Винодельня Галицкого сократила годовой убыток до 9,8 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

Чистый убыток винодельческой компании «Русский терруар», принадлежащей Сергею Галицкому, сократился по итогам 2022 года до 9,8 млн рублей

В 2021-м потери составили 42,8 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании увеличилась до 86,2 млн рублей против 27,2 млн рублей.

ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — выращивание винограда. Владеют компанией краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий-мл. (49%). Торговую марку «Галицкий&Галицкий» компания зарегистрировала в мае 2017 года.

Винодельня имеет 200 га земель, расположенных в окрестностях Анапы. Главный винодел проекта «Галицкий&Галицкий» — Алексей Толстой из станицы Варениковской.

Вино Деньги Растениеводство Сергей Галицкий

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Винодельня Галицкого сократила годовой убыток до 9,8 млн рублей
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