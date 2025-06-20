Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае

Старт летнего сезона Анапа встретила непривычно тихо. В начале мая Роспотребнадзор признал 150 пляжей города и Темрюкского района непригодными для купания. Курорт оказался в «красной зоне» после разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года. По просьбе Юга.ру журналист Ростислав Карабут изучил, как изменилась жизнь на побережье: в каком состоянии сейчас гостиничный бизнес в Анапе, как туристы воспринимают ограничения и чем привлекательны альтернативные форматы отдыха.

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского побережья. Cудна перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей.



В начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. По оценкам экспертов, летом курорт может потерять до 2,5 млн отдыхающих.



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Как будто апокалипсис Чтобы понять реальные настроения в городе, достаточно поговорить с теми, кто работает «на земле». Вера Симон — владелица гостевого дома в Анапе, которая, как и большинство ее коллег, столкнулась с проблемами. — Людей очень мало. Кафе пустые, музыка везде играет, а народа нет. Как будто апокалипсис какой-то. Практически нет таких туристов отчаянных, которые ничего не боятся и летят быстрее на курорт. Симон отмечает, что работает в сфере гостеприимства пять лет, за это время у нее сформировалась постоянная база клиентов. Однако даже среди них активность в этом сезоне минимальна. — На весь сезон сейчас всего пять оплаченных бронирований. Это все мои постоянные гости, их ничего не пугает: «У нас отпуск, нам без разницы. Мы едем и найдем, чем себя занять». Еще была бронь от новых гостей, но после того как Роспотребнадзор все категорически закрыл, они очень сильно испугались и сделали отмену. Спроса действительно нет. А в конце мая на два дня приезжали краснодарские отдыхающие, сказали, что купаться не боялись, песок великолепный, пляж чистый и людей мало — им так даже больше понравилось. В общем, кого-то точно ничего не останавливает.

Пляж на Бугазской косе, февраль 2025 года © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

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По мнению владелицы гостевого дома, одной из причин снижения интереса к курорту стала и информационная повестка. Симон считает, что региону нужна поддержка на уровне медиа. — Очень много гадостей и негатива навешивают людям в интернете. Также есть те, кто смотрят исключительно телевизор и верят абсолютно каждому слову. Хотелось бы, конечно, чтобы людей не запугивали. Они вроде как обезопасить хотят, но при этом не помогают Анапе. Хочется дождаться уже справедливости. Такое ощущение, что есть некий заговор против нашего города. Будто у кого-то есть свои интересы в развитии других мест. Слишком нагнетают, и это серьезно сказывается. Я очень обеспокоена ситуацией, потому что это мой бизнес и основной доход. Самое страшное — что никак повлиять на это не могу, и это угнетает.

Культурный код: море «лечит» даже через мазут

Рассказ Веры Симон рисует картину почти заброшенного курорта, но кто же те «отчаянные туристы», которые все равно едут в Анапу? Чтобы понять эту логику, мы обратились к психологу и путешественнице Светлане Петропавловской. Она объясняет: дело не в бесстрашии, а в глубоко укоренившихся культурных установках. По ее словам, для огромной части россиян, особенно жителей северных регионов, море — это не просто вид отдыха, а почти сакральная цель, ради которой можно пойти на многое. — Северянам жизненно важно побыть у моря. Им не хватает дома дней, когда можно позагорать и поплавать. Они едут, закрывая глаза на «цветущее», грязное, многолюдное море. И готовы терпеть неудобства ради «здоровья» — это устойчивый миф, что детей надо обязательно вывезти к морю, и он сильнее любых новостей.

