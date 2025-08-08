Кладбище барж, лотосы, мосты: 5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре

Испытание для каждого краснодарца: в +40°C смотреть на Кубань, в которой нельзя купаться. Предлагаем легальную альтернативу — речную одиссею на сапборде мимо розовых полей лотосов, скелетов списанных барж, живописных мостов и экзотических уток.

Собрали 5 красивых сап-маршрутов в Краснодаре, по которым регулярно организуют групповые сплавы с инструктором. Секретами водных приключений с нами поделился Олег Жестков — основатель сап-станции «ВСЕ-НА-САП», чемпион мира по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта России.

Рассвет в лотосах: утренняя магия Старой Кубани Идеальный маршрут для романтиков. Пока город спит, вы уже швартуете доску к ковру гигантских «лопухов» лотоса. Момент одинаково идеальный для фото и медитации: на вощеных листьях, как ртутные шарики, перекатываются капли росы, над рекой парит туман, а розовые бутоны наливаются золотом восходящего солнца.

Краснокнижные лотосы растут в озере Старая Кубань (район парка «Солнечный остров») в двух местах. Гуще всего — у церкви Дмитрия Донского — благодаря теплой воде от сброса ТЭЦ они распускаются уже в начале июля. К середине месяца цветение захватывает участок у гребной базы КубГУ — здесь лотосы можно увидеть прямо у берегов сап-станций.

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Где искать озера и пруды с лотосами: в Краснодарском крае

в Краснодаре

Рассветные туры стартуют затемно, около 4 утра. Обычно их участники плывут не только к лотосам, но и по Казачьему ерику к подвесному мосту «Солнечного острова». Самый сложный участок — переправа в ерик: боковое течение может сделать доску капризной. Зато в самом ерике — почти абсолютный штиль, идеальные условия, чтобы уверенно встать на доске и насладиться неспешной греблей.

«Часть пути через ерик — наша краснодарская Амазонка. Деревья склоняются над водой, атмосфера невероятная. Рассвет здесь — волшебное время. А прогулка к лотосам — уникальная возможность посмотреть на краснонижные растения в черте города», — делится Олег Жестков. Те, кому не близка «магия рассвета», могут отправиться к краснокнижникам чуть позже, в 7–8 утра или на закате. Но учитывайте, что после полудня цветки начинают постепенно закрываться.

Сложность: низкая.

В пути: 1,5–2 часа.

Цена группового тура: 1700–2000 ₽.

Где взять тур:

Ближе к церкви: «Sup-прогулки» на Кубанской, 32/7, +7(996)409‑27‑33; Sup Kultura на Кубанской, 24, +7(928)667-73-77.



У базы КубГУ: «Лотос» на Парусной, 14/1, +7(988)956‑90‑00; «ВСЕ-НА-САП» на Парусной, 18/1, +7(918)851-11-99.

2. Вокруг Солнечного острова: сап-сафари с утками

Этот кольцевой маршрут проведет вас вокруг одного из самых зеленых оазисов города — парка «Солнечный остров». Его история началась в XIX веке с паводка, изменившего русло Кубани и оставившего после себя живописную старицу.

Стартовать можно от любой сап-станции на берегу озера, больше всего их у гребной базы КубГУ. Отсюда вы будете двигаться ко входу в парк и преодолеете короткий пеший переход через дамбу у сброса ТЭЦ. Проплывете под входным мостом парка, мимо зарослей лотосов у церкви и попадете на самую фотогеничную часть пути — вход в Казачий ерик. «Здесь вас ждет сюрприз: в тихих заводях среди привычных уток плавают экземпляры необычных расцветок. Говорят, это потомки редких видов, когда-то сбежавших из местного сафари-парка и смешавшихся с дикими сородичами. Теперь здесь можно встретить уникальные гибридов, которых не увидишь больше нигде», — рассказывает наш гид.

Вид на Казачий ерик © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Захватите полезное угощение для уток (зерно, крупы, фрукты, нашинкованные овощи — не хлеб!), чтобы понаблюдать за ними вблизи. Продолжая путь, вы окажетесь под Подвесным мостом. Вскоре после него — еще один пеший участок: возьмите доску, пройдите по узкой перемычке между островами и отправляйтесь обратно к гребной базе, чтобы замкнуть кольцо маршрута.

Сложность: средняя.

В пути: 2–2,5 часа.

Цена группового тура: 1500 ₽.

Где взять тур: любая сап-станция на Старой Кубани. Смотреть сап-станции на «Яндекс Картах».

