Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида. Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки

От брызг Атлантического океана во время серфинга — к жаркому дыханию саванны, где бродят носороги и львы. От медитативного наблюдения за китами, подплывающими к самому берегу, — к погружению в трагическую историю апартеида в Кейптауне. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова делится впечатлениями о том, как она побывала в самой южной точке Африки. Мой путь к китам был долгим и тернистым. В 2024 году я зимовала на Шри-Ланке, где можно купить экскурсию с наблюдением за этими млекопитающими. Выезд в 05:00, три часа пути, переполненная туристами яхта. Как итог — увидела только спины где-то вдали. И то не факт, что это были именно киты. На экскурсию я ездила с двумя подругами, все мы были разочарованы. Но решили, что непременно увидим китов где-нибудь в другом месте. Летим, едем, плывем к мечте Первая идея — Баренцево море. Пока собирались с мыслями, на окраину Северного Ледовитого океана уже отправилась моя знакомая. Ее целью тоже были киты. Но она тоже смогла увидеть лишь их спины вдалеке. Баренцево море мы вычеркнули из списка.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Потом выяснили, что одно из лучших мест, чтобы увидеть китов, — побережье ЮАР. Гигантских морских млекопитающих там можно наблюдать с июня по ноябрь, когда они мигрируют в теплые воды для размножения. Лучшим местом для наблюдения считается городок Херманус, который называют мировой столицей китов. Также этих животных можно увидеть в районе Кейптауна и других прибрежных городов. Решено — летим в ЮАР. Только вот эта страна считается не самой безопасной. Я настаивала на самостоятельном путешествии, подруги — на коллективном туре. В итоге выбрали второй вариант. Формат: фиксированная стоимость, в которую входят проживание в гостинице, завтраки, трансфер из аэропорта и обратно, все экскурсии. Перелет каждый организует и оплачивает самостоятельно. Место встречи — Кейптаун. Программа ожидалась довольно насыщенная: прогулка по центру города и Столовой горе, посещение виноделен с дегустацией напитков, китовое сафари и мыс Игольный, классическое сафари, мыс Доброй Надежды и пляж с пингвинами, гора 12 апостолов. За семь дней мы совершили путешествие по самым знаковым достопримечательностям региона. Познакомились с животным миром Африки, насладились лучшими винами, обедали в уютных кафе и ресторанах, видели красочные закаты и побывали на краю земли. Погнали! Знакомство с современным центром Кейптауна Вечером 13 октября наша группа из 12 человек встретилась за ужином в одном из ресторанов. Все из разных городов и сфер деятельности. Объединяло нас одно — жажда приключений и желание увидеть китов. В первый день программы нам предстояло погружение в историю и культуру Кейптауна. Наш гид рассказала основные моменты из прошлого ЮАР и показала важные архитектурные памятники.

Лавка в центре Кейптауна © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Больше всего всех участников тура поразила история про апартеид. Нам показали две лавочки с надписями «whites only» (только для белых) и «non-whites only» (только для небелых). Апартеид (с языка африкаанс apartheid — «раздельность») — официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южно-Африканской Республике с 1948 по 1994 годы Национальной партией. Суть политики заключалась в разделении жителей по расовой принадлежности и установлении разных прав для разных групп. Некоторые правила апартеида: африканцы должны проживать в специальных резервациях (бантустанах). Выезд из резервации и появление в крупных городах производится по специальному разрешению;

без специального разрешения африканцам запрещено открывать предприятия или работать в областях, обозначенных как «белая Южная Африка» (все важные города и экономические зоны);

африканцы лишены почти всех гражданских прав;

запрещены сексуальные контакты и браки между людьми разных рас;

африканцам запрещено покупать крепкий алкоголь;

африканцам нельзя присутствовать в церквях для белых;

детям африканцев преподавали навыки, нужные в работе на белых;

все авторитетные университеты принимали только белых студентов. Другой интересной локацией стал район Бо-Каап, ранее известный как малайский квартал. Его отличительная особенность — дома, выкрашенные в яркие цвета. У района тоже есть своя история, причем не самая радужная. Эти домики сдавали в аренду рабам из Малайзии (откуда и пошло второе название), Индонезии и других стран. Причем такие рабы считались более привилегированными (если к этому понятию вообще применимо такое слово). Наш гид рассказала, что изначально все дома были белыми, а после отмены рабства жители выкупили свое наемное жилье и покрасили его в яркие цвета. Это символизировало свободу.

