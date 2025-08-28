На связи. Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*

В августе 2025 года миллионы россиян столкнулись с новой цифровой реальностью: привычный звонок близким или коллегам в WhatsApp* и Telegram стал невозможен. Под официальным предлогом борьбы с телефонным мошенничеством власти начали блокировать голосовые и видеовызовы в самых популярных мессенджерах страны. Это решение поставило перед многими вопрос: как теперь оставаться на связи? Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался, какие сервисы для звонков еще работают в России и в чем их сильные и слабые стороны.

Предыстория. Нынешние ограничения на звонки в мессенджерах — продолжение многолетней стратегии российских властей по усилению контроля над интернет-пространством. По мнению экспертов, к лету 2025 года сложилась ситуация, в которой сошлись интересы нескольких сторон:



— силовиков, стремящихся получить доступ к данным;

— чиновников, продвигающих идею «цифрового суверенитета» и отечественных аналогов;

— телеком-операторов, заинтересованных в увеличении своей выручки.



Официальным поводом для введения ограничений стала борьба с мошенничеством, хотя, по данным Центробанка, основной канал для злоумышленников — это по-прежнему обычная телефонная связь. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать в статье «Необдуманное и вредительское действие». Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram».

На фоне ограничений привычных мессенджеров у российских пользователей все же остается выбор альтернативных платформ для аудио- и видеозвонков. Они делятся на две основные категории: стабильно работающие российские разработки и зарубежные сервисы, доступность которых может варьироваться. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Российские аналоги: без блокировок, но с Большим братом Первая и самая очевидная группа альтернатив — это сервисы, разработанные российскими IT-компаниями. Их главный и неоспоримый плюс в текущих реалиях — стабильность и надежность доступа. Эти платформы работают в российской юрисдикции, не вступают в конфликт с регуляторами и, следовательно, застрахованы от внезапных блокировок. Однако у этой стабильности есть и обратная сторона, которая для многих является ключевым минусом. В соответствии с российским законодательством все отечественные сервисы обязаны хранить данные пользователей на территории РФ и предоставлять к ним доступ, включая переписку и записи разговоров, по запросу правоохранительных органов и спецслужб. Таким образом, выбирая российский аналог, пользователь получает гарантию работоспособности в обмен на практически полную прозрачность своих коммуникаций для государства. VK Звонки Бесплатная платформа для видеоконференций от VK, доступная как внутри соцсети, так и в виде отдельного приложения. Плюсы:

Нет ограничений по времени звонка и количеству участников.



Возможность подключения к звонку по ссылке даже без аккаунта VK.



Интеграция с контактами телефона и календарем для планирования встреч.





Минусы:

Для организатора звонка необходим аккаунт в экосистеме VK.



Качество демонстрации экрана иногда может быть нестабильным.



Десктопная версия немного «тяжеловата», возможны проблемы с отображением видео. Яндекс Телемост Сервис для видеовстреч от Яндекса, позиционируемый как простой и удобный инструмент для личного и рабочего общения. Плюсы:

Отсутствие ограничений по времени для звонков.



В конференции могут участвовать до 40 человек.



Не нужна регистрация для участников, присоединяющихся по ссылке.





Минусы:

Для организатора звонка необходима авторизация.



Пользователи мобильных версий иногда жалуются на проблемы со стабильностью и качеством связи. Мессенджер Max Новый мессенджер от VK, который позиционируется как самостоятельный продукт с расширенной функциональностью в будущем. Плюсы:

Заявленное высокое качество аудио- и видеозвонков, стабильно работающих даже при слабом интернет-соединении.



Групповые видеозвонки без ограничений по числу участников и длительности.





Минусы:

Необходимость установки программы для совершения звонка и ответа на него.



Регистрация пока возможна только через российские или белорусские телефонные номера.



Поскольку мессенджер представлен в бета-версии, некоторые пользователи жалуются на его «сырость»: приложение может тормозить, а звонки обрываться.



Малое количество зарегистрированных пользователей.

Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Salute Jazz Сервис видеоконференций от Сбера, позиционируемый как российский аналог Zoom. Плюсы:

До 100 участников без ограничения по времени.



Уникальные функции на базе искусственного интеллекта, такие как текстовая расшифровка встречи в реальном времени и подведение итогов (суммаризация).





Минус:

Малая популярность сервиса.

Зарубежные аналоги: приватные, но нестабильные

Вторая категория — это зарубежные платформы, которые исторически были популярны в России благодаря своей функциональности и глобальному охвату. Их главное преимущество прямо противоположно недостаткам российских аналогов — это более высокий уровень конфиденциальности. Работая вне российской юрисдикции, они не обязаны напрямую сотрудничать с местными правоохранительными органами и передавать им ключи шифрования, а многие из них строят свой бренд именно на защите данных пользователей.



Однако эта независимость является и их главной уязвимостью. Любой иностранный сервис, отказывающийся выполнять требования Роскомнадзора, автоматически становится кандидатом на блокировку. Исходя из логики российских властей, все нелояльные им сервисы наверняка рано или поздно будут недоступными в стране. Так, за последний год был ограничен доступ к защищенному мессенджеру Signal, заблокированы Discord и Viber.

