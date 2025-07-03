Типрессо-бар «Каппу Ча»: тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей
Новый «билет» в Японский сад Краснодара пахнет свежезаваренным чаем и поджаренными тайяки. 25 июня в саду открылся новый, третий по счету общепит — типрессо-бар «Каппу Ча».
Депозит в заведение стоит 1500 рублей. На эти деньги можно попробовать японский стритфуд и, бонусом, гулять по территории сада до самого закрытия.
Рассказываем, как все это работает, и учим новые слова из меню: кимишигури, нерикири, ёкан и другие.
Как купить сертификат в «Каппу Ча» и пройти в Японский сад без очереди
На официальном сайте заведения — kappucha.ru — нажмите кнопку «Купить сертификат».
Выберите дату и время (свободные слоты видны в выпадающем календаре). Укажите количество взрослых и детей старше 7 лет (дети младше проходят бесплатно по QR-коду взрослого). Оплатите 1500 рублей с человека — это не плата за вход в Японский сад, а депозит на угощения в баре.
Получите в WhatsApp два QR-кода:
- Первый — ваш пропуск для прохода в Японский сад — начинает действовать за 30 минут до выбранного времени. Покажите его на входе.
- Второй — ваш депозит для оплаты заказа в баре.
Как найти локацию
Типрессо-бар «Каппу Ча» расположен на холме в северо-восточной части сада. Ориентиры: водопад Отаки и лабиринты садов Цубонива кайро.
Заведение уже нанесли на онлайн-карты:
Типрессо-бар открылся в чайном домике Цубао. Внутри — теплый свет и холодные каменные столешницы, большие интерьерные «грибы» и крошечные сувенирные статуэтки.
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Что попробовать
Меню «Каппу Ча» — это чайная церемония, ускоренная до стритфуда: типрессо-напитки без долгих проливов, хрустящие тайяки и «ювелирные» вагаси. Обо всем по порядку.
В баре готовят напитки на основе крепкого концентрата из чайных листьев. Типрессо-машина выжимает из них аромат и вкус под давлением, по аналогии с эспрессо.
Для типрессо-напитков выбрали чай шу пуэр — его маслянистая структура позволяет рисовать на пенке сердечки — совсем как на кофе, а терпкий, землистый вкус не теряется в молоке.
Не пугайтесь легкого морского аромата или привкуса чая (кому-то чудится рыба, кому-то водоросли) — это «автограф» традиционной японской обработки паром из морской воды.
Что пить?
- Любителям кофе: аналоги кофейной классики на чае: типучино, латти, рафти, типрессо-тоник.
- Если хочется чего-то охлаждающего и покислее: тимонад (газированный чай со льдом) или айсти (холодный чай).
- Что-то сливочное: милкти — холодный молочный коктейль.
- С «интерактивом»: баблти — чай с жевательными шариками из корня маниоки.
Что есть?
За кухню типрессо-бара отвечает Артем Недобежкин — шеф-повар ресторана «Рётей» и кофейни «Киссатен» в Японском саду, а за десерты — Шушана Варданян, шеф-кондитер всех заведений на территории парка «Краснодар».
Основное блюдо — тайяки, японский стритфуд в виде рыбки с разными начинками. Снаружи тесто похоже на румяную вафлю, внутри — на нежный блинчик.
Наша главная рекомендация — тайяки со скумбрией. Рыбу засаливают и выдерживают в воде с имбирем, подают с японским майонезом, маринованным луком и юдзу (азиатским цитрусом, напоминающим лимон).
Другие варианты: соленые (индейка, язык с беконом, овощи, грибы тофу), мини (курица карри, креветка с каштаном, сыр), сладкие (крем с матчей, классическая паста адзуки).
На десерт — вагаси, традиционные японские сладости ручной работы из натуральных продуктов. В заведении их несколько видов:
- Нерикири — фигурки из белой фасолевой пасты, протертой «в пыль» через микроскопическое сито, и рисовой муки. Текстура гладкая, как у нежного марципана.
- Ёкан — плотное прозрачное желе на агаре с бобовой пастой и фруктами.
- Кимишигури — бархатистый паровой десерт из яиц и бобов, похожий на нерикири.
- Японские кексы — влажные, похожие на брауни, неприторные и сытные.
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