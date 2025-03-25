Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту. Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие

Впервые я узнала о храмовом комплексе Ангкор-Ват в подростковом возрасте, когда по телевизору смотрела с отцом образовательную передачу про Камбоджу. Тогда-то и решила, что обязательно встречу там рассвет. Почти 20 лет спустя я решила осуществить свою мечту. Такая страна существует? Осенью 2024 года я готовилась к очередной зимовке в жаркой стране. До этого были Вьетнам и Шри-Ланка, сейчас решила отправиться на несколько месяцев в Таиланд, а точнее на Пхукет. Когда стала планировать маршрут, то вспомнила о Камбодже, которая как раз граничит с ним. Это ли не уникальная возможность увидеть Ангкор-Ват — земную обитель бога Вишну и самое большое храмовое сооружение в истории. Прямых рейсов из России в Камбоджу нет, добраться туда можно только с пересадками, зачастую через Бангкок. А поскольку я люблю этот город, то решила взять билеты Москва-Бангкок-Москва, а из столицы Таиланда уже отправиться в Сиемреап (город, где находится Ангкор-Ват). Там я планировала провести неделю. Главная цель — храм, а дальше как получится. Поскольку это не первая моя зимовка, знакомые и родственники заранее стали спрашивать, куда на этот раз я планирую отправиться. Я гордо отвечала, что в Камбоджу. И видела на их лицах недоумение. Некоторые вообще не знали, что такая страна существует. Другие просто не понимали, зачем туда ехать. Королевство Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай. На востоке граничит с Вьетнамом, на севере — с Лаосом, на северо-западе — с Таиландом. Население составляет больше 16 млн человек, свыше 97% из них — кхмеры.



Климат тропический. Минимальные температуры редко опускаются ниже +10 °С, максимальные превышают +38 °С. Государственная религия — буддизм направления тхеравада.



Валюта — камбоджийский риель и американский доллар. Местные жители довольно сносно говорят по-английски. Не буду вдаваться в подробности, как я добралась из Краснодара до аэропорта Сиемреапа. Скажу только, что это было долго и дорого — два с половиной дня.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Спрячем слезы от посторонних Аэропорт имеет дополнительное название Ангкор и отдаленно напоминает буддийский храм. На стенах развешаны плакаты с основными достопримечательностями, главная из которых, конечно, комплекс в честь бога Вишну. Заранее у отеля, в котором забронировала жилье, я запросила такси из аэропорта. До города ехали около часа. Добралась до пункта назначения уже после обеда, поэтому никаких планов на вечер не строила. Только заказала тук-тук, который должен был забрать меня на следующий день в 5 утра из отеля, довезти до Ангкор-Вата и потом еще катать между локациями. В назначенное время приехал водитель по имени Ден, и мы погнали навстречу моей мечте. Сначала мы поехали в билетные кассы. Меня сфотографировали и выдали именную карточку. Причем впоследствии ее неоднократно проверяли на въезде в разные храмы. Ден высадил меня на парковке за несколько сотен метров от комплекса и показал рукой, куда идти. Поскольку еще было довольно темно, то ничего примечательного я пока не заметила. Даже комплекс не казался чем-то удивительным. Главный храм Ангкор-Вата окружен каналом. Именно здесь все туристы встречают рассвет. Я разместилась на ступеньках у воды и стала ждать. Около 7 утра над комплексом появились первые лучи солнца, и моему взору открылось потрясающее зрелище. Если честно, я даже прослезилась от увиденного.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Скульптура в храмовом комплексе Анкгор-Ват © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Архитектура Ангкор-Вата и история страны Насладившись дивным видом, я отправилась исследовать главный комплекс. Уникальность Ангкор-Вата заключается во многом. Это крупнейший храмовый комплекс в мире. Грандиозный ансамбль каменных зданий, эспланад, дворов, площадей и каналов занимает территорию около 200 га. Его воздвигли в годы правления Сурьявармана II (1113-1150). Этот человек имел статус императора и чакравартина. Последний означает «тот, который поворачивает колесо» — нарицательное название идеального правителя, царствование которого возвращает мир из хаоса беззакония на высшую ступень порядка. Сурьяварман II объединил и централизовал Камбоджу. После возведения Ангкор-Вата правитель поселился в храмовом комплексе. Комплекс стал символом его величия и могущества, а сам Сурьяварман II получил статус «Микеланджело Востока». Архитектурный образ Ангкор-Вата символически воспроизводит индуистскую модель мира. Пять центральных башен олицетворяют космическую гору Меру, находящуюся в центре Вселенной. Водоем вокруг олицетворяет первопричинный мировой океан. Основным строительным материалом комплекса послужил мелкозернистый серый песчаник. Здания, колонны и статуи поистине впечатляют, но больше всего меня восхитила резьба по камню.

