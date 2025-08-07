Репрессии за клик. Чем опасен новый закон о «поиске экстремистских материалов»
Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, анализирует недавно принятый Госдумой закон, вводящий штрафы за поиск в интернете «экстремистских» материалов.
Вопреки общественному мнению и здравому смыслу, в июле Госдума, к сожалению, ожидаемо приняла репрессивный закон, вводящий ответственность за поиск экстремистской информации и рекламу VPN-сервисов. Это решение открывает новую страницу в правовой системе России.
Теперь граждан будут штрафовать в том числе за поиск с использованием программ, обходящих ограничения Роскомнадзора. На первый взгляд все это выглядит как борьба с опасным контентом, но на деле создает серьезные проблемы для образования, науки и свободы мысли.
Возьмем, к примеру, студентов-историков, изучающих причины войн, революций, конфликтов или становление диктатур. Как исследовать предпосылки Великой Отечественной войны, если Mein Kampf Гитлера признана экстремистской литературой и ее нельзя даже искать в интернете? Как понять, что такое НСДАП, не анализируя историю возникновения и прихода нацистов к власти в Веймарской республике?
Человек, интересующийся политикой или философией, неизбежно столкнется с материалами, которые могут быть признаны экстремистскими. На каком основании можно запретить даже сам поиск и ознакомление с ошибочными или преступными идеями?
И вообще: мой разум оскорбляет сама мысль, что есть кто-то, кто решает какие материалы мне, взрослому человеку, можно читать, а какие — нет. Да, когда государство, причем это далеко не только в России, преследует за распространение экстремизма, то это понять можно. Но когда вдруг внезапно устанавливается ответственность за ознакомление с такими материалами — это представляется мне оскорблением человеческого достоинства.
И давайте говорить честно — очень часто у нас признают материалы экстремистскими на основаниях, которые любому образованному и здравомыслящему человеку покажутся смехотворными. Я написал «любому образованному и здравомыслящему человеку», но вот суду или следователю часто на здравомыслие плевать.
От высокопоставленных чиновников мы уже слышали, что труды Маркса и Энгельса нужно признать экстремистскими. Слыхали и голоса тех, кто добивался запретить священные тексты иудаизма, в том числе входящие в канон православия.
Можем ли мы быть уверены, что завтра кто-то из власти не запретит большую часть культурного и научного достояния человечества просто потому, что им оно покажется экстремистским?
Отдельной строкой в этой новой инициативе надо выделить VPN-сервисы. А кто и как будет трактовать их использование как средство получения «экстремистского контента»? Например, если листая ленту YouTube мне попадется короткое видео, например, от каких-то иноагентов, то будет ли считаться, что я это сам искал и «нашел»?
А если я захочу своим сыну или дочери рассказать про фейки, которые периодически вбрасываются о нашей истории и про Россию вообще? Это тоже будет трактоваться как «поиск экстремистских материалов» в интернете?
Система уже породила немало абсурдных законов: людей судят даже за фотографии, критикующие фашизм, — лишь потому, что на изображении присутствует свастика. Именно за это осудили моего товарища, секретаря Московского горкома КПРФ Павла Тарасова.
Что можно посоветовать людям? Все, что депутаты Госдумы и министры произносят в духе «за такое мы точно наказывать не будем», следует понимать ровно наоборот — без частицы «не».
Говорят, что случайное посещение сайта не сочтут умышленным поиском? Сочтут — если понадобится. Обещают учитывать академические или профессиональные цели? Не надейтесь: когда потребуются показатели «борьбы с экстремизмом», никто не станет разбираться, студент вы, журналист или историк. «Работа такая», — как говорил Волк из «Ну, погоди!». Берегите себя.
После вступления закона в силу [c 1 сентября 2025 года. — Прим. Юга.ру] всем жителям России стоит быть предельно осторожными: для возбуждения дела теперь почти не нужен повод.
Отдельно отмечу: перед принятием этого репрессивного акта его авторы и лояльные спикеры уверяли, что «простых граждан» он не затронет, это лишь профилактика. Уже слышали нечто похожее? Вспомните историю закона об иноагентах.
Тогда тоже все начиналось с «безобидной» идеи — маркировать иностранное влияние, чтобы общество знало, с кем имеет дело. Чем все закончилось?
Сегодня в России человека могут объявить иноагентом без суда. Пройдут месяцы, прежде чем вы увидите документы, на основании чего это сделано. Для фактической «гражданской казни» достаточно подписи чиновника.
Сама идея защиты государства от иностранного вмешательства разумна и возникла далеко не у нас. Но благое начинание превратилось в репрессивный механизм расправы над неугодными — всеми, кто не нравится власти или отдельным высокопоставленным персонам.
Если гражданское общество не воспротивится, новый закон о наказании за поиск «экстремистских» материалов рано или поздно пойдет тем же путем. Ни обществу, ни самому государству это добра не принесет.
