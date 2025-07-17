Как и почему в России массово отключают мобильный интернет

Частые отключения мобильного интернета стали новой реальностью для миллионов россиян, особенно в южных регионах страны. Пока власти говорят о безопасности, граждане и бизнес сталкиваются с параличом повседневной жизни и многомиллиардными убытками. Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил масштабы и механизм отключений, официальные объяснения властей и версии экспертов, а также экономические и социальные последствия. Масштаб отключений и официальные версии Перебои с мобильным интернетом или его полное отсутствие стали системной практикой для многих регионов России. По данным проекта «На связи», в июне 2025 года в России зафиксировали 655 интернет-шатдаунов — почти в десять раз больше, чем в мае (69 случаев). В некоторые дни об отключениях сообщали жители как минимум 50 регионов России. В число лидеров по продолжительности отключений вошла Ростовская область, где за май и июнь 2025 года мобильный интернет отсутствовал в общей сложности 20 дней. Также в топе регионов с наиболее частыми перебоями Астраханская область (17 дней), Волгоградская область (11 дней) и Краснодарский край (10 дней). Проблемы с доступом к сети наблюдались и в других частях страны, в том числе в Поволжье, на Урале и даже на Дальнем Востоке.

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Официальные объяснения происходящего, как правило, сводятся к «техническим мероприятиям по обеспечению безопасности». В южных регионах власти прямо связывают отключения с необходимостью защиты от атак беспилотников. Так, власти Краснодарского края сообщили, что ограничения вводятся «для обеспечения эффективной работы средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами». Аналогичная позиция и у властей Ростовской области, который заявили, что продолжат отключать связь из-за увеличения качества и количества атак БПЛА. В то же время в некоторых субъектах РФ официальные комментарии не содержат упоминаний о беспилотниках. Так, в Минцифры Омской области сообщили, что проводят «комплекс технических мероприятий на сетях связи совместно с операторами для обеспечения стабильности их функционирования», не уточнив деталей. Правительство Камчатского края, в свою очередь, объяснило ограничения в работе мобильного интернета проведением учений по обеспечению безопасности граждан и инфраструктуры.

Издержки отключений Цифровая блокада обходится региональным бюджетам в миллиарды рублей. По оценкам фонда «Общество защиты интернета», основанным на методологии Института Брукингса, экономические потери Краснодарского края за 10 дней отключений в мае-июне могли составить 5,8 млрд рублей. Для Ростовской области, где интернет отсутствовал 20 дней, предполагаемый ущерб еще выше — 6,6 млрд рублей. Эти цифры учитывают долю цифровой экономики в ВВП региона, но не отражают полной картины, так как не включают долгосрочные эффекты. Для обычных граждан последствия отключений ощущаются не в миллиардах, а в конкретных бытовых проблемах, парализующих городскую жизнь. Транспорт. Вызов такси превращается в трудновыполнимую задачу. Цены на поездки в периоды сбоев резко взлетают — в Краснодаре фиксировали случаи, когда стоимость поездки вырастала в 1,5–2 раза, а маршрут от парка «Краснодар» до центра города стоил почти 1,5 тыс. рублей. Водители такси вынуждены возвращаться к бумажным картам, чтобы ориентироваться в городе. Массовые жалобы граждан на завышение цен агрегаторами во время сбоев привели к тому, что Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку законности действий перевозчиков на предмет ценового сговора. Торговля и финансы. Проблема с безналичной оплатой стала массовой. Покупатели в магазинах, посетители кафе и водители на заправках не могут расплатиться картой, так как у терминалов отсутствует связь с банком. Здравоохранение. Отключения создали угрозу для доступности лекарств. Ассоциация независимых аптек сообщила, что из-за сбоев в работе системы маркировки «Честный знак», которая требует подключения к сети, аптеки в ряде регионов не могут продавать медикаменты. Большую популярность набрал сатирический ролик ростовского блогера Павла Осипяна, в котором он с иронией описал жизнь в городе без связи: «Как сказать, что ты из Ростова, при этом не сказав ни слова? Можешь показать одну палку мобильной сети, интернет у нас до двенадцати». В видео также упоминаются проблемы с оплатой ужина на кассе и взлетевшие на 300% цены на такси. Кто и как отключает интернет Отключение мобильного интернета в России — сложный и многогранный механизм. По словам главы «Общества защиты интернета» Михаила Климарева*, этот процесс не имеет единого шаблона и реализуется по-разному в зависимости от региона. С одной стороны, в некоторых частях страны, например, в Сибирском федеральном округе, власти используют централизованный подход. Там для блокировки задействуют инфраструктуру «суверенного интернета» — ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которая позволяет Роскомнадзору блокировать прохождение трафика с определенных IP-адресов. С другой стороны, существует более распространенный механизм, инициируемый на местном уровне. Он характерен для южных регионов страны. В этом случае решение принимает региональный штаб по чрезвычайным ситуациям при губернаторе, куда обычно входят представители ФСБ и МВД. При объявлении «беспилотной опасности» штаб направляет операторам связи «специальные письма» с прямыми указаниями. Гибкость этого метода позволяет властям действовать по-разному: где-то отключения могут быть точечными и затрагивать только районы с оборонными предприятиями, оставляя центр города на связи. В других случаях операторы получают приказ на «ковровое» отключение по всему региону. По информации источников «Известий», если раньше приказы поступали в основном от силовиков и Роскомнадзора, то сейчас распоряжения об отключении связи начали отдавать и местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица. В результате количество заявок резко выросло, а их требования, по словам операторов, часто носят хаотичный и необоснованный характер.