Резьба по камню в храмовом комплексе Анкгор-Ват © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Резьба по камню в храмовом комплексе Анкгор-Ват © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Потолок и стены украшены розетками в виде цветка лотоса, фасады декорированы фигурками мужчин, танцующих на спинах скачущих животных, змееподобными мифическими существами и деватами (божественные существа в индуизме), образами птиц, лошадей, львов и обезьян, а также окнами в виде балюстрады. Кроме того, стены храма рассказывают о подвигах Сурьявармана II. История Ангкора обрывается в конце XIII века. Строительство в столице прекратилось, и жители покинули ее. Город пребывал в развалинах, был почти полностью заброшен, а строения поглощали джунгли. Комплекс заново открыли спустя 250 лет. Затерянный город на левом берегу реки Сиемреап обнаружил 22 января 1861 года французский ботаник Анри Муо. Еще меня поразила техника строительства. Камни, из которых сложено сооружение, выглядят полированными. Кладку делали без раствора, при этом блоки настолько плотно стоят друг к другу, что швы между ними иногда невозможно отыскать.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Наглые обезьяны и Анджелина Джоли Обойдя главный храм, я вернулась к Дену, чтобы посмотреть другие (их больше 100!). В целом они все очень похожи, и мне сложно выделить что-то примечательное в них. В храме Байон (почему-то только в нем) жили обезьяны, причем довольно наглые. Они вальяжно расхаживали по территории и выпрашивали у туристов еду. В другом храме, Та Пром, находится знаменитая благодаря Голливуду достопримечательность — огромное дерево баньян, символизирующее всепоглощающую силу джунглей. Удалить его невозможно, не разрушив стены, поэтому растение не трогают. Оно в какой-то степени стало цементом для храма. Думаю, любой человек, смотревший фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли, оценит локацию.

Храм Та Пром © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»

Храм Байон © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храм Та Пром © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храм Та Пром © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храм Та Пром © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храм Байон © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Храм Та Пром © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»

Земля уходит из-под ног Мое путешествие по Ангкор-Вату заняло около 5 часов и было очень интересным. Поскольку все храмы похожи, то я решила не возвращаться в комплекс на следующий день, а попросила Дена удивить меня чем-то другим. Он предложил встретить закат на озере Тонле Сап. Сказано — сделано. Ден заехал за мной на тук-туке в районе 17 часов. Озеро находится примерно в 15 км к югу от Сиемреапа. Дорога разбита, поэтому поездка занимает довольно много времени. В Камбодже на всем стараются заработать, поэтому за посещение озера придется заплатить 22 доллара. Ден высадил меня на лодочной станции и показал, в какую лодку нужно садиться. Водное транспортное средство кажется совсем хлипким, я постоянно думала, что мотор вот-вот заглохнет. Путь по реке к озеру Тонле Сап лежит через знаменитую плавучую деревню Чонг Кхнеас. Если честно, я испытала шок. Тысячи людей безвылазно обитают на воде в домиках на сваях, а их существование обеспечивает ловля рыбы. И это не герои фильма «Водный мир», а жители современной Камбоджи.