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Эта психология кардинально отличается от восприятия местных жителей. «Избалованные близостью двух морей южане относятся к пляжам иначе, — говорит Петропавловская. — Для нас все в доступе, и мы любим приезжать на безлюдное море вне сезона, когда оно чистое и красивое». После сообщений о закрытии пляжей у части отдыхающих возник эффект разочарования, когда привычный способ отдохнуть становится невозможным. По словам Петропавловской, это не только про загрязненную воду. — Увы, речь не только о загрязненных водах нашего побережья. Это и об отсутствии авиасообщения из краевого центра. И о невозможности получить визу в другие страны. Нас в некотором смысле «заперли» в своих домах, оставив небольшие вариации между странами Азии и Африки. Благо, нам досталась от предков огромная собственная страна, которую тоже неплохо бы успеть посмотреть своими глазами, чем мы и занялись с начала СВО. Но почему именно пляж, а не, скажем, лес или горы, стал синонимом слова «отпуск»? Психолог считает, что этот образ десятилетиями формировался массовой культурой. — Кинематограф и литература создали устойчивое представление о том, что отдых — это безделье, нега, прогулки в шляпах по набережной. Для большинства россиян, которые привыкли многое делать своими руками — от готовки до работы на даче, — полное отсутствие всякого труда и есть идеальный отдых. И пляж стал его главным символом. Таким образом, для значительной части туристов формула «отпуск = море» настолько фундаментальна, что даже экологический кризис не может ее сломать. Но что делать тем, для кого такой «отдых по инерции» неприемлем? Именно они в этом году начали активно прокладывать новые маршруты.

План Б: как туристы (пере)открыли для себя горы Пока одни по привычке бронировали жилье у моря, другие, столкнувшись с ограничениями, начали искать альтернативы. И главной из них стал активный туризм. Вместо шезлонгов — рюкзаки, вместо набережных — горные тропы. Чтобы узнать, как выглядит этот новый тренд изнутри, мы поговорили с Дмитрием Митро, блогером и организатором походов по горам Краснодарского края. Митро водит группы с 2016 года и подтверждает: интерес к такому отдыху стабильно рос и раньше, но этот сезон показал нечто новое. — Интерес к походам действительно растет, людей на маршрутах все больше. Раньше я водил один-два тура за сезон, в этом году — уже пять-шесть. Группы стали формироваться заранее и плотнее. Если несколько лет назад костяк составляли друзья и знакомые, то теперь большую часть групп формируют приезжие ребята — из Москвы, Питера, Уфы, Казани.

Покоряем вершины: 10 гор Краснодарского края для активного туризма

Горы стали привлекать тех, кто раньше и не думал о таком формате. Поход перестал быть уделом опытных туристов и превратился в доступную опцию для всех. — Сейчас со мной ходит очень много людей, кто впервые решился на длительное приключение. В процентном соотношении новичков и опытных — примерно 50 на 50. Это позволяет нам находить комфортный темп для всей группы, двигаться не спеша, дожидаясь отстающих. Это совсем не похоже на то, как мы ходили раньше — в быстром темпе, по 80-90 км за 3-4 дня. Но выбор гор — это не всегда отказ от моря. Часто это лишь другой способ насладиться природой региона, который можно совмещать с традиционным курортным отдыхом. — У меня есть классный маршрут, где мы начинаем путь в Псебайском районе, выходим на Красную Поляну, а после едем в Адлер купаться в море. Это просто разные виды отдыха. В горы люди идут, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом и побыть наедине с природой, вдали от шума и дорог. Это вызов, медитация и совершенно другие эмоции.

Гора Собер-Баш © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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Тем, кто хочет попробовать, но боится, Дмитрий дает простой совет: не нужно быть спортсменом, достаточно базовой подготовки и желания. — Обзаведитесь стандартным оборудованием — палаткой, спальником, рюкзаком. Делайте зарядку по утрам и старайтесь больше ходить пешком в обычной жизни. У меня нет сверхсложных программ, маршруты подходят практически всем. Со мной однажды ходил девятилетний брат моего товарища на четыре дня, и еще как-то мама друга прошла с нами пятидневный маршрут сквозь дождь на подъеме в гору. А для тех, кто не знает, с чего начать, гид предлагает ориентир на карте: «Прочертите треугольник между Псебаем, Даховской и Красной Поляной».