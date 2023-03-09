Доцента вуза Пятигорска оштрафовали за дискредитацию армии по доносу студентов

Ставропольский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

8 марта стало известно, что сотрудницу Пятигорского госуниверситета Елену Кабакову признали виновной в дискредитации ВС РФ за антивоенный разговор со студентами

Кабакова — доцент одной из кафедр Пятигорского государственного университета. Студенты написали на нее донос, и городской суд Пятигорска оштрафовал женщину на 30 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Судя по административному делу, на лекции по математике преподаватель показала фото своих родственников из Украины и осудила студента, чей отчим мобилизован на СВО. В деле указано, что Кабакова якобы критиковала задачи спецоперации и способы их достижения, советовала уклоняться от мобилизации и пожелала призванному «землю стекловатой»

В ноябре Тимашевский техникум отчислил студентку:

В суде Кабакова отрицала вину, сказав, что ничего подобного не говорила и не обсуждала ничего, кроме математики. Она не знает, почему студенты ее оговорили. При этом четверо студентов написали на нее доносы, указав цитированные фразы.

Один из учащихся добавил, что с начала учебного года Кабакова заменяла латинские буквы «V» и «Z» другими, «выражая таким способом свое мнение против СВО». Из разговора студентов преподаватель узнала о мобилизации отчима одного из них и стала высказываться против спецоперации в Украине. Она сказала, что студент может больше не посещать ее пары, но на его оценки это не повлияет, так как он все равно получит автоматический зачет.

Как сообщали Юга.ру, с марта по сентябрь 2022 года суды Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии РФ. К концу октября число таких дел на Кубани выросло до 164 — больше всего в РФ после столиц. Всплески регистрации дел о дискредитации пришлись на март, май и вторую половину сентября.

Армия Вузы Образование Пятигорск СВО Украина Частичная мобилизация для СВО

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