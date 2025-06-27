Похоронить близкого человека в Адыгее стоит всего 10,7 тыс. рублей. В соседнем Краснодарском крае прощание с усопшим обойдется в семь раз дороже — в среднем в 73,5 тыс. рублей. Такую статистику в конце мая опубликовали многие региональные СМИ [1, 2, 3, 4]. Источником послужили расчеты телеграм-канала «Похоронный траст», основанные на данных Росстата. Методика расчетов была следующей: официальный объем регионального рынка ритуальных услуг поделили на официальное число умерших. Специально для Юга.ру журналист Ростислав Карабут выяснил, объективна ли эта статистика и что влияет на цену похорон.

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Миф о 10 тысячах: цена «поминальных пакетов» и теневой рынок «Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого. Я уверяю, это не может стоить 10 тысяч рублей». Это утверждение Амины (имя изменено), уроженки Адыгеи, хорошо знакомой с местными похоронными традициями, опровергает доступность ритуальных услуг в республике. По ее словам, официальная статистика не учитывает пласт неофициальных, но обязательных с точки зрения культуры трат, которые и составляют основную финансовую нагрузку. Ключевая особенность — так называемые поминальные пакеты. Это наборы с едой и сладостями, которые родственники готовят и раздают всем, кто пришел проститься, а также в последующие поминальные дни.



«Хотя официально с этим борются, сами адыги этот момент еще не проработали, — объясняет Амина. — Это расходы, которые никто не оформляет чеками. А после похорон люди ставят памятники, которые могут стоить и 200, и 300 тысяч рублей». Эту культурную специфику дополняет экономический анализ. Кубанский финансист Роман Иноземцев видит несколько причин, почему представленная статистика не имеет ничего общего с реальными тратами. «Во-первых, половина населения Адыгеи проживает в аулах, где традиции сильны, а расходы на поминки на дому, а не в кафе, сложно посчитать, — объясняет эксперт. — Во-вторых, и это главное, огромная часть трат просто не проходит через кассу. Это позволяет минимизировать налоги, но искажает любую официальную статистику».



Таким образом, цифра в 10,7 тыс. рублей — это не реальная стоимость похорон, а лишь малая часть услуг, которая была оформлена официально. А снижение цены почти на 20% за год, по мнению Иноземцева, говорит не о доступности, а о росте теневого сектора: «Видимо, в 2024 году просто стали чаще просить расплатиться наличными».

Реальность на Кубани: 73,5 тысячи рублей как стартовая цена Если в Адыгее статистика выглядит как фантастика, то на Кубани сумма в 73,5 тыс. рублей вводит в заблуждение иначе. Это не средняя, а скорее стартовая цена, за которой скрываются куда более серьезные траты. Первыми это подтверждают те, кто работает на Славянском кладбище в Краснодаре. В цветочной лавке у входа рассказывают, что за последний год подорожало абсолютно все: от венков до транспортировки. Даже гвоздики, ставшие символом прощания, везут из Эквадора, и усложнившаяся логистика бьет по карману скорбящих. Представители частных похоронных бюро называют сумму в 73,5 тыс. «неправдоподобной». За этими повседневными наблюдениями стоят фундаментальные экономические факторы, которые объясняет финансист Роман Иноземцев. Главный из них — стоимость земли.



«Чем больше город и выше плотность населения, тем дороже земля и, соответственно, место на кладбище. Так было всегда», — отмечает эксперт.

Особенно остро эта проблема стоит на Черноморском побережье: «От Новороссийска до Сочи побережье прижато к морю горами. Это создает физический дефицит земли, а значит и захоронения там обходятся дороже при прочих равных». В итоге озвученная цифра — это, скорее всего, цена «социального пакета» для городского жителя: гроб, перевозка тела и рытье могилы. Любые дополнительные, но почти всегда необходимые услуги — подготовка тела, аренда зала для прощания, организация поминок, покупка достойного памятника — мгновенно увеличивают итоговый счет в полтора, два, а то и в три раза.

Анатомия рынка: почему статистика не отражает реальность Итак, почему представленная статистика так разительно отличается от реальности? Ответ кроется не в отдельных деталях, а в самой структуре похоронного рынка и методике его оценки. Во-первых, ошибочен расчет, при котором весь официальный, «белый» оборот рынка делится на общее число умерших. Финансист Роман Иноземцев подтверждает: такая методика игнорирует главный фактор — огромный теневой сектор.



«Официальный объем рынка — это лишь те деньги, которые прошли через кассу и с которых уплачены налоги, — объясняет эксперт. — В ритуальной сфере, где сильны традиции наличного расчета и неофициальных услуг, эта цифра может составлять лишь малую долю от реальных трат населения». Во-вторых, рынок пронизан неформальными отношениями и, как следствие, потенциальной коррупцией. Одна из опрошенных мною работниц похоронного салона рассказывала, как ее обсчитали в муниципальном похоронном доме по наводке от участкового. Юрист Алина Ахметова подтвердила эту тенденцию и рассказала о «потенциальных нарушениях, включая коррупцию и злоупотребления» как об одном из факторов ценообразования.



Второстепенные факторы, такие как СВО, не оказывают на общую статистику решающего влияния. Хотя эта тема чувствительна, с точки зрения макроэкономики рынка ее воздействие ограничено. Как отмечает Иноземцев, общая смертность в стране несоизмеримо выше потерь в зоне конфликта, даже если ориентироваться на данные противника. Поэтому искать причину статистических аномалий в этом факторе — значит уходить от главной проблемы: рынок ритуальных услуг в значительной степени находится в тени.

© Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

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