Роскомнадзор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Более того, возникла и чисто бюрократическая проблема: многие госорганы, настояв на отключении интернета, впоследствии просто забывают сообщить о необходимости восстановить его работу. Само техническое исполнение приказа также отличается. Иногда операторы отключают непосредственно радиоинтерфейсы на базовых станциях, но чаще прибегают к иному способу: на уровне ядра сети скорость мобильного интернета принудительно замедляется до уровня EDGE (около 128 кбит/с). Именно поэтому во время таких, казалось бы, полных отключений у пользователей иногда все же могут проходить отдельные текстовые сообщения в мессенджерах. Однако в подавляющем большинстве случаев столь низкая скорость фактически равносильна полному отсутствию интернета.

Эффективны ли отключения Заявление о том, что отключение мобильного интернета — эффективная мера против военных дронов, оспаривается некоторыми специалистами. По словам Михаила Климарева*, современные БПЛА, особенно используемые в боевых действиях, не полагаются на сотовую связь как на основной канал навигации. Они используют комплексные системы, которые включают: спутниковую навигацию (GPS/ГЛОНАСС) для полета по заданным координатам;

для полета по заданным координатам; инерциальную навигационную систему (ИНС) , которая с помощью гироскопов и акселерометров позволяет дрону сохранять курс даже при потере внешнего сигнала;

, которая с помощью гироскопов и акселерометров позволяет дрону сохранять курс даже при потере внешнего сигнала; визуальную навигацию, когда дрон ориентируется по цифровой модели местности, сравнивая изображение с бортовой камеры с заложенными в память картами. Мобильный интернет может служить лишь вспомогательным каналом для уточнения координат по вышкам сотовой связи или для передачи данных, но не является критически важным для выполнения миссии. Военный эксперт Дмитрий Корнев отмечал, что дроны с огромной вероятностью работают автономно, а отключение связи — это скорее «запасной вариант на всякий пожарный». Таким образом, это незначительное усложнение задачи для оператора БПЛА, но не панацея, которая способна остановить атаку. Вырисовывается следующая картина. Региональные власти получают из центра общий приказ: «Обеспечить безопасность». Не имея в своем распоряжении систем ПВО или РЭБ, губернатор делает единственное, что в его силах, — приказывает отключить связь. Это простое и исполнимое действие, которое позволяет отчитаться о принятых мерах. Как отмечает IT-эксперт Михаил Климарев*, это «похоже на прикладывание подорожника» и делается для того, чтобы «показать, что власти что-то делают». Главная цель — не столько остановить дрон, сколько продемонстрировать усердие и снять с себя ответственность, независимо от реальной эффективности.

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Попытки упорядочить хаос На фоне очевидных экономических потерь Минцифры и операторы мобильной связи начали совместное обсуждение мер по сокращению отключений интернета. Цель диалога — создать единые правила и упорядочить процедуру. По мнению экспертов, это позволит не только избавить пользователей от неоправданных отключений, но и спасет операторов от выполнения ненужной работы, сократив масштабы цифровой блокады. Попытки Минцифры и операторов связи упорядочить хаос отключений являются признанием того, что проблема вышла из-под контроля. Однако на фоне других законодательных инициатив главный вопрос — является ли происходящее временной мерой или долгосрочной стратегией — получает все более тревожный ответ.