Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик

Домбай — курортный поселок в Карачаево-Черкесии и мекка для охотников за золотой осенью. В октябре сюда приезжают, чтобы увидеть, как на фоне «сахарного» пика Белалакаи «проплывает» красный вагончик, застать листопад на одной из самых красивых дорог Кавказа и запечатлеть суровые вершины в обрамлении желто-красных лесов.

В начале прошлого октября мы отправились в Домбай на три дня, чтобы посмотреть на горные озера, найти идеальный хычин и встретить закат с видом на Эльбрус. В этом путешествии многое пошло не по плану: мы разочаровывались в распиаренных местных блюдах и локациях, но именно эти неудачи стали началом настоящего приключения. Вот как это было.

День 1: Красный вагончик, «мишленовский» медовик и закат на перевале Гумбаши

Проснулись под барабанную дробь дождя по подоконнику, но решили придерживаться плана. Нарядились в дождевики (через пару часов они превратятся в бесполезные пакеты для наших продрогших туловищ) и отправились исследовать окрестности.

Первым чекпоинтом стала кофейня «Колибри» на улице Спасателей. Ее симпатичный треугольный домик (А-фрейм), нетипично модный для здешних построек, мы приметили в тревел-блогах. Координаты: 43.289861, 41.623892.

Вместо кофе официант порекомендовал взять чай с шишками и медом. Устроились на уличных качелях под навесом: капли отбивали ритм по крыше, а мы, как два мокрых кота, грели руки о кружки и любовались туманом, сползающим с гор. Вечером, на обратном пути, мы застали здесь большие компании у костра — очень уютно.

Кофейня «Колибри» в Домбае © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Дальше — смотровая на мосту через реку Аманауз, место паломничества всех туристов. Координаты: 43.291111, 41.625090. Здесь делают тот самый открыточный кадр с красным вагончиком на фоне горы Белалакая. Всего таких подъемников два: когда первый поднимается, второй спускается, поэтому канатку называют маятниковой.

Маятниковая канатка в Домбае © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Один вагончик вмещает до 40 человек. Касса и точка посадки на эту канатку находятся у гостиницы «Старый Домбай» на улице Спасателей, 3. Координаты: 43.290642, 41.624346. С 1980-х годов вагончики возят туристов до высоты 2250 метров. На этом уровне находятся рынок и несколько кафе. Отсюда же отправляется старая кресельная дорога — она связывает эту точку с гостиницей «Тарелка», уникальным объектом, оставшимся в стороне от новых маршрутов канаток.

«Тарелка» — это один из трех домов Futuro, сохранившихся в России. Всего в мире около 100 таких объектов. В 1960-х их спроектировал финский архитектор Матти Сууронен как домики для лыжников. По самой распространенной версии, СССР планировал закупить партию таких домиков к Олимпиаде-80, но сделка сорвалась. В страну успели поставить только три экземпляра. Один из них — в Фестивальном микрорайоне Краснодара, другой — в крымском Гурзуфе, а третий стал домбайской гостиницей на высоте 2250 метров — единственным Futuro, используемым по назначению. Забронировать здесь «каюту» можно и сейчас, если вы не клаустрофоб и готовы к скромным удобствам. Одна ночь в «Тарелке» обойдется примерно в 15 000 рублей.

Тучи сгущались, но мы все же решили подняться на вершину горы Мусса-Ачитара. Сейчас в Домбае работает только новая канатная дорога. Она поднимает до самой высокой точки с двумя пересадками: до первой (2277 метров над уровнем моря) в закрытых кабинках, а дальше (до 3008 и 3146 метров) — на открытых четырех- и шестиместных креслах. Билеты можно купить на любой участок, мы взяли полный маршрут за 2700 рублей с человека.

На первой остановке мы отыскали кафе «Инэ», чтобы посидеть на его балкончике, красующимся в осенних фотоотчетах из Домбая (координаты: 43.290536, 41.647630).

