Массовые протесты в конце осени 2024 года привели к досрочной отставке главы Абхазии Аслана Бжании. За следующие четыре месяца республика пережила серьезный энергокризис и крайне напряженную избирательную кампанию, закончившуюся победой сторонника бывшего президента. По просьбе Юга.ру сухумский корреспондент Всеволод Некрасов рассказал о вызовах, с которыми столкнулось абхазское общество во время политического кризиса, и узнал у жителей, какие настроения сегодня царят в республике.

15 ноября 2024 года в Сухуме протестующие заняли здания парламента и администрации президента. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания подал в отставку. Эти события стали кульминацией общественного недовольства, вызванного планами заключения инвестиционного соглашения с Россией. В Абхазии были назначены внеочередные выборы главы государства. Подробнее можно прочитать в статье Всеволода Некрасова «Штурм парламента и отставка президента. Как экспансия российского капитала привела к политическому кризису в Абхазии».

Запрос на реформы после отставки президента

Досрочная отставка президента Абхазии Аслана Бжании породила в обществе надежды на реформирование политической системы республики. Общественный запрос на перемены проявился в активных дискуссиях и предложениях отложить назначенные президентские выборы. Сторонники этой идеи говорили о первоочередности политических преобразований, направленных на ограничение широких полномочий главы республики. 20 ноября инициативная группа из двадцати одного оппозиционера выпустила «Манифест о реформах», где сформулировала свою позицию так: «Одной из важнейших причин кризиса является политическая система государства, дающая безграничные права и возможности избранному президенту и его сторонникам, в то же время лишающая остальную часть народа права на справедливое распределение благ». Предполагаемые реформы включали усиление независимости судебной власти, введение выборности глав местных администраций и обеспечение общественного контроля над национальными СМИ.

Забор у здания парламента в Сухуме. 15 ноября 2024 года © Фото Изиды Чаниа, «Нужная газета» (https://abh-n.ru)

Тень президента и операция «Преемник» Вскоре после отставки президент Аслан Бжания заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы республики. Однако позже он пересмотрел свое решение. Возможно, это было связано с публикациями о дорогостоящей недвижимости, предположительно приобретенной семьей экс-президента во время его правления, а также изменениями в руководстве прокуратуры Абхазии. Несмотря на отказ от личного участия в выборах, Бжания дал понять, что не уходит из политики: «Я буду формировать свою команду, которая пойдет на выборы». Кандидатом на пост президента от этой команды стал исполняющий обязанности президента Бадра Гунба.

На этом политическом фоне обострились экономические проблемы. Зимние веерные отключения электроэнергии, наблюдавшиеся в республике с 2013 года из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС и роста энергопотребления, к началу декабря переросли в острый энергетический кризис: подача электричества прерывалась на 9-11 часов в сутки.

И. о. премьер-министра Валерий Бганба назвал кризис в энергетической, экономической и социальной сферах «результатом неэффективной политики, которая привела страну к высокому энергодефициту и неготовности бюджета нести социальную нагрузку без помощи Российской Федерации». Он также отметил, что средства на оплату перетока электроэнергии из РФ не были заложены в бюджет. «История с перетоком не сегодня началась и надо предусматривать эти деньги в бюджете. На переток не было предусмотрено ни одной копейки. Мне трудно ответить, почему так произошло», — констатировал Бганба на первой за пять лет пресс-конференции для всех СМИ. Таким образом, новому главе правительства пришлось срочно решать проблемы, унаследованные от прежней администрации: дефицит бюджета и резервного фонда, задолженности по зарплатам и тяжелый энергокризис. Убийство депутата в парламенте 19 декабря в парламенте Абхазии произошла стрельба: один человек погиб, а другой ранен. Это случилось во время обсуждения законопроекта о полном запрете майнинга криптовалют и введении уголовной ответственности за эту деятельность. Конфликт начался со спора депутатов Адгура Харазии и Кана Кварчии. Харазия выступал за запрет майнинга, считая это необходимой мерой для борьбы с энергетическим кризисом. Кварчия же, по одной из версий, назвал это предложение популистским, что вызвало резкую реакцию. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние: Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону Кварчии. В этот момент Вахтанг Голандзия попытался разнять коллег, но получил смертельное ранение в голову. Кварчия был ранен в руку и госпитализирован.

«Произошло недопустимое. Депутаты парламента безоговорочно осуждают случившееся и заверяют, что они будут действовать в рамках законодательства», — сообщила пресс-служба законодательного органа. Глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар пояснил, что депутаты являются спецсубъектами и сотрудники ГСО не имеют права досматривать их на наличие запрещенных веществ и огнестрельного оружия: «Поэтому мы не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания парламента». Подозреваемый в стрельбе депутат Харазия, ранее занимавший пост мэра Сухума, скрылся с места происшествия. Правоохранительным органам так и не удалось его найти. Стоит отметить, что Харазия не впервые применял оружие: в 2020 году он ранил человека в споре о земельных участках.