Малайский квартал в Кейптауне © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Малайский квартал в Кейптауне © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Малайский квартал в Кейптауне © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Малайский квартал в Кейптауне © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Далее мы отправились на набережную Виктории и Альфреда — или Ватерфронт. Это одно из самых безопасных мест Кейптауна. Отсюда открывается красивый вид на главную достопримечательность не только города, но и всей страны — Столовую гору. Но нас больше привлекли морские котики. Одни спокойно лежали прямо на набережной и смешно посапывали, другие плескались в воде и были похожи на крутящиеся на шампурах шашлычки. Переходим к Столовой горе. Самую раскрученную достопримечательность Кейптауна можно посетить не тогда, когда хочется, а тогда, когда получится. Все зависит от погоды. Если гору застилают тучи (а это случается довольно часто), то на фуникулер вас просто не пустят. Нам повезло оказаться на платообразной вершине только ближе к вечеру.

Набережная Кейптауна, вид на Столовую гору © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вид на Кейптаун со Столовой горы © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Капский даман в Херманусе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вид со Столовой горы © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вид со Столовой горы © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вид со Столовой горы © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Морские котики на набережной Кейптауна © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вид со Столовой горы на Кейптаун и омывающий его бескрайний Атлантический океан открывается просто невероятный. Ощущение, что ты паришь над землей и можешь потрогать облака, которые весь день мешали нам забраться на вершину. Там мы встретили необычного зверька — капского дамана. Они всегда смотрят как будто насупленно, с недовольством или даже обидой во взгляде. Возможно, потому что мы не могли запомнить его название и именовали то кроликом, то бобром, то капибарой, то вомбатом. Забавно, что даман является ближайшим эволюционным родственником слона. За этот день мы прошли около 10 километров и сделали сотни красивых фотографий. Киты, киты, китыыыыы! На следующий день мы отправились наблюдать за китами. Точнее, это была попытка увидеть морских исполинов, потому что никто не может дать гарантию, что млекопитающие точно появятся на горизонте. У побережья ЮАР встречается несколько видов китообразных. Помимо южного гладкого — главного героя местных вод, сюда заплывают горбатые киты и полосатики Брайда, а время от времени появляются даже косатки.

Гладкие киты в Атлантическом океане © Коллаж из фото Иолины Грибковой

К 07:00 в заливе Гансбай нас ждала яхта. Мы быстро позавтракали, закинулись «Драминой» и отправились навстречу китам. Местным рыбакам запрещено использовать эхолокацию, потому что она дезориентирует морских млекопитающих. Приходится ориентироваться только на личный опыт. И он нашего капитана не подвел. Мы проплыли примерно 20 минут, остановились и вскоре буквально в нескольких метрах от яхты увидели их — самку кита с детенышем. Вы только представьте, как 12 человек в унисон восклицают: «Ваааау», «Ух ты», «Ничего себе», «Они настоящие». Не хочу показаться сентиментальной, но от увиденного я заплакала. Мы отплыли еще дальше — и около судна показались еще четыре кита: две самки и два детеныша. Такого «улова» не ожидал никто. Примерно через час нашего китового сафари группа уже не восклицала и не бегала по судну, чтобы успеть сделать фото или видео. Мы просто тихо наслаждались захватывающим зрелищем: киты плавали вокруг яхты, погружались в воду и всплывали, пускали через дыхало «фонтаны» — столб пара и водяных брызг. На просторах океана мы даже увидели африканского пингвина. Хотя эти птицы обычно не заплывают так далеко. Но об этом чуть позже.

