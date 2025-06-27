«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого». Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее
Похоронить близкого человека в Адыгее стоит всего 10,7 тыс. рублей. В соседнем Краснодарском крае прощание с усопшим обойдется в семь раз дороже — в среднем в 73,5 тыс. рублей. Такую статистику в конце мая опубликовали многие региональные СМИ [1, 2, 3, 4]. Источником послужили расчеты телеграм-канала «Похоронный траст», основанные на данных Росстата. Методика расчетов была следующей: официальный объем регионального рынка ритуальных услуг поделили на официальное число умерших.
Специально для Юга.ру журналист Ростислав Карабут выяснил, объективна ли эта статистика и что влияет на цену похорон.
Статистику — искажают, запреты — не работают, влияние СВО на демографию — не очень велико, Кубань — русская Флорида:
Миф о 10 тысячах: цена «поминальных пакетов» и теневой рынок
«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого. Я уверяю, это не может стоить 10 тысяч рублей». Это утверждение Амины (имя изменено), уроженки Адыгеи, хорошо знакомой с местными похоронными традициями, опровергает доступность ритуальных услуг в республике. По ее словам, официальная статистика не учитывает пласт неофициальных, но обязательных с точки зрения культуры трат, которые и составляют основную финансовую нагрузку.
Ключевая особенность — так называемые поминальные пакеты. Это наборы с едой и сладостями, которые родственники готовят и раздают всем, кто пришел проститься, а также в последующие поминальные дни.
«Хотя официально с этим борются, сами адыги этот момент еще не проработали, — объясняет Амина. — Это расходы, которые никто не оформляет чеками. А после похорон люди ставят памятники, которые могут стоить и 200, и 300 тысяч рублей».
Эту культурную специфику дополняет экономический анализ. Кубанский финансист Роман Иноземцев видит несколько причин, почему представленная статистика не имеет ничего общего с реальными тратами.
«Во-первых, половина населения Адыгеи проживает в аулах, где традиции сильны, а расходы на поминки на дому, а не в кафе, сложно посчитать, — объясняет эксперт. — Во-вторых, и это главное, огромная часть трат просто не проходит через кассу. Это позволяет минимизировать налоги, но искажает любую официальную статистику».
Таким образом, цифра в 10,7 тыс. рублей — это не реальная стоимость похорон, а лишь малая часть услуг, которая была оформлена официально. А снижение цены почти на 20% за год, по мнению Иноземцева, говорит не о доступности, а о росте теневого сектора: «Видимо, в 2024 году просто стали чаще просить расплатиться наличными».
Реальность на Кубани: 73,5 тысячи рублей как стартовая цена
Если в Адыгее статистика выглядит как фантастика, то на Кубани сумма в 73,5 тыс. рублей вводит в заблуждение иначе. Это не средняя, а скорее стартовая цена, за которой скрываются куда более серьезные траты.
Первыми это подтверждают те, кто работает на Славянском кладбище в Краснодаре. В цветочной лавке у входа рассказывают, что за последний год подорожало абсолютно все: от венков до транспортировки. Даже гвоздики, ставшие символом прощания, везут из Эквадора, и усложнившаяся логистика бьет по карману скорбящих. Представители частных похоронных бюро называют сумму в 73,5 тыс. «неправдоподобной».
За этими повседневными наблюдениями стоят фундаментальные экономические факторы, которые объясняет финансист Роман Иноземцев. Главный из них — стоимость земли.
«Чем больше город и выше плотность населения, тем дороже земля и, соответственно, место на кладбище. Так было всегда», — отмечает эксперт.
Особенно остро эта проблема стоит на Черноморском побережье: «От Новороссийска до Сочи побережье прижато к морю горами. Это создает физический дефицит земли, а значит и захоронения там обходятся дороже при прочих равных».
В итоге озвученная цифра — это, скорее всего, цена «социального пакета» для городского жителя: гроб, перевозка тела и рытье могилы. Любые дополнительные, но почти всегда необходимые услуги — подготовка тела, аренда зала для прощания, организация поминок, покупка достойного памятника — мгновенно увеличивают итоговый счет в полтора, два, а то и в три раза.
Анатомия рынка: почему статистика не отражает реальность
Итак, почему представленная статистика так разительно отличается от реальности? Ответ кроется не в отдельных деталях, а в самой структуре похоронного рынка и методике его оценки.
Во-первых, ошибочен расчет, при котором весь официальный, «белый» оборот рынка делится на общее число умерших. Финансист Роман Иноземцев подтверждает: такая методика игнорирует главный фактор — огромный теневой сектор.
«Официальный объем рынка — это лишь те деньги, которые прошли через кассу и с которых уплачены налоги, — объясняет эксперт. — В ритуальной сфере, где сильны традиции наличного расчета и неофициальных услуг, эта цифра может составлять лишь малую долю от реальных трат населения».
Во-вторых, рынок пронизан неформальными отношениями и, как следствие, потенциальной коррупцией. Одна из опрошенных мною работниц похоронного салона рассказывала, как ее обсчитали в муниципальном похоронном доме по наводке от участкового. Юрист Алина Ахметова подтвердила эту тенденцию и рассказала о «потенциальных нарушениях, включая коррупцию и злоупотребления» как об одном из факторов ценообразования.
Второстепенные факторы, такие как СВО, не оказывают на общую статистику решающего влияния. Хотя эта тема чувствительна, с точки зрения макроэкономики рынка ее воздействие ограничено. Как отмечает Иноземцев, общая смертность в стране несоизмеримо выше потерь в зоне конфликта, даже если ориентироваться на данные противника. Поэтому искать причину статистических аномалий в этом факторе — значит уходить от главной проблемы: рынок ритуальных услуг в значительной степени находится в тени.
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Что делать? Практические советы
Рынок ритуальных услуг непрозрачен, а в момент горя человек особенно уязвим перед навязанными услугами и завышенными ценами. Однако знание своих прав может стать надежной защитой от манипуляций. Руководитель корпоративной практики Национальной юридической компании «Митра» Алина Ахметова объяснила, какие конкретные шаги помогут отстоять свои интересы.
1. Требуйте прейскурант — это ваше право.
Любое похоронное агентство, будь то частное или муниципальное, обязано предоставить вам полный прейскурант на все свои товары и услуги по первому требованию. Это требование закона: отказ или попытка назвать цену «с потолка» — прямое нарушение, которое должно вас насторожить.
2. Изучите гарантированный перечень бесплатных услуг.
Государство гарантирует каждому гражданину минимальный набор услуг по погребению. Их точный состав и стоимость устанавливают местные власти (например, в Краснодаре — постановлением администрации города). Все, что выходит за рамки этого перечня, является дополнительной услугой, от которой вы вправе отказаться. Помните: навязывание платных услуг, не входящих в ваш добровольный выбор, незаконно.
3. Обращайтесь в муниципалитет за разъяснениями.
Именно органы местного самоуправления отвечают за организацию похоронного дела на своей территории. Не стесняйтесь обращаться к ним. Муниципалитет обязан разъяснить порядок предоставления услуг, актуальные тарифы и рассказать о возможных льготах, которые могут быть вам положены.
4. Жалуйтесь в Роспотребнадзор.
Если вы столкнулись с обманом, считаете, что цены необоснованно завышены, или вам оказали некачественную услугу, ваш главный защитник — Роспотребнадзор. Именно этот федеральный орган осуществляет надзор за соблюдением прав потребителей, в том числе и на чувствительном рынке ритуальных услуг. Ваша жалоба может не только помочь вам, но и стать основанием для проверки недобросовестной компании.