В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки

Ректор КубГУ отменил приказ о принуждении студентов и преподавателей к установке Max. Документ выпустил декан одного из факультетов — его действия назвали превышением полномочий

5 декабря юридический проект «Молния» в своем телеграм-канале сообщил, что после жалобы организации в КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max, а действия руководства признали превышением полномочий.

В конце ноября декан художественно-графического факультета университета издал приказ, в котором запретил обучающимся и преподавателям использовать любые мессенджеры для обсуждения образовательного процесса кроме Max. В документе отметили, что студентам, которые отказываются устанавливать приложение, грозит дисциплинарное высказывание.

Тогда юридический проект «Молния» направил жалобы ректору КубГУ, а также в прокуратуру, Рособрнадзор и Минобрнауки.