Google Meet Сервис для видеоконференций от Google, интегрированный в экосистему компании и доступный на большинстве устройств. Плюсы:

Звонки один на один могут длиться до 24 часов бесплатно.



Высокое качество связи и интеграция с другими сервисами Google, такими как «Календарь» и Gmail.



Доступен на всех популярных платформах и не требует установки на компьютер, работая прямо из браузера.





Минусы:

Бесплатные групповые звонки ограничены 60 минутами.



Оплата расширенных функций из России затруднена из-за санкций.



Для создания встречи необходим аккаунт Google.



Уже после блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram пользователи из России жаловались на нестабильную работу сервиса. Zoom Один из самых популярных в мире сервисов для видеоконференций. Плюсы:

Привычный и знакомый многим интерфейс с широким набором функций для проведения вебинаров и онлайн-встреч.



Высокое качество связи и стабильная работа.





Минусы:

Бесплатная версия имеет ограничение в 40 минут для звонков.



Сервис прекратил продажу лицензий российским госучреждениям и госкомпаниям. FaceTime Фирменный сервис Apple для аудио- и видеозвонков, известный высоким качеством связи. Плюсы:

Высокое качество передачи голоса и видео.



С недавних пор к звонкам FaceTime можно присоединиться по ссылке с устройств на Android и Windows через браузер.



Звонки защищены сквозным шифрованием. Минусы:

Инициировать звонок и создавать ссылку может только пользователь устройства Apple.



Пользователи Android и Windows могут присоединиться к звонку только в браузере. Microsoft Teams Платформа для корпоративных коммуникаций от Microsoft. Плюсы:

Работает без регистрации и авторизации.



Богатый функционал для совместной работы: чаты, каналы, видеоконференции, общее файловое хранилище.



Есть бесплатная версия с возможностью проводить групповые звонки до 60 минут.





Минусы:

Microsoft приостановила продажу новых продуктов и лицензий в России, что делает невозможным легальное приобретение для корпоративных клиентов.



Интерфейс может казаться избыточным и сложным для простых личных звонков. Jitsi Meet Бесплатный сервис для видеоконференций с открытым исходным кодом. Плюсы:

Не требует регистрации — работает прямо в браузере.



Нет ограничений по количеству участников и времени.



Высокий уровень безопасности: поддерживает сквозное шифрование и дает возможность развернуть сервис на собственном сервере для полного контроля над данными.





Минусы:

Может требовать технических навыков для установки и настройки на собственном сервере.



Качество связи может снижаться при большом количестве участников или нестабильном интернет-соединении. WeChat Китайский «суперапп», который объединяет в себе мессенджер, соцсеть и платежную систему. Плюсы:

Высокое качество связи.



Представляет собой целую экосистему с множеством интегрированных сервисов.





Минусы:

Сложный процесс регистрации для пользователей из России.



Сервис известен жесткой цензурой и мониторингом со стороны китайских властей.



Интерфейс может показаться перегруженным для тех, кому нужны только звонки.

Почему альтернативы не панацея Несмотря на внушительный список доступных сервисов, ни один из них не решает главную проблему, созданную блокировками. Популярность звонков в WhatsApp* и Telegram объясняется не столько экономией на мобильной связи — большинство операторов предлагают тарифы с огромными пакетами в сотни минут за вполне доступную плату. Настоящая ценность — в удобстве.

Нет сети: Как и почему в России массово отключают мобильный интернет

Люди уже ведут всю свою активную переписку — личную, семейную, рабочую — в Telegram и WhatsApp*. Возможность мгновенно позвонить человеку прямо из окна чата, не переключаясь в другое приложение, не ища его номер в телефонной книге и не создавая отдельную ссылку на видеовстречу, была ключевым фактором. Именно эта привычная и удобная модель коммуникации была разрушена, и переход на любой сторонний сервис, будь то российский или зарубежный, требует от пользователя дополнительных усилий. Тем не менее, возможность совершать звонки внутри WhatsApp* и Telegram по-прежнему существует. Основным способом обхода блокировок остается использование VPN. Однако здесь есть два важных нюанса. Во-первых, VPN должен быть активен у всех собеседников, что усложняет организацию спонтанных звонков. Во-вторых, из-за постоянных блокировок со стороны Роскомнадзора остается все меньше стабильно работающих бесплатных сервисов, а реклама и популяризация любых VPN-сервисов в России официально запрещены. Специально для Telegram существует альтернативный, встроенный в сам мессенджер, способ обхода блокировок — прокси-серверы. Пользователь может найти в сети адреса публичных прокси-серверов и добавить их в настройках приложения. После этого трафик Telegram пойдет через сервер-посредник, что позволит не только читать каналы, но и совершать звонки. Этот метод не требует установки отдельных приложений, но, как и в случае с бесплатными VPN, стабильность и скорость работы таких прокси не гарантированы — их часто приходится менять вручную.