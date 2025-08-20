Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram

В августе в России начали ограничивать возможность звонков в самых популярных мессенджерах — WhatsApp* и Telegram. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о причинах этого шага и общественной реакции на него.

Что случилось 10 августа у российских пользователей возникли проблемы со звонками в WhatsApp* и Telegram. Сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф» фиксировали сообщения о сбоях по всей стране. Отметим, что аудитория WhatsApp* и Telegram в России составляет 97,6 и 90,9 млн человек соответственно. 13 августа Роскомнадзор официально подтвердил, что в России введено «частичное ограничение» на совершение голосовых и видеозвонков через эти мессенджеры. Ведомство объяснило свои действия необходимостью борьбы с мошенниками. В Роскомнадзоре отметили, что злоумышленники звонят через WhatsApp* и Telegram также и с целью вербовки в диверсионную деятельность. Вскоре позицию ведомства поддержали и в Минцифры, заявив о необходимости обеспечения безопасности граждан. Министерство также сообщило, что доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен, если те выполнят требования российского законодательства.

Предыстория Осенью 2024 года глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил блокировку голосового трафика в мессенджерах как «жесткий вариант» для борьбы с телефонными мошенниками. «Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет», — рассказывал Липов. К концу года обсуждение вышло на правительственный уровень. В декабре «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два сценария: полную блокировку голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы. Параллельно с риторикой о безопасности звучали и экономические аргументы. Весной 2025‑го, по данным Forbes, операторы «большой четверки» на стратегической сессии предложили Минцифры заблокировать звонки в иностранных мессенджерах. Операторы жаловались на падение доходов от традиционных звонков и на рост неконтролируемого шифрованного трафика, который создает нагрузку на сети, но не приносит прибыли. По их мнению, блокировка позволила бы не только решить проблему с мошенничеством, но и вернуть пользователей к платным голосовым вызовам, что необходимо для поддержания инфраструктуры в условиях подорожания оборудования.

Официальная версия против статистики Роскомнадзор утверждает, что WhatsApp* и Telegram используются мошенниками для обмана, вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Ведомство ссылается на данные правоохранительных органов и «многочисленные обращения граждан». В Роскомнадзоре также отметили, что после внедрения в 2024 году системы «Антифрод», которая блокирует звонки с подменных номеров в сетях сотовой связи, мошенническая активность практически полностью переместилась в WhatsApp* и Telegram. Власти подкрепляют свою позицию, указывая на рост преступлений, совершаемых с использованием интернет-коммуникаций. По данным МВД, в 2024 году было зарегистрировано 765 тыс. таких преступлений, а ущерб от действий кибермошенников вырос на 36%, достигнув 200 млрд рублей. Однако данные Центробанка РФ ставят эту аргументацию под сомнение. Согласно опросу регулятора, в 2024 году основной канал для мошенников — это по-прежнему обычная телефонная связь и СМС, на которые приходилось 45% всех случаев мошенничества. Доля атак через мессенджеры была значительно ниже — всего 15,7%. Несмотря на то, что в 2023 году доля мошенничества через мессенджеры выросла до 22,5%, телефонные звонки все равно оставались доминирующим способом обмана с показателем в 54%. Популярность традиционного телефонного мошенничества подтверждает «Лаборатория Касперского» — по данным компании, в первом квартале 2025 года с подобными звонками столкнулись 43% российских пользователей. Еще одним элементом в официальной риторике является утверждение о том, что владельцы WhatsApp* и Telegram игнорировали неоднократные требования российских властей принять меры для противодействия незаконной деятельности. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам будет восстановлен только в том случае, если компании начнут выполнять требования российского законодательства, что, в частности, подразумевает предоставление информации по запросам правоохранительных органов.

Комментарии WhatsApp* и Telegram Представители мессенджеров оперативно отреагировали на ситуацию, но в разной тональности. Компания Meta*, которой принадлежит WhatsApp*, выступила с резким заявлением на русском и английском языках. В нем подчеркивается приверженность принципам конфиденциальности и защите переписки сквозным шифрованием. В Meta* напрямую связали блокировку с тем, что власти не могут получить доступ к разговорам, и пообещали продолжать делать все возможное, чтобы защищенное общение оставалось доступным для пользователей в России. Реакция команды Telegram была значительно более сдержанной. Представители мессенджера не стали вступать в прямую конфронтацию с властями. Вместо этого они напомнили, что платформа активно борется с вредоносным контентом, а в приложении существуют детальные настройки конфиденциальности, позволяющие пользователям самим контролировать, от кого они могут принимать звонки. Как работает «ограничение звонков» Технически ограничение звонков в мессенджерах осуществляется с помощью систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), которые установлены на сетях всех крупных провайдеров и операторов связи. Эти системы, также известные как ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), позволяют анализировать не только заголовки пакетов данных, но и их содержимое. Таким образом, оборудование может отличить трафик голосового или видеозвонка от текстовых сообщений и передачи файлов внутри одного и того же приложения. Ограничение реализуется через ТСПУ/DPI. Несмотря на шифрование (TLS/QUIC, DTLS‑SRTP), системы используют поведенческие признаки трафика, TLS/QUIC‑фингерпринты, особенности сигналинга WebRTC/MTProto и сетевые атрибуты, чтобы отделять голос/видео от переписки и файлов. Несмотря на возможности DPI, блокировка не всегда является стопроцентной. Весь трафик в современных мессенджерах, включая WhatsApp и Telegram, зашифрован, что усложняет его анализ. Системам DPI приходится работать с зашифрованными потоками, определяя тип трафика по косвенным признакам, таким как размер пакетов, их периодичность и интенсивность обмена данными. Из-за этих технических сложностей блокировка часто приводит не к полной недоступности звонков, а к значительному ухудшению их качества. Пользователи могут сталкиваться с тем, что вызов проходит, но собеседника не слышно, соединение постоянно прерывается или сильно искажается звук. Фактически, вместо полной блокировки происходит «деградация» сервиса до состояния, когда им становится практически невозможно пользоваться.

