Второй год СВО. Как военная операция в Украине изменила Краснодар и юг РФ

Юга.ру собрали ключевые события и сюжеты в Краснодарском крае и на юге РФ, произошедшие за второй год специальной военной операции в Украине. 24 августа 2022 года Юга.ру публиковали хронологический рассказ о событиях, произошедших на юге России в связи со спецоперацией в Украине.



24 февраля 2023 года мы сделали тематический обзор случившегося в связи с СВО в Краснодарском крае и на юге России.



Больше материалов о СВО смотрите здесь. Потери РФ в спецоперации. Фрагменты статистики Администрация Краснодарского края по-прежнему не публикует официальные числа кубанцев, погибших в СВО. С начала спецоперации чиновники сообщали об отдельных смертях, часто с задержками в месяц. К 14 февраля 2024 года «Кавказский узел»* посчитал, что за два года российские власти официально подтвердили гибель минимум 3400 бойцов из регионов юга России — 1653 жителя СКФО и 1747 жителей ЮФО. В Северо-Кавказском федеральном округе больше всего погибших из Дагестана — 736 человек. В Южном федеральном округе больше всего погибших из Волгоградской области — 676 человек, 383 — из Ростовской области, 315 — из Краснодарского края. С 24 февраля 2022 года Русская служба BBC, «Медиазона»** и команда волонтеров считают потери РФ в спецоперации по более полному набору открытых источников — по новостям от региональных медиа и властей, постам близких и подсчетам могил. К 16 февраля 2024 года суммарно по официальным и по не подтвержденным РФ данным в СВО погибло 1714 жителей Краснодарского края — это самый большой показатель по регионам России. При этом во второй год СВО потери кубанцев снизились — с 24 февраля 2023-го по 14 февраля 2024 года погибло 755 жителей Краснодарского края. Это второй показатель смертности среди регионов РФ, первое место у Башкортостана — 795. Исследователи пояснили: «Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, а также в Башкортостан и Бурятию. Большое число погибших из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично».

Эхо спецоперации на юге РФ Ремонт взорванного Крымского моста 8 октября 2022 года взрыв грузовика обрушил 250 метров автомобильной части Крымского моста и повредил железнодорожную. Власти РФ назвали атаку терактом. 23 февраля 2023-го открыли все полосы для машин. Закончить ремонт ж/д хотели к июлю. 17 июля на мосту произошел меньший взрыв. Из-за досмотров до и после второй атаки пробки на подъездах к Крымскому мосту достигали 16 км. Автодорогу отремонтировали к середине октября. С февраля 2023-го режим террористической опасности в Темрюкском районе продлен бессрочно.

Еще разрешили досматривать транспорт при «желтом» уровне опасности: Раньше можно было лишь при «красном»

Ремонт жилого дома в Ейске, разрушенного падением Су-34 17 октября 2022-го боевой Су-34 армии РФ врезался в девятиэтажку на Коммунистической, 20/1. Пострадало больше 40 человек, 16 из них погибли. Корреспондентка Юга.ру провела сутки в Ейске и поговорила с горожанами о том, как они переживали катастрофу. Ремонт дома обещали закончить в мае 2023-го, потом сроки сдвинули на ноябрь. Жильцов расселили, на проект реконструкции ейские депутаты выделили 2,3 млн рублей. К годовщине сайт NGS.ru опубликовал репортаж о жизни в Ейске после трагедии. 13 декабря власти Ейского района сообщили, что «собственники 119 квартир уже получили ключи от восстановленного жилья». На ремонт собственникам выплатили более 117 млн рублей — из расчета «20 тыс. рублей за квадратный метр». Атаки беспилотников С осени 2022-го Юга.ру регулярно сообщали об атаках дронов. В 2023 году атаки участились, главными целями стали инфраструктурные и военные объекты: нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Ильском, судостроительный завод в Севастополе, склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. 26 мая в Краснодаре взорвались два дрона, повредив здание провайдера и жилой дом. Из-за регулярных атак БПЛА власти оказались вынуждены уточнять причины происшествий (прежде всего, взрывов и пожаров) на любых промышленных объектах. Так, например, власти Ростовской области заявили, что с атаками не связан взрыв на полиэфирном заводе в Шахтах 17 января. Транспорт Авиация В первый день СВО Росавиация запретила гражданские рейсы аэропортам Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сейчас запрет действует бессрочно. В ЮФО для гражданской авиации работают аэропорты Сочи и Волгограда. В СКФО — Беслана, Грозного, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика и Ставрополя. Слухи про (а точнее — надежды на) открытие аэропорта «Пашковский» стали активнее волновать краснодарцев с началом курортного сезона. СМИ цитировали «высокопоставленного источника в транспортной отрасли», опрашивали бизнесменов и экономистов. В августе появился безутешный прогноз: Европейская организация по безопасности воздушной навигации предположила, что закрытые аэродромы РФ не откроются раньше 2029 года.