Макет гладкого кита в натуральную величину на набережной Хермануса © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Бухта Хермануса © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Бухта Хермануса © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Бухта Хермануса © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Затем мы отправились в небольшой городок Херманус — неофициальную «китовую столицу» страны. Благодаря особенностям рельефа побережья этих морских млекопитающих в ЮАР часто видно прямо с суши. В частности, глубокие воды залива Уокер-Бэй подходят вплотную к берегу. Здесь киты подплывают на расстояние всего 15-20 метров от берега. Мы приехали в Херманус, вышли из машины и тут же увидели в бухте кита. Он игриво вскидывал хвост. На набережной было много капских даманов. Они бегали туда-сюда, совершенно не опасаясь людей. Даже наоборот — позировали на камеру. В Херманусе существует так называемый китовый глашатай. В разгар сезона специально назначенный человек патрулирует набережную с рогом и громко извещает публику, когда кит подходит близко к берегу. Услышав сигнал глашатая, туристы собираются и готовятся увидеть величественного гостя. Подобной должности больше нет нигде в мире, и она подчеркивает, насколько киты важны для местной культуры и туризма. Прогуливаясь, мы услышали характерный звук. И недалеко от берега действительно увидели кита, который выпрыгнул из воды. Выпрыгнул! Наш гид сказала, что кит никогда не делает такой пируэт единожды, и посоветовала ждать. Примерно через 20 секунд необычное действо повторилось, а потом еще несколько раз. У меня буквально отвалилась челюсть. Чистый гедонизм Очередной день был посвящен знакомству с культурой вина в ЮАР. Мы отправились в район Стелленбос, где посетили сначала современную дизайнерскую винодельню, а затем более классическую и камерную. Без дегустации напитков не обошлось. Виноделие в ЮАР — это отрасль с более чем 350-летней историей. Страна занимает восьмое место в мире по производству напитка. Южная Африка использует средиземноморский климат для выращивания как международных, так и местных сортов винограда, наиболее известным из которых является пинотаж — гибрид пино нуар и сенсо.

Винодельня в Стелленбосе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Винодельня в Стелленбосе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Винодельня в Стелленбосе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Винодельня в Стелленбосе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Виноделие в ЮАР появилось благодаря созданию голландской колонии, позже свои знания привозили французы и англичане. Все это повлияло на стиль и качество вина. После посещения виноделен мы прогулялись по старинным улицам Стелленбоса и окунулись в историю этого места. Финальной точкой стал пляж у гор 12 Апостолов, они являются частью комплекса Столовой горы и расположены над заливом Кэмпс-Бэй. На самом деле хребет состоит из восемнадцати вершин, а не двенадцати. Там мы провожали закат. Было довольно ветрено и прохладно, но очень красиво. Фото скажет само за себя.

Пляж у гор 12 Апостолов © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Отдельно хочется сказать о погоде в Кейптауне. ЮАР — это не типичная Африка, вроде Египта или Туниса. Страна находится в южном полушарии, а значит времена года меняются местами. Также свой отпечаток накладывает близость к Антарктиде. Нам сразу сказали не рассчитывать на пляжный отдых и купание в Атлантическом океане, потому что температура воды всего 15 градусов. Одежду мы брали осенне-весеннюю и одевались по принципу капусты. Мысы Игольный и Доброй Надежды Считается, что свое название мыс Игольный получил за игловидную форму рифа, которым усыпано Капское побережье. Место примечательно двумя фактами. Во-первых, это самая южная точка Африканского континента. Во-вторых, здесь, на 20-м меридиане восточной долготы, встречаются Индийский и Атлантический океаны. Рядом с парковкой можно увидеть инсталляцию, показывающую рельеф Африки с проходящим через нее меридианом. А на берегу находится постамент, показывающий административные границы двух океанов.