Альтернативные версии: Max, госконтроль, экономическое лобби Помимо официальной версии о борьбе с преступностью, в экспертной среде и среди пользователей обсуждаются и другие, менее афишируемые причины введения ограничений. Самая обсуждаемая версия — преференции для российских сервисов. Создавая технические препятствия для использования WhatsApp* и Telegram, власти подталкивают граждан к переходу на отечественный мессенджер Max. Этот шаг укладывается в общую государственную стратегию по достижению «цифрового суверенитета» и импортозамещению в IT-секторе.

Также многие аналитики рассматривают блокировку звонков как очередной этап в усилении государственного контроля над информационным пространством. Ключевой особенностью звонков в WhatsApp* является сквозное шифрование, которое делает их содержание недоступным для третьих лиц, включая правоохранительные органы и спецслужбы. Власти могут преследовать цель сузить пространство частного и анонимного общения, тем самым упрощая доступ к конфиденциальным данным граждан. Эта мера вписывается в общую тенденцию, направленную на деанонимизацию пользователей и ужесточение регулирования в рунете. Среди других распространенных версий — экономическое лобби со стороны сотовых операторов. С массовым переходом пользователей на бесплатные звонки через интернет мобильные операторы стали терять существенную часть доходов, особенно от международных и междугородних вызовов. Кроме того, компании неоднократно жаловались на то, что трафик мессенджеров создает значительную нагрузку на их сети, при этом владельцы сервисов, такие как Meta* и Telegram, не участвуют в расходах на поддержание и модернизацию инфраструктуры. Ограничение звонков в мессенджерах может быть выгодно операторам связи, поскольку это способно мотивировать абонентов вернуться к использованию их традиционных и, что важнее, платных голосовых услуг.

Реакция общества и политиков Решение о блокировке звонков через мессенджеры вызвало волну негативных откликов в российском обществе. Пользователи социальных сетей массово выражали возмущение, воспринимая данную меру как ограничение базового права на коммуникацию и дальнейший шаг к изоляции рунета. Активизировались обсуждения способов обхода ограничений (например, через VPN-сервисы). Особенно болезненно запрет ударил по людям, имеющим родственников и друзей за границей и в других регионах страны. Для миллионов россиян (а также для трудовых мигрантов) бесплатные звонки через мессенджеры были основным способом связи с близкими. На фоне общественного недовольства ряд политиков выступил с критикой решения властей. Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Сергей Обухов обратились с запросами в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, указав на неудобства для граждан и нарушение их конституционных прав. Критика прозвучала и на региональном уровне. Депутат Псковского областного собрания от «Яблока» Артур Гайдук направил в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить законность блокировки. По мнению депутата, запрет ограничивает граждан в выборе услуг связи и создает незаконные конкурентные преимущества для сотовых операторов и государственного мессенджера Max. Против блокировок высказался и представитель новосибирского отделения КПРФ Роман Яковлев: «Я против запрета звонков через мессенджеры. В случае запрета растут доходы операторов связи, соответственно, расходы населения увеличиваются на ровном месте». Его поддержали и коллеги из местного отделения ЛДПР, назвав блокировки «большой ошибкой». Действия Роскомнадзора вызвали негодование даже в среде российских «военкоров». «Блокировка звонков в Телеграм — это необдуманное и откровенно вредительское действие, которое привело к срыву военной, гражданской и деловой коммуникации по всей стране, — написал автор телеграм-канала «Живов Z». — Если бы такими вещами занимались в СБУ, можно было бы понять. Но от своих собственных регулирующих органов — это удар по голове со спины. А использовать для этого «благие» предлоги в виде борьбы с мошенниками — это просто издевка над интеллектуально развитыми людьми».

Последствия и прогнозы Блокировка звонков в мессенджерах — событие, которое влечет за собой целый комплекс последствий, затрагивающих как экономику, так и повседневную жизнь миллионов людей. Эксперты уже сейчас оценивают произошедшие изменения и строят прогнозы на будущее. Главными выгодоприобретателями от блокировки стали мобильные операторы. Уже в первые дни после введения ограничений они зафиксировали рост голосового трафика — на 5-9% в целом по стране и до 25% в отдельных регионах (данные предоставили Т2 и «Т-мобайл). Перспективы иностранных мессенджеров в России становятся все более туманными. Текущая блокировка звонков может быть лишь первым шагом. Дальнейшие действия властей будут зависеть от готовности компаний сотрудничать, что подразумевает «приземление» (открытие полноценных представительств в РФ) и предоставление доступа к данным по запросу спецслужб. Аналитики прогнозируют, что власти продолжат политику «выдавливания» зарубежных сервисов с рынка для продвижения отечественных аналогов. Вероятно, будет происходить не полная блокировка, а постепенное «замедление» и отключение отдельных функций, делающее использование привычных приложений все менее комфортным.