Плавучая деревня Чонг Кхнеас © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Плавучая деревня Чонг Кхнеас © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Плавучая деревня Чонг Кхнеас © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Плавучая деревня Чонг Кхнеас © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки: Как она прожила там три месяца и сколько это стоило

Причем в деревне есть магазины, рынки, больницы, школы, полицейский участок, ресторан, досуговый центр, спортивные площадки, какие-то административные здания. Угадайте, какое там единственное капитальное строение. Правильно, буддийский храм. Жилые дома можно разглядеть, не заходя внутрь. В них нет дверей — все нараспашку. В дверных проемах висят гамаки — спальные места. Мебель отсутствует, одежда вывешивается на веревках или плечиках. Трафик по реке очень оживленный. Многочисленные лодки перевозят туристов, на других передвигаются по своим делам местные. Что примечательно, люди в этой плавучей деревне умудряются рожать по 3-5 детей, заводить кошек, собак и птиц, украшать свои малюсенькие каморки различным декором и цветами и просто улыбаться проезжающим мимо лодкам. После всего увиденного в деревне закат на озере меня не впечатлил. Поэтому я быстро проводила солнце за горизонт и отправилась в отель.

Закат на озере Тонле Сап © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Важная социальная миссия Как-то я искала заведение, где можно позавтракать. Мне попадались самые разные кафе и рестораны — местные и европейские, но всё не то. Хотелось чего-то необычного. Немного усилий, и я наткнулась на Bayon Pastry. Пока не знаешь ее истории, с виду это обычная милая кофейня-пекарня. Это кафе при школе, в которой по госпрограмме девушки из малообеспеченных семей обучаются пекарским делам и основным наукам. Годовое обучение бесплатное, все это время их обеспечивают стипендией, жильем, едой и даже велосипедами (пешком по городу передвигаться сложно). После обучения девушкам помогают устроиться в заведения общепита. В этом же кафе они учатся готовить кофе и практикуются в сервисе. На завтраки готовят фруктовые салаты, круассаны, сэндвичи, панкейки, кексы и многое другое. Получается это все в целом хорошо. Капучино был достойным, круассан — нежным и воздушным. Что примечательно, все посетители кафе Bayon Pastry — европейцы. Возможно, для местных здесь дорого. А может им просто не интересны круассаны, поскольку привыкли на завтрак, обед и ужин есть рис.

Кафе Bayon Pastry © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кафе Bayon Pastry © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Твори добро по всей земле Если честно, в Камбодже хочется хоть немного делать добро. Неспроста Анджелина Джоли стала благотворительным амбассадором этой страны. Я узнала, что рядом с Сиемреапом есть камбоджийский заповедник слонов Кулен. Это не зоопарк, а именно питомник, куда отправили ушастых гигантов, забрав у хозяев, которые их эксплуатировали. Раньше эти слоны были живыми тук-туками — на них туристы передвигались между храмами комплекса Ангкор-Ват. Экскурсия стоит довольно дорого — 100 долларов. В программу входят: дорога около часа, коллективное приготовление питательной еды для слонов с использованием лекарственных ингредиентов, прогулка по джунглям, кормление слонов, кхмерский обед и дорога домой. Все занимает около 5 часов.

Камбоджийский заповедник слонов Кулен © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Камбоджийский заповедник слонов Кулен © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Камбоджийский заповедник слонов Кулен © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Камбоджийский заповедник слонов Кулен © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В целом, это неплохая возможность познакомиться с повседневной жизнью слонов. Можно понаблюдать за тем, как они наслаждаются окружающей средой, играют у пруда и в воде, взаимодействуют друг с другом. Слоны ухоженные, упитанные и выглядят хорошо. У меня не сложилось впечатления, что слово «питомник» — лишь прикрытие. Поэтому не пожалела, что отдала деньги на поддержку деятельности заповедника. Кто такие камбоджийцы Всю неделю в Сиемреапе я много гуляла по городу, впитывая местный колорит. Камбоджийцы, как и большинство азиатов, обожают есть. Буквально вся их жизнь строится вокруг пищи. Рис у камбоджийцев поистине «всему голова», на его основе готовят практически все блюда. На улицах на каждом шагу стоят макашницы (передвижные тележки с едой — уличная столовая, местный фастфуд или кафе на колесах) с теми или иными блюдами. Не все выглядит аппетитно, не все вкусно и съедобно.

Старый рынок Сиемреапа © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Спящий водитель тук-тука © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Еда в макашнице © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру