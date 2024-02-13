На черноморских курортах Краснодарского края повысили скорость интернета. Рассказываем, где улучшилась связь
На пресс-конференции МТС 13 февраля директор компании в Краснодарском крае Сергей Ласкавый рассказал, как развивается сеть базовых станций оператора в регионе
Он напомнил, что курорт в 2023 году посетили примерно 7,6 млн туристов. По прогнозам, в ближайшие годы это число вырастет до 10 млн человек.
«Мы, помимо покрытия территорий курорта, отдельно занимаемся аэропортом в Адлере, который в последнее время стал главным южным хабом для граждан. Конечно, количество туристов выросло в разы, это требует от нас больших вложений в развитии сети и на территории аэропорта, и в самом Адлере, и на всех ближних территориях. Там мы ввели большое количество базовых станций, в несколько раз увеличили их скорость и пропускную способность. В ближайшее время продолжим развитие сетей в аэропорту», — рассказал Сергей Ласкавый.
Что касается возможных проблем с оборудованием в будущем, то компания еще в начале 2022 года выпустила большой запас. Его хватит на несколько лет точно.
Для развития сети базовых станций на Черноморском побережье МТС сотрудничает с администрациями Анапы и Геленджика.
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«Анапа — вторая точка притяжения после Сочи. Естественно, мы там постоянно занимаемся строительством. В прошлом году установили много новых объектов. У нас есть программа развития всего побережья Краснодарского края. Мы провели рефарминг — изменение порядка использования частот. Раньше диапазон 2100 использовался под сеть 3G. Мы взяли часть этого диапазона и перевели в стандарт LTE, увеличив полосы частот, а также скорости и возможности абонентов», — добавил Сергей Ласкавый.
Как рассказали представители МТС, работа в Краснодарском крае осложняется горной местностью и наличием охраняемых природных территорий. Такие особенности делают непростым поиск земельных участков для строительства станций.
Стандартная проблема регионов — специалисты. Но в МТС рассказали, что в компании нет текучки кадров.
«В первую очередь, мы удерживаем существующих специалистов системой мотивации — материальной и нематериальной. Также стараемся искать на рынке высококвалифицированные кадры. Вот с этим бывают проблемы, потому что они нарасхват», — подытожил Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, в 87 поселках Краснодарского края впервые появилась стабильная мобильная связь МТС. Связь и интернет стали доступны 140 тыс. жителей.