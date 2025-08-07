Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, анализирует недавно принятый Госдумой закон, вводящий штрафы за поиск в интернете «экстремистских» материалов.

Вопреки общественному мнению и здравому смыслу, в июле Госдума, к сожалению, ожидаемо приняла репрессивный закон, вводящий ответственность за поиск экстремистской информации и рекламу VPN-сервисов. Это решение открывает новую страницу в правовой системе России.

Теперь граждан будут штрафовать в том числе за поиск с использованием программ, обходящих ограничения Роскомнадзора. На первый взгляд все это выглядит как борьба с опасным контентом, но на деле создает серьезные проблемы для образования, науки и свободы мысли.

Возьмем, к примеру, студентов-историков, изучающих причины войн, революций, конфликтов или становление диктатур. Как исследовать предпосылки Великой Отечественной войны, если Mein Kampf Гитлера признана экстремистской литературой и ее нельзя даже искать в интернете? Как понять, что такое НСДАП, не анализируя историю возникновения и прихода нацистов к власти в Веймарской республике?

Человек, интересующийся политикой или философией, неизбежно столкнется с материалами, которые могут быть признаны экстремистскими. На каком основании можно запретить даже сам поиск и ознакомление с ошибочными или преступными идеями?

И вообще: мой разум оскорбляет сама мысль, что есть кто-то, кто решает какие материалы мне, взрослому человеку, можно читать, а какие — нет. Да, когда государство, причем это далеко не только в России, преследует за распространение экстремизма, то это понять можно. Но когда вдруг внезапно устанавливается ответственность за ознакомление с такими материалами — это представляется мне оскорблением человеческого достоинства.

И давайте говорить честно — очень часто у нас признают материалы экстремистскими на основаниях, которые любому образованному и здравомыслящему человеку покажутся смехотворными. Я написал «любому образованному и здравомыслящему человеку», но вот суду или следователю часто на здравомыслие плевать.

От высокопоставленных чиновников мы уже слышали, что труды Маркса и Энгельса нужно признать экстремистскими. Слыхали и голоса тех, кто добивался запретить священные тексты иудаизма, в том числе входящие в канон православия.

Можем ли мы быть уверены, что завтра кто-то из власти не запретит большую часть культурного и научного достояния человечества просто потому, что им оно покажется экстремистским?