Краснодар оказался на последнем месте из 16 городов-миллионников по зеленым зонам, которые «Роскосмос» посчитал по спутниковым снимкам. Летом гордума Краснодара решила обновить 15 зелёных зон за 13,7 млн рублей, высаживать новые деревья не планирует. Как застройщики и низкие зарплаты чиновников вредят деревьям? И почему недавние реконструкции набережной в ЮМР и Дмитриевского сквера только ухудшили ситуацию с озеленением? Юга.ру поговорили с основательницей движения «Помоги городу» и главой общественного совета по озеленению Еленой Шуваловой. Про анализ озеленения по спутниковым снимкам Оценка Роскосмоса реальна. Города сравнивали по одной методике, поэтому есть еще повод пересмотреть свое отношение к зеленому фонду. За последние десятилетия Краснодар теряет зеленые насаждения стремительно. Вокруг него было много садов, виноградников, полей и лесополос. Они были зеленым каркасом города, но сейчас вырубаются под застройку.

К сожалению, массовая застройка в полях, нарушение законов и отсутствие контроля привели к ужасающим последствиям. Площадь озелененных общественных пространств ниже минимальной нормы более, чем в 10 раз. Положено не менее 16 кв. метров на человека, а у нас около 1,3. Как так вышло Наши строители не создают новые зеленые общественные пространства и нарушают градостроительные нормы: положено 6 кв. метров на человека на внутридомовой территории и еще 10 кв. метров на человека во внутриквартальных парках. Но мы видим бетонные коробки с асфальтом. Много вырубают и владельцы коммерческих помещений: деревья либо загораживают их витрины, либо мешают сделать парковку. Еще печальный факт: большинство деревьев в Краснодаре высажены 50-70 лет назад, а их средний срок жизни здесь как раз подходит к концу. Каждый год мы теряем больше, чем высаживаем. Есть и человеческий фактор: сотрудники департамента городского хозяйства с зарплатой 30 тыс. несут полную материальную и уголовную ответственность за каждое упавшее дерево, покалечившее кого-то или повредившее чье-то имущество. И люди, боясь штрафов, выписывают порубочные билеты по малейшим признакам аварийности. Так как по-прежнему нет муниципальной службы по уходу за здоровьем деревьев, они массово идут под вырубку.

Формовочная или санитарная: Как происходит обрезка деревьев в Краснодаре

И главное: в Краснодаре до сих пор нет комплексной программы реализации генплана по озеленению. Ее должны были разработать за шесть месяцев после его утверждения, но прошло более двух лет. Что можно сделать Мы от движения «Помоги городу» более восьми лет призываем возродить муниципальную службу, которая займется зеленым фондом и городским питомником, но пока безуспешно. Подобные службы работают в Казани и Ставрополе, мы изучали их опыт и делились им с мэрией. В Краснодаре такую службу в свое время уничтожили, как и питомник. Благодаря активности нашего движения, экспертов и жителей Минстрой РФ включил Краснодар в тройку пилотных городов по созданию водно-зеленого каркаса (ВЗГК). Это проект из стратегии социально-экономического развития Краснодара до 2030 года. Но мэрия до сих пор не занимается им, а на активизме и волонтерстве такой большой проект реализовать невозможно.

Краснодар в 2000 и 2016 годах на снимках из космоса © Коллаж из статьи tjournal.ru/77150

Все новые зеленые пространства должны соответствовать критериям ВЗГК: по ним можно понять, как озеленение влияет на температуру и влажность воздуха, движение воздуха, очистку почвы и воздуха, отвод и очистку ливневых стоков, проветриваемость города и сохранение биоразнообразия. От всего этого зависит физическое и психическое здоровье горожан. У нас есть МКУ «Центр озеленения и экологии», департамент городского хозяйства и департамент архитектуры, но они плохо взаимодействуют. Поэтому об озеленении чаще говорят активисты и экологи, а хотелось бы от слов перейти к делу, и чтобы главную роль в этом деле взяла на себя мэрия. Проблемы с компенсационным озеленением На компенсационное озеленение в прошлом году не выделили ни копейки. В этом году — 20 млн рублей. Надеюсь, все это высадят осенью.

Важная проблема с компенсационным озеленением: оплата за вырубку деревьев приходит просто в общий бюджет и не идет целевым образом на озеленение. Мы давно говорим, что эти средства надо выделить в отдельный бюджет, чтобы они шли именно на озеленение, но пока ничего не получается. Возможно, достучимся с приходом нового мэра. Почему в городе не создают новые зелёные зоны Муниципального бюджета хватает лишь на реконструкцию существующих, а на новые зеленые зоны нужны другие средства. Чаще всего их выделяют по федеральной программе «Комфортная городская среда». Например, на Николаевский бульвар на Гидрострое выделили 262 млн, на городской сад Карасунский, который планируют сделать на месте Народного парка в Комсомольском микрорайоне, закладывают около 150 млн. Примечание Юга.ру: В июне мэрия обещала разработать единую концепцию благоустройства Карасунских водоёмов к концу июня, не называя примерную стоимость ни проекта, ни реализации. В августе мэрия собрала около сотни пожеланий к концепции Карасунских озёр. На их основе в сентябре хотели начать эскизные проекты, согласовав их с жителями.

На Николаевском бульваре рабочие вырубили 119 деревьев: Ущерб оценили в 30 млн рублей

Принцип, по которому отобрали зоны для реконструкции, мне не понятен. Возможно, отбирали по заявлениям жителей. Считаю неверным, что из 9 зон в черте Краснодара 4 находятся в Юбилейном микрорайоне. Нужно было распределить их по разным районам. Юга.ру спросили пресс-службу мэрии об отборе обсуждаемых зеленых зон и получили ответ:



«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, совместно со специалистами округов были выбраны 15 территорий, которые нуждаются в благоустройстве, не требующем разработки проектно-сметной документации. То есть с учётом пожеланий жителей где-то приведут в порядок пешеходные дорожки, где-то лавочки, урны или оборудуют площадку». Что не так с зонами, которые реконструировали в 2019-2020 годах Конечно, хорошо, что в Юбилейном микрорайоне набережная есть и она не застроена домами. Но в остальном могу оценить ее только негативно. Там не комфортно находиться в любое время года, особенно летом: мало деревьев, много мощения, пешеходные дорожки и скамьи не в тени.

С Дмитриевским сквером и вовсе пошло не так всё, что только могло. Давно продвигалась идея создания Линейного парка Карасуны, объединяющего все 16 Карасунских озер единой пешеходной зеленой сетью. И Верхнее Покровское озеро, где создали сквер, было первым, которое начали обустраивать. Это природный памятник, и было важно максимально сохранить его живую природу. Почти не добавили деревья и опять много мощения. Перголы не защищают от солнца из-за неправильного наклона планок. Вмонтированное в землю освещение сломалось после первого же разлива воды через пару месяцев после открытия, и это повторилось следующим летом.