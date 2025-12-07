В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Ректор КубГУ отменил приказ о принуждении студентов и преподавателей к установке Max. Документ выпустил декан одного из факультетов — его действия назвали превышением полномочий
5 декабря юридический проект «Молния» в своем телеграм-канале сообщил, что после жалобы организации в КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max, а действия руководства признали превышением полномочий.
В конце ноября декан художественно-графического факультета университета издал приказ, в котором запретил обучающимся и преподавателям использовать любые мессенджеры для обсуждения образовательного процесса кроме Max. В документе отметили, что студентам, которые отказываются устанавливать приложение, грозит дисциплинарное высказывание.
Тогда юридический проект «Молния» направил жалобы ректору КубГУ, а также в прокуратуру, Рособрнадзор и Минобрнауки.
На жалобу ответил проректор университета по цифровому развитию. Он заявил, что распоряжение декана было издано с превышением полномочий. Ректор университета отменил приказ на следующий день после жалобы.
Также руководство КубГУ подчеркнуло, что регистрация в Max — добровольная, студенты и преподаватели могут использовать любые другие мессенджеры для общения, а дисциплинарные взыскания за это не предусмотрены.
Проект «Молния» отметил, что угрожать за отказ от установки Max в учебных учреждениях незаконно.
«Требовать от студентов установить конкретное приложение и закреплять это в своих внутренних правилах: такая обязанность создаст дополнительные барьеры для получения образования — а значит, выходит за рамки полномочий вуза и нарушает конституционное право на образование», — заявили юристы.
Как писали Юга.ру, 5 декабря россияне пожаловались на невозможность войти на «Госуслуги» без аутентификации через Max. Минцифры подтвердило нововведение.