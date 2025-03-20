Весенний гид по Краснодару: 15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой, рододендронами и не только
Каждую весну Краснодар притворяется самым комфортным городом России. Деревья натягивают парики из магнолий, глицинии самостоятельно внедряют вертикальное озеленение, а трамваи анимешно проносятся сквозь коридор из сакуры.
Хотите сделать 150 однотипных фото с цветущей веточкой? Не осуждаем и делимся списком мест, в которых можно почувствовать себя где-то между Парижем или Токио.
Розовые сливы Писсарди и Нигра: драма в каждом лепестке
Когда: середина — конец марта
Начинаем фотоохоту с одного из самых эффектных и драматичных цветений в городе. Каждый март сливы Писсарди и Нигра покрываются пышными розовыми облаками, чтобы опасть ковром из лепестков после первого же дождя.
Локация 1: Розовые сливы Писсарди вдоль трамвайных путей на Ставропольской
Ежегодно цветение сливы Писсарди превращает краснодарский трамвай в декорацию для ромкома. Деревья цветут вдоль рельсов на Ставропольской в двух местах: от Стасова до Старокубанской и в районе КубГУ.
Особенно очаровательно в цветочном коридоре выглядят круглые ретро-трамваи «Татра Т3» (маршрут №6 у остановки «Универстет»). В районе Стасова-Старокубанской ходят только «квадратные» вагоны, зато всего за 50 рублей можно купить билет в первый ряд цветочного аттракциона в полупустых «девятках» и «десятках».
Локация 2: Розовые сливы Нигра в парке «Краснодар»
Перемещаемся в парк «Краснодар». В весеннем саду вокруг смотровой площадки «Пирамида» цветут сливы сорта Нигра — очень похожие на деревья на Ставропольской. Те же нежные цветы и темные стволы для контрастного кадра, но уже на фоне шедевра урбанистики.
Координаты: 45.041505, 39.033132. Ориентир — кафе «Краснодар» и Burger Bar.
Локация 3: Розовые сливы Писсарди на бульваре «Дальний»
Снова сливы Писсарди, но в более умиротворенном месте — можно медитировать под цветущими ветками, не объясняя кондуктору-реалисту, что такое «контент».
Бульвар находится на улице Дальней на участке от Шоссе нефтяников до Дзержинского.
Магнолии: с видом на стадион, центр города и японскую архитектуру
Когда: конец марта — середина апреля
Локация 4: Магнолии на улице Жлобы (вид на стадион «Краснодар»)
Больше розового! Стартуем от стадиона «Краснодар». Идем по улице Жлобы вдоль футбольной академии и ищем слева мини-аллею магнолий. У дома №145 восхищаемся и делаем тысячу кадров с видом на стадион «Краснодар».
Локация 5: Магнолии в Японском саду парка «Краснодар»
Следующая остановка — Японский сад. В качестве фона для магнолий — пагода и постройки в традиционном японском стиле. Пейзажи с открытки из Киото — просто снимайте и собирайте лайки.
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:
Локация 6: Магнолии напротив Драмтеатра
Еще одна симпатичная фотозона с магнолией — Главная городская площадь (улица Красная/Буденного).
Розовые магнолии Суланжа в больших вазонах растут на улице Красной от Пашковской до Буденного — идеально для тех, кто хочет цветы, но не готов отойти далеко от кофейни.
Локация 7: Магнолии на Александровском бульваре
Продолжаем прогулку по Красной от Гаврилова до Офицерской, чтобы дополнить палитру фиолетовыми и белыми оттенками.
Сакура: ханами по-краснодарски
Локация 8: Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду
Когда: первая неделя апреля
Перемещаемся в самую популярную очередь парка в разгар праздника цветения сакуры Ханами. В роще Умэбаяси высадили 30 прунусов — деревьев и кустарников, обильно цветущих весной: сливы, вишни, абрикос, миндаль и черешни. Ветви-нити кружат на ветру будто в слоумо, и кажется, что вот-вот заиграет музыка из «Унесенных призраками».
Сливовая роща Умэбаяси находится в самом начале сада — в нее ведет тропинка из камней слева от входных ворот «Карамон». Конечно, это не единственная весенняя фотолокация в этой очереди парка: весной буквально каждый уголок здесь оживает яркими красками.
Локация 9: Яблонево-персиковый сад в районе аэропорта
Когда: начало апреля — начало мая
Белоснежное цветение на огромной территории — минимум людей, максимум весенней магии. Просто берите платье в пол и бегите — сад идеально скроет, что вы в 100 метрах от автосалона «Лада» и оживленной трассы.
Сады находятся на съезде с трассы. Адрес: улица имени Александра Щукина/Воздушная. Ориентир — автосалон «Трансфор Лада». Координаты: 45.019373, 39.132913.
Глициния поглощает здания
Когда: середина апреля — начало мая
Локация 10: Глициния на отеле «Уют» на Воровского, 118
Название улицы намекает, что, возможно, это последний шанс сделать фото до полного исчезновения отеля: глициния так жадно оплела стены здания, что фиолетовые лианы видно за квартал.
Локация 11: глициния на энергоцентре парка «Краснодар»
Лианы глицинии с каждым годом все активнее оплетают стену энергоцентра. Более доступная, но не менее эффектная точка с фиолетовой глицинией есть у кафетерия «Мороженое». А нежные гроздья белой глицинии можно обнаружить на перголе со стороны «Спортпарка».
Рододендроны: занимайте очередь
Когда: весь май
Локация 12: рододендроны с видом на стадион «Краснодар»
Продолжаем любоваться весной в «Краснодаре». Пышные кусты с розовыми и фиолетовыми цветками растут неподалеку от входа в парк с Восточно-Кругликовской, между стадионом и фонтаном «Инфинити». Яркие кусты особенно эффектны в пасмурную и дождливую погоду.
Локация 13: сад рододендронов в парке «Краснодар»
Ну очень пышное цветение, которое приятно застать до 9 утра и чуть менее приятно — позже, из-за количества фотосессий на квадратный метр. Заветный розовый «круг» видно издалека при входе в парк с Восточно-Кругликовской.
Координаты: 45.042825, 39.032843.
Локация 14: Рододедроны в Японском саду
Хорошая новость: искать какое-то специальное место не придется, россыпи рододендронов щедро украшают мостики и берега озер в саду. Просто наслаждайтесь прогулкой и не забывайте делать снимки на память.
Люпины: шоу тысячи «свечей»
Локация 15: Люпины в Японском саду
Когда: середина — конец мая
Завершаем прогулку в по-диснеевски сказочном дворике в восточной части Японского сада. Плавные холмы покрываются тысячами цветных «свечей», и уходить отсюда не хочется до самого заката. Люпины радуют цветением довольно долго — после первой, массовой волны на стеблях появляются новые бутоны.
Еще больше идей для фото и вдохновения — в этих весенних материалах Юга.ру:
- Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения. Самый весенний гид.
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- Весна в Японском саду парка «Краснодар»: показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры.
- Море люпинов, рододендроны и шалфей: как цветет Японский сад в Краснодаре в мае.