Обсуждение открытия аэропорта достигло апогея в декабре 2023-го, накануне прямой линии президента РФ Владимира Путина — ради того, чтобы глава государства обнадежил краснодарцев. Но 22 декабря Минобороны запретило открывать аэропорт, хотя тестовый полет 15 декабря прошел успешно. В январе 2024-го к обсуждению вернулись опять. На этот раз — глава Гордумы Краснодара Вера Галушко. Она заявила, что аэропорт «Пашковский» могут открыть в феврале. Но внимания эти рассуждения больше не привлекают. Но были и хорошие новости: в июне открыли второй воздушный коридор в Сочи, который позволит авиакомпаниям не летать через Казахстан на юг России. Коридор должен был увеличить пропускную способность и сократить время полетов на семь минут. Железная дорога Закрытие аэропортов увеличило нагрузку на пассажирские ж/д перевозки. Северо-Кавказская железная дорога регулярно сообщает о повышении трафика на всех направлениях, особенно — на наиболее популярных вокзалах: Адлера, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара. За 2023 год в сумме крупнейшие вокзалы СКЖД отправили пассажиров на 19% больше, чем в 2022-м.

Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров: Но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора

В разгар курортного сезона пассажиры регулярно жаловались на качество обслуживания. Наибольшие возмущения вызвали забитые электрички между Сочи и Краснодаром и кошмарное состояние старых вагонов без кондиционеров на рейсах из Москвы в Симферополь. В ноябре правительство РФ собралось отдать главный приоритет военным грузам вместо грузов для ликвидации ЧС. Изменение должно было коснуться железных дорог Краснодарского края и других регионов ЮФО. В результате изменений приоритетный доступ к ж/д перевозкам получат грузы для присоединенных в ходе спецоперации регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где объявлено военное положение. Городской транспорт в Краснодаре Закрытие аэропортов повлияло и на городской транспорт. Так, редакция Юга.ру узнала у МУП «КТТУ», что троллейбус №7, который курсирует между ж/д вокзалом «Краснодар-1» и аэропортом «Пашковский», за 2019 год перевез 3,4 млн пассажиров, а за 2023 год — 2,8 млн. Перевозчик уточнил, что после закрытия воздушной гавани пассажиропоток на маршруте снизился на 17,6%. Кладбище, агитация и мятеж Пригожина Одним из главных (анти)героев второго года СВО стал Евгений Пригожин. Весной 2023 года он запомнился кубанцам конфликтом с мэром Горячего Ключа: основателя ЧВК «Вагнер» возмутило, что Сергей Белопольский выступил против захоронений восьми бойцов в станице Бакинской. Тот заявил, что общественность не согласна «делать город-курорт местом для массового захоронения бойцов». Разъяренный Пригожин пустил в ход экскаватор, жалобы генпрокурору и угрозы отгрузить трупы в гостиную Белопольскому. Потом встретился с Кондратьевым, и вопрос уладили. Еще большую аудиторию ЧВК «Вагнер» привлекала активными призывами новобранцев. Первые билборды с рекламой компании появились еще в 2022-м, а в марте 2023-го она открыла пункты набора в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. В апреле краснодарцы стали получать рекламные листовки на ту же тему.

16 июня в Краснодаре расклеили листовки с Пригожиным. QR-код вел на сайт с агитацией к президентским выборам 2024 года, а чат-бот набирал волонтеров. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал Юга.ру, что никакого отношения к листовкам «и к любым политическим активностям в интернете» не имеет. Вечером 23 июня Пригожин заявил, что ВС РФ ударили по «тыловым лагерям» военной компании. Минобороны опровергло заявление, а ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. 24 июня вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа и другие ключевые объекты в Ростове-на-Дону и поехали в Москву, однако остановились. Через месяц ЧВК «Вагнер» объявила о закрытии своей базы в Молькино в Краснодарском крае. А спустя ровно два месяца со дня мятежа Пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе. Чиновники 24 февраля 2023 года Госдепартамент США ввел персональные санкции против губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Последний регулярно встречается с семьями участников СВО и курирует восстановление подшефного Адыгее Генического района в Херсонской области. В марте Кондратьев пообещал, что демобилизованные участники военной операции в Украине получат преимущество при устройстве на муниципальную и госслужбу. Редакция Юга.ру узнала у краевого Министерства образования, что кубанские вузы приняли на обучение около 250 участников СВО и их детей по квоте. Всего в вузы региона зачислили 27,3 тыс. человек, 10 тыс. из них — на бюджет. В июне бывшего вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева назначили первым замглавы Херсонской области. В ноябре 2022-го ее возглавил экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Салюты, концерты, отмены Обсуждения этичности массовых мероприятий во время СВО начались на Кубани с сентября 2022 года. Тогда краевые и муниципальные власти отменили гуляния, салюты и концерты после обращения активистов-патриотов, которые заявили: «Мы против пира во время чумы. Тем более, когда речь идет о таких огромных тратах на фейерверки и прочее во время боев. Мы будто живем в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». За второй год СВО риторика и настроения дискуссий остались теми же. Власти Донецка Ростовской области отменили салют в День Победы, а накануне Нового года мэрия Краснодара отменила городские фейерверки и попросила горожан воздержаться от пиротехники (похоже, эту просьбу проигнорировали). Власти стали агрессивнее вмешиваться в досуг жителей, обосновывая это политической подоплекой. Так, в марте мэр Краснодара Евгений Наумов назвал «неизбежной» отмену концерта певицы Ани Лорак: от лица жителей он заявил, что население «против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти». Комментируя заявление чиновника, Лорак сказала, что никогда не оказывала адресной помощи украинским военным.

