен для целого ряда отраслей. В список на отмену льготы попали торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и другие сферы. Сохранить пониженную ставку смогут только приоритетные, по мнению Минфина, отрасли — обработка, производство, транспорт и электроника. В самом министерстве объясняют этот шаг тем, что мера «решила свою задачу», а сектор МСП характеризуется «устойчивой положительной динамикой». Однако представители бизнеса видят в этом серьезную угрозу. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию МСП Александр Изюков назвал возможное сокращение льгот «ударом, от которого многие уже не оправятся». Серьезные изменения ждут и IT-отрасль, которая за последние годы привыкла к беспрецедентным налоговым преференциям. Льготный тариф страховых взносов для IT-компаний планируется повысить почти вдвое — с 7,6% до 15%. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что особый режим «решил свою задачу», поскольку в отрасли высокий финансовый результат, а уровень зарплат в 2,5–3 раза превышает среднероссийский. Эту информацию подтвердил в телеграм-канале Минцифры его глава Максут Шадаев, признав, что «общая ситуация действительно непростая». Он, однако, подчеркнул, что даже после повышения ставка для IT останется вдвое ниже, чем в других секторах, и ключевые меры поддержки, такие как льгота по налогу на прибыль и IT-ипотека, сохранятся. Вместе с этим планируется отменить и освобождение от НДС при продаже российского программного обеспечения из реестра Минцифры, что также увеличит издержки разработчиков и, вероятно, цены для конечных потребителей.