Вернуть Красную. Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
Редактор Юга.ру Денис Куренов — о главной достопримечательности Краснодара, которую нужно вернуть горожанам.
Современный Краснодар в общественном сознании кристаллизуется в двух доминирующих образах: футуристический ландшафт парка Галицкого, ставший новой визитной карточкой города, и геральдический, почти сувенирный образ казачества, застывший в бронзе памятников. Однако есть еще иная, более живая и, возможно, более важная для городской идентичности сущность, которая сегодня оказалась в тени.
Когда я впервые приехал в Краснодар в середине 2000-х, для меня, искушенного майкопскими проспектами, подлинным откровением стала улица Красная. Не ее архитектурные изыски или исторические пласты, а ее уикенд-ипостась, метаморфоза, происходившая каждые выходные. Красная сбрасывала с себя гул и смрад автомобильного потока и превращалась в полноводную пешеходную артерию, вбирающую в себя всю социальную энергию города. Это было пространство неспешного фланирования, броуновского движения тысяч людей, создававших единое коллективное тело. Возникал особый флер, ощущение сопричастности общему городскому празднику бытия, что роднило Красную с московским Арбатом лучших времен и делало подлинным сердцем Краснодара.
Эта традиция, превратившая главную улицу в общественное пространство, возникла не случайно. В 1983 году архитектор Юрий Субботин, вдохновленный пешеходными зонами европейских городов, предложил смелую по тем временам идею — открывать Красную для людей по выходным. Инициатива оказалась сверхуспешной: почти на 40 лет улица стала средоточием городской культуры, местом, где выступали уличные музыканты и артисты, а жители и гости Краснодара наслаждались неповторимой атмосферой единения.
Но в 2020 году этот живой организм впал в кому. Пандемия коронавируса стала поводом для того, чтобы вернуть автомобили на главный городской променад. Мимолетная оттепель случилась в марте 2022-го, когда тогдашний мэр Андрей Алексеенко из-за спада заболеваемости вернул улице пешеходный статус. Но спустя всего неделю, ссылаясь на начало специальной военной операции, власти вновь замуровали улицу в автомобильный саркофаг.
И вот сейчас, в конце 2025 года, настало идеальное время для того, чтобы вернуть Красную пешеходам.
Аргументация, связанная с обеспечением безопасности, выглядит особенно неубедительной в последние месяцы. С одной стороны, возобновил работу аэропорт, с другой — в городе проходят масштабные праздники, собирающие тысячи людей. Например, гастрономический фестиваль на Обрывной, состоявшийся в День города. Когнитивный диссонанс с открытым небом, массовыми праздниками и закрытой центральной улицей порождает закономерные вопросы об адекватности и последовательности принимаемых решений.
К тому же уже совсем скоро, в начале декабря, часть улицы будет украшена новогодними инсталляциями от Сергея Галицкого. Мы уже видели, как в прошлом году они стали центром притяжения для сотен горожан, особенно в выходные дни. Открытие Красной станет залогом для более комфортного и безопасного передвижения всех желающих насладиться праздничной атмосферой.
Однако помимо этих прагматических соображений, существуют и политические причины. В последнее время в городе нарастает социальное напряжение, связанное с застройкой набережной в ЮМР и усталостью от регулярных отключений мобильного интернета. В этой ситуации возвращение краснодарцам их любимой пешеходной улицы стало бы эффективным способом для городских властей продемонстрировать внимание к запросам горожан и заработать политические очки.
Пешеходный статус улицы Красной в выходные дни — явление, выходящее далеко за рамки простого ограничения транспортного потока. Это сформировавшийся социальный институт, ключевое общественное пространство. В эти дни улица превращалась в символ открытости и гостеприимства, материальное воплощение дружелюбного и неспешного городского уклада.
Пульс Краснодара должен снова биться в его главной артерии.