Прежде чем насладиться видом, пришлось пройти квест на установление зрительного контакта — нам тут явно были не слишком рады. После пассивно-агрессивных переговоров мы все же заняли столик с видом, заказали травяной чай и хычины. Балкончик оказался хлипким и узким, пока ты пытаешься не уронить телефон в пропасть в попытках сделать фото, ветер превращает хычины в сувенирную керамику.

Кафе «Инэ» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Прогулявшись по окрестностям, мы решили подняться на следующую высоту (3008 метров над уровнем моря) — уже на открытых креслах. Как только подъемник двинулся, хлынул ливень, а мы пожалели, что не захотели переплачивать за дождевики с регулируемым капюшоном и манжетами. Наши плащи проиграли битву со стихией в первые же секунды: вода затекала за воротник и в рукава, мы продрогли до костей, а волосы превратились в сосульки. Все время в пути мы пытались принять происходящее как бесплатную криотерапию для лица и двигались, чтобы не замерзнуть окончательно. Как только мы добрались до станции, побежали отогреваться в ближайший общепит, которым оказалась кофейня A-cafe (координаты: 43.291381, 41.672542).

Награда за стойкость не заставила себя ждать. Официантка предложила к глинтвейну медовик. Бархатистый, идеально пропитанный, он таял во рту, возвращая к жизни замерзшие конечности. Этот десерт достоен всех трех мишленовских звезд, буквально означающих «выдающуюся кухню, заслуживающую отдельного путешествия». При этом остальные здешние блюда, судя по виду и отзывам, далеки от идеала.

Тот самый медовик, который не испортило спорное товарное соседство © Фото Марины Солошко, Юга.ру

После спуска мы поспешили в отель — вечером нас ждала поездка на закат на перевале Гумбаши. Чтобы добраться туда из Домбая, нужно вернуться в Карачаевск и ехать на восток от аула Верхняя Мара. В ясную погоду на Гумбаши можно увидеть панораму Кавказского хребта и даже Эльбрус, но наш прогноз оставлял желать лучшего. Водителя и гида в одном лице мы нашли в телеграм-сообществе DOMBAY CHAT. Тур стоил 3500 рублей с человека, путешествие с нами разделили еще две туристки из Москвы. Чтобы скоротать время до заката, поездку разнообразили посещением Сентинского храма, источника и Сырных пещер.

Сентинский храм и Сырные пещеры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

За аулом Верхняя Мара дорога петляла по горному серпантину все выше и выше, пока почти полностью не утонула в тумане. Но наш гид явно знал каждый метр перевала и уверенно «шел по приборам».

Дорога на перевал Гумбаши и пушистый охранник смотровой площадки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Наконец, мы подъехали на машине прямо к краю обрыва, где нас встретила сюрреалистичная картина: плато, тонущее в молочно-белой пустоте, абсолютное ничто.

На перевале Гумбаши, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гид разжег горелку, чтобы заварить травяной чай, накрыл импровизированный стол с пирогами и шоколадом. И тут случилась магия: сквозь пелену пробился луч закатного солнца, тучи немного рассеялись, и мы смогли рассмотреть что-то дальше пары метров от себя.

На перевале Гумбаши, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На перевале Гумбаши, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Несмотря на то, что мы не увидели Эльбрус, да и вообще никакие горы, а от заката нам достался лишь хрупкий след, атмосфера этой неуловимой красоты момента надолго впечаталась в память.

По обратной дороге мы заскочили в кафе «У Зули» — взять с собой хычины, которые хвалили в домбайском чате. Но гештальт снова не закрылся: суховатое тесто, скудная начинка. Уснули, едва коснувшись подушки.

День 2: Бадукские озера и идеальный хычин

Планируя поездку, мы хотели попасть к Турьему озеру, но не нашли попутчиков для разделения стоимости заброски к началу тропы (около 20 000 рублей за машину). Многие испугались дождливого прогноза, который не сбылся.

Поэтому мы нашли альтернативу — Бадукские озера, или Бадуки, к которым можно добраться самостоятельно и почти бесплатно. К началу тропы ведет хорошая асфальтированная дорога, так что доехать туда можно на своей машине или такси. На КПП Тебердинского заповедника оплатили экосбор — 300 рублей с человека.

