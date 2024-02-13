На черноморских курортах Краснодарского края повысили скорость интернета. Рассказываем, где улучшилась связь

Он напомнил, что курорт в 2023 году посетили примерно 7,6 млн туристов. По прогнозам, в ближайшие годы это число вырастет до 10 млн человек.

«Мы, помимо покрытия территорий курорта, отдельно занимаемся аэропортом в Адлере, который в последнее время стал главным южным хабом для граждан. Конечно, количество туристов выросло в разы, это требует от нас больших вложений в развитии сети и на территории аэропорта, и в самом Адлере, и на всех ближних территориях. Там мы ввели большое количество базовых станций, в несколько раз увеличили их скорость и пропускную способность. В ближайшее время продолжим развитие сетей в аэропорту», — рассказал Сергей Ласкавый.

Что касается возможных проблем с оборудованием в будущем, то компания еще в начале 2022 года выпустила большой запас. Его хватит на несколько лет точно.

Для развития сети базовых станций на Черноморском побережье МТС сотрудничает с администрациями Анапы и Геленджика.