Подробнее о майнинге в Абхазии и его связи с энергокризисом Нелегальный майнинг в Абхазии за последние годы стал серьезной проблемой, и вот почему: Майнинг потребляет около 350 млн кВт в год, что составляет более половины энергодефицита республики.

Ингурская ГЭС, основной источник электроэнергии, работает в ограниченном режиме из-за критического уровня воды.

С 2018 года власти вводили различные ограничения на майнинг, но они оказались недостаточно эффективными.

За 2021-2024 годы было конфисковано более 10 тыс. майнинговых устройств. По мнению местных СМИ, проблема усугубилась после прихода к власти Аслана Бжании, а крупные майнинговые фермы могут иметь покровительство в правительстве, что затрудняет решение проблемы.

«Россия в очередной раз протянула нам руку помощи» Последствия энергокризиса отразились на стоимости базовых продуктов: хлеб в Абхазии подорожал на 20%. Примечательно, что хотя ценообразование в этой сфере регулируется постановлением правительства «О государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную», производители повысили цены, не дожидаясь официального решения властей. На этом фоне и. о. президента Бадра Гунба в обращении к Москве охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «гуманитарную катастрофу». Одновременно он объявил о намерении баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах. Вскоре Гунба сообщил о реакции Москвы на просьбы о помощи: «В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику». Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва ожидает от Сухума выполнения обязательств в отношении российских инвестиций и гармонизации законодательства. Она также выразила надежду на победу на президентских выборах кандидата, который «продолжит развитие двусторонних отношений с Россией». К середине декабря, по мере развертывания предвыборной кампании, общественная дискуссия о необходимости реформирования политической системы заметно утихла, уступив место предвыборной повестке дня.

Предвыборная кампания на фоне кризиса В ходе начавшейся предвыборной кампании большинство действующих чиновников распределились по штабам пятерых зарегистрированных кандидатов в президенты. Фаворитами гонки, вышедшими во второй тур, стали Адгур Ардзинба, позиционируемый как кандидат «от оппозиции», и Бадра Гунба из команды бывшего президента Бжании. Предвыборный штаб Гунбы пополнился многими представителями действующей администрации: к нему присоединились почти в полном составе пресс-служба экс-президента, руководство парламента, главы городов и районов. Ввиду этого и. о. президента Бганба издал указ о «временном запрете на реализацию, передачу и списание автомобилей, находящихся в госсобственности», — вероятно, для предотвращения нецелевого использования административного ресурса. На совещании с главами районов, посвященном предстоящим выборам, он отметил, что «впервые наблюдает ситуацию, когда перед выборами большинство работников органов исполнительной власти находятся в отпуске, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности». В самой предвыборной кампании активно педалировали «национальный вопрос», применяли манипулятивные технологии и агрессивный «черный пиар», направленный в адрес кандидата «от оппозиции». На этом фоне и. о. президента Валерий Бганба обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем он выразил обеспокоенность тональностью освещения абхазских выборов в некоторых российских СМИ: «Вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией. Попытки разделить кандидатов на «пророссийских» и «антироссийских» создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе».

Пляж в Сухуме, ноябрь 2024 года © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру

А что с инвестиционным соглашением? Проект инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией предполагал предоставление российским компаниям значительных льгот для реализации инвестиционных проектов на территории Абхазии (освобождение от налогов на восемь лет, снижение НДС до 5%, упрощенный доступ к земле и энергоресурсам) при минимальном пороге инвестиций в 2 млрд рублей на проект. 3 декабря парламент Абхазии провел внеочередную сессию, на которой отклонил ратификацию соглашения большинством голосов (из 23 присутствующих депутатов 21 проголосовал против, двое воздержались). Предвыборная кампания во многом строилась вокруг вопроса об инвестиционном проекте и отношения с Россией. Основные кандидаты и политические силы высказывались следующим образом. Лидеры протестов, включая пострадавшего при стрельбе в парламенте Кана Кварчию и кандидата «от оппозиции» Адгура Ардзинбу, настаивали на том, что соглашение в прежнем виде неприемлемо. Они подчеркивали, что Россия должна уважать суверенитет Абхазии, а любые инвестиции не должны приводить к колонизации экономики республики. Кварчия предлагал повысить минимальный порог инвестиций до нескольких миллиардов рублей и пересмотреть налоговые льготы, чтобы защитить местный бизнес. И. о. президента и кандидат «от власти» Бадра Гунба занял более примирительную позицию. Он подчеркивал, что полный разрыв с Москвой невозможен, учитывая зависимость Абхазии от российских средств (5,2 млрд рублей — около трети от бюджета республики 2025 года).

