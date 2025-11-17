Редактор Юга.ру Денис Куренов — о главной достопримечательности Краснодара, которую нужно вернуть горожанам.

Современный Краснодар в общественном сознании кристаллизуется в двух доминирующих образах: футуристический ландшафт парка Галицкого, ставший новой визитной карточкой города, и геральдический, почти сувенирный образ казачества, застывший в бронзе памятников. Однако есть еще иная, более живая и, возможно, более важная для городской идентичности сущность, которая сегодня оказалась в тени.

Когда я впервые приехал в Краснодар в середине 2000-х, для меня, искушенного майкопскими проспектами, подлинным откровением стала улица Красная. Не ее архитектурные изыски или исторические пласты, а ее уикенд-ипостась, метаморфоза, происходившая каждые выходные. Красная сбрасывала с себя гул и смрад автомобильного потока и превращалась в полноводную пешеходную артерию, вбирающую в себя всю социальную энергию города. Это было пространство неспешного фланирования, броуновского движения тысяч людей, создававших единое коллективное тело. Возникал особый флер, ощущение сопричастности общему городскому празднику бытия, что роднило Красную с московским Арбатом лучших времен и делало подлинным сердцем Краснодара.

Эта традиция, превратившая главную улицу в общественное пространство, возникла не случайно. В 1983 году архитектор Юрий Субботин, вдохновленный пешеходными зонами европейских городов, предложил смелую по тем временам идею — открывать Красную для людей по выходным. Инициатива оказалась сверхуспешной: почти на 40 лет улица стала средоточием городской культуры, местом, где выступали уличные музыканты и артисты, а жители и гости Краснодара наслаждались неповторимой атмосферой единения.

Но в 2020 году этот живой организм впал в кому. Пандемия коронавируса стала поводом для того, чтобы вернуть автомобили на главный городской променад. Мимолетная оттепель случилась в марте 2022-го, когда тогдашний мэр Андрей Алексеенко из-за спада заболеваемости вернул улице пешеходный статус. Но спустя всего неделю, ссылаясь на начало специальной военной операции, власти вновь замуровали улицу в автомобильный саркофаг.