Шоколадная сакура и лего-крокусы. Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
30 марта исполнилось два года, как Японский сад в Краснодаре официально открылся для прогулок. За это время у посетителей появилась своя версия японской традиции любования цветами — Ханами — с конфетти из сакуры и ароматами, которыми хочется дышать медленно и драматично, как в рекламе парфюма.
Ханами по-краснодарски: как цветет Японский сад в 2025 году
Сливовая роща Умэбаяси неподалеку от входа в сад укуталась белыми облаками. После стрижки деревья напоминают уже не лиричные ивы, как в прошлом году, а гигантские анимешные зонтики.
Повсюду на лужайках разбросаны фиолетовые и желтые крокусы — как забытые детали из лего.
Аллеи, берега прудов и озер украшают шапки цветущих вишен, слив и несчетное количество бело-розовых цветков.
Воздух — отдельная достопримечательность: густая сладость меда вперемешку с чем-то свежим и терпким передают все ноты аромата просыпающейся природы.
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду:
Ветер украшает бело-розовым конфетти из сакуры все вокруг: газоны, каменные дорожки, зеркальную гладь прудов и водные колодцы — цукубаи.
В садовых коридорах Цубонива кайро, ведущих на вершину холма в северо-восточной части сада, цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты и виолы. Нетрадиционные для Японии цветы напоминают, что краснодарское Ханами — не калька восточной традиции, а гармония контрастов.
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму:
Ханами для желудка: меню сезона
Пока в саду царствует сакура, общепиты соревнуются в креативе.
В ресторане Ryotei подают розовые прессованные суши с тунцом и десерт «Сакура но ки» — шоколадное дерево с сахарной ватой, печеньем с васаби, кремом из маскарпоне с клубничным сиропом и бисквитом матча.
Яркие акценты фестивального сета кофейни Kissaten — розовый рис с креветками темпура и мункейк с кокосово-вишневой начинкой.
А в чайном домике к японскому чаю с лепестками сакуры дарят сладкие рисовые печенья сэмбэй.
Фестиваль сакуры в Японском саду завершится 24 апреля.
Цветы учат нас, что красота мимолетна. А администрация парка — что билеты надо бронировать заранее.
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: