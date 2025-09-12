На фоне беспилотников и выборов. Почему открыли аэропорт Краснодара

Спустя три с половиной года ожидания небо над Краснодаром снова открыто — международный аэропорт «Пашковский» возобновил работу, прекращенную из-за начала СВО. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как это стало возможным и почему именно сейчас.

Мне бы в небо: официальный старт и первый рейс 11 сентября 2025 года вошло в новейшую историю Краснодарского края — в 9:00 по московскому времени международный аэропорт «Пашковский» официально возобновил обслуживание гражданских рейсов. Это решение было принято по итогам совместной работы Министерства транспорта, Росавиации и Министерства обороны РФ, которые подтвердили возможность обеспечения безопасности полетов. Несмотря на то, что аэропорт технически открыт, первого пассажирского борта придется подождать. Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, первый регулярный рейс SU1274 из московского аэропорта Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» выполнит в среду, 17 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал это событие долгожданным для всего региона. Возобновление полетов прокомментировал и мэр Краснодара Евгений Наумов: «Жители и гости города ждали этого события три года. Огромные слова благодарности правительству страны за принятое решение, краевым органам власти и всем, кто обеспечивает безопасность этого важного для всего региона и юга России транспортного узла».

1295 дней на земле: почему небо было закрыто Работа краснодарского аэропорта «Пашковский» была экстренно приостановлена в 04:47 24 февраля 2022 года. Это решение Росавиация приняла в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине» для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Изначально ограничение вводилось до следующего дня, но впоследствии его регулярно продлевали. Краснодар оказался в списке из 11 аэропортов на юге и в центральной части России, попавших под ограничения. Вместе с ним были закрыты авиаузлы Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Курска, Орла и Воронежа. В итоге запрет, который должен был продлиться менее суток, растянулся на 1295 дней. Все это время единственными полноценно функционирующими воздушными воротами Краснодарского края оставался аэропорт Сочи. Он не попал под ограничения и принимал на себя колоссальную нагрузку, став главным транспортным хабом для туристов и жителей региона. Это приводило к логистическим трудностям и многократно увеличивало времени в пути: приезжим — до курортов и городов Кубани, а краснодарцам — в любые российские и зарубежные направления. В июле 2025 года возобновил работу аэропорт Геленджика. Для многих это стало настоящим сюрпризом: решение было принято как раз в тот период, когда беспилотные атаки на южные регионы становились все более частым явлением, что привело к регулярным отключениям мобильной связи.

Выбор геленджикского аэропорта вызвал удивление еще и из-за того, что он находится примерно на таком же расстоянии от зоны боевых действий, как и Краснодар. Сейчас можно предположить, что его открытие было своего рода тренировкой перед запуском более важной авиагавани.

Аэропорт для солидных господ Хотя гражданские рейсы были запрещены, аэропорт не был полностью законсервирован. На протяжении всего периода закрытия он продолжал периодически принимать и отправлять некоторые воздушные суда. Один из наиболее заметных эпизодов — визит белорусской делегации в ноябре 2023 года. Тогда закрытый для полетов аэропорт принял рейс с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. В связи с этим были временно перекрыты дороги и парковки на подъездах к «Пашковскому». Перед этим событием в пресс-службе аэропорта рассказали, что он открыт для специальных рейсов — то есть не для регулярной коммерческой авиации, но для ведомственных, правительственных, дипломатических и иных «спецбортов». Например, для депутатов Госдумы, которым нужно работать с электоратом, а времени на поездки из работающих аэропортов Минвод и Сочи нет в силу занятости. Кроме того, инфраструктура аэропорта поддерживалась в постоянной готовности для приема самолетов в экстренных ситуациях. Слухи об открытии аэропорта На протяжении трех с половиной лет тема возобновления полетов была одной из самых обсуждаемых в Краснодаре. Периоды затишья сменялись информационными всплесками, которые порождали надежды у жителей и бизнеса. Наиболее активно возможное открытие обсуждалось в декабре 2023 года. 15 декабря авиакомпания «Азимут» совершила технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар для проверки готовности аэропортовых служб. Это событие спровоцировало волну публикаций о скором запуске полетов. Сообщалось, что рабочая группа Минобороны признала аэропорт готовым к работе, а на сайте московского Шереметьево разместили расписание с рейсами в кубанскую столицу. Однако 22 декабря 2023 года стало известно, что Министерство обороны РФ дало отрицательный отзыв на открытие авиаузла по соображениям безопасности. Еще один активный виток слухов пришелся на конец января 2025 года. Тогда управляющая компания «Аэродинамика» разместила в открытом доступе более 150 вакансий для работы в аэропортах юга, в том числе в Краснодаре. Это было воспринято как подготовка к возобновлению работы. Впрочем, пресс-служба компании впоследствии пояснила, что набор персонала является плановой процедурой для поддержания кадрового резерва и напрямую не связан с конкретными сроками открытия. Последняя крупная волна дезинформации произошла 24 февраля 2025 года, в третью годовщину закрытия. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о якобы готовящемся в течение двух месяцев открытии всех неработающих аэропортов. В тот же день Росавиация выступила с официальным заявлением, назвав эти сведения «абсолютным фейком» и подчеркнув, что о любых изменениях будет сообщено заблаговременно. Градус ожидания в обществе был настолько высок, что в ход шли даже самые нетрадиционные методы прогнозирования. Так, телеканал «Краснодар», принадлежащий мэрии города, в одном из своих сюжетов обратился за комментарием к астрологу. Удивительно, но прогноз оказался почти точным: специалист назвала датой принятия решения 10 сентября 2025 года.

Взлет вопреки угрозам: версии Главный вопрос, который волнует сегодня каждого жителя города: почему аэропорт открывают именно сейчас? Решение выглядит парадоксальным на фоне продолжающейся СВО, регулярных атак беспилотников на регион (которые приводят к человеческим жертвам) и таких мер безопасности, как практически ежедневные ночные отключения мобильного интернета в Краснодаре и других городах юга страны. Какие же существуют версии насчет внезапного возобновления полетов? Предвыборный ход Наиболее обсуждаемая версия связывает возобновление работы аэропорта с политическим календарем региона — «Пашковский» открыл свои воздушные ворота за день до губернаторских и муниципальных выборов (возможно, успех предсказания астролога связан как раз с этим). Некоторые эксперты прямо называли открытие аэропорта «главным предвыборным козырем» действующей власти в преддверии электоральной активности. Эту точку зрения озвучивал политолог Дмитрий Владимиров еще в августе. В комментарии для телеканала «Краснодар» он предположил, что аэропорт откроют именно в начале сентября, так как «решение самой наболевшей и раздражающей проблемы жителей Кубани — это самый сильный ход, который может сделать власть перед выборами». Гарантии безопасности от БПЛА Это и есть основная официальная версия, основанная на заключении межведомственной комиссии с участием Минобороны и Росавиации. Именно она, после оценки рисков, подтвердила, что за прошедшее время были выработаны эффективные меры противодействия новым угрозам. Иными словами, официальная позиция заключается в том, что военные научились справляться с атаками беспилотников и теперь могут гарантировать безопасность гражданских полетов в выделенных воздушных коридорах. Однако эта версия вызывает много вопросов, ведь она прямо противоречит тому, что происходит в регионе. На фоне почти ежедневных новостей о сбитых БПЛА обстановка с безопасностью в крае для многих выглядит не лучше, а, наоборот, хуже, чем год или два назад, когда о «прилетах» беспилотников сообщали не каждую неделю.

Важным фактором для пересмотра позиции мог стать опыт работы аэропорта Сочи — города, который регулярно становится целью для беспилотников. Более того, география атак БПЛА в последние годы показывает, что они способны достигать практически любой части России. На этом фоне логика «здесь опасно, а там — безопасно» перестает работать. Возможно, было принято стратегическое решение о том, что разница в уровнях угрозы между Краснодаром и уже работающим Сочи стала несущественной, и региону необходимо учиться функционировать в новых реалиях, выстраивая защиту, а не останавливая жизнь. Предотвращение «дружественного огня» Существует и другая, более сложная причина, связанная с безопасностью. Источник портала Юга.ру, близкий к авиационной отрасли, еще во время открытия геленджикского аэропорта высказывал мнение, что главная опасность для гражданских бортов исходит не от целенаправленных атак, а от риска «дружественного огня». По его словам, системы ПВО на юге России работают в сверхнапряженном режиме, и любая ошибка в координации с гражданской авиацией могла бы привести к трагедии. Эту же версию подтвердил и мэр Краснодара Евгений Наумов. На пресс-конференции 21 мая 2025 года он заявил, что небо закрыто не потому, что самолет могут атаковать ВСУ, а из-за риска попадания ракет российских систем ПВО. В свете этой информации официальная версия об открытии приобретает новый смысл. Возможно, работа межведомственной комиссии с участием Минобороны и Росавиации была сосредоточена не столько на отражении внешних угроз, сколько на создании надежных протоколов взаимодействия между военными и гражданскими диспетчерами, а также на выделении гарантированно безопасных воздушных коридоров. Экономическая необходимость Нельзя сбрасывать со счетов и накопившуюся экономическую усталость региона. За три с половиной года транспортной блокады серьезно пострадали туризм, деловая активность и логистика. Социальное напряжение из-за транспортной изоляции также достигло пика.

