Весенний гид по Краснодару: 15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой, рододендронами и не только

Каждую весну Краснодар притворяется самым комфортным городом России. Деревья натягивают парики из магнолий, глицинии самостоятельно внедряют вертикальное озеленение, а трамваи анимешно проносятся сквозь коридор из сакуры. Хотите сделать 150 однотипных фото с цветущей веточкой? Не осуждаем и делимся списком мест, в которых можно почувствовать себя где-то между Парижем или Токио.

Розовые сливы Писсарди и Нигра: драма в каждом лепестке Когда: середина — конец марта

Начинаем фотоохоту с одного из самых эффектных и драматичных цветений в городе. Каждый март сливы Писсарди и Нигра покрываются пышными розовыми облаками, чтобы опасть ковром из лепестков после первого же дождя.

Локация 1: Розовые сливы Писсарди вдоль трамвайных путей на Ставропольской Ежегодно цветение сливы Писсарди превращает краснодарский трамвай в декорацию для ромкома. Деревья цветут вдоль рельсов на Ставропольской в двух местах: от Стасова до Старокубанской и в районе КубГУ. Особенно очаровательно в цветочном коридоре выглядят круглые ретро-трамваи «Татра Т3» (маршрут №6 у остановки «Универстет»). В районе Стасова-Старокубанской ходят только «квадратные» вагоны, зато всего за 50 рублей можно купить билет в первый ряд цветочного аттракциона в полупустых «девятках» и «десятках».

Цветение сливы Писсарди на улице Ставропольской в районе КубГУ © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Трамвай на улице Ставропольской © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Трамвай №5 на улице Ставропольской © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Цветение сливы Писсарди на улице Ставропольской в районе Стасова-Старокубанской © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 2: Розовые сливы Нигра в парке «Краснодар» Перемещаемся в парк «Краснодар». В весеннем саду вокруг смотровой площадки «Пирамида» цветут сливы сорта Нигра — очень похожие на деревья на Ставропольской. Те же нежные цветы и темные стволы для контрастного кадра, но уже на фоне шедевра урбанистики. Координаты: 45.041505, 39.033132. Ориентир — кафе «Краснодар» и Burger Bar.

Цветение сливы нигра в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Цветение сливы нигра в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 3: Розовые сливы Писсарди на бульваре «Дальний» Снова сливы Писсарди, но в более умиротворенном месте — можно медитировать под цветущими ветками, не объясняя кондуктору-реалисту, что такое «контент». Бульвар находится на улице Дальней на участке от Шоссе нефтяников до Дзержинского.

Магнолии: с видом на стадион, центр города и японскую архитектуру Когда: конец марта — середина апреля

Локация 4: Магнолии на улице Жлобы (вид на стадион «Краснодар»)

Больше розового! Стартуем от стадиона «Краснодар». Идем по улице Жлобы вдоль футбольной академии и ищем слева мини-аллею магнолий. У дома №145 восхищаемся и делаем тысячу кадров с видом на стадион «Краснодар».

Магнолия суланжа у парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолии на улице Жлобы © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия суланжа у парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия суланжа у парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолии на улице Жлобы © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 5: Магнолии в Японском саду парка «Краснодар» Следующая остановка — Японский сад. В качестве фона для магнолий — пагода и постройки в традиционном японском стиле. Пейзажи с открытки из Киото — просто снимайте и собирайте лайки.

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 6: Магнолии напротив Драмтеатра Еще одна симпатичная фотозона с магнолией — Главная городская площадь (улица Красная/Буденного). Розовые магнолии Суланжа в больших вазонах растут на улице Красной от Пашковской до Буденного — идеально для тех, кто хочет цветы, но не готов отойти далеко от кофейни.

Локация 7: Магнолии на Александровском бульваре Продолжаем прогулку по Красной от Гаврилова до Офицерской, чтобы дополнить палитру фиолетовыми и белыми оттенками.

Сакура: ханами по-краснодарски Локация 8: Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду Когда: первая неделя апреля

Перемещаемся в самую популярную очередь парка в разгар праздника цветения сакуры Ханами. В роще Умэбаяси высадили 30 прунусов — деревьев и кустарников, обильно цветущих весной: сливы, вишни, абрикос, миндаль и черешни. Ветви-нити кружат на ветру будто в слоумо, и кажется, что вот-вот заиграет музыка из «Унесенных призраками». Сливовая роща Умэбаяси находится в самом начале сада — в нее ведет тропинка из камней слева от входных ворот «Карамон». Конечно, это не единственная весенняя фотолокация в этой очереди парка: весной буквально каждый уголок здесь оживает яркими красками.

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Большое озеро Оикэ в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Японский сад в парке «Краснодар» весной © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 9: Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта Когда: начало апреля — начало мая Белоснежное цветение на огромной территории — минимум людей, максимум весенней магии. Просто берите платье в пол и бегите — сад идеально скроет, что вы в 100 метрах от автосалона «Лада» и оживленной трассы. Сады находятся на съезде с трассы. Адрес: улица имени Александра Щукина/Воздушная. Ориентир — автосалон «Трансфор Лада». Координаты: 45.019373, 39.132913.

Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта © Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Глициния поглощает здания Когда: середина апреля — начало мая Локация 10: Глициния на отеле «Уют» на Воровского, 118 Название улицы намекает, что, возможно, это последний шанс сделать фото до полного исчезновения отеля: глициния так жадно оплела стены здания, что фиолетовые лианы видно за квартал.

Локация 11: глициния на энергоцентре парка «Краснодар» Лианы глицинии с каждым годом все активнее оплетают стену энергоцентра. Более доступная, но не менее эффектная точка с фиолетовой глицинией есть у кафетерия «Мороженое». А нежные гроздья белой глицинии можно обнаружить на перголе со стороны «Спортпарка».

Рододендроны: занимайте очередь Когда: весь май Локация 12: рододендроны с видом на стадион «Краснодар» Продолжаем любоваться весной в «Краснодаре». Пышные кусты с розовыми и фиолетовыми цветками растут неподалеку от входа в парк с Восточно-Кругликовской, между стадионом и фонтаном «Инфинити». Яркие кусты особенно эффектны в пасмурную и дождливую погоду.

Рододендроны у стадиона «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны у стадиона «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны у стадиона «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 13: сад рододендронов в парке «Краснодар» Ну очень пышное цветение, которое приятно застать до 9 утра и чуть менее приятно — позже, из-за количества фотосессий на квадратный метр. Заветный розовый «круг» видно издалека при входе в парк с Восточно-Кругликовской. Координаты: 45.042825, 39.032843.

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Локация 14: Рододедроны в Японском саду Хорошая новость: искать какое-то специальное место не придется, россыпи рододендронов щедро украшают мостики и берега озер в саду. Просто наслаждайтесь прогулкой и не забывайте делать снимки на память.

Весна в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Весна в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Весна в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рододендроны в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Весна в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Люпины: шоу тысячи «свечей» Локация 15: Люпины в Японском саду Когда: середина — конец мая Завершаем прогулку в по-диснеевски сказочном дворике в восточной части Японского сада. Плавные холмы покрываются тысячами цветных «свечей», и уходить отсюда не хочется до самого заката. Люпины радуют цветением довольно долго — после первой, массовой волны на стеблях появляются новые бутоны.