Мыс Доброй Надежды в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мыс Доброй Надежды в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мыс Доброй Надежды в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мыс Доброй Надежды в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Атлантический океан в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мыс Игольный в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мыс Игольный в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Маяк на мысе Игольный в ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На возвышенности на гостей пляжа безмолвно взирает маяк мыса Игольный. На него можно подняться, заплатив 200 рандов. Однако кассир принимает только безналичную оплату иностранной картой. Не очень-то и хотелось. Мыс Доброй Надежды — самая юго-западная точка Африки. Местность рядом с ним вошла в мой личный топ самых красивых. Мыс расположен на Капском полуострове в 60 километрах от Кейптауна. Здесь береговая линия Африки впервые поворачивает на восток, открывая путь из Атлантического океана в Индийский. В 1488 году его открыл для европейцев португальский мореплаватель Бартоломео Диас и первоначально назвал мысом Бурь из-за частых штормов. Позже король Жуан II переименовал его в мыс Доброй Надежды, чтобы выразить веру в открытие морского пути в Индию. Если говорить откровенно, то мыс Доброй Надежды — ничем не примечательный кусочек берега, рядом с которым находится табличка с географическими координатами. Однако на него открывается невероятной красоты вид с расположенного вблизи мыса Пойнт. Это действительно нужно увидеть своими глазами. Черно-белое чудо У берегов Африки обитают пингвины. Увидеть их — еще одна цель моей поездки в ЮАР. Считается, что очковый (африканский, ослиный или черноногий) пингвин приплыл в Африку из Антарктиды, которая находится довольно близко к континенту. Птицы адаптировались под местный климат и основали колонию. Чтобы увидеть пингвинов, наша группа отправилась на пляж Боулдерс, расположенный в Саймонстаун на восточной стороне Кейптауна. Эти милые создания обосновались здесь в 1980 году и с тех пор стали настоящей достопримечательностью региона. К пляжу проложена дорога из деревянных досок, везде стоят таблички, что ступать на песок нельзя. Трогать пингвинов — категорически запрещено. На небольшой смотровой площадке толпятся туристы, наблюдая за птицами. Животные не обращают на зевак никакого внимания: кто-то вальяжно расхаживает по пляжу, кто-то в норе высиживает яйца, кто-то устраивает брачные игры. Наблюдать за ними — как медитация. Можно часами стоять и залипать.

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж Боулдерс, Кейптаун © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Затем через дебри мы отправились на секретный пляж без всяких деревянных дорожек и смотровых. Там пингвины свободно передвигаются по территории. Один самый любопытный даже попытался посмотреть, что лежит в оставленном мною на камнях шопере. В 1900-е годы популяция очковых пингвинов у побережья ЮАР оценивалась в миллион особей. Сегодня в Южной Африке их обитает всего около двух с половиной тысяч. Вид имеет охранный статус «Находящийся на грани полного исчезновения». Причина — масштабный вылов рыбы, которой питаются птицы. Помните, выше я рассказывала, что во время китового сафари мы видели пингвина? Им настолько нечего есть и нечем кормить птенцов, что приходится заплывать очень далеко в поисках пропитания. И не всем удается вернуться назад. Большая африканская… четверка Отдельной частью программы стало сафари в частном заповеднике Аквила. Это самое близкое к Кейптауну место, где можно увидеть большую африканскую пятерку: льва, слона, носорога, буйвола и леопарда. Слона и буйвола я уже видела на Шри-Ланке, поэтому летела в ЮАР за оставшимися тремя животными. Большая африканская пятерка — традиционное название пяти видов млекопитающих, являющихся наиболее почетными трофеями среди охотников. Как объяснила наш гид, в нее включены именно лев, слон, носорог, буйвол и леопард, потому что это самые опасные и сложные животные для пешей охоты. Кроме того, если их ранить, то они не начнут убегать прочь, а перейдут в наступление.