Выборы в Абхазии: политтехнологии кнутов и пряников К середине января в абхазских СМИ и социальных сетях появилась информация о предполагаемом лишении российского гражданства нескольких лидеров ноябрьских протестов, приведших к отставке президента Бжании. В качестве источника указывался телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В числе лиц, предполагаемо лишенных российского гражданства, оказались депутат парламента Кан Кварчия и общественный деятель, герой Абхазии Леван Микаа (один из авторов «Манифеста о реформах»). Формулировка гласила, что они «совершили действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Впоследствии Кварчия и Микаа получили официальные документы, подтверждающие лишение гражданства [с 2006 года жители Абхазии имеют право получить российское гражданство, к 2008 году этим правом воспользовались около 90%. — Прим. Юга.ру]. На брифинге, посвященном этой ситуации, Леван Микаа прокомментировал ее так: «Обстоятельства, при которых мы лишились гражданства, вызывают вопросы. Мы не нарушали законы России, занимаясь политикой в Абхазии. Наши действия всегда были направлены на благо народа Абхазии, а не против России». В ходе предвыборной кампании с визитами в Абхазию прибыли некоторые высокопоставленные российские чиновники, включая первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра культуры РФ Ольгу Любимову. С кандидатом «от власти» работал российский политтехнолог Сергей Толмачев. Бадра Гунба проводил демонстративные встречи с чиновниками в Москве. На встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком, состоявшейся незадолго до выборов, кандидат «от власти» заявил о необходимости пересмотреть формат вызвавшего протесты инвестиционного соглашения. По его словам, при разработке нового документа важно найти баланс интересов инвесторов и жителей республики, чтобы «дальше реализовывать инвестиционные проекты, необходимые для развития Абхазии». Вице-премьер РФ согласился с ним и заверил, что стороны вернутся к рассмотрению документа и обеспечат «безусловный баланс интересов». Эти события сформировали в части абхазского общества обеспокоенность и дискуссии о возможном внешнем влиянии на выборы, «утрате суверенитета» и углублении раскола в обществе. «Заходишь смотреть порно, а там Гунба», — так прокомментировал навязчивую онлайн-агитацию один из абхазских пользователей соцсетей. «Большинство абхазов (70 процентов) голосовало за Ардзинба, а абхазских студентов в России принуждали голосовать за Гунба, угрожая отчислением», — такое мнение выразил один из жителей Сухума. Стратегии предвыборной агитации основных кандидатов также различались. Команда Адгура Ардзинбы сделала ставку на прямые контакты с избирателями, проводя практически ежедневные встречи в городах и селах республики. В то же время штаб Бадры Гунбы сосредоточился на массированной медийной кампании, использовании административного ресурса и проведении заметных пиар-акций. Также, по сообщениям наблюдателей, впервые в истории абхазских выборов была отмечена высокая сетевая активность бот-аккаунтов. В частности, 8 февраля проект «Ботнадзор» посвятил этому отдельную новость, отметив характерную смену русских имен на абхазские в профилях, распространявших агитационные сообщения. Несмотря на сообщения о ряде нарушений на избирательных участках (включая предполагаемые «карусели», попытку раздачи абхазских паспортов на участке в Черкесске, незапечатанные урны на некоторых участках, попытки сорвать голосование), ЦИК Абхазии, а также аккредитованные международные наблюдатели из 35 стран признали выборы состоявшимися и отметили, что они прошли в «благожелательной атмосфере». Во втором туре выборов, явка на котором превысила 70%, победу одержал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов. Его оппонент Адгур Ардзинба получил 41,54% голосов.

