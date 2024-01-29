В Краснодарстате назвали причины роста цен на яйца, фрукты и овощи

Аналитики рассказали, на сколько и почему в Краснодарском крае за год выросли цены на продовольствие

По данным Краснодарстата, за год цены на товары и услуги в регионе в среднем выросли на 8,4%. В большей степени рост пришелся на продовольствие — на 10%. Аналитики сравнили цены в декабре 2022 года с показателями 2023-го.

Как сообщает ведомство, за год яйца подорожали на 85,5%. Также цены значительно повысились на груши (+61,3%), виноград (+56,0%), бананы (+49,2%), помидоры (+49,1%), чеснок (+48,8%), лимоны (+40,8%). При этом специалисты отметили снижение стоимости на гречневую (на 23,7%,), овсяную и перловую крупы (по 12,2%).

В Краснодарстате рост цен на товары объяснили повышением стоимости услуг в среднем на 8,3%. Обслуживание банков выросло на 42,6%, ветеринарных клиник — на 24,9%, пассажирского транспорта — на 22,3% (из них авиаперелеты экономкласса — на 54,5%), в сфере зарубежного туризма — на 20,6%.



За 2023 год непродовольственные товары в среднем стали дороже на 5,6%. Среди них больше всего повысились цены на отдельные медикаменты в пределах 24,2-34,6%, газовое моторное топливо — на 27,4%, металлочерепицу — на 24,8%, ламинат — на 19,5%, подержанные импортные автомобили — на 18,9%. Стали дешевле телерадиотовары и средства связи (на 11% и на 9,1% соответственно).

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