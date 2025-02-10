Скорая помощь — одно из важнейших звеньев системы здравоохранения. Но что скрывается за сиренами и красными крестами на белых машинах? Бывший фельдшер Анастасия делится своим опытом работы, рассказывая о любви к профессии, буднях неотложки, бюрократии, маленьких зарплатах и о том, почему система, призванная спасать, сама нуждается в помощи. О выборе профессии и обучении — Привет всем! Меня зовут Настя, мне 23 года, я родом из Абхазии. С детства мечтала быть медиком, как мама. Скорую помощь я выбрала, наверное, из-за постоянного движения, экшена — такое, пожалуй, возможно только там. В итоге я проработала на скорой десять месяцев — с осени 2023-го до лета 2024-го. И, честно говоря, это был один из самых ярких и насыщенных периодов в моей жизни. Говоря об обучении… Признаюсь, это был просто какой-то кошмар. Большинство преподавателей, к сожалению, относились к своей работе формально, как будто просто отбывали номер. Искренне заинтересованных в передаче знаний можно было пересчитать по пальцам — буквально два-три человека. Особенно сложно стало после дистанционки [дистанционный формат обучения во время пандемии COVID-19. — Прим. Юга.ру]. Некоторые преподаватели прямо говорили, что не видят смысла нас учить — мол, мы уже и так многое пропустили. Многие мои одногруппники учились не ради профессии, а из-за давления родителей, страха перед армией или по другим причинам. В моей группе было чуть больше 40 человек, сейчас по профессии работают девять. Во время обучения, кстати, желающих пойти по специальности было меньше. Думаю, что на это влияло качество преподавания. Но интересные моменты, безусловно, были. Например, практика в хосписе. Помню там одного дедушку: он называл меня внученькой и постоянно просил ножницы для ногтей. Потом мне рассказали, что это бывший заключенный, осужденный за убийство и изнасилование. В тюрьме у него случился инсульт, и его перевели в хоспис. В тот момент я испытала странное чувство, нервный смешок. Но именно тогда я осознала, что в медицине нужно быть готовой ко всему. После практики в хосписе начинаешь смотреть на все немного иначе, более взвешенно, что ли. И к пациентам стараешься подходить с пониманием, даже если история у них непростая.

Первая смена: восторг и столкновение с реальностью — Первый выход на смену — это был настоящий восторг! Казалось, что каждый вызов — это шанс спасти чью-то жизнь. Я ощущала себя реально нужной людям. Но это чувство, увы, довольно быстро развеялось при столкновении с реальностью. Когда неотложку скорой помощи вызывают из-за температуры 37°C или бабушка, которой просто скучно ночью, и ей надо давление померить... Это обескураживает. На первом вызове было ДТП без пострадавших, но я очень нервничала, потому что практически ничего не умела и боялась ошибиться. Коллега тогда сказала: «В нашей работе главное — делать вид работы и не суетиться». Я очень хорошо запомнила эти слова. Буквально на следующей смене я работала с педиатром, и за всю смену мы никого не «спасли» и никому не помогли. Мы приезжали, чтобы научить мам правильно давать детям жаропонижающее и успокаивать их. На удивление, в ту смену я устала сильнее всего — именно такие по сути бесполезные вызовы выматывают больше всего.

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Будни скорой помощи: карты вызовов, штрафы и нехватка ресурсов — Типичный рабочий день начинался очень рано. В 7 утра — смена, а в 6:45 уже надо быть на подстанции, проверить укладку с медикаментами, машину, получить планшет и ключи от наркотических препаратов. И практически сразу — бац! — вызов на планшете, и у бригады есть всего минута на выезд. Смена длилась 12 часов. Но, по правде говоря, вернуться на подстанцию вовремя удавалось редко, практически всегда задерживались минут на 15-20. Обычно мы успевали съездить на 9-13 вызовов. По возвращении нужно было пополнить запас медикаментов, подготовить множество отчетных бумаг и сдать смену.

Основная головная боль — это правильное заполнение карты вызова. Это просто бич всех скоряков! Еще и штрафы нам постоянно выписывали: то за превышение времени приезда к паценту (например, доехали за 20 минут, а норматив — 15), то за превышение времени на вызове (пробыли 40 минут, а положено 20). Бывало, просто не понравится, как ты оформил карту, и тоже штраф. Эти ограничения сильно давили. Иногда приходилось торопиться, и тогда возникали опасения — не идет ли это в ущерб пациенту? Случалось, что чего-то в укладке не хватало — лейкопластыря какого-нибудь или катетера. Тогда мы докупали все это сами.

