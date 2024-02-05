В Краснодаре рассказали о снижении пассажиропотока на общественном транспорте после закрытия аэропорта

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Юга.ру узнали, как в Краснодаре за 2023 год изменился пассажиропоток общественного транспорта

2 февраля пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила редакции Юга.ру, как в Краснодаре изменился пассажиропоток после закрытия аэропорта и продления некоторых маршрутов до Немецкой деревни и остановки «улица Петра Метальникова».

В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки:

По данным транспортной компании, троллейбус №7, который ранее курсировал до аэропорта, за 2019 год перевез 3,4 млн пассажиров, а за 2023 год — 2,8 млн. Следовательно, после закрытия краснодарской воздушной гавани пассажиропоток на маршруте снизился на 17,6%.

После продления троллейбуса №4 до Немецкой деревни ежедневный прирост пассажиров составил 4,4 тыс., то есть, плюс 1,6 млн человек в год. 

Также, в связи с продлением трамвайных маршрутов № 5, 8, 15, 21, 22 до улицы Петра Метальникова, ежедневный прирост пассажиров достиг 25 тыс. Таким образом, он увеличился до 9 млн человек в год.

Напомним, что в 2023 году пассажиропоток краснодарских трамваев и троллейбусов вырос до 113 млн человек.

Как писали ранее Юга.ру, троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не удалось запустить из-за нехватки водителей и кондукторов.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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