Жизнь в Абхазии: между политикой и повседневными заботами

Несмотря на широкий общественный резонанс, бурные политические события не всегда напрямую влияют на привычную жизнь в Абхазии. Местная повседневность во многом сосредоточена на традиционных семейных ценностях, тревоге за будущее и решении насущных проблем. Однако политические события активно обсуждаются, порой порождая характерные бытовые сцены. Например, во время второго тура выборов произошел такой диалог между студентками Абхазского Госуниверситета при выходе из маршрутки: «Давайте, кто с деньгами, идите вперед». — «Бадра Гунба один с деньгами». Зимний энергокризис вынудил многих жителей перейти на преимущественно ночной режим жизни, поскольку коммерческий переток электроэнергии из России Абхазия оплачивала только по ночному тарифу. Сокращение доходов населения и сужение потребительского рынка способствовали стихийному росту цен на услуги. Так, зимой неофициальный профсоюз водителей маршруток, не согласовав свои действия с профильным министерством, поднял цену на проезд по Сухуму на 20 рублей. После того как власти в ответ запретили выдачу путевых листов, водители объявили забастовку. В итоге стороны достигли компромисса (повышение на 10 рублей), однако маршрутные такси в городе не работали три дня. Один из опрошенных жителей Сухума рассказал о возможности заработать во время выборов, упомянув, что получил 20 тыс. рублей и бензин от ЦИК за развозку членов избирательных комиссий, а также 10 тыс. рублей от одного из предвыборных штабов. Другая жительница Сухума поделилась своими наблюдениями: «Я замечаю, что стало больше объявлений о продаже земельных участков, строительный бизнес набирает обороты». При этом она добавила, что в повседневной жизни существенных изменений не произошло, но «просто возникло ощущение, что мы вновь возвращаемся во времена СССР». Жители Абхазии также сталкивались с периодическими ограничениями на экспорт цитрусовых через границу по реке Псоу. Также несколько партий мимозы простояли на границе пять дней, что спровоцировало стихийную акцию протеста водителей, которые перегородили своими машинами КПП «Псоу». Некоторые граждане связывали эти инциденты с ходом предвыборной кампании, расценивая ограничения на экспорт как возможное средство внешнеполитического давления.

Ночной Сухум, март 2025 года © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру

Первые «Ласточки», первые иноагенты

На фоне политических событий анонсируются и экономические проекты. С мая 2025 года между Сочи и Сухумом будут курсировать регулярные поезда «Ласточки», что сократит время в пути всего до двух часов. В рамках созданного Россией фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии планируется выделить предпринимателям до 100 млн рублей. Кабинет министров Абхазии также выделил 200 млн рублей на собственную программу поддержки бизнеса. Однако эти позитивные новости соседствуют с чувством неопределенности и фрустрации в обществе. Как поделилась своим мнением одна из жительниц Сухума: «Такое ощущение, что здесь пытаются что-то изменить, а все уже решено — земли будут проданы, гостиницы и многоэтажные жилые комплексы будут построены, и что этот танк, идущий на нас, уже никак не остановить». Она также упомянула о практических трудностях: по абхазскому паспорту в России стало невозможно приобрести SIM-карту, водителям, имеющим гражданство РФ, необходимо получать российские водительские права, а российские пенсии для граждан Абхазии с советским трудовым стажем теперь зачисляются только на российские банковские карты. При этом оформить такие карты для многих абхазских пенсионеров затруднительно. Тем временем, 7 марта 2025 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста Инала Хашига** (одного из авторов «Манифеста о реформах»). Основанием стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе». В заявлении Союза журналистов Абхазии, посвященном этому событию, отмечается, что «практика применения санкций другого государства в отношении абхазских журналистов, действующих в соответствии с законодательством Абхазии, является недопустимой». Союз призвал избранные власти встать на защиту своих граждан, однако реакции на это не последовало. 12 марта в парламентском комитете по государственно-правовой политике обсуждали формы реагирования на факты внешнего давления, такие как лишение гражданства РФ, присвоение статуса «иностранного агента», запрет на въезд в Россию участникам протестных акций и другие меры. 13 марта Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария, представляя отчет в парламенте, заявила о недопустимости самоустранения государства от защиты своих граждан: «Мы не можем вмешиваться в деятельность российских государственных органов, однако это не означает, что абхазские органы власти должны хранить молчание и абстрагироваться от ситуации». Однако на этом включение граждан Абхазии в реестр не закончилось. 21 марта Минюст РФ внес в список еще двух абхазских журналистов — Низфу Аршбу*** и Изиду Чаниа* — главных редакторов независимых СМИ. Как заявил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, и Аршба, и Чаниа работают «в полном соответствии с национальным законодательством». Политическая партия ФНЕА (Форум Народного Единства Абхазии) так отреагировала на эти события: «Объявление иноагентами известных журналистов по надуманным политическим мотивам только способствует нагнетанию напряженности. Причем мы уверены, что в черные списки неугодных они включены с подачи бывшего и вновь реанимированного руководства Абхазии. Они провинились лишь в том, что открыто и обоснованно критиковали абхазских чиновников, причастных к коррупционным схемам, к разворовыванию российской финансовой помощи Абхазии». Ряд общественных объединений выступил с требованием отставки министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбы. Экс-депутат парламента Абхазии Илья Гуния высказал мнение, что «эти процессы могут привести к тому, что граждане Абхазии начнут отказываться от российского гражданства, чтобы сохранить суверенитет своей Родины». Исполнительная власть Абхазии официальных заявлений по этому поводу не делала. Какой будет новая страница в истории Абхазии, где впервые за 30 лет ожидается возобновление пассажирского авиасообщения и куда, по прогнозам Российского союза туриндустрии, летом 2025 года планируют приехать до 2,5 миллионов туристов, покажет время.