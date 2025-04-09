Шоколадная сакура и лего-крокусы. Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами

30 марта исполнилось два года, как Японский сад в Краснодаре официально открылся для прогулок. За это время у посетителей появилась своя версия японской традиции любования цветами — Ханами — с конфетти из сакуры и ароматами, которыми хочется дышать медленно и драматично, как в рекламе парфюма.

Сливовая роща Умэбаяси неподалеку от входа в сад укуталась белыми облаками. После стрижки деревья напоминают уже не лиричные ивы, как в прошлом году , а гигантские анимешные зонтики.

Повсюду на лужайках разбросаны фиолетовые и желтые крокусы — как забытые детали из лего.

Воздух — отдельная достопримечательность: густая сладость меда вперемешку с чем-то свежим и терпким передают все ноты аромата просыпающейся природы.

Аллеи, берега прудов и озер украшают шапки цветущих вишен, слив и несчетное количество бело-розовых цветков.

В садовых коридорах Цубонива кайро, ведущих на вершину холма в северо-восточной части сада, цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты и виолы. Нетрадиционные для Японии цветы напоминают, что краснодарское Ханами — не калька восточной традиции, а гармония контрастов.

Ветер украшает бело-розовым конфетти из сакуры все вокруг: газоны, каменные дорожки, зеркальную гладь прудов и водные колодцы — цукубаи.

Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму:

Ханами для желудка: меню сезона

Пока в саду царствует сакура, общепиты соревнуются в креативе.

В ресторане Ryotei подают розовые прессованные суши с тунцом и десерт «Сакура но ки» — шоколадное дерево с сахарной ватой, печеньем с васаби, кремом из маскарпоне с клубничным сиропом и бисквитом матча.

Яркие акценты фестивального сета кофейни Kissaten — розовый рис с креветками темпура и мункейк с кокосово-вишневой начинкой.

А в чайном домике к японскому чаю с лепестками сакуры дарят сладкие рисовые печенья сэмбэй.

Фестиваль сакуры в Японском саду завершится 24 апреля.