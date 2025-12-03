Зловещая Долина. Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Активистка Яна Антонова рассказывает о квартирном скандале с певицей Ларисой Долиной и его связи с российским гражданским обществом.
На восьмом десятке на знаменитую певицу Ларису Долину обрушилась жуткая слава, не связанная с ее творчеством. Народная артистка России оказалась в центре огромного скандала.
История эта началась летом 2024 года, когда Долина продала москвичке Полине Лурье пятикомнатную квартиру, расположенную в престижном московском районе Хамовники. Сумма, за которую была продана квартира, составила 112 миллионов рублей. После завершения сделки пожилая певица объявила, что находилась под влиянием мошенников, которым перевела полученные от продажи средства. Она отказалась отдавать ключи покупательнице. Обе — и Долина, и Лурье — обратились в суды, требуя защиты своих прав. Хамовнический районный суд и Московский городской суд встали на сторону Долиной, постановив вернуть ей право собственности на квартиру без возврата средств покупательнице. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Подобная схема получила название «эффект Долиной» или «бабушкина схема». В этом году ее применение значительно возросло. СМИ пишут о множестве случаев, когда пожилые женщины обращаются в суд с требованием признать сделку с недвижимостью недействительной, так как в момент ее совершения находились под влиянием мошенников. Суды, как правило, встают на их сторону. Возможно, решения Хамовнического районного и Московского городского судов по иску Долиной стали судебным прецедентом.
В интернете появились видео, в которых добросовестные покупатели квартир рассказывают, как они пострадали от этой схемы, оставшись в результате решений судов и без квартиры, и без денег. Несчастные люди отчаялись, и помощи им ждать было не от кого, но тут пробудилось российское гражданское общество. Сеть быстрого питания Burger King объявила, что больше не осуществляет доставку в дом, где находится злосчастная квартира Долиной. Администрация московского кафе «Пушкинъ» удалила с сайта анонс ее выступления в новогоднюю ночь. Воронежский бар «Понеслось» и сотни магазинов и кафе по всей стране объявили, что запрещают вход Ларисе Долиной или отказывают ей в обслуживании. Люди стали массово сдавать билеты на выступления народной артистки. Некоторые ее коллеги по цеху выступили с комментариями, рассказывая о том, какой она неприятный в общении человек и тому подобное.
Происходящее имеет юридические аспекты, которые предстоит разрешить Верховному суду, куда уже обратилась покупательница квартиры Полина Лурье. Однако здесь интересна и социально-политическая плоскость случившегося.
Думать, что все это только из-за личной неприязни к Долиной, — ошибка. Дело глубже. Сейчас, когда все политические и гражданские механизмы для выражения несогласия фактически уничтожены, люди ищут безопасную мишень. Им нужен кто-то, кого можно ругать всем миром и не бояться, что за это прилетит уголовка. Долина и стала такой идеальной «грушей для битья», на которой люди сорвали все, что у них накипело.
Напуганное многолетними репрессиями российское гражданское общество начинает показывать себя. Кампания по осуждению Долиной внезапно объединила сторонников разных политических взглядов — и сторонников власти, и противников. Одни протестуют против неприкасаемости элит, другие — против того, что закон перестал защищать простых людей. Оказалось, что запрос на справедливость у народа никуда не исчез. Он просто ждал повода прорваться там, где за него не грозят преследованиями.
Происходящее весьма напоминает общественную кампанию в защиту юриста НК «ЮКОС» Светланы Бахминой, которая происходила семнадцать лет назад и стала прологом к многотысячным митингам зимы 2011–2012 годов, состоявшимся в столице и многих региональных центрах после прошедших в декабре 2011 года парламентских выборов [в 2008 году массовая кампания за условно-досрочное освобождение беременной Бахминой объединила граждан разных политических взглядов — Прим. Юга.ру].
Сила российского гражданского общества, внезапно восставшего, как феникс из пепла, стала всем очевидна.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.