Бадукские озера — каскад из трех горных водоемов на реке Бадук. Голубые реки и завалы курумника на маршруте привели нас к трем непохожим друг на друга озерам: в форме сердца, изумрудному и большому, с видом на долину реки. У водоемов нет официальных названий, так что обычно их именуют снизу вверх по течению — первым, вторым и третьим. Дорога туда-обратно с остановками на фото и отдых заняла у нас 5 часов. Озера находятся в 10-20 минутах ходьбы друг от друга, так что, преодолев примерно 2,7 км пути, остается только наслаждаться видами.

Подробности о походе на Бадукские озера с координатами и фото ищите в этой статье Юга.ру:



Водоем-сердце, каменное море и голубые реки: идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно.

Первое озеро с высоты валунов по форме напоминает сердце. В начале октября в лесу уже зарождаются осенние краски: спеет рябина, желтеют клены. Здесь мы немного пожалели, что приехали раньше пика золотой осени, — уже через неделю склоны обещали вспыхнуть багрянцем и золотом.

У первого Бадукского озера © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первое Бадукское озеро и курумник на подходе к нему © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Через 20 минут мы вышли ко второму озеру. Больше других оно запомнилось цветом и чистотой: вода переливалась разными оттенками бирюзы, а зеркальная гладь одновременно отражала лес и обнажала каменистое дно.

Второе Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Второе Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще через 10 минут мы были у третьего, самого большого, озера. Его берег открывает вид на горную долину реки Бадук.

Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По возвращении мы мечтали только о еде, поэтому зашли в кафе «Кристалл» на улице Карачаевской. Координаты: 43.289131, 41.625047. Гуляя по поселку в первый день, мы приметили его веранду, нависающую прямо над бурлящей рекой. Интуиция нас не подвела: вот он — хычин, который будет сниться нам зимними краснодарскими ночами! Нежное тесто с хрустящей корочкой, сочная сырная начинка, струящаяся по тарелке золотистыми нитями, вкусное масло — невозможно сказать, что какие-то отдельные продукты сделали его идеальным, он был превосходен весь, целиком. После такого насыщенного дня и ужина сон был особенно сладок.

Кафе «Кристалл» в Домбае © Фото Марины Солошко, Юга.ру

День 3: Ущелье Гоначхир, озера Туманлы-Кель и Кара-Кель В день отъезда решили посетить два озера по пути домой. Первое, Туманлы-Кель, находится в Гоначхирском ущелье, и нам сильно повезло: маршрут открыли после большого пожара прямо в день нашего отъезда. Чтобы попасть к озеру, нужно свернуть с трассы А-155 направо после указателя «р. Гоначхир», не доезжая до гостиницы «Гоначхир».

Примерно в 110 метрах от съезда — КПП Тебердинского нацпарка, где нужно оплатить экосбор 200 рублей с человека. Далее вас ждет захватывающий 12-километровый маршрут по живописному Гоначхирскому ущелью — части исторической Военно-Сухумской дороги, соединяющей Черкесск с Сухумом (Абхазия). Асфальт здесь отличный, и дорога под силу любому автомобилю, но наслаждаться видом мешает одно непоправимое обстоятельство:

Гоначхирское ущелье после пожара © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гоначхирское ущелье после пожара © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гоначхирское ущелье после пожара © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гоначхирское ущелье после пожара © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Путь тянется вдоль реки Гоначхир через апокалиптический, душещипательный пейзаж: вместо зеленых сосен голубую воду обрамляет частокол обугленных поваленных стволов, повсюду черная сажа. Масштабы пожара поражают — 15 гектаров выгоревшего леса. Но на подъезде к озеру лес набирает свои естественные живые краски.

Туманлы-Кель переводится с карачаевского как «туманное озеро»: вода в нем прогревается до +20°C, поэтому в утренние и вечерние часы над поверхностью стелется молочно-белая пелена. Мы же застали достопримечательность в середине дня в «неглиже».