3. От водопадов к кладбищу барж: заброшенные сокровища Кубани 12-километровый сплав вдоль непарадных берегов для любителей индустриальной эстетики. Маршрут начинается у песочного пляжа в микрорайоне Гидростроителей и заканчивается близ улицы Воронежской. Первый чекпоинт на пути — мини-водопады, образовавшиеся от теплого сброса ТЭЦ. Путь вниз по течению Кубани мимо урочища Красный кут приведет к конечной точке — Кладбищу барж: остовам судов, списанных еще в советские времена, призракам ушедшей речной эпохи.

Краснодарские водопады и пляж у урочища Красный Кут © Фото Олега Жесткова

Олег Жестков рассказывает: «Это один из самых интересных маршрутов! Активные новички легко пройдут эти 12 км: течение несет со скоростью около 5 км/ч, нужно лишь немного подруливать. Проходим мимо краснодарских водопадов — к ним можно подплывать вплотную, иногда ребята выходят на камни для красивых фото. Совет тем, кто хочет сплавиться самостоятельно: после водопадов держитесь правого берега — примерно через 800 метров слева под водой скрыт затопленный лес с корягами, опасными для оборудования.

На кладбище барж интересно подойти поближе кораблям, которые идут на распил, но без фанатизма: охрана там бывает недружелюбной. Вероятно, из-за того, что иногда люди пытаются выйти на корабли, а это опасно: можно провалиться или порезаться».

Кладбище барж © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кладбище барж © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сложность: выше среднего.

В пути: 3–4 часа.

Цена группового тура: 2200–3500 ₽.

Где взять тур: «ВСЕ-НА-САП» на Парусной, 18, +7(918)851‑11‑99.

Заповедный каньон, горное озеро, море: 7 красивых мест для сапсерфинга в Краснодарском крае

4. От Затона до Юбилейного: легкая прогулка вдоль городских панорам

Идеально для первого знакомства с доской. Старт — у Дворца спорта «Олимп» на Затоне. Плывем по течению: сразу проходим под аркой Моста поцелуев, наслаждаясь видами городской набережной с необычного ракурса, затем под Тургеневским мостом. Финиш — на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Ровная вода и легкое течение позволят насладиться неспешной прогулкой.

«Отличный вариант для жителей Юбилейного увидеть свой район с воды. Урбанистические виды: набережная, ЖК «Адмирал», Мост поцелуев снизу. Не такой раскрученный маршрут, как к лотосам, но свой шарм есть», — замечает основатель сап-станции.

Сложность: низкая.

В пути: 1,5 часа.

Цена группового тура: 2000 ₽.

Где взять тур: «ВСЕ-НА-САП» на Парусной, 18, +7(918)851‑11‑99.

Сплав в районе Моста поцелуев © Фото Олега Жесткова

5. Гидрострой — Юбилейный: длинная дистанция

Те, кто хочет настоящего речного путешествия, могут стартовать в микрорайоне Гидростроителей за ЖК «Фреш» и финишировать на выбор: у дворца спорта «Олимп» (Затон) — маршрут длиной 20 км;

на Рождественской набережной или у фитнес-клуба XFit (Юбилейный) — 26–27 км.

Олег Жестков предупреждает: «Самостоятельный сплав по Кубани требует подготовки. Обязательны жилет и страховочный лиш — специальный шнур, пристегивающий вас к доске. Во-вторых, нужно заранее разобраться с траекторией: на судоходной реке нельзя выходить на фарватер — по нему у нас курсирует речной трамвайчик. Фарватер проходит по середине водоема, между правыми (красными) и левыми (белыми) буями — эти плавучие знаки выглядят как конусы. Итак, сначала мы идем вниз по течению по Кубани вдоль правого берега, минуя центр реки между красным и белым буем — эта зона для судов. Но под Тургеневским и Яблоновским мостами все наоборот: двигаемся строго по фарватеру, убедившись в отсутствии судов. Тем, кто собирается самостоятельно пройти Яблоновский мост, важно продумать траекторию заранее: это опасный участок с сильными водоворотами — течение несет сап прямо на опорные стойки. С группой мы проходим это место сидя и на максимальной скорости — не ускоряемся, но и не останавливаемся для фото». Сложность: высокая.

В пути: 5–6 часов.

Цена группового тура: 3500 ₽.

Где взять тур: «ВСЕ-НА-САП» на Парусной, 18, +7(918)851‑11‑99.