Активистка Яна Антонова рассказывает о квартирном скандале с певицей Ларисой Долиной и его связи с российским гражданским обществом.

На восьмом десятке на знаменитую певицу Ларису Долину обрушилась жуткая слава, не связанная с ее творчеством. Народная артистка России оказалась в центре огромного скандала. История эта началась летом 2024 года, когда Долина продала москвичке Полине Лурье пятикомнатную квартиру, расположенную в престижном московском районе Хамовники. Сумма, за которую была продана квартира, составила 112 миллионов рублей. После завершения сделки пожилая певица объявила, что находилась под влиянием мошенников, которым перевела полученные от продажи средства. Она отказалась отдавать ключи покупательнице. Обе — и Долина, и Лурье — обратились в суды, требуя защиты своих прав. Хамовнический районный суд и Московский городской суд встали на сторону Долиной, постановив вернуть ей право собственности на квартиру без возврата средств покупательнице. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Подобная схема получила название «эффект Долиной» или «бабушкина схема». В этом году ее применение значительно возросло. СМИ пишут о множестве случаев, когда пожилые женщины обращаются в суд с требованием признать сделку с недвижимостью недействительной, так как в момент ее совершения находились под влиянием мошенников. Суды, как правило, встают на их сторону. Возможно, решения Хамовнического районного и Московского городского судов по иску Долиной стали судебным прецедентом.

В интернете появились видео, в которых добросовестные покупатели квартир рассказывают, как они пострадали от этой схемы, оставшись в результате решений судов и без квартиры, и без денег. Несчастные люди отчаялись, и помощи им ждать было не от кого, но тут пробудилось российское гражданское общество. Сеть быстрого питания Burger King объявила, что больше не осуществляет доставку в дом, где находится злосчастная квартира Долиной. Администрация московского кафе «Пушкинъ» удалила с сайта анонс ее выступления в новогоднюю ночь. Воронежский бар «Понеслось» и сотни магазинов и кафе по всей стране объявили, что запрещают вход Ларисе Долиной или отказывают ей в обслуживании. Люди стали массово сдавать билеты на выступления народной артистки. Некоторые ее коллеги по цеху выступили с комментариями, рассказывая о том, какой она неприятный в общении человек и тому подобное.

Лариса Долина © Фото с сайта commons.wikimedia.org