У озера есть оборудованная парковка и, что удивительно после увиденного, официальная зона для барбекю с мангалами. Со стороны парковки Туманлы-Кель не слишком живописно — могучие горные вершины остаются позади. Но тропинка, протоптанная левее дороги (если смотреть на озеро), открывает совсем другой вид.

Озеро Туманлы-Кель, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парковка у озера Туманлы-Кель, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парковка у озера Туманлы-Кель со стороны парковки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вид на озеро Туманлы-Кель со стороны парковки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Следующий водоем на пути — Кара-Кель, ухоженное озерцо прямо у трассы в Теберде. Координаты: 43.436935, 41.743436. Вокруг водоема разбили парк с лавочками и прогулочными дорожками. После Бадуков и Туманлы-Кель место не слишком впечатляет, но для завершения путешествия подходит идеально.

Озеро Кара-Кель в Карачаево-Черкесии © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Озеро Кара-Кель в Карачаево-Черкесии © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Озеро Кара-Кель в Карачаево-Черкесии © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Озеро Кара-Кель в Карачаево-Черкесии © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Дорога, жилье и заброски к достопримечательностям При планировании поездки мы сверялись с сообществом DOMBAI CHAT в Telegram — местной «биржей» туристических услуг. Здесь гиды ищут клиентов, а туристы — попутчиков, решают самые разные вопросы: от съема жилья и поиска рафтинг-тура до бронирования бани и советов по кафе. Именно там мы нашли водителя с внедорожником для поездки первого дня. Это не единственный, но самый крупный чат о Домбае в Telegram. Как добраться в Домбай На автомобиле Домбай — тупиковый поселок в Карачаево-Черкесии, куда ведет одна-единственная трасса, А-155. Расстояние по дороге: от Краснодара — около 470 км (7–8 часов в пути).

Добираться в Домбай из Краснодарского края удобнее всего на машине — не только чтобы не зависеть от расписаний, но и ради одной из самых живописных дорог Кавказа. На отрезке между Тебердой и Домбаем открывается вид на пик горы Белалакая. Ее название с карачаево-балкарского переводится как «полосатая скала» — темная порода горы прорезана яркими белыми жилами кварца. Для лучших кадров можно остановиться на обочине и запечатлеть гору на фоне живописного леса, обрамляющего трассу.

Если вы едете из других регионов не на своем авто, то логистика будет сложнее, но Домбай того стоит. Вот как можно это сделать.

На самолете Ближайшие к Домбаю аэропорты — в Минеральных Водах (около 220 км от курорта) и Ставрополе (около 260 км). Удобнее лететь до Минвод: рейсов гораздо больше и из города ходит прямой автобус в Домбай.

Доехать из Минвод в Домбай можно: На такси: поездка займет 3,5–4 часа. Это самый удобный, но и самый дорогой способ (около 5000 рублей). Можно вызвать «Яндекс Go» или договориться с водителем на месте.

На автобусе. Первый ежедневный рейс отправляется с автовокзала Минвод в 7:40 и прибывает на место через 4 часа 30 минут. Следующий автобус отправляется в 8:10.

На предварительно заказанном трансфере. Подобные предложения публикуют, например, в телеграм-чате DOMBAI CHAT или на «Авито». Этот же способ подойдет тем, кто прилетел в аэропорт Ставрополя.

На поезде Ближайшая к Домбаю железнодорожная станция — Невинномысск. Доехать отсюда на курорт можно также тремя способами: на такси, автобусе или заранее забронированном трансфере. В выходные от автовокзала Невинномысска на курорт ходит два автобуса с небольшим интервалом отправления — 06:15 и 06:25. В пути около 4 часов.

Нужно ли брать наличные? Да, но только на всякий случай — в поселке нет проблем с расчетами картой. Разменянные наличные пригодятся для оплаты маршрутов Тебердинского заповедника или для покупки сувениров на рынке, если не захотите пользоваться СБП или будут проблемы со связью.

Когда приезжать, чтобы застать золотую осень? Обычно ее пик приходится на середину октября. Мы же немного прогадали с датами и приехали в первых числах месяца, боясь упустить момент.