В апреле концерты Валерия Меладзе отменили в Краснодаре и Сочи после того, как артист сказал, что мечтает о прекращении конфликта между «горячо любимыми мной народами». В мае полиция явилась в краснодарский караоке-клуб после видео, на котором посетители пели и танцевали под песню Верки Сердючки «Гулянка» на украинском языке. Пресс-служба краевого ГУМВД сообщила, что «с персоналом заведения проведена разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем». После этого городские и краевые власти встретились с представителями караоке-клубов, чтобы обсудить исключение «неправильных песен» из репертуара. Самым громким скандалом федерального уровня стала «голая вечеринка» блогерки и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Патриотические СМИ критиковали вечеринку именно как «гулянку в разгар СВО». Эхо скандала коснулось и эфиров муниципального краснодарского телеканала и радио: его редакторы решили вырезать из новогодних программ участников вечеринки Диму Билана и Лолиту Милявскую. Суды Правозащитный проект «ОВД-Инфо»**** подсчитал, что за два года СВО за антивоенную позицию задержали 19 тыс. 855 человек. В Краснодарском крае произошло 355 задержаний, в Ростовской области — 130. Краснодарский край, Дагестан и Крым попали в топ регионов по количеству фигурантов антивоенных дел. После Москвы и Санкт-Петербурга на Кубани и в Крыму зафиксировано наибольшее число дел по дискредитации ВС РФ — 419 и 601 соответственно.

Юга.ру сообщали о некоторых таких процессах. Так, в марте доцента госвуза Пятигорска оштрафовали за дискредитацию армии по доносу студентов: на занятии преподаватель критиковала задачи спецоперации и способы их достижения, советовала уклоняться от мобилизации и пожелала призванному «землю стекловатой». В феврале гарнизонные суды Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чечни завели дела об оставлении воинских частей. В октябре суд приговорил контрактника из Адыгеи к 2,5 годам колонии за отказ участвовать в СВО по состоянию здоровья. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Экономика В 2023 году россияне столкнулись с резким ростом цен на многие товары и услуги. Краснодарстат посчитал, что за год яйца подорожали на 85,5%, груши на 61%, виноград на 56%, бананы на 49%, помидоры на 49%, чеснок на 48%, лимоны на 40%. Из непродовольственных товаров, по наблюдениям Краснодарстата, сильнее всего подорожали медикаменты (от 24 до 34%), газовое моторное топливо (27,4%), металлочерепица (24%), ламинат (19%) и подержанные импортные автомобили (18%).

В России подорожала зимняя резина: Рост цен достигает 60%

Также о росте цен говорили автопроизводители, рестораторы, владельцы чайных и кофеен. В феврале владельцы автомобилей китайских марок столкнулись с проблемой ожидания запчастей. Один из федеральных провайдеров сообщил, что запаса техники, нужного для установки и ремонта базовых станций мобильного интернета, хватит на несколько лет. При этом некоторые отрасли промышленности нарастили объемы из-за импортозамещения. Так, в 2023 году заводы Дагестана увеличили производство коньяка на 8%, а вина — больше чем на 70%. На Кубани производство коньяка возросло на 50% за год. В декабре в Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья: там планируют выпускать 5,6 млн литров в год. В 2022-м винодельня Сергея Галицкого сократила годовой убыток.

В 2022-м в России стали чаще диагностировать алкоголизм: а Краснодарский край уступил Ростовской области звание самого пьющего региона в ЮФО

С 2014 года одной из отраслей активного импортозамещения остается сыроделие. В сентябре Юга.ру посетили завод адыгейских сыров в Адыгее, который фасует до 20 тонн продукции в сутки. В апреле 2023-го завод «Ростеха» в Кущевской расширил найм сотрудников и заявил о рекорде по ремонту военной техники за всю историю — с 1948 года.