От бабушек до наркозависимых: типичные и необычные вызовы — Самые частые вызовы — это бабули и дедули с давлением. На втором месте, наверное, дети с ОРВИ и кишечными инфекциями. Ну и ДТП, конечно. Практически каждый день выезжали на одну-три аварии. Иногда бывало и такое, что человеку просто одиноко, хочется поговорить, и он вызывал неотложку. Эмоционально с такими вызовами справляться сложно. Но как-то привыкаешь, наверное. Понимаешь, что у людей разные ситуации бывают. Но все же если человеку стало плохо в дневное время, то он вполне может самостоятельно добраться до поликлиники или ближайшей больницы. В поликлинике ему уже вызовут скорую при необходимости госпитализации. Нужно здраво оценивать ситуацию: если жизни ничего не угрожает, то и скорая помощь не нужна. Как-то приехали в 5 утра к 18-летней девушке, которая вызвала скорую из-за головной боли, чтобы получить обезболивающее. Когда мы спросили, почему она не спустилась в круглосуточную аптеку, которая находится в ее доме, она ответила, что ей тяжело и вообще она не обязана тратить свои деньги, когда есть мы. А в это время скорая, возможно, не успевает на вызов, где помощь действительно нужна. Агрессия со стороны пациентов — это база, увы, особенно со стороны мам. Однажды на меня кричали, потому что я молодо выгляжу и якобы «не смогу спасти ребенка». К слову, у ребенка был всего лишь синяк от ушиба, и плакал он уже от криков матери, а не от боли. В таких ситуациях бригада имеет право покинуть вызов, так как существует угроза их жизни и здоровью. Еще был случай, когда нас вызвали на констатацию смерти, и когда мы приехали, меня и мою «молодо выглядящую» коллегу не подпустили к пациенту, потому что мы «еще не отучились». Нам пришлось ждать приезда частной скорой.

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Самый сложный вызов… Сложно выделить какой-то один. А самый веселый помню. Как-то приехали на вызов к «женщине без сознания». Оказалось, что ребенок проснулся, а мама после ночной смены крепко спит и не просыпается. Ребенок и вызвал скорую. Мама, конечно, была очень напугана, увидев нас у себя дома, зато ребенок был счастлив, что мама проснулась. Такие моменты разряжают обстановку. Алкогольные вызовы и любимая улица Красноармейская встречали нас с пятницы по понедельник. Зачастую по прибытии бригады нет ни вызывавшего, ни пострадавшего. А на «наркотические» вызовы обычно направляют психиатрическую бригаду. Если она занята, то вызов передают уже в скорую. У меня даже есть «любимый» наркозависимый в Краснодаре, который любезно и со всей душой пел нам песни и читал стихи.

О коллегах и оплате труда — Бригада скорой обычно состоит из фельдшера и водителя. Иногда, если есть свободные сотрудники, — врач и фельдшер или фельдшер и медсестра. В основном на скорой работают люди старшего возраста, 40-60 лет. У меня с большинством сложились отличные отношения. Всегда было интересно послушать их истории, набраться опыта. Потому что учеба — это одно, а реальная работа — совсем другое. Коллеги очень поддерживали, потому что кроме них мало кто способен понять все эти трудности. Очень важна эта преемственность опыта, старшие коллеги многому учат, дают ценные советы. Зарплата составляла примерно 25-30 тысяч рублей. Конечно, это вообще не соответствует уровню ответственности и нагрузке. Чтобы заработать больше, нужно было работать без выходных, тогда могло выйти до 60 тысяч. Но какой ценой? Помимо достойной оплаты труда хотелось бы большего уважения и понимания со стороны руководства. И, конечно, больше ресурсов, чтобы не приходилось самим что-то докупать.

О проблемах скорой помощи в Краснодаре — Состояние скорой помощи в Краснодаре сейчас, на мой взгляд, плачевное. Машины постоянно ломаются, уходят на ремонт. Медикаментов не хватает. Все держится на энтузиазме работников, которые любят свое дело. Основная проблема — острая нехватка кадров. На город и ближайшие станицы 50 бригад в лучшем случае. Если бы подняли зарплаты, то это привлекло бы больше специалистов. И если бы сотрудников было больше, нагрузка на бригады снизилась бы. И еще очень хотелось бы немного больше времени на отдых в течение смены. Сейчас перерыв — это 40 минут, за которые еще нужно успеть доехать до подстанции.

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Частные скорые в Краснодаре пользуются популярностью, но там тоже наблюдается нехватка персонала. В клиниках смена длится сутки, оплата за нее составляла полгода назад около 5 тысяч рублей. Я опасалась идти в частную скорую без достаточного опыта и понимания того, что мне придется предлагать людям услуги и убеждать их в необходимости той или иной процедуры. Моя одногруппница работает в одной из частных скорых, совмещая с государственной. Она рассказывает, что отношение пациентов к медикам сильно отличается: к сотрудникам платной скорой относятся с большим уважением. За 4 месяца работы в частной клинике на нее ни разу не повысили голос, никто ей не грубил.

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О психологической стороне работы — Наша работа очень тяжела, но больше всего — из-за напряженного графика и, хотелось бы сказать, «общения с «тупыми людьми», но правильнее будет: постоянной умственной работы. Медики привыкают к различным сложным ситуациям, мы по-другому относимся к смерти. Некоторые мои коллеги не могли жить без «трудных» вызовов и скучали без «опасностей». Скорая помощь постоянно сталкивается с летальным исходом как до приезда, так и в присутствии бригады. Очень часто нас вызывают для констатации смерти, а уже после нас приезжает полиция. В первые такие вызовы смерть меня шокировала. Со временем происходит переосмысление смерти и своей беспомощности перед ней. Однако когда удается «вернуть» человека после реанимационных мероприятий — мы испытываем огромное счастье, такие случаи запоминаются надолго. После каждой смены стараешься спать по 6-8 часов и полноценно питаться для поддержания сил. Многие сотрудники пьют [алкоголь], и пьют достаточно много. Мне рассказывали, что раньше, в далекие 2000-е, пили и во время работы. Даже если на вызове предлагали, то тоже не отказывались, особенно психиатрические бригады. Я слышала, что они уходили в запои прямо на рабочем месте. Сейчас так уже никто не делает, но после смены многие выпивают бутылочку пива.