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сафари в частном заповеднике Аквила, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Путь до заповедника занял три часа. Это время мы любовались пейзажами Западно-Капской провинции — горами, виноградниками и равнинами. После чего оказались в сердце дикой природы Южной Африки. За два часа сафари нам удалось не только насладиться ее первозданной красотой, но и понаблюдать за животными в саваннах и на водопое. Первыми нам повстречались жирафы — самка, самец и детеныш. Затем мы увидели носорогов. Сначала самку с детенышем, а потом еще трех взрослых особей. Я чуть не выпрыгнула из машины от радости. Потом нам дорогу перешла длинная колонна буйволов. Наибольший восторг у нашей группы почему-то вызвали зебры. Потом мы еще видели льва и львиц, африканских буш-слонов (самое крупное наземное млекопитающее в мире), страусов, бегемота, антилоп. Увидеть леопарда нам, к сожалению, не посчастливилось. Но мы не расстроились. Решили, что это лишь повод отправиться за ним в Кению. Эмоции от сафари сложно передать словами. Я испытала дикий восторг. Причем как от увиденных животных, так и от природы в целом. Здесь она однозначно прекрасна. В поисках идеальной волны Отдельно хочется рассказать про серфинг. Он не был частью программы тура, его я запланировала отдельно на свободный от развлечений день. До этого я серфила на Шри-Ланке в Индийском океане. Захотелось проверить, есть ли разница с Атлантическим. Забегая вперед, скажу, что есть. До специального пляжа с серф-кэмпами пришлось ехать около 30 минут. Но дорога была довольно живописной, поэтому время пролетело незаметно.

Муизенберг, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Муизенберг — пляж на побережье Фолс-Бей. Он известен своими мягкими и длинными волнами, идеально подходящими для новичков. Его визитная карточка — яркие разноцветные кабинки для переодевания. Здесь же находится Surfers’ Corner с множеством кафе и серф-школ, где можно арендовать доску и гидрокостюм и взять уроки. На пляже я впервые увидела португальские кораблики. Они были разбросаны по всему пляжу, поэтому нужно было тщательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на них. Это не судно, а вид медузы (физалия). Португальским корабликом ее назвали из-за необычной формы пузыря, который держит беспозвоночное на плаву. Раньше я о них читала только в школьной энциклопедии, а теперь посчастливилось (или нет) увидеть вживую.

Португальский кораблик © Фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Физалии ядовиты. По составу их отрава похожа на токсин кобры. Чтобы получить острые ощущения, достаточно наступить даже на засохшее щупальце. Известны летальные случаи, однако нейтрализовать ожог поможет соленая океаническая вода. Вернемся к серфингу. Я натянула на себя гидрокостюм и отправилась на разминку и инструктаж. Конечно, тренер разговаривал по-английски, который у меня сильно хромает. Я сразу сообщила об этом, после чего наше общение строилось в основном на игре «Крокодил». Когда мы уже собрались идти к воде, тренер показал на вышку в 20 метрах от нас и сообщил, что там сидит специальный наблюдатель, следит за появлением акул (в водах Южной Африки водятся в том числе большие белые) и сигнализирует флагами. Если поднят черный — вода мутная и видимость плохая, зеленый — все чисто, красный — была замечена акула. Не могу сказать, что после этой информации мне стало спокойнее серфить. Лучше бы не говорили. Как я уже говорила, вода в Атлантическом океане обычно не превышает 15 градусов. И мои ноги ощутили это, как только я коснулась кромки. Сначала было реально холодно, и у меня закрались мысли закончить этот увлекательный аттракцион. Но тренер подбодрил, поэтому продолжили.

Пляж на побережье Фолс-Бей, ЮАР © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру