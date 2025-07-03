Типрессо-бар «Каппу Ча»: тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей

Краснодарский край

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  • Типрессо-напитки в «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-напитки в «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Новый «билет» в Японский сад Краснодара пахнет свежезаваренным чаем и поджаренными тайяки. 25 июня в саду открылся новый, третий по счету общепит — типрессо-бар «Каппу Ча».

Депозит в заведение стоит 1500 рублей. На эти деньги можно попробовать японский стритфуд и, бонусом, гулять по территории сада до самого закрытия.

Рассказываем, как все это работает, и учим новые слова из меню: кимишигури, нерикири, ёкан и другие.

Как купить сертификат в «Каппу Ча» и пройти в Японский сад без очереди

На официальном сайте заведения — kappucha.ru — нажмите кнопку «Купить сертификат».

Выберите дату и время (свободные слоты видны в выпадающем календаре). Укажите количество взрослых и детей старше 7 лет (дети младше проходят бесплатно по QR-коду взрослого). Оплатите 1500 рублей с человека — это не плата за вход в Японский сад, а депозит на угощения в баре.

Получите в WhatsApp два QR-кода:

  • Первый — ваш пропуск для прохода в Японский сад — начинает действовать за 30 минут до выбранного времени. Покажите его на входе.
  • Второй — ваш депозит для оплаты заказа в баре.
  • © Скриншоты с сайта kappucha.ru
    © Скриншоты с сайта kappucha.ru

Как найти локацию

Типрессо-бар «Каппу Ча» расположен на холме в северо-восточной части сада. Ориентиры: водопад Отаки и лабиринты садов Цубонива кайро.

Заведение уже нанесли на онлайн-карты:

Типрессо-бар открылся в чайном домике Цубао. Внутри — теплый свет и холодные каменные столешницы, большие интерьерные «грибы» и крошечные сувенирные статуэтки. 

  • Типрессо-бар «Каппу Ча» в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-бар «Каппу Ча» в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Типрессо-бар «Каппу Ча» в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-бар «Каппу Ча» в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Другие способы попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

Что попробовать

Меню «Каппу Ча» — это чайная церемония, ускоренная до стритфуда: типрессо-напитки без долгих проливов, хрустящие тайяки и «ювелирные» вагаси. Обо всем по порядку.

В баре готовят напитки на основе крепкого концентрата из чайных листьев. Типрессо-машина выжимает из них аромат и вкус под давлением, по аналогии с эспрессо.

Для типрессо-напитков выбрали чай шу пуэр — его маслянистая структура позволяет рисовать на пенке сердечки — совсем как на кофе, а терпкий, землистый вкус не теряется в молоке.

  • Типрессо-машина в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-машина в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Не пугайтесь легкого морского аромата или привкуса чая (кому-то чудится рыба, кому-то водоросли) — это «автограф» традиционной японской обработки паром из морской воды.

Что пить?

  • Любителям кофе: аналоги кофейной классики на чае: типучино, латти, рафти, типрессо-тоник.
  • Если хочется чего-то охлаждающего и покислее: тимонад (газированный чай со льдом) или айсти (холодный чай).
  • Что-то сливочное: милкти — холодный молочный коктейль.
  • С «интерактивом»: баблти — чай с жевательными шариками из корня маниоки.
  • Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Типрессо-напитки в баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Что есть?

За кухню типрессо-бара отвечает Артем Недобежкин — шеф-повар ресторана «Рётей» и кофейни «Киссатен» в Японском саду, а за десерты — Шушана Варданян, шеф-кондитер всех заведений на территории парка «Краснодар».

Основное блюдо — тайяки, японский стритфуд в виде рыбки с разными начинками. Снаружи тесто похоже на румяную вафлю, внутри — на нежный блинчик.

Наша главная рекомендация — тайяки со скумбрией. Рыбу засаливают и выдерживают в воде с имбирем, подают с японским майонезом, маринованным луком и юдзу (азиатским цитрусом, напоминающим лимон).

Другие варианты: соленые (индейка, язык с беконом, овощи, грибы тофу), мини (курица карри, креветка с каштаном, сыр), сладкие (крем с матчей, классическая паста адзуки).

  • Тимонад и тайяки-сэндвичи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Тимонад и тайяки-сэндвичи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Мини-тайяки © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Мини-тайяки © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Тайяки со скумбрией © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Тайяки со скумбрией © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На десерт — вагаси, традиционные японские сладости ручной работы из натуральных продуктов. В заведении их несколько видов:

  • Нерикири — фигурки из белой фасолевой пасты, протертой «в пыль» через микроскопическое сито, и рисовой муки. Текстура гладкая, как у нежного марципана.
  • Ёкан — плотное прозрачное желе на агаре с бобовой пастой и фруктами.
  • Кимишигури — бархатистый паровой десерт из яиц и бобов, похожий на нерикири.
  • Японские кексы — влажные, похожие на брауни, неприторные и сытные.
  • Десерты в типрессо-баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Десерты в типрессо-баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Десерты в типрессо-баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Десерты в типрессо-баре «Каппу Ча» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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